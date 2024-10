Halloween 2024 : voici les tendances et sorties les plus folles pour fêter ce soir

Halloween 2024, c'est ce jeudi 31 octobre au soir. Voici les meilleures sorties près de chez vous et les costumes et maquillages tendances pour vous inspirer.

Musées ou châteaux ouverts pour l'occasion, escape game ou autres expériences immersives... notamment les parcs d'attractions qui sortent le grand jeu, à l'image du Parc Astérix avec "Peur sur le Parc" ou de Nigloland avec "Nigloween". Oui mais comment faire le tri parmi toutes ces propositions ? On l'a fait pour vous dans notre diaporama ci-dessous, puis plus bas, dans nos sélections par villes :

La soirée d'Halloween du 31 octobre 2024 s'annonce terriblement créative et audacieuse. Clowns tueurs, sorcières, morts-vivants, masques de citrouille et personnages emblématiques de l'univers DC Comics seront de sortie, mais pas que ! Découvrez les dernières tendances et les meilleures sorties dans les grandes villes de France.

Dernières mises à jour

11:33 - La recette facile de la tarte à la citrouille ce soir d'Halloween Après avoir vidé vos citrouilles pour en faire de splendides Jack O'Lantern, que faire de toute cette chair ? Vous n'allez tout de même pas la gâcher ! En tarte salée, sucrée ou en chausson, la chair de la citrouille se décline à toutes les sauces. Voici les meilleures recettes faciles à la citrouille.

10:51 - Des annonces spéciales pour Halloween sont diffusées ce jeudi dans le métro parisien ! L'esprit d'Halloween vous attend dans les stations et gares du métro parisien. Comme d'habitude, la RATP célèbre Halloween en diffusant des annonces spéciales dans plusieurs stations de ces lignes de métro et RER. En voici la liste pour ne rien manquer : RER A La Défense : de 14h à 17h

RER A Châtelet-Les Halles : de 15h à 17h

RER B Denfert-Rochereau : de 14h à 17h puis de 19h à 21h

RER B Bourg-La-Reine : de 16h à 18h30

Métro ligne 2 (en itinérance) de 14h à 16h

Métro ligne 3 Havre-Caumartin : de 14h30 à 16h

Métro ligne 3 Gambetta : de 16h30 à 19h30

Métro ligne 4 Gare de L'Est : de 10h à 17h

Métro ligne 5 Bobigny-Pablo Picasso : de 9h à 11h

Métro ligne 5 Bastille : de 16h à 18h

Métro ligne 6 Cambronne : de 14h à 18h

Métro ligne 8 Opéra : de 14h à 16h

Métro ligne 8 Daumesnil : de 14h à 16h

Métro ligne 9 Marcel Sembat : de 10h à 11h30

Métro ligne 9 Richelieu-Drouot : de 16h à 17h30

Métro ligne 9 Porte de Montreuil : de 18h30 à 20h

Métro ligne 10 La Motte-Picquet Grenelle : de 15h à 18h

Métro ligne 12 en itinérance : de 10h à 17h15

Métro ligne 13 Saint-Lazare : de 10h à 17h

Métro ligne 13 en itinérance de 19h à 20h30

10:02 - Un site Internet vous permet de créer une playlist terrifiante pour votre soirée d'Halloween Ce jeudi 31 octobre soir, pour changer du traditionnel "Thriller" de Michael Jackson qui s'invite chaque année dans votre playlist d'Halloween, un site vous propose de créer une ambiance qui donnera des sueurs froides à vos invités. Sur Halloweensoundboard.com, créé par un ingénieur du son et un musicien new-yorkais, pas de tubes des années 1980, mais des sons tous plus terrifiants les uns que les autres. Première étape, définir un thème musical, "tempête", "cimetière", "égout" ou même "laboratoire". Des effets sonores, tels que le mode "Music Speed" pour ralentir la musique ou "Summon the music demon" pour changer le rythme aléatoirement, viennent ensuite rajouter une touche lugubre. Enfin, une vingtaine de bruitages, cris d'effrois ou rires hystériques façon Joker, achèvent de vous plonger dans un univers de film d'horreur. Bon à savoir, cet outil fonctionne sur ordinateur, tablette, mais aussi smartphone. De quoi épouvanter un peu plus ceux à qui vous hurlerez "des bonbons ou un sort", votre téléphone portable dans votre poche, branché sur un bruit de couteaux qui s'entrechoquent.

