Paris Games Week : l'édition 2020 annulée à cause du coronavirus

PARIS GAMES WEEK - Le coronavirus aura eu raison de la PGW. Le salon mondial du jeu-vidéo qui devait se dérouler du 23 au 27 octobre 2020 à la Porte de Versailles de Paris n'aura pas lieu.

[Mis à jour le 7 octobre 2020 à 12h19] La 10e édition de la Paris Games Week est annulée cette année 2020, en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Elle devait avoir lieu dans les halls 1, 2.2 et 3 de Paris Expo à la Porte de Versailles, du 23 au 27 octobre prochains. Les organisateurs de ce rendez-vous annuel des passionnés de jeu vidéo ont justifié leur annulation par des problèmes d'ordre logistique et technique entraînés par l'épidémie du coronavirus, via le tweet ci-dessous.

Information importante relative à la Paris Games Week 2020

https://t.co/TlHBwUZFmY pic.twitter.com/ifBFNB5Ei3 — Paris Games Week (@ParisGamesWeek) May 7, 2020

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'édition 2020 de la PGW, qui devait réunir près de 317 000 visiteurs pour son 10e anniversaire, devait présenter cette année en avant-première la PS5 et la Xbox Series X. Elle sera reportée à 2021 : "Nous préparons dès à présent la plus belle des éditions pour nos retrouvailles l'année prochaine", ont assuré les organisateurs. Il faudra user d'un peu plus de patience pour tester de nombreux jeux en avant-première, faire des compétitions internationales eSport ou côtoyer les meilleurs cosplayeurs...