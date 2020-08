"Paris Plages 2020 : tout ce qu'il faut savoir sur cette édition"

PARIS PLAGES - En raison de la pandémie de coronavirus, l'édition 2020 de Paris Plage s'est vue modifiée. Néanmoins, de nombreuses activités similaires aux autres années restent proposées jusqu'au 30 août 2020.

[Mis à jour le 12 août 2020 à 14h38] Vous êtes à Paris et ne partez pas en vacances, ou souhaitez découvrir la capitale sous une autre facette ? Jusqu'au 30 août 2020, de nombreuses activités sont proposées pour l'édition 2020 de Paris Plage, sur les quais de Seine. Alors laissez-vous tenter par le mini-golf, une petite partie de beach-volley ou pourquoi pas une séance de taï-chi. Si vous souhaitez vous immerger mentalement dans le sud de la France, une petite partie de pétanque pourra faire l'affaire. Attention, en raison de la crise du coronavirus, le port du masque est obligatoire sur les quais de Seine. Il convient donc de le porter, sous peine d'une amende de 135 euros. Afin de garantir encore davantage de sécurité sanitaire, les transats sont espacés et des points de distribution de gel hydroalcoolique sont régulièrement proposés. Découvez ci-dessous toutes les infos relatives aux mesures sanitaires ainsi que le programme de Paris Plage 2020 !

En raison de l'épidémie de coronavirus, des mesures sanitaires sont bien évidemment appliquées pour éviter toute propagation. Deux villages santé accueillent gratuitement ceux qui souhaitent se faire dépister du coronavirus en proposant à la fois des tests sérologiques et des tests PCR. Si le port du masque est vivement recommandé, les usagers retrouvent du gel hydroalcoolique gratuit à disposition alors que des points de distributions sont installés aux points "infos" sur les rives de Seine et à La Villette. Par ailleurs, des "points sanitaires" permettent aussi aux visiteurs de se laver les mains : quatre sont disponibles sur les rives et trois au bassin de la Villette.

Deux sites principaux sont concernés par Paris Plages : les Parcs Rives de Seine (dans les 1er, 4e et 7e arrondissements de la capitale) pour les transats et les loisirs mais aussi le bassin de La Villette (dans le 19e arrondissement) pour la baignade. Chaque année, un large choix de sports (football, tir à l'arc, street tennis, badmington, discgolf mais aussi aviron, voile, kayak polo, stand up paddle, pirogues) est pratiqué tous les jours. Les plus petits ont aussi droit à des surprises.

La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé que pour cette édition 2020, "tous les restaurateurs qui nous ont demandé à s'installer sur les bords du bassin pour pouvoir rattraper un peu d'activité" sont ouverts.

Quelles sont les activités au bassin de La Villette ?

A l'occasion de Paris Plages, il est possible de piquer une tête dans le bassin de La Villette. Ce dernier accueille une structure flottante de 100 mètres de long, divisée en trois bassins, amarrée sur le quai de Loire, qui permet la baignade en eau naturelle à Paris. D'une surface totale de 1600 m² et aux différentes profondeurs, les trois bassins ont une capacité d'accueil de 500 personnes simultanément. La baignade est sous surveillance de maîtres-nageurs et avec des contrôles de qualité de l'eau quotidiens. Des bungalows, des douches et des sanitaires sont à disposition des baigneurs.

L'entrée aux bassins de différentes profondeurs (une pataugeoire de 40 centimètres, un bain de 1,20 mètres et un grand bain de 2 mètres) est gratuite mais d'une capacité de 300 personnes maximum... Les bassins sont ouverts de 11h à 20h30 par rotations de 2 heures, soit de 11h à 13h, puis de 13h30 à 15h30, puis de 16h à 18h et enfin de 18h30 à 20h30, au 27 quai de la Loire dans le 19e arrondissement de Paris, à proximité de la passerelle de la Moselle. Nous vous conseillons de télécharger l'application Affluences afin de disposer des horaires des bassins, de leur taux d'occupation et leur temps d'attente en temps réel.

