"Nuit Blanche 2022 : programme, carte et musées ouverts à Paris"

NUIT BLANCHE. Ce samedi 1er octobre, l'événement culturel est de retour à Paris et fête ses 20 ans. Quels sont les musées participants ? Quelles installations ne faut-il pas manquer ? Œuvres, spectacles, concerts, carte et horaires, tout le programme de la Nuit Blanche 2022.

[Mis à jour le 1er octobre 2022 à 8h07] Place à la Nuit Blanche ce samedi 1er octobre ! La manifestation culturelle permet d'admirer gratuitement des œuvres ou des installations d'artistes contemporains - poétiques, ludiques ou énigmatiques - d'assister à des performances dans l'espace public, à ciel ouvert ou dans des institutions culturelles. Cette 20e édition, sous la houlette de la directrice artistique Kitty Hartl, a pour fil conducteur le célèbre tableau du peintre néerlandais Jérôme Bosch (1450–1516), Le Jardin des délices, et rend hommage aux précédentes manifestations en exposant des œuvres déjà présentées, tandis que d'autres seront montrées pour la première fois.

"Je veux que Nuit Blanche soit un événement populaire et poétique", explique Kitty Hartl, dans une interview publiée sur le site de la Ville de Paris. Les propositions artistiques s'inscrivent dans un univers onirique, éloigné du réel, permettant une évasion totale du public. "J'envisage Paris comme un grand jardin exubérant, investi de scènes inhabituelles, peuplé de formes rares et traversé de créatures intrigantes", précise Kitty Hartl. Plus de 200 événements artistiques, créés par 4000 artistes du monde entier, attendent près d'un million de visiteurs dans les différentes communes de la métropole du Grand Paris. Mais comment faire son choix parmi ces innombrables propositions artistiques ? Quel est le programme et comment fonctionne le métro en cette soirée spéciale ? Tout ce qu'il faut savoir sur la Nuit Blanche 2022 ci-dessous :

Island of Foam de l'allemande Stéphanie Lüning : une sculpture de mousse monumentale prenant la piazza Beaubourg pour le canevas de ses compositions aléatoires. Une épaisse mousse multicolore sort des bouches d'aération du Centre Pompidou, l'artiste déterminant les couleurs en fonction du cadre. Où ? Piazza Beaubourg, Place Georges Pompidou, 75004 Paris. Durée de chaque action : 1 heure. Début des actions : 19h, 20h30, 22h et 23h30. Island of Foam de Stephanie Lüning, HBF, Schau-Raum, Münster. © Stephen Amante Smith et Thomas Gerhardts

de l'allemande Stéphanie Lüning : une sculpture de mousse monumentale prenant la piazza Beaubourg pour le canevas de ses compositions aléatoires. Une épaisse mousse multicolore sort des bouches d'aération du Centre Pompidou, l'artiste déterminant les couleurs en fonction du cadre. Piazza Beaubourg, Place Georges Pompidou, 75004 Paris. : 1 heure. : 19h, 20h30, 22h et 23h30. Speculum - The Garden of earthly delights du colllectif néerlandais Smack : un triptyque numérique monumental du "Jardin des délices" de Jérôme Bosch. Les deux panneaux latéraux, Eden et Hell, illustrent des scènes contrastées, voire dystopiques, animées d'êtres composites effrayants et loufoques ; quant à l'écran central, Paradise, il plonge dans la luxure, les tentations et les excès de la vie terrestre. Ces trois univers mutants sont autant de miroirs exacerbés aux reflets acides, interrogeant notre relation à l'autre et aux technologies. Où ? Jardin Nelson Mandela, 75001 Paris. Horaires : de 19 heures à 5 heures du matin.

