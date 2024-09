Braderie de Lille 2024 : 5 choses à faire au programme

BRADERIE DE LILLE. Le plus illustre des vide-greniers du Nord a lieu ce week-end de septembre. Que ne faut-il jamais manquer ?

[Mis à jour le 12 septembre 2024 à 15h05] Ce week-end, Lille se transforme en un lieu convivial où l'on chine à toute heure de la journée. Pendant 48 heures, près de 2 millions de visiteurs convergent vers le centre de la ville à la recherche d'un objet de collection, pour participer aux différents événements. On vous propose cinq activités à ne surtout pas manquer.

Tout d'abord, impossible de parler de la braderie de Lille sans faire la part belle aux chineurs. Si vous êtes à la recherche de bonnes affaires, on ne peut que vous conseiller de vous rendre du côté des boulevards Louis XIV et de la Liberté et les spécialistes des antiquités du Royaume-Uni sont situés entre les rues de la Porte de Roubaix et de l'Opéra. Pour vous restaurer, impossible de passer à côté des célèbres moules frites ! Chaque année, ce sont près de 500 tonnes de moules et 30 tonnes de frites qui sont préparés. De quoi satisfaire tous les affamés.

Mais qui dit braderie de Lille, ne dit pas uniquement vide-greniers ! En effet, vous pouvez également assister à l'élection de Mister et Miss Moule au Kolor bar. Ce concours ne concerne pas le physique des participants, mais surtout leurs tenues des années 80's ou 90's. Les lieux culturels ne sont pas en reste et continuent de s'animer. On vous conseille fortement de vous rendre à l'atrium du palais des Beaux-Arts où les fans de BD se retrouvent chaque année dans ce village de la bande dessinée iconique, où de véritables bonnes affaires sont à faire. Enfin, un village d'associations se tient au sein de l'hôtel de Ville de Lille, Place Augustin Laurent

Pour bien vivre l'événement, surtout munissez-vous de bonnes chaussures. Il vous faudra piétiner pendant de longues minutes dans des rues encombrées, la patience sera donc votre meilleure alliée. Par ailleurs, gardez l'oeil sur vos enfants, avec autant de visiteurs, il est facile de s'égarer. Quant aux poussettes, évitez-les au maximum. Pendant la braderie, la ville appartient aux piétons, le centre-ville est interdit aux voitures. Aussi, privilégiez les transports en commun, d'autant que le métro fonctionne non-stop pendant ces deux jours.

Les antiquaires sont très largement représentés sur les boulevards Louis XIV et de la Liberté et les spécialistes des antiquités du Royaume-Uni sont situés entre les rues de La Porte de Roubaix et de l'Opéra . Autrement, rendez-vous rue Gambetta, rue de Châtillon ou Quai du Wault chez les commerçants du Vieux-Lille.

Cette année 2024, la Braderie de Lille est retardée de deux semaines à l'issue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Des milliers de chineurs se rendent donc à La Braderie de Lille ce week-end du samedi 14 septembre à 8 heures à dimanche 15 septembre à 18 heures.

Pour vous rendre à la braderie de Lille, oubliez la voiture si vous habitez dans les Hauts-de-France. La SNCF met en place une offre exceptionnelle sur ses billets de train, et en particulier sur les billets de TER. Au départ de n'importe quelle gare de la région, vous pouvez ainsi vous rendre à la braderie de Lille grâce à des billets qui coûtent 2€, 5€, 10€, 15€ ou 20€. Des prix cassés que l'entreprise ferroviaire met en place afin de permettre à tout le monde de profiter de l'événement lillois sans souci de circulation et de stationnement. Une idée d'autant plus pratique que de nombreuses personnes sont attendues à cette grande braderie annuelle, devenue célèbre dans toute la France. Les billets peuvent être achetés sur le site de la SNCF, et ce jusqu'à la fin du week-end.

La braderie de Lille est loin d'être une nouveauté. En effet, cette grande fête est née il y a déjà plusieurs siècles. La date de la première braderie lilloise n'est pas connue, mais on peut la remonter au Moyen Âge. Déjà à cette époque, les valets pouvaient vendre, à l'occasion de la foire de Lille, les anciens objets et vêtements de leurs maîtres. Mais depuis, la braderie de Lille est devenue une vraie institution rassemblant de plus en plus de visiteurs et d'exposants.

Les origines de cette manifestation populaire, l'un des plus grands rassemblements de France, remontent au 12e siècle. Jusqu'au 13e siècle, la foire de Lille durait 30 jours mais elle perd progressivement en importance au 14e siècle lors de la domination française. C'est réellement à partir des années 1970 que la braderie de Lille acquiert sa réputation et gagne en notoriété, en raison notamment de la dénonciation de la société de consommation. La tradition des "moules frites", "le" plat de la Grande Braderie de Lille daterait lui-aussi de cette époque.