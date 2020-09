Nuit Blanche 2020 : programme des deux parcours à Paris, musées participants

NUIT BLANCHE - La manifestation culturelle est maintenue samedi 3 octobre 2020 à Paris, malgré la crise du coronavirus. Ses deux parcours prennent la forme d'une déambulation de chaque côté des rives de Seine, avec des jauges réduites à l'extérieur des musées.

[Mis à jour le 25 septembre 2020 à 12h25] Bien que le gouvernement ait imposé un sévère tour de vis à Paris compte tenu de la dégradation du contexte sanitaire, la Nuit blanche est toujours maintenue samedi 3 octobre. L'adjointe en charge de la Santé Anne Souyris, souhaite préserver la manifestation culturelle avec une jauge revue à la baisse, conformément aux directives du gouvernement. L'événement "était pensé pour 5 000 personnes", s'est-elle expliquée sur BFMTV, "on va faire des propositions pour plutôt aller vers 1 000".

Comme chaque année, l'événement culturel est une occasion pour de nombreux artistes de proposer diverses installations et performances, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, dans la capitale française. Si chaque année, près d'un million de visiteurs viennent les admirer , cette année 2020, si particulière en raison du coronavirus, la Nuit Blanche prendra donc une "forme ciselée" à vivre par groupes de 10 personnes maximum. "Les règles sanitaires ne doivent pas nous empêcher d'avoir le plaisir des yeux, des oreilles, du toucher", a toutefois précisé la maire de Paris Anne Hidalgo.

La manifestation culturelle s'articulera autour de deux parcours, de chaque côté de la Seine, "favorisant la déambulation" en extérieur. Rive droite, place à l'art contemporain depuis le Petit Palais jusqu'au Musée d'art moderne de la Ville de Paris. Rive gauche, le parcours s'étend du musée Bourdelle à la Grande Mosquée de Paris. 20 installations prendront place principalement à l'extérieur des musées parisiens et 42 propositions "hors les murs".

Nuit Blanche à Paris 2020

20 parcours d'installations spectaculaires sont proposés principalement dans les cours, esplanades, bassins ou jardins de nombreux musées ouverts toute la nuit, comme le Petit Palais, le Palais Galliera, le Palais de Tokyo, le musée d'Art Moderne de Paris pour la rive droite ; le musée Bourdelle, la villa Vassilief, le musée Zadkine, la Grande Mosquée de Paris ou encore l'École des Arts Décoratifs pour la rive gauche.

La direction artistique de cette nouvelle édition de la Nuit Blanche a été confiée à quatre directeurs de musées de la ville de Paris : Amélie Simier, à la tête du musée Bourdelle, Jeanne Brun, qui dirige le musée Zadkine, Christophe Leribault, directeur du Petit Palais, et Fabrice Hergott, à la direction du Musée d'Art moderne.

Cette grande manifestation d'art contemporain à ciel ouvert aura pour la seconde fois une dimension métropolitaine, investissant également différentes communes du Grand Paris, comme Nanterre ou Nogent-sur-Marne. Pour vous déplacer durant la Nuit Blanche, pas de panique, la ligne 1 du métro est ouverte en partie toute la nuit et le réseau des bus de nuit accentué.

A travers deux parcours "promenade" tissant leurs toiles de chaque côté des rives de la Seine, des installations artistiques, insolites et architecturales sont mises en place dans les rues, dans les jardins et à l'extérieur de certains musées, proposant un regard inédit sur les quartiers connus de la ville Lumière :

Rive droite : place à l'art contemporain dans un parcours allant du Petit Palais au Musée d'Art Moderne de Paris avec des animations également dans des jardins de la rive droite : de l'installation interactive de l'artiste Ghada Al Khater qui donne vie à un tapis persan des jardins des Champs-Élysées à l'œuvre sonore et visuelle de l'artiste Mélanie Delattre-Vogt au petit jardin romantique de la Nouvelle-France en passant par un spectacle de cirque sous la canopée des Halles, du collectif Dessin Envolé, intitulé "Autre-Monde, atterrir !".

