Nuit Blanche 2026 : le programme et les musées ouverts gratuitement à Paris

Préparez votre Nuit Blanche 2026 à Paris ce samedi 6 juin ! Découvrez la programmation officielle, les parcours intra-muros et la liste des musées ouverts en nocturne gratuite.

Avis aux amateurs d'art contemporain et de déambulations nocturnes : la 25e édition de Nuit Blanche va vibrer sous le signe de l'amour dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juin, mettant la musique, l'inclusion et la performance au cœur de l'espace public à travers toute la capitale. Pour souffler sa 25e bougie, cet événement culturel de la Ville de Paris frappe fort en confiant sa direction artistique à l'icône de la pop et de la nuit : la DJ Barbara Butch.

Comment bien s'organiser pour cette nocturne monumentale, avec des installations immersives et des performances sonores insolites totalement gratuites et accessibles à tous ? Pour vous aider à naviguer à travers cette effervescence sans vous perdre, l'utilisation des transports en commun et du réseau Vélib' (qui propose un partenariat exceptionnel pour l'occasion) reste la meilleure option. Découvrez dès maintenant notre sélection exclusive des rendez-vous incontournables pour vivre une nuit inoubliable à Paris.

Quelle est la programmation de la Nuit Blanche en 2026 ?

Pour cette édition anniversaire orchestrée par Barbara Butch, la programmation artistique envahit l'espace urbain avec des propositions XXL. Si l'événement rayonne sur l'ensemble de la métropole du Grand Paris, voici un focus sur les parcours incontournables intra-muros à ne pas manquer :

Le Parcours de l'Hôtel de Ville et du Centre de Paris : des performances immersives et des spectacles de danse contemporaine sont programmés au Carreau du Temple (Paris 3e), de 17 heures à 2 heures, notamment le captivant "Drummers" d'Olivier Dubois à 20h et 22h (deux représentations de 50 minutes) : une danse collective inspirée du Boléro de Ravel, avec la présence du musicien Yuksek qui interprète en live sa version électro du Boléro.

: des performances immersives et des spectacles de danse contemporaine sont programmés au Carreau du Temple (Paris 3e), de 17 heures à 2 heures, notamment le captivant "Drummers" d'Olivier Dubois à 20h et 22h (deux représentations de 50 minutes) : une danse collective inspirée du Boléro de Ravel, avec la présence du musicien Yuksek qui interprète en live sa version électro du Boléro. Buttes Chaumont à proximité du Rosa Bonheur (19e arrondissement) : de 10h à 18h, des "camions LED" vont diffuser le projet participatif "On s'aime", une fresque vidéo monumentale composée de déclarations d'amour des Parisiens.

: de 10h à 18h, des "camions LED" vont diffuser le projet participatif "On s'aime", une fresque vidéo monumentale composée de déclarations d'amour des Parisiens. Le Parcours Rive Gauche / Quartier Latin : ce tracé fait la part belle aux dialogues architecturaux et aux explorations sonores, mêlant DJ sets et projections lumineuses au cœur des institutions historiques de la Rive Gauche.

: ce tracé fait la part belle aux dialogues architecturaux et aux explorations sonores, mêlant DJ sets et projections lumineuses au cœur des institutions historiques de la Rive Gauche. Le Parcours Est Parisien (Gare de l'Est / Canal Saint-Martin) : un itinéraire très axé sur l'immersion sensorielle. L'église Saint-Laurent (10e) accueille notamment l'installation sonore et poétique "SOS - Sous la peau du ciel" de l'artiste Marie-Luce Nadal, créée à partir de milliers de vœux enregistrés. Quand la nef monumentale du Grand Palais se transformait en 2003 pour Nuit Blanche.. © CHRISTOPHE ENA/AP/SIPA (publiée le 05/06/2026)

Quels sont les musées ouverts à Paris pour la Nuit Blanche ?

