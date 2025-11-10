11 novembre 2025 : tout savoir sur l'Armistice de 1918 et sa signification

Mardi 11 novembre 2025, la France commémore la signature de l'Armistice de 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale. A cette occasion sont organisées des cérémonies officielles.

Chaque 11 novembre, la France commémore l'Armistice qui a marqué la fin des combats de la Première Guerre mondiale en 1918. Loin d'être un simple jour férié, cette date est un moment essentiel de notre mémoire collective. Le 11 novembre laisse derrière lui 9,7 millions de morts dont 1,4 millions de Français.

A l'occasion des commémorations, les passionnés d'histoire pourront se rendre sur les sites emblématiques de la Grande Guerre. Ces lieux de mémoire, comme ceux situés en Somme, en Lorraine ou en Champagne, permettent de mieux comprendre le quotidien des soldats de 1914-1918.

À l'occasion du 107e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, le président de la République portera le Bleuet de France à la boutonnière et déposera une gerbe de fleurs tricolores devant la statue de Georges Clemenceau, président du Conseil durant la Première Guerre mondiale. Après avoir remonté les Champs-Élysées, escorté par la Garde républicaine, il déposera une deuxième gerbe devant la tombe du Soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe, avant d'en raviver la flamme.

Cette journée symbolique est célébrée également par une série de cérémonies rendant hommage aux soldats de la Grande Guerre, les "poilus" morts pour la France, auprès des quelques 30 000 monuments aux morts édifiés dans les villes et villages français. À 11 heures précises le 11 novembre, les cloches commémoratives sonnent dans chaque village de France. Il s'agit de l'heure à laquelle la victoire des Alliés a été annoncée. Deux minutes de silence sont alors respectées au niveau national. Le restant de la journée est une nouvelle occasion de marcher dans les traces de l'Armistice du 11 novembre 1918.

Le choix de la date du 11 novembre n'est pas un hasard : il s'agit d'un choix "français" puisque cette date tombe pile sur celle de la fête traditionnelle du saint patron des Francs, St-Martin. Le canon s'est donc tût à la onzième heure du onzième jour du onzième mois de l'année 1918 sur le front au Nord-Est de l'Hexagone… et par conséquent dans toute l'Europe. Les soldats sortent alors des tranchées sans crainte mais les festivités sont forcément endeuillées. À partir de 11 heures du matin le 11 novembre 1918, volées de cloches et sonneries de clairon annoncent la fin des combats sur le front occidental. Ils retentissent après quatre ans de guerre qui ont laissé une France exsangue et 1 500 000 victimes, jeunes pour la plupart. Au total, la Grande Guerre a fait plus de 8 millions de morts et de blessés. À 16 heures, au Palais Bourbon, Clemenceau lit les conditions d'armistice. Il salue également Alsace et Lorraine tout en rendant hommage à la Nation.

En 1919, le projet de l'hommage à un soldat inconnu mort à la Première Guerre, symbole anonyme de tous les "Poilus", est adopté par les députés français. L'année suivante, le soldat inconnu qui doit être transféré à Paris est désigné par un autre soldat à Verdun, par le dépôt sur un des cercueils d'un bouquet de fleurs. Dans la foulée, en 1920, le Parlement vote la loi suivante à l'unanimité : "Article 1er : Les honneurs du Panthéon seront rendus aux restes d'un des soldats non identifiés morts au champ d'honneur au cours de la Guerre 1914-1918. […]

Article 2 : […] Les restes du Soldat inconnu seront inhumés sous l'Arc de Triomphe." Cela sera fait le 28 janvier 1921. Le 24 novembre 1922, le Parlement déclare le 11 novembre "fête nationale" avec la dénomination de "Jour du Souvenir". Dès lors, le 11 novembre devient un jour férié. Le 11 novembre de l'année suivante, suite à l'idée émise par plusieurs artistes, une "Flamme du Souvenir" est allumée par le ministre de la Guerre André Maginot. Flamme sacrée qu'un "Comité de la Flamme" a depuis la tâche de raviver tous les jours au crépuscule. Elle ne s'est jamais éteinte, même pendant l'Occupation. Pour la maintenir en vie, une cérémonie très stricte du "ravivage de la flamme" est observée au quotidien depuis 92 ans, toujours la même. Elle a lieu tous les soirs à 18h30. Les Associations sont conduites, en défilé, jusque sous l'Arc de triomphe, avec les porteurs de gerbes en tête puis les porte-drapeaux. Drapeau de "La flamme", clairon et tambour de la Garde républicaine sont disposés aux abords de la Dalle sacrée. La sonnerie de la Flamme retentit ; la flamme est ravivée ; les gerbes déposées. Ensuite, la sonnerie "Aux Morts" résonne, les drapeaux s'abaissent et une minute de silence est suivie. On signe le Livre d'Or, on se salue puis tous se retrouvent enfin au pied de la tombe, pour écouter les musiciens jouer "Honneur au soldat inconnu".

Le 11 novembre marque la date anniversaire de l'Armistice de 1918. Ce document, signé entre l'Allemagne et la Triple Entente (France, Grande-Bretagne, États-Unis) et prélude au Traité de Versailles de 1919, a suspendu les combats qui faisaient rage depuis quatre ans entre les deux camps. Chaque année, dans l'Hexagone, cette journée symbolique est célébrée par une série de cérémonies rendant hommage aux soldats de la Grande Guerre, morts pour la France, auprès des quelques 30 000 monuments aux morts édifiés dans les villes et villages français.

L'armistice de 1918 est un traité qui occupe une grande place dans l'histoire. Que s'est-il passé le 11 novembre 1918 ? Après l'échec des offensives allemandes de juin et juillet 1918 durant la Grande Guerre, les Américains et Britanniques débutent une offensive au mois d'août 1918 qui fait définitivement reculer les forces allemandes. Au terme de deux mois de résistance de l'Etat-Major allemand, le texte de l'armistice est négocié et acté dans le "Wagon de l'Armistice" le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin. Il s'agit du wagon de commandement du Maréchal Foch près du quartier général allié, non loin de la gare de Rethondes dans l'Oise. A 11 heures du matin le 11 novembre 1918, l'armistice prend effet sur le front.

En signant le fameux traité à Rethondes, le 11 novembre 1918, les forces alliées et l'Allemagne ont mis officiellement fin à leur conflit en posant plusieurs conditions. Toujours le 11 novembre, Charles Ier, alors empereur d'Autriche, a finalement renoncé au trône - sa dynastie des Habsbourg avait régné plus de 600 ans. Depuis 100 ans, même chez les plus jeunes, le jour du 11 novembre symbolise le dénouement de la Grande Guerre.

Le rendez-vous du 11 novembre comporte de de nombreuses anecdotes, et son histoire reste méconnue ou oubliée par de nombreux anciens écoliers. Que disait le traité de Versailles ? Quelles ont été les conditions de l'armistice 1918 ? En savoir plus dans notre dossier consacré à l'armistice 1918.