du colllectif néerlandais Smack : un triptyque numérique monumental du "Jardin des délices" de Jérôme Bosch. Les deux panneaux latéraux, Eden et Hell, illustrent des scènes contrastées, voire dystopiques, animées d'êtres composites effrayants et loufoques ; quant à l'écran central, Paradise, il plonge dans la luxure, les tentations et les excès de la vie terrestre. Ces trois univers mutants sont autant de miroirs exacerbés aux reflets acides, interrogeant notre relation à l'autre et aux technologies. Jardin Nelson Mandela, 75001 Paris. : de 19 heures à 5 heures du matin. Constellations de l'artiste française Joanie Lemercier : une exploration poétique du cosmos depuis le parc de la Villette. La projection s'anime à la manière d'un paysage de film de science-fiction, dépassant une météorite, frôlant l'anneau d'une planète, pénétrant un trou noir. Un effet tridimensionnel est créé en projetant la lumière sur un rideau de fines particules d'eau. La situation aquatique du canal de l'Ourcq ajoute au sublime et à la perturbation des sens, les éléments donnant vie à cette expérience. Où ? Canal de l'Ourcq, Parc de la Villette, Place du Rond-point des Canaux, 75019 Paris. Horaires : de 20h30 à 5 heures du matin. Durée : 16 minutes, activation toutes les 30 minutes.

L'oeuvre "Constellations" au Canal de l'Ourc, Parc de la Villette. © Studio Joanie Lemercier

Défilé de mode de la maison Koché | Waack in Paris de la danseuse Mounia Nassangar | Static Shot de l'artiste Maud Le Pladec : trois propositions contemporaines qui s'enchaînent et se rejouent, pour terminer par une Soul Train Line géante animée par Dj Rob Manga. Le défilé de mode de la maison Koché propose un casting représentatif de la diversité du Paris actuel. Puis la danseuse Mounia Nassangar, figure actuelle du waacking et créatrice des soirées Waack in Paris est convié à rejoindre un catwalk dansé, vêtu de ses plus beaux atours, le long de la légendaire Soul Train Line des années 70 qu'elle remet au goût du jour. Enfin, Static Shot, une chorégraphie de Maud Le Pladec dirigée par Petter Jacobsson et ses 25 danseurs, propose un corps à corps qui ne redescend pas ! Où ? La Canopée des Halles, 101 rue Berger, 75002 Paris. Horaires : de 20 heures à 2 heures du matin.

de la maison Koché | de la danseuse Mounia Nassangar | de l'artiste Maud Le Pladec : trois propositions contemporaines qui s'enchaînent et se rejouent, pour terminer par une Soul Train Line géante animée par Dj Rob Manga. Le défilé de mode de la maison Koché propose un casting représentatif de la diversité du Paris actuel. Puis la danseuse Mounia Nassangar, figure actuelle du waacking et créatrice des soirées Waack in Paris est convié à rejoindre un catwalk dansé, vêtu de ses plus beaux atours, le long de la légendaire Soul Train Line des années 70 qu'elle remet au goût du jour. Enfin, Static Shot, une chorégraphie de Maud Le Pladec dirigée par Petter Jacobsson et ses 25 danseurs, propose un corps à corps qui ne redescend pas ! La Canopée des Halles, 101 rue Berger, 75002 Paris. : de 20 heures à 2 heures du matin. Bing Bang du sculpteur suisse Étienne Krähenbühl : une sphère cinétique et sonore composée de 850 pièces métalliques, chacune suspendue à un fil. La sculpture se meut en une chorégraphie qui s'exprime par un phénomène de pulsations et de respirations. Les pièces se balancent, s'entrechoquent, se repoussent et s'attirent pour créer une mélodie vivante. Le carillon d'Étienne Krähenbühl propose un récit parallèle et poétique de notre monde en faisant écho au Big Bang, le souffle originel de la création. Où ? Place de la Samaritaine, rue de la Monnaie, 75001 Paris. Horaires : de 19 heures à minuit (dernière activation à 23h30).

du sculpteur suisse Étienne Krähenbühl : une sphère cinétique et sonore composée de 850 pièces métalliques, chacune suspendue à un fil. La sculpture se meut en une chorégraphie qui s'exprime par un phénomène de pulsations et de respirations. Les pièces se balancent, s'entrechoquent, se repoussent et s'attirent pour créer une mélodie vivante. Le carillon d'Étienne Krähenbühl propose un récit parallèle et poétique de notre monde en faisant écho au Big Bang, le souffle originel de la création. Place de la Samaritaine, rue de la Monnaie, 75001 Paris. : de 19 heures à minuit (dernière activation à 23h30). Cabaret New Burlesque , de la directrice artistique Kitty Hartl : un show burlesque formé par une troupe américaine réactualise l'art ancestral de l'effeuillage en une discipline aussi pétillante qu'engagée. Au programme, un enchaînement de numéros rythmés par la maîtresse de cérémonie Kitten on the Keys, des chansons, de l'humour et du glamour. Où ? Théâtre du Châtelet, 1, place du Châtelet, 75001 Paris. Horaires : ouverture du théâtre à 19h30. Shows à 20h, 21, 22h, 23h, minuit et 1h. Durée : 25 minutes. Cabaret New Burlesque © Eric Deniset

