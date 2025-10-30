Halloween 2025 : tout ce que vous devez savoir sur cette soirée terrifiante
Des parcs d'attractions transformés aux escape games cauchemardesques, en passant par les tutoriels de maquillage et les idées de menus pour une soirée réussie : nous avons compilé tout ce qu'il faut pour faire d'Halloween 2025 un événement inoubliable.
L'heure des citrouilles sonne bientôt ! Le 31 octobre 2025 approche et la nuit la plus terrifiante de l'année ne s'improvise pas. Que vous cherchiez les événements les plus sanglants, des adresses de sorties hantées, l'inspiration pour des idées de déguisements qui font sensation, des films d'horreur cultes à (re)voir ou la recette parfaite pour un buffet monstrueux, ce guide est votre seul salut !
Que vous soyez à Paris, Lyon, Lille, Strasbourg, Marseille, Bordeaux ou Nice, retrouvez toutes les idées sorties de dernière minute et découvrez avec nous les légendes fascinantes et les rites ancestraux qui ont inspiré nos citrouilles et nos costumes. Joyeux Halloween !
17:45 - Quelles sont les meilleures recettes d'Halloween ?
Si la citrouille et le potiron sont à l'honneur en France, se déclinant en soupe, en purée, en tarte, en confiture, vous pouvez aussi faire preuve d'imagination dans vos cuisines le soir d'Halloween. Hot-dogs momies d'Halloween, bananes fantômes, araignées-cookies, découvrez nos meilleures recettes ci-dessous :
17:20 - Quels films d'horreur regarder le soir d'Halloween ?
Pour ceux qui préfèrent frémir à la maison, des films et les séries peuvent vous permettre de bien terminer la soirée d'Halloween. Dans certaines productions, qui nous viennent d'outre-Atlantique, les références à Halloween sont nombreuses. Quelle sitcom américaine n'a pas son épisode spécial Halloween ? Si vous êtes plutôt branché cinéma que balade dans les cimetières ou récolte de bonbons, pourquoi ne pas profiter du 31 octobre pour se faire une soirée spéciale Films d'horreur ? Evidemment, le long métrage incontournable se nomme... Halloween, la nuit des masques. Le film de John Carpenter avec Jamie Lee Curtis est tout simplement devenu culte. Mais parmi notre sélection des meilleurs films d'épouvante, vous trouverez aussi Ça, Ring, Shining, L'Exorciste, La Mouche, La Colline a des yeux ou encore Rosemary's Baby... La liste est longue. Et pourquoi ne pas s'essayer au film d'horreur italien ? Le grand maître de l'horreur Dario Argento a réalisé d'incroyables chef-d'oeuvre d'hémoglobine. On ne saurait trop vous conseiller Suspiria, Ténèbres ou Le Syndrome de Stendhal dans lequel joue sa fille, la célèbre actrice Asia Argento. A vous de faire votre choix parmi ces sommets de l'horreur !
17:00 - Les histoires à se raconter le soir d'Halloween
Ces histoires sont très répandues le soir d'Halloween : qui n'a pas déjà entendu parler de Bloody Mary, un entité sanglante qui hante les miroirs ? Du loup-garou, un homme qui se transforme en loup gigantesque, ne contrôlant plus ses faits et gestes et massacrant sans merci ses victimes les soirs de pleine lune ? Et puis, il y a évidemment la Dame Blanche, l'histoire d'une femme vêtue de blanc égarée au bord d'une route.