Les bassins de La Villette sur le canal de l'Ourcq. © Erez Lichtfeld/SIPA

Du côté des animations du bassin de La Villette, elles sont axées autour du sport avec des descentes en tyrolienne, du kayak, un babyfoot et un boulodrome. Pour les plus petits : club enfants, Ludomouv' et bibliothèques hors les murs avec des prêts de bande-dessinées ! Pour les adultes sont également organisés des cours d'art énergétique et des initiations aux gestes qui sauvent. Sur le quai, 5 buvettes et deux glaciers attendent les visiteurs.

Un petit air d'exotisme souffle sur la capitale grâce à Paris Plages avec de multiples espaces détente des deux côtés de la rive de la Seine ! Les estivants peuvent s'offrir une longue et magnifique promenade sur les voies sur berges, côté rive droite comme côté rive gauche. Sur la rive droite, voie Georges Pompidou, plus de 100 transats, une cinquantaine de palmiers, des brumisateurs, des tables de pique-nique, des buvettes, des glaciers, mais également des tournois de baby-foot ou de pétanque, des séances de taï-chi, des ateliers de danse et une bibliothèque gratuite... Pour les enfants, ludothèques et jeux géants... Tout ça sur des plages de bois et d'herbe. Côté rive gauche, les Berges de Seine s'étendent de Port de Solférino et des Invalides jusqu'au pont Alexandre III, avec des dizaines de transats, des tables de pique-nique, des buvettes et des glaciers. La plage est ouverte tous les jours de 10h à 18h30.

La manifestation estivale se déroule jusqu'au 30 août 2020. A quand remonte la première édition de Paris Plages ? Souvenez-vous, c'était en 2002, la Mairie de Paris avait eu l'idée folle de transformer les berges de la Seine, territoire des automobilistes, en station balnéaire. Sous les pavés, Paris Plages était née. 17 étés plus tard, l'événement définitivement adoptée par les Parisiens, est le plus attendu de l'été, avec chaque année des dizaines de milliers de personnes.

Les activités et les accès des voies sur berges sont ouverts au public tous les jours de 10h à 18h30. L'espace du bassin de La Villette est quant à lui ouvert tous les jours de 11h à 20h30.

Voici les deux plans de Paris Plages 2020, l'un permettant de visionner les différents spots du Parc des Rives de Seine au périmètre élargi, l'autre permettant de se rendre compte des différentes activités proposées au Bassin de La Villette :

Le plan du parc des Rives de Seine de Paris Plages 2020. © Capture écran du site de Paris Plages

Pour visionner les plans en plus grand, cliquez ici pour le Parc des Rives de Seine et ici pour le Bassin de La Villette.

Comme chaque année, les enfants ne sont pas les oubliés de Paris Plages, bien au contraire ! Un club enfant est accessible pour les 3-6 ans au bassin de La Villette comme sur la voie Pompidou. L'un des trois bassins de baignade à La Villette est par ailleurs conçu pour les enfants ! Au programme des installations pour vivre de grandes aventures comme des cabanes suspendues ou des mini-tyroliennes. Enfin, les enfants peuvent décider de se prélasser au soleil avec une B.D. ou encore de s'initier au vélo avec le service P'tit Vélib'.

Sur la voie Georges-Pompidou, tout est prévu pour faire une pause : des points de restauration, des glaciers et des fontaines d'eau sont disposés tout le long du quai. Un espace de parabrumes et de paniers brumisateurs est à disposition Pont Neuf, rive droite. Pont Marie, faites une escale aux Maquereaux, un bar de poissons et fruits de mer les pieds dans l'eau. Au bassin de La Villette, deux glaciers sont installés l'un sur le Quai de Seine, l'autre sur le Quai de Loire. Sur la Place de l'Hôtel de ville, vous retrouverez la fontaine d'eau pétillante et le triporteur gourmand Tartines en Seine. Toutes les pauses gourmandes à Paris Plages.

La circulation est coupée sur les voies sur berges pour permettre l'installation de Paris Plages. La voie Georges Pompidou est fermée à partir du tunnel des Tuileries et jusqu'au pont de l'Arsenal.

Les stations de métro pour accéder à Paris Plages sont Métro Pont Neuf (quai de la Mégisserie), Métro Chatelet (Quai de Gesvres) Métro Hôtel de Ville, Métro Cité (île de la Cité). Des stations Vélib sont à la disposition du public le long des voies sur berge.