Festival d'Avignon 2026 : 20 spectacles du OFF à voir absolument

Comédie, classique ou one-man show, les stars et les étoiles montantes du théâtre français vous offrent de beaux moments d'émotions pour cette 60e édition du OFF d'Avignon. Demandez le programme !

Le rideau se lève, ce samedi 4 juillet 2026, sur la 80e édition du Festival d'Avignon. Comme chaque année, ce sont 40 lieux du IN, dont certains classés sur la liste du Patrimoine de l'Unesco, qui sont investis par des artistes venus du monde entier.

Le festival OFF d'Avignon, né avec une volonté de redonner un peu de place à la spontanéité, en parallèle du "Festival In", vous donne rendez-vous du 4 au 25 juillet 2026 avec plus de 1700 spectacles. Véritable vivier de talents, artistes et comédiens de tout horizon se réunissent pour offrir au public un mois de juillet inoubliable.

Quels spectacles voir au Festival OFF d'Avignon 2026 ?

Cet été encore, la belle cité d'Avignon se transforme en capitale effervescente du spectacle vivant. Du 4 au 25 juillet 2026, la Cité des Papes accueille la 60e édition du Festival Off, avec plus d'un millier de spectacles au programme, 1432 compagnies et près de 27 000 représentations… rien que ça ! Théâtre classique ou contemporain, seuls-en-scène, comédies familiales, créations musicales ou stand-up débridé : il y en aura pour tous les goûts, tous les styles, tous les publics !

Difficile de faire votre choix dans cette programmation foisonnante ? Découvrez vite notre sélection (subjective, mais assumée) de 20 spectacles repérés pour leur succès, leur singularité ou leur promesse de belle surprise. Créations croustillantes, grands classiques revisités ou coups de cœur inattendus, laissez-vous guider dans ce voyage au cœur du Off 2026.

Mythes en Thérapie - Laurette Théâtre

Et si toutes les grandes figures de la culture et de l'Histoire finissaient un jour allongées sur le divan ? Au Laurette Théâtre, Mythes en Thérapie imagine avec une irrévérence jubilatoire des consultations improbables où ChatGPT côtoie Jeanne d'Arc, le Petit Prince ou la tante de Batman. Les séances dérapent, les références volent en éclats, et le rire surgit indubitablement. Un spectacle absurde et grinçant, porté par un sens du décalage qui fait mouche. À voir !

Mythes en ThÃ©rapie - Laurette ThÃ©Ã¢tre DÃ¨s 16,5â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Une vie sur mesure - La Scala Provence

Avec plus de 1 000 représentations et 400 000 spectateurs conquis : Une vie sur mesure est entré dans la cour des classiques contemporains. Ce seul-en-scène musical d'exception suit Adrien, garçon singulier et attachant, qui trouve dans la batterie un langage, un refuge, une raison d'être.

Virtuosité, humour et émotion pure se mêlent dans une œuvre qui a laissé, depuis ses débuts en région toulousaine en 2007, une empreinte durable. Incontournable, à la Scala Provence, c'est un spectacle qui bat la mesure depuis bientôt 15 ans...

Une vie sur mesure - La Scala Provence DÃ¨s 10,95â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Mathieu Madénian - Théâtre Le Paris

Le titre, À pleurer de rire, est une promesse... et Mathieu Madénian la tient avec brio ! Dans ce quatrième spectacle, l'humoriste star raconte avec une autodérision désarmante comment l'arrivée tardive de son premier enfant a tout chamboulé : ses certitudes, son éducation, son rapport au monde. Comment expliquer les concepts de genre quand on ne maîtrise même pas TikTok ? Comment ne pas passer pour un boomer largué ? Une heure trente menée tambour battant, entre tendresse et hilarité, pour un one-mon show à la fois très personnel et profondément universel.

Mathieu MadÃ©nian - ThÃ©Ã¢tre Le Paris DÃ¨s 28â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Anthony Joubert - Cinévox Théâtre

Véritable habitué du festival Off, Anthony Joubert revient cette année avec un one-man show taillé dans l'honnêteté brute. Regard d'adulescent, humour du quotidien et franchise désarmante : il retrace les grandes étapes d'une vie jonchée de vidéoclubs, de tournées en CE et de nuits au Formule 1.

Un nouveau spectacle résolument ancré dans le vécu. Universel et irrésistible. On adore !

Anthony Joubert - CinÃ©vox ThÃ©Ã¢tre DÃ¨s 18,5â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Huis Clos - Laurette Théâtre

"L'enfer, c'est les autres"… La formule de Sartre n'a pas pris une ride, et cette adaptation musicale, dans l'écrin du Laurette Théâtre, lui offre une vie nouvelle. Trois âmes damnées, condamnées à cohabiter pour l'éternité, se confrontent dans un huis clos étouffant rythmé par une bande-son délicieusement rock.

Huis Clos, le Musical réussit le pari de rester fidèle à l'intensité du texte original tout en lui insufflant une énergie contemporaine saisissante. Une plongée dans les tréfonds de l'âme humaine, à (re)découvrir absolument.

