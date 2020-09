Braderie de Lille 2020 : le programme de la braderie des commerçants

BRADERIE DE LILLE - Malgré l'annulation du plus important marché au puce d'Europe à cause du coronavirus, Lille vivra tout de même au rythme de la braderie des commerçants et d'autres festivités ces samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020. Le programme.

[Mis à jour le 4 septembre 2020 à 9h10] Si la mairie de Lille et la préfecture ont annoncé l'annulation de la traditionnelle Braderie de Lille à cause de la crise sanitaire du coronavirus, une braderie des commerçants - en lien avec la fédération du commerce et des représentants des commerçants - et de nombreux événements se tiennent à sa place ce week-end des 5 et 6 septembre dans la ville de Lille. "Un week-end convivial adapté aux règles de sécurité", annonce le site de la municipalité. Concrètement, les commerçants - boutiques, librairies, galeries d'art et musées - ouvriront leurs portes tout le week-end dans une vaste zone piétonne. Et que l'on se rassure, l'incontournable dégustation de moules n'a pas été oubliée au programme.

Les 5 et 6 septembre 2020, à la place de l'incontournable braderie, place donc à la braderie des commerçants, qui prévoit également des animations : "tout au long du week-end, les places et rues s'animent de concerts itinérants, de spectacles "surprises", et reçoivent la visite des emblématiques Géants de la ville. Sur l'esplanade de la Gare Saint Sauveur, place à la Compagnie Basinga pour une étonnante performance de funambule" annonce la mairie de Lille.

En plus des marchés habituels (place Sébastopol, Wazemmes et place du Concert, mais aussi le marché de bouquinistes dans la cour intérieure de la Vieille Bourse), les commerçants du centre-ville, du quartier du Vieux-Lille et des Halles de Wazemmes ouvrent leurs portes exceptionnellement samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h. Trois musées participent également à l'événement : le Palais des Beaux-Arts, qui propose une braderie de la BD, le musée d'histoire naturelle, qui propose l'exposition "Liaisons vitales" et des ateliers parents-enfants, et le musée de l'Hospice Comtesse.

Si lors de la Braderie de Lille, 500 tonnes de moules sont consommées en un seul week-end, de nombreux restaurateurs lillois ne vont pas bouder pour autant la coutume et vont proposer pour ce week-end des moules-frites dans leurs restaurants, à l'exemple de la table Aux Moules, située Place Rihour, qui a commandé 2 tonnes de moules pour ce weekend !

Enfin, la traditionnelle fête foraine vous rendez-vous sur le Champ de Mars le vendredi 4 septembre de 17h à 23h, le samedi 5 septembre de 14h à 23h et le dimanche 6 septembre de 14h à 22h.

Nota bene : le port du masque est obligatoire dans toute la zone piétonne et des bornes de gel hydroalcoolique sont accessibles aux 70 points d'entrée du périmètre.

La Braderie de Lille 2020 n'aura pas lieu à cause du covid-19. Il s'agit de la deuxième annulation de l'événement depuis 70 ans : en 2016, l'insuffisance des moyens de sécurité dans un contexte où le risque d'attentat était omniprésent avait conduit la préfecture a annulé là aussi l'événement. Pour remplacer la Braderie de Lille qui draine chaque année jusqu'à 2,5 millions de visiteurs français et étrangers, une "braderie des commerçants" a lieu le même week-end de septembre 2020, mais "ça ne remplacera pas la braderie loin de là", a expliqué la maire de Lille.