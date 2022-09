"Nuit Blanche 2022 : quelle date et programme de la 20e édition ?"

NUIT BLANCHE. La manifestation culturelle prend la forme du "Jardin des Délices" à Paris. Quel est ce thème ? Quelle nouvelle ville y participe ? Tout savoir.

[Mis à jour le 20 septembre 2022 à 13h01] Samedi 1er octobre 2022, la grande manifestation artistique annuelle dédiée à la création contemporaine "Nuit Blanche" célèbre ses 20 ans. Pour l'occasion, plusieurs œuvres rendront hommage à l'histoire de Nuit Blanche parmi les 200 événements artistiques prévus à Paris, dans la métropole du Grand Paris et pour la première fois, à Rouen et au Havre !

Au total, pus de 200 événements artistiques seront proposés au public, à Paris et dans la Métropole du Grand Paris. Nuit Blanche retentira également le long de la Seine, avec des événements artistiques présentés simultanément à Paris, à Rouen et au Havre, pour la première fois. De plus, plusieurs œuvres s'inscriront dans l'Olympiade culturelle, permettant de faire dialoguer art et sport dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

La Nuit Blanche est organisée chaque premier samedi du mois d'octobre. La 20e édition de la Nuit Blanche se déroulera à Paris le samedi 1er octobre 2022 de 19 heures à 5 heures du matin selon l'endroit. A l'issue d'une votation citoyenne, Parisiens et Métropolitains ont voté pour que la Nuit Blanche se tienne à l'avenir au mois de juin. Cette 20e édition sera donc la dernière à se dérouler au mois d'octobre, avant de nouvelles festivités artistiques qui seront organisées le premier week-end de juin à compter de 2023.

200 événements artistiques investissent stades, piscines, lieux patrimoniaux, places, parcs et jardin à Paris et dans la Métropole du Grand Paris. Plusieurs d'entre eux s'inscrivent dans l'Olympiade culturelle Paris 2024, permettant de faire dialoguer art et sport dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Programmation de Nuit Blanche 2022 © Mairie de Paris

Cette 20e édition s'inscrit dans l'Olympiade culturelle, permettant de faire dialoguer art et sport dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. "L'évènement renforce par ailleurs sa dimension métropolitaine avec une programmation accessible à l'ensemble des habitantes et habitants de la Métropole du Grand Paris" indique un communiqué de presse de la mairie de Paris.

A cette occasion, l'exposition Les Portes du jour ouvrira au Jardin Lazare-Rachline (Musée Cognacq-Jay) et à l'Orangerie du Musée Carnavalet, sous le commissariat d'Anne Dressen. Elle présente les œuvres lauréates de la troisième édition du Prix 1% marché de l'art, dispositif de soutien à la création artistique destiné aux artistes dans le domaine des arts visuels, porté par la Ville de Paris et le Crédit Municipal de Paris.

La directrice artistique de cette nouvelle édition Kitty Hartl envisage Paris à l'image du "Jardin des Délices", célèbre tableau de Jérôme Bosch (1450-1516). Elle propose une interprétation contemporaine et libre du célèbre triptyque en installant dans la ville, et plus particulièrement en son cœur, une quinzaine de projets pluridisciplinaires imaginés par des artistes internationaux.

Kitty Hartl a participé, entre autres, au lancement du Lieu Unique à Nantes et a fondé en 2004 le Cabaret New Burlesque, rendu célèbre à travers le film Tournée de Mathieu Amalric, primé à Cannes en 2010.