Huis ClosÂ -Â Laurette ThÃ©Ã¢tre DÃ¨s 16,5â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Sur les traces d'Arsène Lupin - Laurette Théâtre

Élégance, mystère et tours de force mentaux : Sur les traces d'Arsène Lupin convoque l'esprit du célèbre gentleman cambrioleur dans un spectacle interactif mené avec maestria par Jean-Michel Lupin.

Entre magie, mentalisme et humour, le show séduit autant les petits que les grands dans une atmosphère ludique et raffinée. Un moment complice à partager en famille, dans le plus pur esprit malin d'Arsène Lupin.

Sur les traces d'ArsÃ¨ne LupinÂ -Â Laurette ThÃ©Ã¢tre DÃ¨s 16,55â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Ados.com : Vive les vacances en famille - Laurette Théâtre

Valeur sûre du Off depuis 2021, Ados.com : Vive les vacances en famille revient sur scène en juillet avec une nouvelle dose de frictions générationnelles. Cette fois, la famille plante sa tente loin de tout confort. Très vite, la cohabitation sous la toile vire à l'épreuve de nerfs ! Une comédie rythmée, truffée de situations terriblement reconnaissables, qui fait rire parents et ados… et souvent pour des raisons différentes !

Ados.com - Vive les vacances en familleÂ -Â Laurette ThÃ©Ã¢tre DÃ¨s 16,5â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Sacrée Soirée ! Avec Alil Vardar - Théâtre le Paris

Après une saison triomphale à Paris, Alil Vardar et sa joyeuse troupe débarquent à Avignon pour mettre le feu au festival. Sacrée Soirée ! a tout du spectacle feel-good taillé pour le Off : un rythme effréné, des situations en cascade et une énergie communicative portée par l'un des auteurs-comédiens les plus populaires de la scène comique française.

C'est l'option idéale pour une soirée en couple ou entre amis, garantie sans temps mort !

SacrÃ©e soirÃ©e - ThÃ©Ã¢tre Le Paris DÃ¨s 32,5â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

La Guerre des Rides - Laurette Théâtre

Grand succès de l'édition 2025, La Guerre des Rides revient à l'assaut du Off avec ses trois irrésistibles comédiens. À la clinique du Bois Joli, la jeunesse éternelle fait recette… jusqu'au jour où Paulo, nouveau technicien aussi curieux qu'inattendu, fait voler les secrets en éclats.

Entre satire de l'obsession du jeunisme et humour burlesque, ce spectacle déroule 1h10 de dérision jubilatoire. Une comédie déjantée, rythmée et pleine de vitalité, à savourer sans modération, au Laurette Théâtre, bien sûr !

La Guerre des Rides - Laurette ThÃ©Ã¢tre DÃ¨s 16,5â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Fanny Pocholle - Théâtre de l'Observance

Nouvelle pépite du rire hexagonal, Fanny Pocholle revient au Théâtre de l'Observance, avec un one-woman show irrésistible : Comment bien réussir son burn-out ?. Au programme, un humour sans filtre tiré d'un quotidien trop souvent vécu : celui du travail qui déborde, des injonctions contradictoires et de l'épuisement consenti.

Autodérision mordante, énergie scénique communicative… elle transforme le burn out en matière comique avec un talent fou. Un spectacle qui fait rire jaune, mais rire quand même !

Fanny Pocholle - ThÃ©Ã¢tre de l'Observance DÃ¨s 12,95â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Le Comedy Club du Off - La Comédie d'Avignon

Pour sa quatrième saison consécutive, le Comedy Club du Off retrouve son QG de la Comédie d'Avignon pour des soirées inoubliables ! Chaque soir, 5 à 6 humoristes s'enchaînent pour une heure de sketches garantis sans temps mort. La sélection artistique est assurée par La Scène Barbès, l'un des comedy clubs parisiens les plus réputés. Le rendez-vous incontournable pour les festivaliers noctambules !

Le Comedy Club du Off - La ComÃ©die d'Avignon DÃ¨s 22â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Tout va bien se passer - Théâtre Le Paris

Cinq années que cette comédie tourne, et elle n'a rien perdu de son énergie... au contraire ! Avec plus de 4000 avis sur la billetterie Ticketac et une note de 4,7/5, Tout va bien se passer ! est l'une des valeurs sûres de l'humour moderne. Imaginée par Alil Vardar, elle vous offre 80 minutes de bonheur absolu, dans un registre généreux et communicatif qui a trouvé son public bien au-delà des frontières d'Avignon. Au Théâtre Le Paris !

Tout va bien se passer - ThÃ©Ã¢tre Le Paris DÃ¨s 32,5â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Bigre - La Scala Provence

Molière de la Comédie 2017, encensé de L'Obs au Monde en passant par Le Figaro, Bigre est une machine à rire hors norme qui s'offre une nouvelle vie au festival. Trois voisins de palier, un gros, un grand maigre et une blonde pulpeuse, cumulent les catastrophes avec une incompétence touchante dans un mélo burlesque porté par une machinerie digne du grand guignol : objets qui volent, corps qui valdinguent, incendies et fuites en cascade. Un spectacle à la mécanique implacable, à hurler de rire.

