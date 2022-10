"Jours fériés 2022-2023 : la Toussaint approche, et après ?"

JOUR FÉRIÉ. Ce mardi 1er novembre, jour de la Toussaint, est célébré la "fête des morts", un jour férié dans le calendrier français. Quelles sont les prochaines dates fériées en 2022-2023 ?

[Mis à jour le 30 octobre 2022 à 9h00] Dans le calendrier de l'année 2022, il ne reste désormais plus que 3 jours fériés : la Toussaint, l'Armistice de 1918 et Noël. La Toussaint, qui tombe ce mardi 1er novembre 2022, est un jour particulier dans le calendrier français. Ce jour férié est dédié à honorer les saints et les martyrs de la foi. Traditionnellement, ce jour est destiné en France à rendre visite à nos proches disparus et de déposer un bouquet sur leurs tombes.

Viendra ensuite le jour férié de l'Armistice de 1918, qui tombe le vendredi 11 novembre et permettra un week-end prolongé de 3 jours. Si Noël est un jour férié, il tombera malheureusement un dimanche cette année, le 25 décembre 2022. Et ensuite, quels sont les jours fériés en 2023 en France ? Comme d'habitude, ils seront au nombre de 11. Consultez ci-dessous la liste des prochains jours fériés de l'année 2022 puis tous les jours fériés en 2023 et téléchargez notre calendrier des vacances scolaires 2022-2023 avec jours fériés.

Chaque année, le 1er novembre, qui correspond à la fête chrétienne de la Toussaint, et le 11 novembre, qui correspond à l'Armistice de 1918, sont des jours fériés. La Toussaint se fêtera le mardi 1er novembre 2022 et sera l'occasion de faire le pont du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre. L'Armistice de 1918 tombera quant à elle un vendredi 11 novembre, qui permet un week-end prolongé de trois jours !

Le jour férié de Noël, unique jour férié du mois, tombe le week-end cette année 2022, à la date du dimanche 25 décembre.

Novembre 2022 : le jour férié du mardi 1er novembre (Toussaint) est l'occasion de poser un jour, le lundi 31 octobre, pour faire le pont du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2022.

: le jour férié du mardi 1er novembre (Toussaint) est l'occasion de poser un jour, le lundi 31 octobre, pour faire le pont du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2022. Décembre 2022 : le jour férié de Noël tombe malheureusement un dimanche... Pas d'occasion possible pour cette fin d'année !

Quand tombent les prochains jours fériés en France en 2022 ?

De la Toussaint 2022 au jour de Noël 2022, retrouvez toutes les dates des jours fériés en France en 2022, avec le jour de la semaine correspondant, dans notre liste ci-dessous :

Mardi 1er novembre 2022 : Toussaint

: Toussaint Vendredi 11 novembre 2022 : Armistice 1918

: Armistice 1918 Dimanche 25 décembre 2022 : Noël

Consulter les dates des 11 jours fériés 2023 en France, afin de mieux prévoir les week-ends prolongés et les ponts éventuels :

Dimanche 1er janvier 2023 : Jour de l'An

: Jour de l'An Lundi 10 avril 2023 : Lundi de Pâques

: Lundi de Pâques Lundi 1er mai 2023 : Fête du travail

: Fête du travail Lundi 8 mai 2023 : Armistice 1945

: Armistice 1945 Jeudi 18 mai 2023 : Ascension

: Ascension Lundi 29 mai 2023 : Lundi de Pentecôte

: Lundi de Pentecôte Vendredi 14 juillet 2023 : Fête nationale

: Fête nationale Mardi 15 août 2023 : Assomption

: Assomption Mercredi 1er novembre 2023 : Toussaint

: Toussaint Samedi 11 novembre 2023 : Armistice 1918

: Armistice 1918 Lundi 25 décembre 2023 : Noël

Le calendrier officiel de l'année scolaire 2022-2023 contient, en plus des 5 périodes de vacances traditionnelles par zone, les dates des jours fériés en France.

Calendrier scolaire 2022-2023 avec jours fériés. © Linternaute.com

Quels sont les jours fériés 2022-2023 ?

