Jours fériés 2026-2027 : les prochaines dates et le calendrier gratuit à télécharger

Ne manquez aucun jour férié ni aucun pont bien à l'avance ! Consultez la liste des jours fériés restants en 2026 ainsi que les prochains de l'année 2027 et téléchargez notre calendrier gratuit incluant les vacances scolaires par zones.

Dans le calendrier de l'année 2026, il ne reste désormais plus que 6 jours fériés : le lundi de Pentecôte, la Fête nationale, l'Assomption, la Toussaint, l'Armistice de 1918 et Noël. Le lundi de Pentecôte, qui tombe ce lundi 25 mai 2026, est un jour particulier dans le calendrier français. Jour férié depuis 1886 en France, il s'est transformé en journée de solidarité "en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées" depuis le gouvernement de Raffarin. Puis en 2008, le lundi de Pentecôte est redevenu férié et chômé au bon vouloir des employeurs. Ainsi, certaines entreprises appliquent la journée de solidarité le lundi de Pentecôte et le travaillent quand d'autres l'offrent à leurs salariés ou y placent un RTT imposé. Il convient de vérifier l'information auprès de votre employeur.

L'été sera ensuite marqué par le jour férié du 14 juillet, qui tombe un mardi et offre l'opportunité d'un week-end de 4 jours en faisant le pont. Le jour férié de l'Assomption tombe quant à lui à la date du samedi 15 août et sera pour beaucoup perdu... Consultez la liste des jours fériés de 2026 restants et de toute l'année 2027 pour savoir quand partir et téléchargez notre calendrier des vacances scolaires 2026 avec jours fériés.

Quels sont les jours fériés 2026 en France ?

Consulter les dates des jours fériés 2026 restants en France, afin de prévoir vos prochaines vacances.

Lundi 25 mai 2026 : Lundi de Pentecôte

: Lundi de Pentecôte Mardi 14 juillet 2026 : Fête nationale

: Fête nationale Samedi 15 août 2026 : Assomption

: Assomption Dimanche 1er novembre 2026 : Toussaint

: Toussaint Mercredi 11 novembre 2026 : Armistice 1918

: Armistice 1918 Vendredi 25 décembre 2026 : Noël

Quels sont les jours fériés 2027 en France ?

Consulter les dates des 11 jours fériés 2027 en France, afin de prévoir des vacances bien à l'avance !

Vendredi 1er janvier 2027 : Jour de l'An

: Jour de l'An Lundi 29 mars 2027 : Lundi de Pâques

: Lundi de Pâques Samedi 1er mai 2027 : Fête du travail

: Fête du travail Jeudi 6 mai 2027 : Ascension

: Ascension Samedi 8 mai 2027 : Victoire 1945

Victoire 1945 Lundi 17 mai 2027 : Lundi de Pentecôte

: Lundi de Pentecôte Mercredi 14 juillet 2027 : Fête nationale

: Fête nationale Dimanche 15 août 2027 : Assomption

: Assomption Lundi 1er novembre 2027 : Toussaint

: Toussaint Jeudi 11 novembre 2027 : Armistice 1918

: Armistice 1918 Samedi 25 décembre 2027 : Noël

Voici le calendrier officiel de l'année scolaire 2026 qui contient, en plus des périodes de vacances traditionnelles par zone, les dates des jours fériés en France :

Calendrier 2026 gratuit indiquant les jours fériés et les vacances scolaires. Zoomer sur l'image et enregistrer sous pour le télécharger au format JPEG. © Linternaute.com

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Combien y a-t-il de jours fériés en France chaque année ?

Les jours fériés commémorent une fête civile, religieuse ou encore un événement marquant dont la liste est définie par le Code du travail. En France, l'année compte 11 jours fériés, contre 10 en Belgique, 12 en Espagne et 9 en Allemagne. En Europe, ce sont les Chypriotes qui bénéficient du plus de jours fériés avec 15 jours par an. À l'inverse, au Royaume-Uni, on n'en compte que 8. Ces dates ont été déterminées selon l'histoire et la culture des pays. Il existe donc chez nous deux types de jours fériés, les civils et les religieux.

On compte 5 fêtes civiles : le jour de l'An férié depuis le 1er Empire en 1810, le 1er mai (Fête du Travail) déclaré chômé en 1919, le 8 mai qui commémore la capitulation de l'Allemagne, le 14 juillet qui célèbre la prise de la Bastille et qui est chômé depuis le 6 juillet 1880, et le 11 novembre jour de l'Armistice de la Première Guerre mondiale. Et 6 fêtes religieuses : l'Assomption, l'Ascension, la Toussaint, Noël, la Pentecôte et Pâques sont les 6 fêtes religieuses fériées en France.

Les quatre premières sont devenues fériées à partir de 1802 suite à la signature du Concordat entre Bonaparte et la papauté. Le lundi de Pâques et celui de la Pentecôte ont été ajoutés en 1886. À noter : il existe quelques particularités locales : en Alsace-Moselle, le Vendredi Saint et le 26 décembre sont également fériés et dans les DOM, on commémore l'abolition de l'esclavage.

Est-ce que les jours fériés sont payés ?

Le 1er mai, jour de la Fête du Travail, est en France le seul jour obligatoirement chômé et payé par les entreprises (mais il peut exister des professions qui font exception.) Pour les autres jours fériés, la loi prévoit que lorsque le jour n'est pas travaillé dans une entreprise, le salarié doit être payé à partir de 3 mois d'ancienneté. Si le jour férié est travaillé, l'employeur n'est pas obligé de rémunérer son employé davantage, en revanche certaines conventions collectives prévoient une majoration.

Il convient donc de consulter sa convention collective pour connaître sa situation. En ce qui concerne les ponts, il n'existe pas d'obligation pour l'employeur de les accorder. Si la convention collective ne spécifie pas cette particularité, l'employeur reste libre de décider. Il n'est de toute façon pas contraint de rémunérer son salarié ce jour-là. En revanche, l'employeur peut imposer un pont aux salariés.

Est-ce qu'un jour férié est un jour chômé ?

Un jour férié n'est pas obligatoirement un jour chômé (non travaillé). L'employeur a le droit de demander à son salarié de travailler un jour férié, à l'exception du 1er mai, jour de la Fête du travail. En effet, le 1er mai est le seul jour férié obligatoire pour tous les salariés de toutes les entreprises en France. Il est donc obligatoirement chômé et payé contrairement aux autres jours fériés. Mais si le 1er mai tombe un jour de repos habituel dans l'entreprise (par exemple, un dimanche), il ne sera pas payé et il n'ouvre pas droit à un repos complémentaire.