, de la directrice artistique Kitty Hartl : un show burlesque formé par une troupe américaine réactualise l'art ancestral de l'effeuillage en une discipline aussi pétillante qu'engagée. Au programme, un enchaînement de numéros rythmés par la maîtresse de cérémonie Kitten on the Keys, des chansons, de l'humour et du glamour. Théâtre du Châtelet, 1, place du Châtelet, 75001 Paris. : ouverture du théâtre à 19h30. Shows à 20h, 21, 22h, 23h, minuit et 1h. : 25 minutes. Une balançoire pour Molitor par l'artiste et directrice artistique américaine Annie Sperling : une installation immersive et performance se produit dans la célèbre piscine Molitor imaginée comme l'incarnation parallèle du "Jardin des Délices" de Bosch. L'imagerie médiévale du triptyque est remixée dans un "liquid light show" à l'esthétique seventies assumée. Des couleurs douces balayent l'espace au rythme de la musique rock psychédélique de Mason Rothschild. La nature vibre en fractures hypnotiques tandis que la piscine plonge dans la fantasmagorie. Kitten de Ville, figure du neo burlesque, pénètre et active cet univers merveilleux en rejoignant la balançoire amarrée au bord du bassin... Où ? Piscine Molitor, 2, avenue de la Porte Molitor, 75016 Paris. Accès : au 8, avenue de la Porte Molitor, 75016 Paris. Horaires : ouverture des portes à 19h30. De 20 heures à 2 heures du matin (dernière entrée à 1h30 du matin).

par l'artiste et directrice artistique américaine Annie Sperling : une installation immersive et performance se produit dans la célèbre piscine Molitor imaginée comme l'incarnation parallèle du "Jardin des Délices" de Bosch. L'imagerie médiévale du triptyque est remixée dans un "liquid light show" à l'esthétique seventies assumée. Des couleurs douces balayent l'espace au rythme de la musique rock psychédélique de Mason Rothschild. La nature vibre en fractures hypnotiques tandis que la piscine plonge dans la fantasmagorie. Kitten de Ville, figure du neo burlesque, pénètre et active cet univers merveilleux en rejoignant la balançoire amarrée au bord du bassin... Piscine Molitor, 2, avenue de la Porte Molitor, 75016 Paris. : au 8, avenue de la Porte Molitor, 75016 Paris. : ouverture des portes à 19h30. De 20 heures à 2 heures du matin (dernière entrée à 1h30 du matin). Purple Rain du plasticien français Pierre Ardouvin : une installation immersive sous forme de ballade rock et nostalgique sous une pluie violette, nommée d'après le film et la célèbre chanson de Prince. Déplaçant des techniques empruntées au cinéma, telle la pluie artificielle, l'artiste offre un plateau où les visiteurs sont acteurs de leurs propres fantaisies. Où ? Académie du Climat, 2, place Baudoyer, 75004 Paris. Horaires : de 20 heures à 2 heures du matin à Paris (dernière entrée à 1h30).

du plasticien français Pierre Ardouvin : une installation immersive sous forme de ballade rock et nostalgique sous une pluie violette, nommée d'après le film et la célèbre chanson de Prince. Déplaçant des techniques empruntées au cinéma, telle la pluie artificielle, l'artiste offre un plateau où les visiteurs sont acteurs de leurs propres fantaisies. Académie du Climat, 2, place Baudoyer, 75004 Paris. : de 20 heures à 2 heures du matin à Paris (dernière entrée à 1h30). Spectre de l'architecte Mariona Benedito et le collectif Cube.BZ : une installation visuelle et sonore monumentale qui porte sur la relation entre la lumière et l'espace. Couleur lune dans la nuit, l'installation exécute un ballet d'énergies vibrantes. Le son cadence ce voyage temporel et accélère avec la lumière qui ricoche sur l'obscurité. Incarnation fantomatique, Spectre rejoue la présence énergétique du Paris d'antan et fait écho à sa réputation de ville lumière. Interprétant sa danse stroboscopique, l'imposante installation, saillante et futuriste, crée l'illusion du mouvement, nous faisant perdre tout repère. Où ? Parvis de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris. Horaires : de 20 heures à 5 heures du matin.