Bigre - La Scala Provence DÃ¨s 12,95â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Le Dîner des Ex - Paradise République

Dans Le Dîner des Ex, découvrez l'idée folle d'Estelle : réunir autour d'une table deux anciens amours - un Marseillais haut en couleur et un Ch'ti bien décidé à la reconquérir - pour les départager à coups d'épreuves. Entre vérités qui claquent et situations burlesques, ce huis clos hilarant vire vite au chaos amoureux jubilatoire.

Une heure de comédie pétillante au Paradise République, accessible dès 12 ans.

Le DÃ®ner des Ex - Paradise RÃ©publique DÃ¨s 15,5â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Les Chevaliers du Fiel : Vacances à Dubaï - Théâtre le Paris

Pour cette 60e édition du Off, les Chevaliers du Fiel ont vu les choses en grand… un voyage à Dubaï ! Dans ce tout nouveau spectacle, Christian Lambert et sa femme Martine s'envolent, pour les vacances, dans la capitale mondiale du bling-bling, adulée par certains, critiquée par d'autres. Entre quiproquos, personnages hauts en couleur et rebondissements en cascade, le duo iconique vous promet un chaos démentiel.

Les Chevaliers du Fiel - ThÃ©Ã¢tre Le Paris DÃ¨s 21â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Parce que c'est toi - Théâtre du Roi René

Après le triomphe de Pour le meilleur et pour le dire, David Basant et Mélanie Reumaux signent une nouvelle comédie existentielle aussi drôle qu'émouvante. Sur les planches du Théâtre du Roi René, Parce que c'est toi entremêle deux histoires en miroir : un coup de foudre amoureux et une amitié profonde, dans une cascade de sentiments et d'humour tendre.

Dire la vérité par amitié, ou se taire par amour ? La pièce pose la question avec une sincérité désarmante. Et vous, vous feriez quoi ?

Parce que c'est toi - ThÃ©Ã¢tre du Roi RenÃ© DÃ¨s 16,5â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

La Folle histoire de France - Théâtre Notre Dame

9e édition à Avignon et plus de 1 700 représentations au compteur… la pièce signée Nicolas Pierre et Farhat Kerkeny, La Folle Histoire de France est devenue un pilier incontournable du Off. Le concept ? Retourner en classe avec le pire cancre du monde et le prof qu'on rêvait tous d'avoir, pour un cours d'histoire déjanté et interactif. Le meilleur dans tout ça ? Tous les faits historiques évoqués sur scène sont véridiques ! Dès 7 ans au Théâtre Notre Dame.

La Folle Histoire de FranceÂ -Â ThÃ©Ã¢tre Notre Dame DÃ¨s 13,95â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Le Tour du monde en 80 jours - Paradise République

Trains lancés à toute vitesse, tempêtes tropicales, jungle et poursuites effrénées autour du globe : Le Tour du Monde en 80 Jours au Paradise République est une aventure 4D spectaculaire inspirée de Jules Verne et taillée pour les familles ! Grâce à une mise en scène immersive et inventive, petits et grands voyagent autour du monde en une heure chrono… sans quitter leur siège.

La sortie parfaite quand on fait le OFF avec ses enfants.

Le Tour du monde en 80Â joursÂ -Â Paradise RÃ©publique DÃ¨s 10,95â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Jacques et Chirac - Théâtre la Luna

Quelque part entre les Guignols de l'info et Mediapart, Jacques et Chirac dresse le portrait sans concession d'un président gargantuesque et contradictoire. Sur scène, au Théâtre la Luna, trois comédiens de talent font virevolter plus de 20 personnages : Bernadette, Nicolas Sarkozy, Pasqua et bien d'autres, dans un show burlesque aussi drôle que glaçant...

Jacques et Chirac - ThÃ©Ã¢tre la Luna DÃ¨s 10,95â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Le Dîner de cons - CinéVox Théâtre

Le chef-d'œuvre de Francis Veber retrouve les feux du Off dans une nouvelle mise en scène portée par un Anthony Joubert au sommet de son art. Le principe, imparable du Dîner de cons, depuis 1993 : chaque mercredi, un groupe d'amis se retrouve pour un dîner où chacun amène l'idiot le plus parfait qu'il ait déniché. Ce soir-là, François Pignon débarque… et c'est le début d'une soirée mémorable. Au CinéVox Théâtre, on ne s'en lasse pas !

Le DÃ®ner de cons - CinÃ©Vox ThÃ©Ã¢tre DÃ¨s 18,5â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Ticketac

Retrouvez l'ensemble des pièces au programme du Festival Off d'Avignon 2026 et réservez vos places au meilleur prix sur notre partenaire Ticketac.com, la billetterie spécialiste du théâtre et du spectacle vivant. Comédie, café-théâtre, spectacle musical ou one-man show, craquez pour les plus beaux spectacles du festival !