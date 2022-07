Japan Expo 2022 : Brigitte Lecordier, cosplayer, le programme du samedi

JAPAN EXPO. Ce samedi 16 juillet 2022, que ne faut-il pas manquer du rendez-vous incontournable des fans de mangas et plus largement de la culture japonaise ? Programme, horaires, prix des billets, on vous dit tout !

[Mis à jour le 16 juillet 2022 à 10h00] Ce week-end, la Japan Expo accueille les visiteurs au Parc des expositions de Villepinte en Seine-Saint-Denis de 10 heures à 18 heures dans un espace de 140 000 mètres carrés avec une dizaine de stands, 13 scènes, 7 expositions temporaires, 45 concerts, 73 conférences ! Après deux éditions annulées en raison de la crise du Covid-19, le salon met les bouchées doubles. "Vraiment ravis de vous retrouver après trois ans d'absence : ça y est, nous sommes de retour", se réjouit Thomas Sirdey, cofondateur du salon.

Ce samedi, Brigitte Lecordier, qui fait la voix de Son Goku dans Dragon Ball Z, est en dédicaces entre 10 heures et 11 heures et entre 16h15 et 17h15, puis donnera une conférence sur ses 40 ans de doublage, de 13h45 à 14h30, scène Kuri. Ensuite, le mangaka et chara-designer japonais Yūsuke Kozaki sera présent lui aussi pour des dédicaces entre 10h45 et 11h45. L'après-midi, la chanteuse Singing Cosplayer Hikari vous plongera au coeur de vos animes préférés en showcase sur la scène Tsubamé de 13h15 à 13h45 ! Prix des billets, lieu, invités... Retrouvez tout le programme de samedi et les infos pratiques sur la Japan Expo 2022 ci-dessous :

Que voir à la Japan Expo ? Quel est le programme ?

Jeux-vidéo : La Japan Expo propose aux visiteurs de découvrir les titres très attendus des éditeurs de jeux-vidéo. Samedi 16 juillet est présenté sur la scène principale Street Fighter 6 et est jouable sur PS5 dans le salon . De nombreux stands mettent à disposition les dernières sorties et permettent de participer à des tournois comme le "Roi de la colline", tournoi amateur de jeux de combat. Ce week-end, Super Smash Bros Ultimate et Guilty Gear sont au programme. Le dimanche se déroule la finale de Saturn Bomberman , tournoi organisé par l'association MO5.COM.

: La Japan Expo, c'est aussi une véritable incursion dans l'univers de la pop et du rock japonais ! Ne manquez pas le tremplin pour les groupes de J-Pop et de J-Rock qui souhaitent se faire connaître en France, groupes confirmés ou découvertes qui se produisent pour la première fois à la Japan Expo. Arts martiaux : Cette année, il est possible d'assister pour la première fois à des démonstrations de sumo !

Cosplay : La Japan Expo, c'est aussi l'occasion de voir et de rencontrer les meilleurs cosplayers à travers le Cosplay Show qui met en avant les plus doués des participants sur la plus grande scène cosplay d'Europe. Jeunes et moins jeunes pourront rendre hommage à leurs personnages favoris en se costumant pour le plaisir de tous. Un vestiaire particulier leur est d'ailleurs dédié.

Qui sont les invités de la Japan Expo 2022 ?

La Japan Expo est l'occasion d'approcher de nombreuses personnalités : mangaka mais aussi illustrateurs, créateurs de jeux vidéo, musiciens... sont généralement présents lors de shows, séances de dédicaces ou conférences. La manifestation met à l'honneur Yuji Kaida, peintre de kaijus, créatures étranges et monstres géants dans les films japonais tel le célèbre Godzilla, les super héros extra-terrestres (Ultraman) et autres robots géants. On ne manquera pas également la présence de Paris Sumo, unique club français de sumo amateur !

Quel est le prix des billets pour assister à la Japan Expo ?

Les tarifs de la Japan Expo ont flambé ces dernières années. Ceux-ci coûtent entre 20 et 30 euros selon le jour et 77 euros pour un pass 4 jours. Aucun billet ne s'achète sur place. Il est impératif d'acquérir son billet via la billetterie en ligne de la Japan Expo. Le Parc des expositions de Villepinte ne dispose plus de guichet à l'entrée.

La Japan Expo se tient dans le Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte dans la commune de Villepinte située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le transport le plus proche est l'arrêt Parc des Expositions du RER B (direction Aéroport Charle de Gaulle 2 - TGV, depuis Paris).

A quelles dates a lieu la Japan Expo 2022 ?

La Japan Expo 2022 est programmée du 14 au 17 juillet 2022. Durant quatre jours, les fans de culture japonaise peuvent déambuler à la recherche de leurs héros préférés et faire le plein de mangas en baignant dans l'univers nippon.

Quand est née la Japan Expo, quelle est son origine ?

La Japan Expo est ouverte à des personnes de tous les âges, qui se rendent aux conférences, séances de dédicaces, avant-premières et concours de cosplay qui y sont organisés. L'événement a été lancé en 1999 par Jean-François Dufour, Sandrine Dufour et Thomas Sirdey. Ce dernier s'était servi de l'espace associatif de son école de commerce Epita, un garage, pour lancer l'événement. Après un bref passage au CNIT de la Défense en 2006, la Japan Expo s'est installée ensuite au salon des expositions de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Depuis, plus de 250 000 visiteurs se rendent à la Japon Expo (tandis qu'à ses débuts, elle ne rassemblait que 2 400 visiteurs) et ce succès s'exporte aujourd'hui à Marseille avec Japan Expo Sud, et en Californie...