de l'architecte Mariona Benedito et le collectif Cube.BZ : une installation visuelle et sonore monumentale qui porte sur la relation entre la lumière et l'espace. Couleur lune dans la nuit, l'installation exécute un ballet d'énergies vibrantes. Le son cadence ce voyage temporel et accélère avec la lumière qui ricoche sur l'obscurité. Incarnation fantomatique, Spectre rejoue la présence énergétique du Paris d'antan et fait écho à sa réputation de ville lumière. Interprétant sa danse stroboscopique, l'imposante installation, saillante et futuriste, crée l'illusion du mouvement, nous faisant perdre tout repère. Parvis de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris. : de 20 heures à 5 heures du matin. L'Arbre des Délices du collectif d'architectes et de designers parisiens Kino : sculptures lumineuses à la silhouette intrigante spécialement conçues pour baliser le Jardin des Délices déployé par Kitty Hartl dans Paris, et ce dès l'aéroport d'Orly. L'arbre aux lignes géométriques, un brin futuristes, symbolisent la complexité du monde végétal. Ce dispositif, habillé de lumière verte, sort du bitume comme un symbole de vie. Où ? Terminal 4 de l'aéroport d'Orly ; Jardin Nelson Mandela, 75001 Paris ; Place Baudoyer, 75004 Paris et Parvis de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris. Horaires : de 19 heures à 5 heures du matin à Paris.

200 événements artistiques investissent stades, piscines, lieux patrimoniaux, places, parcs et jardin à Paris et dans la Métropole du Grand Paris pour la 20e édition de Nuit Blanche. Plusieurs d'entre eux s'inscrivent dans l'Olympiade culturelle Paris 2024, permettant de faire dialoguer art et sport dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 13 projets artistiques sont proposés par la directrice de cette 20e édition à Paris, Kitty Hartl, autour de la thématique du Jardin des Délices et des croisements entre l'art et le sport. 10 déambulations sont possibles à pieds, à vélo et en autocar.

Plusieurs événements spéciaux sont organisés pour le 20ème anniversaire de Nuit Blanche. Le pâtissier-chocolatier Pierre Hermé, meilleur pâtissier du monde en 2016, propose un gâteau d'anniversaire géant à déguster à l'Hôtel de Ville de Paris. Une rétrospective photo est également affichée sur les grilles de l'Hôtel de Ville. De nombreux établissements culturels parisiens participent à l'opération dont le musée de l'Orangerie, le Centre Pompidou, ou la piscine Molitor... L'exposition Les Portes du jour ouvrira au Jardin Lazare-Rachline (Musée Cognacq-Jay) et à l'Orangerie du Musée Carnavalet, sous le commissariat d'Anne Dressen. Elle présente les œuvres lauréates de la troisième édition du Prix 1% marché de l'art, dispositif de soutien à la création artistique destiné aux artistes dans le domaine des arts visuels, porté par la Ville de Paris et le Crédit Municipal de Paris.

Plusieurs œuvres s'inscrivent dans l'Olympiade culturelle, permettant de faire dialoguer art et sport dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Enfin, pour la première fois en 2022, les villes de Rouen et du Havre, deux autres métropoles traversées par la Seine, participent à cette édition.

Voici une liste non exhaustive des musées qui proposent un programme exceptionnel en nocturne, et gratuitement, durant la Nuit Blanche :

Musée de l'Orangerie , 1er arrondissement : la Nuit du Quatuor avec des concerts proposés de 20h à 5h du matin.

, 1er arrondissement : la Nuit du Quatuor avec des concerts proposés de 20h à 5h du matin. Musée Cognacq-Jay , 3e arrondissement : installations des artistes Francisco Tropa et Renaud Auguste-Dormeuil.

, 3e arrondissement : installations des artistes Francisco Tropa et Renaud Auguste-Dormeuil. Archives Nationales , jardins, 3e arrondissement : sculpture sucrée et barbe à papa gratuite

, jardins, 3e arrondissement : sculpture sucrée et barbe à papa gratuite Musée des Arts et Métiers , 3e arrondissement : exposition événement en avant-première

, 3e arrondissement : exposition événement en avant-première Musée d'art et d'histoire du Judaïsme , 3e arrondissement : exposition "Nous ne serons pas les derniers de notre espèce" de l'artiste Mili Pecherer.

