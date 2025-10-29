Halloween 2025 : nos idées de sorties à Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse...

Bientôt prêts à faire la fête avec les monstres à Paris ? Des sorties dans les parcs aux escape game en passant par des recettes spéciales, des films d'horreur et des déguisements et maquillages terrifiants, ce dossier est fait pour vous !

Halloween est fêtée ce vendredi 31 octobre 2025 et vous ne savez toujours pas à quoi ressemblera votre soirée ? Vous hésitez entre faire la fête toute la soirée déguisé et maquillé en monstre ou cuisiner des recettes originales d'Halloween, au chaud à la maison ? Si Halloween est le moment pour les plus petits d'aller demander des bonbons et autres friandises à leurs voisins, les adultes saisissent aussi cette occasion pour organiser des soirées déguisées.

De nombreux lieux accueillent des événements pour Halloween, notamment les parcs d'attractions. Les théâtres, boîtes de nuit et autres clubs ne sont pas en reste puisque la soirée du 31 octobre est généralement un bon prétexte pour organiser des soirées déguisées et festives. Que vous soyez à Paris, Bordeaux, Rennes, Lyon ou Toulouse, retrouvez ci-dessous notre sélection des meilleures idées de sorties de dernière minute, ainsi que les meilleures recettes d'Halloween et les costumes, maquillages et déguisements tendance.

Que serait Halloween sans le personnage emblématique de Jack O'Lantern ? Celui-ci trouve ses origines en Irlande. Dans un conte traditionnel, Jack, un maréchal-ferrant porté sur l'alcool, rencontre le diable dans un bar. Le malin lui réclame son âme mais Jack parvient à le piéger. S'en suivent d'autres défis lancés entre l'Irlandais et le diable. Lorsque Jack meurt, un 31 octobre, les portes du paradis lui restent fermées… tout comme celle de l'Enfer. Il est donc condamné à errer dans les ténèbres. Mais il obtient une dernière faveur de la part du Diable : un charbon ardent, pour éclairer sa route. Jack le place dans un navet creux, faisant office de lanterne. La légende veut que l'ivrogne irlandais, âme damnée, réapparaisse tous les ans, le jour de sa mort, à Halloween. Le navet est donc l'ancêtre de la citrouille actuelle, dans laquelle on place une bougie, et qui se montre plus facile à sculpter.

Pour créer une décoration effrayante facile à installer, vous pouvez par exemple poser des stickers en forme de tête de mort ou d'araignée ou bien rajouter une touche d'horreur sur vos nappes ou vos serviettes de table en y peignant au pochoir des motifs terrifiants. Et pour faire peur aux petits montres qui viennent vous réclamer des bonbons, pourquoi ne pas fabriquer un épouvantail, à installer dans votre jardin ou sur votre perron.

Comment se déguiser, fabriquer un costume ou un masque à l'occasion d'Halloween ? Le jour d'Halloween, pour les gens qui aiment les traditions, les héros sont des sorcières, des fantômes, des zombies, des vampires, des momies, des squelettes, des loups-garous ou encore des démons ! Nos nombreux pas à pas aideront aussi tous les monstres en herbe à créer leurs propres costumes ou masques en deux temps trois mouvements.

Evidemment, les déguisements morbides sont toujours de la partie mais se renouvellent de manière un peu plus esthétique ces dernières années, avec le costume du clown du film Ça ou de celui de Cruella d'Enfer. Pour les plus petits, la licorne multicolore est très à la mode. Aux Etats-Unis, le masque du président Donald Trump, avec sa chevelure blonde platine, va faire fureur. Les filles opteront pour des déguisements de Wonder Woman, Cruella d'Enfer ou encore, la Reine des Neiges... Côté déco et maquillage, les paillettes sont très tendance pour décorer les citrouilles mais aussi pour faire des étincelles sur sa chevelure ou sur son front. Vous pouvez également retrouver notre guide d'achat de déguisement d'Halloween :

