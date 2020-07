Assomption : pourquoi la date du 15 août 2020 est-elle fériée ?

15 AOÛT 2020 - Le jour de l'Assomption, qui célèbre la montée au ciel de la vierge Marie pour les catholiques, est férié en France. Alors, que faire ce samedi 15 août 2020 ? Rassurez-vous, la plupart des magasins restent ouverts.

[Mis à jour le 31 juillet 2020 à 18h12] Pour les chrétiens pratiquants, l'Assomption est l'occasion de mettre à l'honneur la vierge Marie, car le 15 août 2020 célèbre l'élévation vers le ciel de la mère de Jésus. Mais pour certains, l'Assomption est souvent l'occasion rêvée pour poser un jour de moins au moment de prendre leurs vacances d'été ou simplement d'organiser un barbecue en famille ou entre amis.

Pratiquées par l'Église de Rome dans les premiers siècles après Jésus-Christ, les grandes processions chrétiennes ont été remises à l'honneur par le très croyant roi Louis XIII, en 1638. C'est cette année-là que le 15 août est également devenu un jour férié sous l'impulsion du monarque. Ce dernier a rien moins que consacré le Royaume de France à la Vierge Marie, pour avoir "exaucé" ses prières d'avoir un fils, après 23 ans de mariage sans enfant (le futur Louis XIV). La tradition des processions, encore vivace aujourd'hui en France, rappelle celles organisées par Louis XIII dans tout son royaume pour honorer la Vierge Marie, pendant la période où il la priait de lui donner un héritier.

La date de l'Assomption donne lieu chaque année à un jour férié, qui tombe donc un samedi en 2020. Ce jour férié de l'Assomption fait donc partie des 11 jours légalement définis comme tels par le Code du travail dans la majeure partie de la France. 11 jours comprenant des fêtes religieuses (Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, Toussaint, Noël) aussi bien que civiles (Jour de l'an, Fête du Travail, Fête de la victoire du 8 mai 1945, 14 juillet et 11 novembre). La fête de la Sainte-Marie (tout court) tombe également le 1er janvier. À noter que contrairement à la date de l'Ascension, qui varie d'une année sur l'autre, mais se situe chaque fois 40 jours après le dimanche de Pâques, celle de l'Assomption ne change pas. Elle tombe chaque année le 15 août.

Malgré le fait que l'Assomption soit un jour férié, certains magasins et grandes enseignes restent ouverts. Si vous profitez du 15 août pour visiter Paris, sachez que de nombreux grands magasins et centres commerciaux de la capitale seront ouverts le jour de l'Assomption. C'est notamment le cas du Printemps Haussmann, du Carrousel du Louvre, du BHV Marais, des Galeries Lafayette Haussmann, le Passage du Havre, le Village Bercy ou encore le centre commercial Beaugrenelle. Dans toute la France, de nombreuses grandes enseignes seront ouvertes ce 15 août, jour de l'Assomption. Vous pouvez vérifier leurs horaires d'ouverture éventuelle :

Auchan : rendez-vous sur le site Auchan.fr, cliquez sur "Choisir un magasin" en haut à droite, puis sélectionnez le plus proche de chez vous pour accéder au site du magasin et ses horaires.

: rendez-vous sur le site Auchan.fr, cliquez sur "Choisir un magasin" en haut à droite, puis sélectionnez le plus proche de chez vous pour accéder au site du magasin et ses horaires. Carrefour : rendez-vous à la page magasin de Carrefour.fr. Trouvez votre magasin Carrefour le plus proche et les horaires seront affichés.

: rendez-vous à la page magasin de Carrefour.fr. Trouvez votre magasin Carrefour le plus proche et les horaires seront affichés. Intermarché : depuis le site intermarche.com, chercher un magasin à l'aide de votre code postal, et vous obtiendrez ses horaires d'ouverture.

: depuis le site intermarche.com, chercher un magasin à l'aide de votre code postal, et vous obtiendrez ses horaires d'ouverture. Leclerc : sur cette page, retrouvez votre magasin dans la liste, cliquez sur "Rentrer dans ce magasin" et les horaires d'ouverture exceptionnelle seront indiqués !

