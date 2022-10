Salon du Chocolat 2022 : défilé, sculptures, les temps forts

SALON DU CHOCOLAT. Du 28 octobre au 1er novembre, les toqués de chocolat et d'autres douceurs cacaotés ont rendez-vous à la Porte de Versailles de Paris. Quel est le programme et les horaires ? Comment se procurer un billet ou une invitation pour le Salon du Chocolat ?

[Mis à jour le 26 octobre 2022 à 18h33] La 27e édition du Salon du Chocolat est de retour du 28 octobre au 1er novembre 2022 au Parc des Expositions de la porte de Versailles à Paris. Les choco-addicts et cacaophiles auront l'honneur de découvrir toutes les nouvelles tendances et les dernières créations de plus d'une centaine chocolatiers venus du monde entier.

L'évènement, qui met à l'honneur la haute chocolaterie, est l'occasion de retrouver les plus grands noms mais aussi de découvrir les jeunes talents.

Ces animations stars du Salon, proposées en libre-accès, seront présentes à chaque nouvelle édition :

La présentatrice de télévision sur France 2 Amanda Scott lors du défilé du Salon du Chocolat. © FRANCOIS GUILLOT / AFP Défilé des robes en chocolat en faveur de Mécénat Chirurgie Cardiaque : chaque jour, à 16 heures et 17 heures, des duos de chocolatiers et couturiers présentent une collection spectaculaire de robes inédites.

en faveur de Mécénat Chirurgie Cardiaque : chaque jour, à 16 heures et 17 heures, des duos de chocolatiers et couturiers présentent une collection spectaculaire de robes inédites. L'incontournable Pastry Show avec les recettes de grands créateurs dévoilées et offertes à dégustation au public. Cet événement révèle notamment les futures stars de la profession et même le public peut mettre la main à la pâte. Se succèderont les grands noms de la pâtisserie française.

avec les recettes de grands créateurs dévoilées et offertes à dégustation au public. Cet événement révèle notamment les futures stars de la profession et même le public peut mettre la main à la pâte. Se succèderont les grands noms de la pâtisserie française. lLe Pastry Show Junior permet aux plus jeunes gourmets d'assister à des démonstrations de chefs.

permet aux plus jeunes gourmets d'assister à des démonstrations de chefs. D'impressionnantes sculptures en chocolat réalisées notamment par Jean-Luc Decluzeau. Pour 2022, le chocolatier exposera une Bugatti sculptée avec 250 kilos de chocolat à l'échelle 3/4. Maëlig Georgelin sculptera tous les jours une sirène d'un mètre de long .

réalisées notamment par Jean-Luc Decluzeau. Pour 2022, le chocolatier exposera une avec 250 kilos de chocolat à l'échelle 3/4. Maëlig Georgelin sculptera tous les jours . Le Trophée de la Pâtisserie Française : pendant 5 jours de compétition, professionnels et aux amateurs pourront défendre leurs réalisations auprès du grand public et d'un jury d'experts.

Le Salon du Chocolat a lieu du 28 octobre au 1er novembre 2022, au cœur du Pavillon 5 de la Porte de Versailles à Paris.

L'astuce est de surveiller les bons plans du web proposés par la presse, et parfois, par les radios locales. Rendez-vous sur les pages Facebook des enseignes qui participent au Salon du Chocolat, qui offrent parfois des invitations gratuites. Enfin, certaines billetteries permettent de profiter d'une réduction de 4 euros, soit 10 euros la place plein tarif, comme l'a fait Carrefour pour les éditions précédentes.

Tarif adulte : 14 euros (Tarif Adulte Semaine) / 16 euros (Tarif Adulte Liberté)

: 14 euros (Tarif Adulte Semaine) / 16 euros (Tarif Adulte Liberté) Tarif enfant de 3 à 12 ans : 7 euros

: 7 euros Gratuit pour les moins de 3 ans

Pack famille (2 adultes + 2 enfants entre 3 et 12 ans) : 38 euros (Semaine) / 42 euros (Liberté)

Les billets sont disponibles sur le site officiel du Salon du Chocolat.

Horaires : tous les jours de 10h à 19h, et le 31 octobre de 10h à 20h

: tous les jours de 10h à 19h, et le 31 octobre de 10h à 20h Accès : Pavillon 5 - Porte de Versailles

: Pavillon 5 - Porte de Versailles Parking : Porte de Versailles

: Porte de Versailles Métros : ligne 12 station Porte de Versailles, ligne 8 station Balard

: ligne 12 station Porte de Versailles, ligne 8 station Balard Bus : Lignes 80 arrêt Porte de Versailles, Lignes 39, 42, 169 arrêt Balard

: Lignes 80 arrêt Porte de Versailles, Lignes 39, 42, 169 arrêt Balard Tramway : T2 ou T3 arrêt Porte de Versailles.

En savoir plus sur le site officiel du Salon du Chocolat, sur sa page Facebook ou sur son compte Twitter.

Salué par les amateurs et experts du marché, le Salon du Chocolat est le plus grand événement dédié au chocolat et au cacao dans le monde. L'événement a vu le jour en 1994, créé par Sylvie Douce et François Jeantet, un couple d'entrepreneurs passionnés de chocolat. Le 1er Salon du Chocolat ouvre ses portes d'abord avec 30 exposants pionniers, et le succès est aussitôt immense, avec 40 000 visiteurs au rendez-vous. 20 ans plus tard, c'est une véritable "success story", on dénombre chaque année 150 000 visiteurs qui se pressent pour découvrir et déguster des chocolats venus des 5 continents.