: place à l'art contemporain dans un parcours allant du Petit Palais au Musée d'Art Moderne de Paris avec des animations également dans des jardins de la rive droite : de l'installation interactive de l'artiste Ghada Al Khater qui donne vie à un tapis persan des jardins des Champs-Élysées à l'œuvre sonore et visuelle de l'artiste Mélanie Delattre-Vogt au petit jardin romantique de la Nouvelle-France en passant par un spectacle de cirque sous la canopée des Halles, du collectif Dessin Envolé, intitulé "Autre-Monde, atterrir !". Rive gauche : promenade du musée Bourdelle à la Grande Mosquée de Paris en passant par le boulevard Edgar Quinet investi par Laure Prouvost et sa sculpture qui mène à un monde fantastique, ou par l'esplanade Gaston-Monnerville qui abrite le travail de l'artiste d'origine nigériane Otobong Nkanga.

Aucun spectacle, hormis à la Canopée des Halles, n'est proposé cette année 2020 en raison de l'épidémie du coronavirus. Les visiteurs sont évidemment invités à se promener masqués d'une installation à l'autre, dans le respect de la distanciation physique et des gestes barrière. Attention, dans certains lieux, une pré-réservation est recommandée !

Certains musées de la ville de Paris participent à la Nuit blanche du samedi 3 octobre 2020, entre 19 heures et 7 heures du matin. Ce sont pour la plupart des installations insolites qui verront le jour en pleine nuit dans les cours ou jardins de ces musées et institutions, mais à chaque fois uniquement à l'extérieur des édifices, à l'exception du musée Zadkine. Consultez le programme 2020 ci-dessous :

Petit Palais : une installation suspendue de Françoise Pétrovitch prend place au-dessus du bassin central du jardin du Petit Palais. Son expérience baptisée " Se laisser pousser les animaux ", fusionne végétal, animal et humain . Entrée libre de 19h à 2 heures du matin.

: une installation suspendue Françoise Pétrovitch prend place Se laisser pousser les animaux végétal, animal et humain Palais de Tokyo : l'installation éphémère de l'artiste Ian Kiaer prend place sur le bassin et l'esplanade dès 19 heures. Une enveloppe transparente, géante et mobile, se meut au rythme du vent, dans un hors-temps.

Ian Kiaer prend place sur le bassin et l'esplanade dès 19 heures. Une enveloppe transparente, géante et mobile, se meut au rythme du vent, dans un hors-temps. Musée Bourdelle : découvrez d'étranges créatures aquatiques de la vidéaste Anne-Charlotte Finel, accompagnées par la musique électronique de Voiski, dans les jardins du musée, de 19h à 1 heure du matin.

: découvrez d'étranges créatures aquatiques de la vidéaste Anne-Charlotte Finel, accompagnées par la musique électronique de Voiski, dans les jardins du musée, de 19h à 1 heure du matin. Musée Zadkine : les sculptures d'enfants de Laurent Grasso sont présentées de 19h à 1 heure du matin (50 personnes maximum à l'intérieur).

: les sculptures d'enfants de Laurent Grasso sont présentées de 19h à 1 heure du matin (50 personnes maximum à l'intérieur). Grande Mosquée de Paris : installation sonore et vidéo autour de l'eau et la sécheresse, "L'Oasis", d'Ariane Michel dans le jardin, le Grand Patio, la bibliothèque et la salle de conférences, de 19h à 2 heures du matin.

: installation sonore et vidéo autour de l'eau et la sécheresse, "L'Oasis", d'Ariane Michel dans le jardin, le Grand Patio, la bibliothèque et la salle de conférences, de 19h à 2 heures du matin. Villa Vassilieff : une ins­tal­la­tion vidéo intitulée Maskouneh (Inhabité) de l'artiste pales­ti­nienne Jumana Emil Abboud dans son allée extérieure (50 personnes maximum).

: une ins­tal­la­tion vidéo intitulée de l'artiste pales­ti­nienne Jumana Emil Abboud dans son allée extérieure (50 personnes maximum). Palais Galliera : une installation sonore intitulée "Promenade", telle une jungle sonore sous une pluie tropicale, prend place dans le péristyle du Palais Galliera, signée de l'artiste expérimentale Dominique Gonzalez-Foerster. En entrée libre de 19h à 2 heures du matin.