Pour ceux qui préfèrent frémir à la maison, des films et les séries peuvent vous permettre de bien terminer la soirée d'Halloween. Dans certaines productions, qui nous viennent d'outre-Atlantique, les références à Halloween sont nombreuses. Quelle sitcom américaine n'a pas son épisode spécial Halloween ? Si vous êtes plutôt branché cinéma que balade dans les cimetières ou récolte de bonbons, pourquoi ne pas profiter du 31 octobre pour se faire une soirée spéciale Films d'horreur ? Evidemment, le long métrage incontournable se nomme... Halloween, la nuit des masques. Le film de John Carpenter avec Jamie Lee Curtis est tout simplement devenu culte. Mais parmi notre sélection des meilleurs films d'épouvante, vous trouverez aussi Ça, Ring, Shining, Massacre à la tronçonneuse, Scream ou encore Rosemary's Baby... La liste est longue. Et pourquoi ne pas s'essayer au film d'horreur italien ? Le grand maître de l'horreur Dario Argento a réalisé d'incroyables chef-d'oeuvre d'hémoglobine. On ne saurait trop vous conseiller Suspiria, Ténèbres ou Le Syndrome de Stendhal dans lequel joue sa fille, la célèbre actrice Asia Argento. A vous de faire votre choix parmi ces sommets de l'horreur ! Voir notre top 20 des films d'horreur.

Si vous souhaitez préparer des recettes ancrées dans la tradition d'Halloween, pourquoi ne pas tenter par exemple le gâteau barmback irlandais ou le bonfire toffee venu tout droit d'Angleterre ? En France, la citrouille et le potiron sont à l'honneur. Ils se déclinent en soupe, en purée, en tarte, en confiture... Hot-dogs momies d'Halloween, bananes fantômes, araignées-cookies... Vous pouvez aussi faire preuve d'imagination dans vos cuisines :

Dans la tradition américaine, la soirée d'Halloween est consacrée à la chasse aux bonbons. Enfants (et adultes) se déguisent, vont sonner aux portes et réclament des friandises au son de "Des bonbons ou un sort !", "Farce ou friandise ?" (traduction de "trick ou treat", formule consacrée aux Etats-Unis). Si les Français n'ont jamais réellement copié cette pratique, des petits monstres tentent ici et là de récupérer leur dû le jour d'Halloween. Et la chasse au bonbon peut elle-aussi devenir une activité ludique à réaliser en famille. Donc gare à ceux qui n'auraient pas fait le plein de douceurs sucrées ce soir là !

"Des bonbons ou un sort !" © Christin Lola - Fotolia

Son existence est beaucoup plus ancienne et la fête est née pas si loin de chez nous. Halloween est en effet dérivée de la célébration de Samain (nom irlandais) ou Samonios (nom gaulois), créée par les Celtes. Cette fête religieuse, conduite par des druides, se tenait à la fin de l'automne (à la fin des récoltes) et marquait l'entrée dans une nouvelle année. En Irlande et en Gaule, on craignait cette nuit de Samain, durant laquelle des esprits maléfiques pouvaient sévir. Pour éviter cette présence "noire" et éloigner le danger, les habitants allumaient des feux en plein air. Cette nuit était aussi un "entre-temps" entre le monde des vivants et des morts. Les Celtes laissaient leurs portes ouvertes pour que les défunts de leurs familles puissent revenir pour quelques heures parmi les vivants. Cette tradition s'est quelque peu éteinte avec l'arrivée des Romains en Gaule et du christianisme dans ces contrées, aux alentours du Ve siècle. Le pape Boniface IV déclara même en 610 que cette fête était païenne et décida de créer la Toussaint, fête de tous les saints. Célébrée à cette époque le 13 mai, la Toussaint changera de date au VIIIe siècle et sera fixée au 1er novembre. Certains historiens y voient clairement une référence à la fête celte de Samain, une volonté de christianiser la Samain. Une référence qui trouvera également un écho quand sera instituée au Xe siècle la fête des morts le 2 novembre, lendemain de la Toussaint.