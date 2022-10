Salon de la Photo 2022 : votre invitation gratuite et le programme

SALON DE LA PHOTO. Du 6 au 9 octobre 2022, le grand rendez-vous parisien des amateurs et professionnels de la photographie se réinvente dans un nouveau lieu. Retrouvez toutes les infos et récupérez votre invitation au Salon de la Photo.

[Mis à jour le 6 octobre 2022 à 15h32] Jusqu'au dimanche 9 octobre 2022, le Salon de la Photo est de retour après deux années d'absence en raison du Covid. Le grand rendez-vous des amateurs et professionnels de la photographie, dont Linternaute est partenaire, se renouvelle dans le cadre de la magnifique Grande Halle de La Villette à Paris. Récupérez ci-dessous votre invitation pour cette nouvelle édition du Salon de la Photo et découvrez les grandes lignes du programme :

Le Salon de la Photo se réinvente et change de lieu en 2022. Il investit la Grande Halle de La Villette, avec une expérience photographique plus connectée et séduisante auprès du jeune public. Côté expositions, le Salon de la Photo met à l'honneur la photographe Françoise Huguier, dont une rétrospective de 50 ans de photojournalisme lui était consacrée à Visa pour l'Image. Le Salon de la Photo soutient également la photographie professionnelle au travers des "Zooms" avec l'exposition des travaux des lauréats de 2020 : Kamil Zihnioglu, prix de la presse, Aurélien Gillier, prix du public et une mention spéciale pour Marion Saupin de la part de la présidente du jury, Jane Evelyn Atwood. La photographie de sport et la photographie culinaire sont également à l'honneur, en partenariat avec Paris Sport Photo et le Festival International de la Photographie Culinaire. Le programme complet est accessible sur le site du Salon de la Photo.

L'affiche du Salon de la Photo 2022 est réalisée par Serge Najjar. © Salon de la Photo 2019

Le Salon de la Photo rassemble tout ce qui fait la photographie aujourd'hui. Il s'adresse à tous, aussi bien les professionnels que les amateurs éclairés et le grand public. Linternaute.com, partenaire de l'événement, est heureux de vous offrir une invitation gratuite. Rendez-vous à cette page pour saisir le code LNT22. Vous recevrez votre invitation par mail et pourrez en demander autant que vous le souhaitez, le nombre d'entrées offertes étant illimité !

Au cœur du programme des expositions, le Salon de la Photo vous fait découvrir Françoise Huguier, invitée de la Grande Exposition, le temps fort de l'événement. Cette exposition de plus de 200 œuvres intitulée "De femme à femmes", en exclusivité pour le Salon de la Photo, mettra à l'honneur les créations, belles et touchantes, de Françoise Huguier, l'une des plus grandes photographes françaises qui célèbre ses 50 ans de carrière.

"En revisitant Secrètes, le travail que j'ai fait sur l'intimité des femmes au Burkina Faso et au Mali, j'ai eu envie d'aller plus loin, d'approfondir la recherche dans mes archives. Je me suis aperçu que les femmes apparaissaient dans tous mes reportages : à Saint-Pétersbourg dans les appartements communautaires, à Deauville dans les logements sociaux… en Sibérie polaire et au Japon, dans les bains… à Durban, en Afrique du Sud, dans les foyers de travailleurs.euses et dans les townships… En Corée du Sud… Dans la rue, lorsque je photographie des femmes ou des jeunes filles, c'est leur allure, leur élégance qui m'interpellent", explique la photographe.

Autre exposition, les lauréats des ZOOMS. Ce sont des photographes "émergents" choisis par le public et par la presse parmi douze photographes professionnels émergents, parrainés chacun par un média, durant les années Covid, et qui seront enfin exposés cette année 2022 :

Kamil Zihnioglu , Zoom de la presse 2020, parrainé par Nicolas Jimenez, directeur de la photographie / Le Monde

, Zoom de la presse 2020, parrainé par Nicolas Jimenez, directeur de la photographie / Le Monde Aurélien Gillier , Zoom du Public 2020, parrainée par Léonor Matet, rédactrice photo / Polka

, Zoom du Public 2020, parrainée par Léonor Matet, rédactrice photo / Polka Marion Saupin, Mention spéciale de Jane Evelyn Atwood, présidente du jury 2020, parrainée par Gérald Vidamment, rédacteur en chef / Compétence Photo

Quel est le plan du Salon de la Photo ?

Le Salon de la Photo a lieu pour la toute première fois à la Grande Halle de la Villette. Découvrez les différents espaces qui se décompensent entre le rez-de-chaussée et la mezzanine où vous trouverez, entre autres, la grande exposition :

Plan du Salon de la Photo 2022 © Salon de la Photo