Festival d'Avignon 2021 : programme, avec ou sans pass sanitaire ?

FESTIVAL D'AVIGNON - La 75e édition de la plus grande manifestation de théâtre au monde est lancée et le coup d'envoi du Off d'Avignon est donné ce mercredi 7 juillet 2021. Le pass sanitaire est-il requis ? Programmation, billets, toutes les infos pratiques.

[Mis à jour le 5 juillet 2021 à 14h30] Le Festival d'Avignon bat son plein dans la cité d'Avignon jusqu'au 25 juillet 2021 pour le IN, et dès mercredi 7 jusqu'au 31 juillet 2021 pour le OFF. Partout dans la ville, des acteurs, des comiques et des musiciens profitent du Festival d'Avignon pour mettre en scène leurs talents. Dans ce lots d'artistes, beaucoup d'anonymes, mais aussi des grands noms du spectacle ou issus d'autres univers.

Le Festival d'Avignon n'exige le pass sanitaire que pour accéder à la cour d'honneur du palais des Papes, qui accueille plus de 1 000 personnes à ciel ouvert. Il n'est pas exigé ailleurs, que ce soit pour le festival IN comme pour le festival OFF. Le pass sanitaire n'est pas non plus exigé pour "se promener dans les rues d'Avignon" ont précisé les organisateurs sur le site officiel de l'événement.

En revanche, le port du masque pour toute personne de plus de 11 ans, le respect des gestes barrière et de la distanciation physique sont exigés. Egalement, les spectateurs sont invités à utiliser le gel hydroalcoolique fourni à l'entrée de tous les lieux et à privilégier les réservations en ligne, à télécharger leurs billets sur leur téléphone portable ou à les imprimer.

Grand festival dédié aux arts vivants contemporains fondé en 1947 par Jean Vilar, le Festival d'Avignon propose chaque année des spectacles de théâtre, mais aussi des lectures, des expositions, des films et des débats. La 75e édition du Festival d'Avignon se déroule sous la direction d'Olivier Py, directeur du festival depuis 2013 qui sera remplacé par Tiago Rodrigues en 2022. Olivier Py a imaginé une programmation avec pour thématique principale "se souvenir de l'avenir" pour cette année 2021, autour d'une quarantaine de spectacles de danse, théâtre et musique dans 40 lieux différents. La question de l'avenir sera soulevée notamment dans Se souvenir de l'avenir d'Edgar Morin et Nicolas Truong dans la cour d'honneur du Palais des Papes, le 13 juillet à 22 heures, avec pour invitées Christiane Taubira et Judith Chemla. Toute la programmation du IN.

Le Festival OFF d'Avignon a lieu cette année du 7 au 31 juillet 2021. Il est né avec Mai 68 et avec une volonté de redonner un peu de place à la spontanéité en parallèle du "Festival In". Près de 1 070 spectacles, dont 923 créations, se dérouleront chaque jour dans la ville d'Avignon et aux alentours. Près d'une centaine seront accessibles à toute heure ! Théâtre, cirque, contes, danses, mimes, magie, lectures, marionnettes, café-théâtre... Il y aura de quoi combler tous les visiteurs. Pour consulter le programme des spectacles proposés et réserver vos billets, nous vous proposons de consulter l'intégralité du programme sur le site officiel du OFF.

Les réservations se font en ligne pour certaines représentations. Par ailleurs, une carte d'abonnement est également proposée. Elle peut s'avérer pratique et rentable si vous prévoyez de voir beaucoup de pièces. Elle offre les avantages suivant : une réduction de 30 % à l'entrée des salles de spectacle du OFF, un accès au Village du OFF lors des soirées privées organisées par AF&C, un réduction à l'entrée des théâtres partenaires du festival OFF (en France et à l'étranger) jusqu'en juin suivant, une réduction sur les billets du circuit "Avignon Vision" (petit train), une réduction à l'entrée de certains musées et monuments.

Le Festival bat son plein dans la Cité des Papes du lundi 5 au dimanche 25 juillet 2021 pour le IN, et du 7 au 31 juillet 2021 pour le OFF. Comme chaque année, ce sont 40 lieux du IN, dont certains classés sur la liste du Patrimoine de l'Unesco, qui sont investis par des comédiens et des comédiennes venus du monde entier.

Il est possible de réserver en ligne sur le site officiel du Festival d'Avignon. Créez votre espace personnel sur le site en cliquant sur "Mon Compte", enregistrez vos coordonnées et ajoutez vos justificatifs (pour les tarifs réduits et spécifiques).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les places peuvent être achetées et retirées aux guichets situés soit à la Boutique du Festival tous les jours de 10 heures à 19 heures. Un numéro de téléphone est disponible aux mêmes horaires, le 04 90 14 14 14.