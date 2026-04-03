Vendredi Saint 2026 : qui travaille et qui ne travaille pas le 3 avril ?

Le Vendredi Saint tombe ce vendredi 3 avril 2026. Est-ce un jour férié partout en France ? Découvrez les règles en Alsace-Moselle, les traditions religieuses et le sens des prières en ce jour de la Passion.

En ce vendredi 3 avril 2026, une question revient sur toutes les lèvres : pour qui le Vendredi Saint est-il un jour férié ? Si la majorité des Français rejoignent leur travail aujourd'hui, les habitants d'Alsace et de Moselle profitent d'une journée de repos supplémentaire. Cet héritage historique, maintenu malgré le passage des années, marque le début d'un week-end de Pâques prolongé en France, où l'administration et les commerces locaux ferment leurs portes pour commémorer la Passion du Christ.

Au-delà de cette particularité géographique, le Vendredi Saint 2026 demeure un temps fort de recueillement et de traditions liturgiques à travers tout l'Hexagone. Entre processions du Chemin de Croix, temps de prière solennels et jeûne symbolique, cette journée précède la célébration de la Résurrection. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les célébrations et le statut de ce vendredi 3 avril.

Pour les chrétiens, le Vendredi saint ne marque pas seulement l'avant-veille du dimanche de Pâques. Il symbolise le chemin de croix de Jésus-Christ, sa crucifixion et sa mort. De quoi le rattacher aux significations des rendez-vous du lundi de Pâques, du Jeudi Saint ou du Samedi saint, commémorant des épisodes différents de la vie du Christ pour les croyants. Dans la symbolique du Vendredi saint, il y a l'ADN du christianisme : mort du Christ et foi en sa résurrection cimentent une base qui rassemble tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes. Comme il s'agit d'un jour de tristesse et de recueillement, les églises catholiques ont pour coutume de voiler les crucifix, et ce, jusqu'à la veillée pascale du Samedi saint.

Pourquoi en France métropolitaine, le Vendredi saint n'est férié qu'en Alsace et en Moselle ? Cette exception remonte à 1871, avec l'annexion par l'Empire allemand des deux territoires français. Les Allemands avaient alors mis en place via une ordonnance le jour férié du Vendredi saint, fête religieuse travaillée jusque-là. Quand l'Alsace-Moselle a été rattachée à la France, après 1918, le droit local a été maintenu.

Si en France, le Vendredi Saint ne se transforme en congé qu'en Alsace et en Moselle et dans certains DOM/TOM où les communes disposent d'église protestante ou mixte (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Polynésie française), cette fête mobile célébrée à des dates distinctes par les différentes Eglises chrétiennes n'en reste pas moins un jour férié dans quasiment tous les pays de tradition chrétienne protestante (Allemagne, Finlande, Canada, Pays-Bas, Angola, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Suisse)… Le "Good Friday holiday" ou congé du Vendredi saint signe le caractère férié du Vendredi saint sous de nombreuses latitudes.

Pourquoi cet événement marque une date particulière en Alsace ? Quelles anecdotes s'y rattachent ? En Alsace, le Vendredi saint revêt une signification particulière. Ce jour-là, les fidèles se précipitent en masse dans les églises protestantes. Même ceux qui n'ont guère l'habitude d'y mettre les pieds : on les surnomme les "chrétiens du Vendredi saint".

Ils agissent ainsi à contre-courant des catholiques qui, eux, privilégient le jour de Pâques comme fête d'obligation – car il représente la résurrection du Christ – et non pas le jour-symbole de la mise à mort de leur Messie. Pour la petite histoire, l'historien français Alfred Wahl raconte que dans certains villages mixtes d'Alsace, les paysans catholiques faisaient exprès de rentrer le fumier le Vendredi saint devant leurs concitoyens endimanchés… quand ces derniers leur rendaient la monnaie de leur pièce en travaillant volontairement le 15 août, jour de la fête de l'Assomption.

La prière du Vendredi saint fait figure de prière universelle. Ce jour-là, les fidèles prient à la fois pour l'Église, pour le pape, pour le clergé et le peuple fidèle, pour les catéchumènes, pour l'unité des chrétiens, pour le peuple juif, pour les autres croyants, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour les pouvoirs publics et "pour nos frères dans l'épreuve" en général. Différentes versions de prières du Vendredi saint existent par ailleurs, dont celle "pour la délivrance des âmes du purgatoire".

Déjà, bien des familles (pratiquantes ou pas) ne consomment pas de viande ce jour-là, en souvenir de la date symbole de la crucifixion du Christ, en France et ailleurs. Quand les protestants ne donnent pas de consigne de pénitence alimentaire, les catholiques encouragent le jeûne. Pour les orthodoxes non plus, le Vendredi saint n'est pas spécialement un jour de jeûne. La consommation de poisson est souvent à l'honneur chez les catholiques le Vendredi saint (et le vendredi en général). Et pour cause : manger du poisson, c'est "manger maigre". Certaines paroisses convient leurs fidèles à partager des repas encore plus frugaux, type bol de riz accompagné d'une pomme. Si le jeûne se poursuit à priori (nous sommes toujours dans la période du Carême, qui ne prendra fin que le lendemain), il peut être accompagné ou remplacé par des pratiques diverses telles que des bonnes actions. Au menu de nombreuses cantines d'écoles catholiques, il est d'usage de ne manger qu'un simple bol de riz en échange de fonds donnés à une association caritative.

Le Vendredi saint a toujours lieu deux jours avant que s'achève le Carême, avec le dimanche de Pâques. Mais pourquoi diable la date du Vendredi saint bouge-t-elle autant suivant les années ? En tant que date associée au jour de Pâques, elle dépend de la place de cette fête religieuse dans le calendrier. Saviez-vous que Pâques était fixé le premier dimanche d'après la pleine lune à partir du 21 mars ? Mais quelle que soit l'année et le jour où les Chrétiens le célèbrent, le Vendredi saint reste une date particulière de la Semaine Sainte : celle qui mène au Dimanche de la résurrection ou Dimanche de Pâques.