09:35 - Et si on passait Halloween.. sous terre ? Quoi de plus glacial et terrifiant qu'une grotte sombre ? C'est l'initiative originale des grottes de Balme pour Halloween 2024, près de Lyon. Cette année, les courageux visiteurs auront la lourde tâche de visiter les moindres recoins des grottes pour tenter de communiquer avec le baron de Trascau, disparu il y a 400 ans jour pour jour, avant le moment fort de la soirée, une surprise venue de sa contrée natale... Une expérience unique.

09:05 - La nonne démoniaque, un maquillage d'Halloween terrifiant et plutôt facile à réaliser Côté maquillage, des créations les plus folles fleurissent sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Pinterest. Par exemple, Zoé Pratt, pro du maquillage d'Halloween il y a quelques années, avait réalisé un maquillage de nonne splendide. Avec un peu moins de précision certes, il peut être facile à réaliser avec une base blanche (à appliquer à l'aide d'une éponge) et un crayon noir (à appliquer au pinceau) et évidemment, des lentilles de couleur.

08:30 - Que faire avec les enfants le jour d'Halloween ? L'ambiance d'Halloween est bien installée, que faire avec des enfants ou des adolescents ? Si un déguisement est devenu au fil des années un incontournable, les lieux et événements organisés pour l'occasion sont suffisamment nombreux pour que vous ne vous contentiez pas d'un simple film d'horreur, d'une citrouille et d'une boîte de bonbons chez vous. Les Fermes de Gally fêtent la citrouille. Situées à Saint-Cyr-l'École, Saint-Denis et à Sartrouville en région Île-de-France, elles sont décorées aux couleurs de la saison et proposent aux enfants de 3 à 12 ans d'y creuser des citrouilles Jack O'Lantern pour les emporter ensuite à la maison. Faciles, mais évidents, les parcs d'attractions sont aussi un bon moyen de s'amuser avec ses enfants dans une ambiance Halloween digne de ce nom : Parc Astérix, Disneyland Paris, Nigloland ou encore Europa Park ont une fois de plus sorti les grands moyens pour vous faire peur. Quant au parc des miniatures d'Europe situé à l'ouest de la capitale, appelé France Miniature, il organise des rencontres spéciales avec des personnalités intrigantes !

08:01 - La Catrina, le maquillage emblématique d'Halloween La Catrina, personnage populaire au Mexique, surtout à l'occasion du Jour des Morts, a toujours la cote quand il s'agit de réaliser un beau maquillage. Représentant un squelette féminin, le personnage, créé par l'artiste mexicain José Guadalupe Posada, puis réinterprété par le célèbre Diego Rivera, est plutôt facile à interpréter. Base blanche, grands cercles autour des sourcils, forme de V inversé sur le nez, fard noir, couleurs et dégradés, laissez libre court à votre créativité ! Etant donné que "La Calavera Garbancera", est un personnage populaire de la culture mexicaine, les hommes aussi peuvent adopter son type de maquillage !

07:33 - Comment fabriquer une citrouille Jack'O Lanterne ? Pas d'Halloween sans citrouille ! Si certains se contentent d'un Jack'O Lanterne en plastique, les puristes préféreront mettre la main à la pâte. Une activité ludique à réaliser entre amis ou en famille avec un légume de grande taille. Et si toutefois, les citrouilles sont en rupture de stock, vous pouvez toujours vous rabattre sur les potirons ! Pour bien préparer votre citrouille, il vous faut retirer toute la chair à la petite cuillère, puis y dessiner un visage terrifiant et le découper à l'aide d'un couteau aux dents bien aiguisées. Suivez notre tutoriel.