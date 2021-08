Braderie de Lille 2021 : annulée, que propose la "braderie des commerçants" ?

BRADERIE DE LILLE - Les Lillois sont privés ce week-end de leur grande braderie, le plus grand marché aux puces d'Europe. A la place, une "braderie des commerçants" est organisée les 3, 4 et 5 septembre dans tout le centre, le Vieux-Lille et Gambetta.

[Mis à jour le 31 août 2021 à 17h06] La célèbre Braderie de Lille, le plus grand marché aux puces d'Europe, n'aura pas lieu, encore une fois. Le maire de Lille Martine Aubry, ainsi que le Préfet des Hauts de France, ont préféré annulé l'événement dès le début de l'été, face à la menace du variant Delta. A la place, une "Braderie des commerçants" est organisée ces vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021. Il s'agit d'une braderie à plus petite échelle, lors de laquelle les commerçants lillois, qui n'ont pas l'autorisation de vendre à l'extérieur des boutiques, pourront tout de même proposer des bonnes affaires dans leurs magasins (déstockages et prix cassés).

Concrètement, le braderie des commerçants va tout de même consister en une série d'événements et d'animations dans les rues de la capitale nordiste, lors desquels le port du masque sera obligatoire. La fête foraine est aussi maintenue sur une durée de deux jours. Voici le programme prévu :

Les 3, 4 et 5 septembre 2021, à la place de l'incontournable braderie, place donc à la braderie des commerçants, qui prévoit également, tout au long du week-end, des groupes musicaux qui animeront Saint-Sauveur et les marches du Théâtre du Nord.

Les commerçants du centre-ville, du quartier du Vieux-Lille et de la rue Gambetta ouvrent leurs portes exceptionnellement samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h. Des libraires, galeristes et disquaires ouvrent aussi leurs portes tout le week-end, dans la cour intérieure de la Vieille Bourse, dans la mezzanine de Grand Playground, dans la galerie des Tanneurs. Trois musées participent également à l'événement :

le Palais des Beaux-Arts , qui propose une braderie de la BD,

, qui propose une braderie de la BD, le musée d'histoire naturelle , qui, outre ses collections de géologie et de zoologie, propose l'exposition "Liaisons vitales" consacrée à l'entraide dans le monde animal, ainsi que des animations, quizz et autres surprises (samedi et dimanche de 10h à 18h),

, qui, outre ses collections de géologie et de zoologie, propose l'exposition "Liaisons vitales" consacrée à l'entraide dans le monde animal, ainsi que des animations, quizz et autres surprises (samedi et dimanche de 10h à 18h), et le musée de l'Hospice Comtesse dont les peintures, mobilier et objets d'art restituent l'ambiance de la vie lilloise aux XVII et XVIIIe siècles, qui propose des concerts dans la cour d'honneur les samedi et dimanche de 10h à 18h.

Si lors de la Braderie de Lille, 500 tonnes de moules sont consommées en un seul week-end, de nombreux restaurateurs lillois ne vont pas bouder pour autant la coutume et vont proposer pour ce week-end des moules-frites dans leurs restaurants.

Nota bene : le port du masque est obligatoire dans toute la zone piétonne et des bornes de gel hydroalcoolique sont accessibles aux 70 points d'entrée du périmètre.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La Braderie de Lille 2021 n'aura pas lieu à cause du variant Delta du Covid-19. Il s'agit de la troisième annulation de l'événement depuis 71 ans : en 2016, l'insuffisance des moyens de sécurité dans un contexte où le risque d'attentat était omniprésent avait conduit la préfecture a annulé là aussi l'événement. Pour remplacer la Braderie de Lille qui draine chaque année jusqu'à 2,5 millions de visiteurs français et étrangers, une "braderie des commerçants" a lieu le même week-end de septembre 2021, mais "ça ne remplacera pas la braderie loin de là", avait expliqué la maire de Lille.