La Nuit Blanche est l'occasion idéale de redécouvrir le patrimoine parisien sous un autre jour. De nombreux établissements d'exception ouvrent leurs portes gratuitement, en nocturne, et proposent des cartes blanches à des artistes contemporains. Voici une liste non exhaustive des musées participants cette année :

Le Grand Palais (8e) : pour son grand retour au cœur de l'événement, le monument s'ouvre gratuitement de 19h à 2 heures du matin pour accueillir un cœur géant lumineux de l'artiste polonais Milosh Łuczyński, plongeant les visiteurs dans une atmosphère onirique autour de l'amour.

: pour son grand retour au cœur de l'événement, le monument s'ouvre gratuitement de 19h à 2 heures du matin pour accueillir un cœur géant lumineux de l'artiste polonais Milosh Łuczyński, plongeant les visiteurs dans une atmosphère onirique autour de l'amour. Le Petit Palais (8e) : l'installation scintillante "Liquid Mirror" de l'artiste Mathias Kiss - des pixels miroitants - entre en dialogue avec les fresques historiques du palais jusqu'à 1h du matin.

: l'installation scintillante "Liquid Mirror" de l'artiste Mathias Kiss - des pixels miroitants - entre en dialogue avec les fresques historiques du palais jusqu'à 1h du matin. La Bourse de Commerce - Pinault Collection (1er) : exceptionnellement accessible gratuitement de 17h à minuit (sur réservation), le musée d'art contemporain propose un parcours thématique de l'obscurité à la lumière en résonance avec son architecture signée Tadao Ando.

: exceptionnellement accessible gratuitement de 17h à minuit (sur réservation), le musée d'art contemporain propose un parcours thématique de l'obscurité à la lumière en résonance avec son architecture signée Tadao Ando. Le Musée du Quai Branly - Jacques Chirac (7e) : ambiance insolite garantie avec une programmation gratuite mêlant installations lumineuses et DJ sets envoûtants inspirés du monde marin, de 19h à minuit.

: ambiance insolite garantie avec une programmation gratuite mêlant installations lumineuses et DJ sets envoûtants inspirés du monde marin, de 19h à minuit. Le Musée Picasso (3e) : au cœur du Marais, une occasion unique de parcourir les collections du célèbre peintre au cours d’une déambulation nocturne gratuite et intimiste, ainsi que de découvrir l'exposition Henry Taylor. De 18h à 1h du matin.

: au cœur du Marais, une occasion unique de parcourir les collections du célèbre peintre au cours d’une déambulation nocturne gratuite et intimiste, ainsi que de découvrir l'exposition Henry Taylor. De 18h à 1h du matin. Le Musée de la Chasse et de la Nature (3e) : fidèle à son esprit décalé, le musée propose des performances artistiques étonnantes célébrant la faune et la flore à l'heure d'été. De 19h à minuit (dernière entrée à 23h30).

: fidèle à son esprit décalé, le musée propose des performances artistiques étonnantes célébrant la faune et la flore à l'heure d'été. De 19h à minuit (dernière entrée à 23h30). Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (3e) : le MAHJ s'associe aux festivités avec des visites nocturnes gratuites, des performances live et des installations plastiques éphémères dans sa cour d'honneur. Le programme détaillé.

: le MAHJ s'associe aux festivités avec des visites nocturnes gratuites, des performances live et des installations plastiques éphémères dans sa cour d'honneur. Le programme détaillé. Fondation Louis Vuitton (16e) : une soirée dédiée à l'art vidéo et à la poésie, l'auditorium réunissant une sélection d'œuvres vidéo issues de la Collection de la Fondation ainsi que 4 poètes et poétesses invités à déclamer des textes autour de l'amour.

Une carte interactive pour ne rien manquer de la Nuit Blanche 2026

Avec des centaines d'artistes mobilisés et des dizaines de lieux investis, planifier son itinéraire est indispensable pour profiter pleinement de cette 25e édition. Pour vous déplacer sereinement d'une performance à une autre, la Ville de Paris met à disposition des visiteurs une carte interactive de la Nuit Blanche 2026 qui va vous permettre de géolocaliser les musées ouverts et les animations par quartier.