: sur cette page, retrouvez votre magasin dans la liste, cliquez sur "Rentrer dans ce magasin" et les horaires d'ouverture exceptionnelle seront indiqués ! Cora : à partir de la page d'accueil, cliquez sur "Changer de magasin" tout en haut, sélectionnez le vôtre et vous obtiendrez son horaire depuis la page d'accueil du magasin en question.

: à partir de la page d'accueil, cliquez sur "Changer de magasin" tout en haut, sélectionnez le vôtre et vous obtiendrez son horaire depuis la page d'accueil du magasin en question. Géant Casino : découvrez à cette page tous les magasins ouverts avec leurs horaires.

: découvrez à cette page tous les magasins ouverts avec leurs horaires. Ikea : à cette page, choisissez votre magasin en cliquant dessus, puis découvrez ses horaires.

La naissance inespérée de Louis XIV (1638-1715), fruit de prières à la Vierge ? © Georgios Kollidas_123RF

La fête religieuse fixe de l'Assomption se célèbre le 15 août depuis le VIe siècle, avec l'instauration par l'empereur byzantin Maurice, dans son empire, d'une fête de la Dormition de la Vierge Marie à cette date. L'objectif, semble-t-il, était à l'époque de commémorer l'inauguration du Sépulcre de Marie, une église érigée spécialement pour la Vierge montée au ciel. Depuis devenue fête liturgique dans l'Eglise catholique, l'Assomption est l'occasion de nombreuses processions dans les paroisses de cette confession. En France, depuis la consécration de la France à la Sainte-Vierge par Louis XIII le 10 février 1638, les processions sont traditionnellement suivies de festivités.

Le monarque aurait d'abord consacrée sa personne et son Royaume à la Vierge Marie "dans le secret de son coeur", avant de l'implorer de lui donner un héritier, alors attendu depuis 22 ans. Une grossesse ne tarde pas à suivre pour Anne d'Autriche, après l'"apparition" de Marie et l'exécution des neuvaines (des prières ciblées sur un souhait et répétées neuf jours de suite), mais aussi des processions organisées dans les paroisses le 15 août. Dès la confirmation de la grossesse, Louis XIII publie l'Edit officiel qui consacre cette fois solennellement la France à Marie*. Louis XIV naîtra l'année suivante.

*D'après l'Encyclopédie Maria, tome IV, Beauchesne 1956 - p. 714

Au sens où nous nous y intéressons dans ce dossier, "Assomption", à ne pas confondre avec "Ascension", désigne une fête chrétienne bien particulière. Cette dernière célèbre un "enlèvement", et pas n'importe lequel : celui de la Vierge Marie. Ainsi, le terme "assomption", issu du latin "assumere", veut dire "prendre, enlever". Dans le cas de l'"Assomption", il réfère à l'"enlèvement au ciel" de Marie. Autrement dit, au transfert dans les cieux de son corps comme de son âme. Chaque 15 août, l'Assomption fête en une fois la mort et la résurrection de la mère de Jésus-Christ, mais aussi son entrée au paradis et son couronnement. Un dogme religieux basé sur des écrits théologiques datant de l'Antiquité, des légendes et des apocryphes (écrits à l'authenticité non établie), mais pas sur des écrits propre à l'Evangile.

Vous est-il déjà arrivé de buter sur "Ascension" et de dire "Assomption", et vice-versa ? Ou, tout simplement, de confondre les deux événements ? Si les deux termes se ressemblent et pointent tous deux la même action, ils désignent deux "événements" différents pour les chrétiens.

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Quand l'Ascension représente la montée de Jésus dans les cieux, le terme Assomption (le mot a été inventé par les chrétiens eux-mêmes), se réfère lui à la montée de Marie, mère de Jésus, au ciel. Pour les croyants, elle a eu lieu après sa vie terrestre, et empêché la dégradation du corps de Marie dans un tombeau pour lui offrir une nouvelle vie, céleste. Date de célébration ? Le 15 août. En 1950, l'Eglise a officiellement proclamé l'existence de cette réalité dans la foi catholique, ancrant un peu plus le "dogme" de l'Assomption dans la chrétienté. L'Assomption donne lieu à de nombreuses processions catholiques. Les protestants ne célèbrent pas cet événement. Pour retenir cette distinction, vous pouvez utiliser un moyen mnémotechnique : dans "Assomption", il y a un "m", comme dans Marie.