: une installation sonore intitulée "Promenade", telle une jungle sonore sous une pluie tropicale, prend place dans le péristyle du Palais Galliera, signée de l'artiste expérimentale Dominique Gonzalez-Foerster. En entrée libre de 19h à 2 heures du matin. Musée d'Art Moderne de Paris : focus sur les artistes Sheila Hicks, Louise Bourgeois, Ian Kiaer, Jimmie Durham et Gaëlle Choisn.

: focus sur les artistes Sheila Hicks, Louise Bourgeois, Ian Kiaer, Jimmie Durham et Gaëlle Choisn. Musée des Arts et Métiers : projection de 150 dessins sur la façade du musée via une lanterne magique du collectif Winter Story In The Wild Jungle, sur le parvis du musée de 19h à minuit. Entrée libre et gratuite.

: projection de 150 dessins sur la façade du musée via une lanterne magique du collectif Winter Story In The Wild Jungle, sur le parvis du musée de 19h à minuit. Entrée libre et gratuite. Centre Pompidou : l'installation "L'Île de Crash Park" du metteur en scène et scénographe Philippe Quesne s'active en musique dans le Forum -1, l'accès aux collections permanentes et à la Galerie des enfants est gratuit de 20h à 1h. Réservations obligatoires.

: l'installation "L'Île de Crash Park" du metteur en scène et scénographe Philippe Quesne s'active en musique dans le Forum -1, l'accès aux collections permanentes et à la Galerie des enfants est gratuit de 20h à 1h. Réservations obligatoires. Centquatre-Paris : aperçu de l'exposition L'Aventure Générale du cinéaste, photographe, plasticien et écrivain Alain Fleischer, en avant-première et en accès libre de 19h à minuit.

: aperçu de l'exposition L'Aventure Générale du cinéaste, photographe, plasticien et écrivain Alain Fleischer, en avant-première et en accès libre de 19h à minuit. Collège des Bernardins : place aux grands classiques de la musique électronique des années 50 à 80, d'Olivier Messiaen à François Bayle, confronté à l'encyclique Laudato si' du pape François, exceptionnellement diffusés sous les voûtes de l'établissement. De 19h à 3 heures du matin. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

La Nuit Blanche 2020 s'étend de Paris à la banlieue. Outre Paris intra-muros, on la retrouve dans les Hauts-de-Seine (92) à Sèvres, Clichy, Nanterre, La Défense et Courbevoie ; en Seine-Saint-Denis (93) à Montreuil, Saint-Ouen, Les Lilas, Romainville, Pantin et Clichy-sous-Bois, ou dans le Val-de-Marne (94) à Nogent-sur-Marne, Cachan, Gentilly et Vitry-sur-Seine. Découvrez la carte interactive des installations de la Nuit Blanche à Paris et en banlieue.

La Nuit Blanche est organisée chaque premier samedi du mois d'octobre. La 19e édition de la Nuit Blanche se déroulera à Paris, en France et dans le monde, le 3 octobre 2020 de 19 heures à 7 heures du matin. Le budget annuel que la Mairie de Paris alloue à cet événement est en net recul, passant de 2,5 million d'euros à 810 000 euros. Comme chaque année, ce sera l'occasion de découvrir des installations étonnantes à travers Paris. Un moyen de redécouvrir son quartier et de l'observer sous un regard nouveau.

La Mairie de Paris déploie un dispositif particulier pour la Nuit Blanche avec la mise en place, par la RATP, d'un dispositif de transport, toute la nuit du 3 au 4 octobre 2020. Comme l'an dernier, les transports parisiens devraient circuler toute la nuit, dont une à deux lignes de métro de 2h15 à 5h30 pour circuler entre les parcours. L'accès en voiture sera difficile voire impossible dans les quartiers concernés par la manifestions et le stationnement quasiment impossible. Dans la mesure du possible, ne venez pas en voiture.

Les conseils pratiques : Parce que cet événement rassemble une foule de personnes, pensez à vous équiper : baskets et chaussures confortables sont indispensables. Ne vous encombrez pas de sacs volumineux. Attention, les Vélib' et les bornes de Vélib' devraient également être pris d'assaut, vous pourriez avoir des difficultés à en trouver un où à le reposer. Essayez de garer votre vélo en périphérie de la manifestation.