, 3e arrondissement : exposition "Nous ne serons pas les derniers de notre espèce" de l'artiste Mili Pecherer. Mémorial de la Shoah , 4e arrondissement : découverte d'une partie de l'œuvre de l'artiste français Christian Boltanski.

, 4e arrondissement : découverte d'une partie de l'œuvre de l'artiste français Christian Boltanski. Centre Pompidou , façade et parvis, 4e arrondissement : installation colorée et en mousse de l'artiste Stéphanie Lüning, Island of Foam.

, façade et parvis, 4e arrondissement : installation colorée et en mousse de l'artiste Stéphanie Lüning, Island of Foam. Maison Victor Hugo , 4e arrondissement : des apparitions fantomatiques rendent hommage aux êtres ayant vécu dans ces demeures de la place des Vosges.

, 4e arrondissement : des apparitions fantomatiques rendent hommage aux êtres ayant vécu dans ces demeures de la place des Vosges. Musée du Luxembourg , 6e arrondissement : découverte de l'exposition Miroir du monde.

, 6e arrondissement : découverte de l'exposition Miroir du monde. Musée des égouts , 7e arrondissement : des créatures mutantes envahissent les égouts parisiens.

, 7e arrondissement : des créatures mutantes envahissent les égouts parisiens. Grand Palais immersif , 12e arrondissement : exposition Venise Révélée.

, 12e arrondissement : exposition Venise Révélée. Citeco , Cité de l'Économie , 17e arrondissement : découverte gratuite de ses espaces

, , 17e arrondissement : découverte gratuite de ses espaces Philarmonie de Paris, 19e arrondissement : Natures Sonores, une série de 4 concerts gratuits et performances autour des sons, de la nature et de la biodiversité.

La Nuit Blanche 2022 s'étend de Paris à la banlieue. Outre Paris intra-muros, on la retrouve dans les Hauts-de-Seine (92) à Clamart, Malakoff, Montrouge ; en Seine-Saint-Denis (93) à Saint-Denis, Montreuil, La Courneuve, Bagnolet, Clichy-sous-Bois ou dans le Val-de-Marne (94) à Nogent-sur-Marne, Vitry-sur-Seine, Alfortville, Créteil. Découvrez la carte interactive des installations de la Nuit Blanche à Paris et en banlieue issue de l'application mobile Mapstr, téléchargeable sur Ios ou Android, conçue pour vous repérer pendant la Nuit Blanche.

La directrice artistique de cette nouvelle édition Kitty Hartl envisage Paris à l'image du "Jardin des Délices", célèbre tableau de Jérôme Bosch (1450-1516). Elle propose une interprétation contemporaine et libre du célèbre triptyque en installant dans la ville, et plus particulièrement en son cœur, une quinzaine de projets pluridisciplinaires imaginés par des artistes internationaux. Kitty Hartl a participé, entre autres, au lancement du Lieu Unique à Nantes et a fondé en 2004 le Cabaret New Burlesque, rendu célèbre à travers le film Tournée de Mathieu Amalric, primé à Cannes en 2010.

À l'occasion de la Nuit Blanche, bien que la RATP soit partenaire de l'événement, le trafic fonctionnera comme d'habitude un samedi soir à Paris : les lignes de métro et de RER fonctionneront jusqu'à 2 heures du matin. Aucun métro ou RER n'est prolongé et aucune gratuité n'est proposée spécialement pour l'événement. Pour les événements se terminant à 2 heures du matin ou se prolongeant même jusqu'à 5 heures du matin, il est recommandé de prendre ses précautions.

La Nuit Blanche se tient de 19 heures à 5 heures du matin selon les musées.

La Nuit Blanche est organisée chaque premier samedi du mois d'octobre. La 20e édition de la Nuit Blanche se déroule à Paris ce samedi 1er octobre 2022. À l'issue d'une votation citoyenne, Parisiens et Métropolitains ont voté pour que la Nuit Blanche se tienne à l'avenir au mois de juin. Cette 20e édition sera donc la dernière à se dérouler au mois d'octobre, avant de nouvelles festivités artistiques qui seront organisées le premier week-end de juin à compter de 2023.