Journée des droits des femmes 2023 : quelles revendications ?

JOURNEE DE LA FEMME. La Journée internationale des droits des femmes est une journée de sensibilisation et de mobilisation sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Quelles revendications spécifiques à cette année 2023 ? Que disent les derniers sondages ? Tout savoir.

[Mis à jour le 8 mars 2023 à 16h07] En cette Journée internationale des droits des femmes, des manifestations sont organisées dans 150 villes de France pour revendiquer "l'égalité au travail et dans la vie". Car il faut rappeler que malgré le fait que l'égalité femmes-hommes soit inscrite dans le Préambule de la Constitution (alinéa 3) depuis le 27 octobre 1946, et que la loi du 22 décembre 1972 pose le principe de l'égalité de rémunération "pour un même travail ou un travail de valeur égale", des inégalités subsistent encore aujourd'hui. Sur le site Vie publique il est rappelé qu'encore aujourd'hui "les femmes travaillent plus souvent à temps partiel, occupent plus souvent des emplois à bas salaires et, quand elles parviennent à accéder aux professions supérieures, les femmes continuent à se heurter à un plafond de verre qui leur interdit les fonctions dirigeantes".

Saviez-vous que les femmes perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 28,5% à celle des hommes ? Selon une étude de l'Insee de juin 2020 les écarts de revenu salarial net entre hommes et femmes étaient en 2017 et selon le diplôme de 30,8% (inférieur au bac), 26,7% (bac à bac +2) et de 36,5% (bac +3 ou plus). De plus, les responsabilités familiales peinent encore à évoluer. Selon une étude de l'Insee réalisée pendant le confinement du printemps 2020, "les femmes ont assumé l'essentiel des tâches domestiques même quand elles travaillaient à l'extérieur". Seuls 12% des pères ont interrompu ou réduit leur activité professionnelle en 2010 pour s'occuper de leur plus jeune enfant, contre 55% des mères. Les comportements et les mentalités doivent encore évoluer.

En cette journée de grève également, la réforme des retraites voulue par le gouvernement est accusée d'être injuste envers les femmes. "Celles qui vont payer le plus de cette réforme, ce sont les femmes qui subissent le plus les carrières hachées et les contrats précaires" déplore le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon lors d'un rassemblement à Marseille ce mercredi. Les députés de la Nupes ont présenté par ailleurs ce mercredi une proposition de loi pour prendre en compte la pénibilité des "professions féminisées" comme celles de caissière ou d'aide-soignante qui restent un "angle mort de la législation". Leurs "salaires, qualification et pénibilité sont systématiquement sous-évalués" déplore la députée Insoumise Sarah Legrain.

Une thématique différente est désignée par l'ONU à chacune des éditions de la "Journée des femmes" (JIF) ("Womens Day" en anglais). Ce mercredi 8 mars 2023, le thème choisi est "Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l'égalité des sexes".

Un thème, précise l'Organisation des Nations Unies, "associé au thème prioritaire de la 67e session de la Commission de la condition de la femme (CSW-67), à savoir " L'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles".

Si les Nations Unies ont officialisé cette célébration (et sa date) en 1977 et qu'elle a été instaurée en France en 1982 par le Président François Mitterrand, l'origine de la Journée de la femme, devenue "Journée des droits des femmes", est à chercher plus loin dans le temps : à l'époque de la lutte des ouvrières pour de meilleures conditions de travail, et de celle des suffragettes pour le droit de vote, soit dans la première partie du XXe siècle. En 1957, le journal l'Humanité saluait le centenaire du 8 mars 1857, ce jour où "les ouvrières de l'habillement de la ville de New-York s'en allèrent défiler dans les rues, comme des hommes, portant pancartes et banderoles" pour des meilleures conditions de travail et le respect de leur dignité. En 1908, le 21 juin cette fois, c'était au tour de 250 000 suffragettes de réclamer le droit de vote des femmes à Londres. Une fin de 19e - début de 20e siècle au goût d'émancipation qui allait favoriser l'émergence de la Journée internationale du droit des femmes, des décennies plus tard. La première Journée internationale de la femme a eu lieu le 19 mars 1911 (en Europe et aux Etats-Unis) et plaidait déjà pour plus de droits.

Le vote des femmes. Affiche éditée par "l'Union Fraternelle des Femmes". Paris, 1925. © COLLECTION YLI / SIPA

Après la signature de la charte des Nations Unies à San Francisco en 1945 pour proclamer l'égalité des sexes comme droit fondamental, les manifestations se multiplient une fois par an dans le monde entier pour l'égalité hommes-femmes. Ces journées sont aussi l'occasion de bilans, notamment en chiffres, sur la situation du moment. Des associations de militantes en profitent également pour célébrer les récents acquis comme pour faire entendre les revendications qui restent à l'ordre du jour.

On aurait pu s'attendre à une autre évolution des chiffres sur le sujet : selon une étude YouGov réalisée en 2021, 64% des Français seulement considèrent que les femmes et les hommes sont égaux, contre 69% en 2015. D'après le même sondage, 88% des habitants de l'Hexagone interrogés estiment que les femmes et les hommes devraient percevoir en général un salaire égal... versus 93% en 2015. L'étude donne aussi d'autres chiffres relatifs au vécu des femmes en terme de perception par la société de leur force et de leur intelligence : face à l'affirmation "Quelqu'un a supposé que j'étais faible en raison de mon sexe", 54% des femmes sondées déclarent que cette situation leur est déjà arrivée, contre 13% des hommes interrogés. Les femmes du panel YouGov sont également 36% à avouer que quelqu'un les a déjà supposées "moins intelligentes en raison de leur sexe", contre 16% des hommes.

"Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation ; c'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes ". Gandhi

". Gandhi "Partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même". Charles Fourier

"La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente". Françoise Giroud

"Les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles". Michel de Montaigne

"Seules les femmes voient vraiment les choses. Les hommes n'ont jamais qu'une idée". Marcel Aymé

"Simple, forte, aimant l'art et l'idéal, brave et libre aussi, la femme de demain ne voudra ni dominer, ni être dominée". Louise Michel

Le choix du 8 mars comme date dédiée aux droits des femmes nous vient quant à lui de la Russie communiste. En 1921, Lénine initiait déjà le 8 mars comme celle de la "Journée internationale des femmes", en mémoire de la première manifestation à avoir lancé la Révolution russe, en 1917. Cette année-là, les ouvrières russes avaient décidé de se mettre en grève le dernier dimanche du mois de février afin de revendiquer "du pain et la paix". C'était le 23 février, mais dans le calendrier julien... La date deviendra le 8 mars dans notre calendrier grégorien. Il faudra attendre 1977, en pleine séquence de détente entre les blocs de l'Est et de l'Ouest pendant la Guerre froide, pour que les Nations Unies adoptent ce jour du calendrier après avoir hésité entre plusieurs dates, comme celle du 19 mars, souvenir des premiers défilés aux Etats-Unis en 1911.