De l'Assomption 2022 au jour de Noël 2023, retrouvez toutes les dates des jours fériés en France en 2022-2023, avec le jour de la semaine correspondant, dans notre liste ci-dessous :

Jours fériés 2022-2023 Jour férié Date Jour de la semaine Source : Linternaute.com Toussaint 1er novembre 2022 mardi Armistice de 1918 11 novembre 2022 vendredi Noël 25 décembre 2022 dimanche Jour de l'an 2023 1er janvier 2023 dimanche Lundi de Pâques 10 avril 2023 lundi Fête du Travail 1er mai 2023 lundi Armistice 1945 8 mai 2023 lundi Ascension 18 mai 2023 jeudi Pentecôte 29 mai 2023 lundi Fête nationale 14 juillet 2023 vendredi Assomption 15 août 2023 mardi Toussaint 1er novembre 2023 mercredi Armistice de 1918 11 novembre 2023 samedi Noël 25 décembre 2023 lundi

Télécharger le calendrier scolaire 2022-2023 avec jours fériés (PDF)

Télécharger le calendrier scolaire 2022-2023 avec jours fériés (JPEG)

Combien y a-t-il de jours fériés en France chaque année ?

Les jours fériés commémorent une fête civile, religieuse ou encore un événement marquant dont la liste est définie par le Code du travail. En France, l'année compte 11 jours fériés, contre 10 en Belgique, 12 en Espagne et 9 en Allemagne. En Europe, ce sont les Chypriotes qui bénéficient du plus de jours fériés avec 15 jours par an. À l'inverse, au Royaume-Uni, on n'en compte que 8. Ces dates ont été déterminées selon l'histoire et la culture des pays. Il existe donc chez nous deux types de jours fériés, les civils et les religieux. On compte 5 fêtes civiles : le jour de l'An férié depuis le 1er Empire en 1810, le 1er mai (Fête du Travail) déclaré chômé en 1919, le 8 mai qui commémore la capitulation de l'Allemagne, le 14 juillet qui célèbre la prise de la Bastille et qui est chômé depuis le 6 juillet 1880, et le 11 novembre jour de l'Armistice de la Première Guerre mondiale. Et 6 fêtes religieuses : l'Assomption, l'Ascension, la Toussaint, Noël, la Pentecôte et Pâques sont les 6 fêtes religieuses fériées en France. Les quatre premières sont devenues fériées à partir de 1802 suite à la signature du Concordat entre Bonaparte et la papauté. Le lundi de Pâques et celui de la Pentecôte ont été ajoutés en 1886. À noter : il existe quelques particularités locales : en Alsace-Moselle, le Vendredi Saint et le 26 décembre sont également fériés et dans les DOM, on commémore l'abolition de l'esclavage.

Est-ce que les jours fériés sont payés ?

Le 1er mai, jour de la Fête du Travail, est en France le seul jour obligatoirement chômé et payé par les entreprises (mais il peut exister des professions qui font exception.) Pour les autres jours fériés, la loi prévoit que lorsque le jour n'est pas travaillé dans une entreprise, le salarié doit être payé à partir de 3 mois d'ancienneté. Si le jour férié est travaillé, l'employeur n'est pas obligé de rémunérer son employé davantage, en revanche certaines conventions collectives prévoient une majoration. Il convient donc de consulter sa convention collective pour connaître sa situation. En ce qui concerne les ponts, il n'existe pas d'obligation pour l'employeur de les accorder. Si la convention collective ne spécifie pas cette particularité, l'employeur reste libre de décider. Il n'est de toute façon pas contraint de rémunérer son salarié ce jour-là. En revanche, l'employeur peut imposer un pont aux salariés.

Est-ce qu'un jour férié est un jour chômé ?

Un jour férié n'est pas obligatoirement un jour chômé (non travaillé). L'employeur a le droit de demander à son salarié de travailler un jour férié, à l'exception du 1er mai, jour de la Fête du travail. En effet, le 1er mai est le seul jour férié obligatoire pour tous les salariés de toutes les entreprises en France. Il est donc obligatoirement chômé et payé contrairement aux autres jours fériés. Mais si le 1er mai tombe un jour de repos habituel dans l'entreprise (comme ce dimanche 1er mai 2022), il ne sera pas pour autant payé et il n'ouvre pas droit à un repos complémentaire.