Journées du patrimoine 2020 : annulées à Bordeaux, le programme à Paris et ailleurs

JOURNÉES DU PATRIMOINE - En raison de l'évolution du coronavirus, c'est au tour de Bordeaux d'annuler l'événement culturel qui se déroule ces samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020. Les Journées européennes du patrimoine sont pour le moment maintenues à Paris, Lille, Marseille. Le programme et la carte.

[Mis à jour le 14 septembre 2020 à 16h20] Après Nice qui a déjà annulé l'événement, la 37e édition des Journées européennes du patrimoine n'aura pas lieu non plus dans la capitale girondine, Bordeaux, sur décision de la préfète de la Région aquitaine, Fabienne Buccio. En effet, compte tenu de la progression de l'épidémie du coronavirus, le Premier ministre avait demandé à la ville de Bordeaux de "prendre des mesures" en conséquence.

Les journées du Patrimoine, qui se déroulent ce week-end des 19 et 20 septembre, sont pour le moment maintenues à Paris et à Marseille. Cette dernière serait toutefois, selon les dernières informations du Figaro, "au bord" de l'annulation de la manifestation, en raison des chiffres inquiétants de cas de coronavirus dans la région. En effet, durant les Journées du patrimoine, ce sont quelques 12 millions de visiteurs qui défilent chaque année dans les monuments. A l'instar de Marseille, de nombreuses autres communes sont en train de réfléchir à une possible annulation...

Les Journées européennes du Patrimoine démarreront le samedi 19 septembre, l'occasion de partir à la découverte d'endroits exceptionnels ou fermés au public habituellement. Cette année, ce ne sont pas 16 000 monuments qui ouvrent leurs portes comme habituellement dans toute la France, mais seulement 10 500, en raison de l'épidémie du Covid-19.

Les Journées européennes du Patrimoine sont une opportunité à ne pas manquer pour découvrir les joyaux de notre pays, habituellement cachés aux yeux du public. Une occasion pour passer le week-end en famille, initier vos enfants à l'art et découvrir l'envers du décor de lieux mythiques ! Lors de cette 37e édition, sur le thème "Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !", vous pourrez ainsi passer les portes de nombreux lieux cachés, que vous soyez à Paris, Lyon, Marseille ou une autre ville, à l'exception de Nice et Bordeaux qui ont annulé l'événement à cause du coronavirus.

De nombreux sites exigent une réservation et sont pris d'assaut. Les visiteurs seront bien sûr obligatoirement masqués. Les Journées européennes du patrimoine s'adressent à toutes les générations. Pendant ces deux jours, des ateliers et des animations sont spécialement imaginés pour le jeune public.

A Paris, ce ne sont pas les propositions qui manqueront avec la visite gratuite des plus anciennes institutions culturelles comme le Grand Rex ou le Palais du Luxembourg. Chaque année, ces sites sont pris d'assaut, il faudra donc être rapide pour avoir sa place ! Toutes les infos, la carte et le programme ci-dessous.

Voici une sélection non exhaustive des lieux que vous pouvez visiter dans la capitale durant les Journées européennes du patrimoine 2020 :

La Crypte archéologique de l'île de la Cité située sous la cathédrale Notre-Dame de Paris, a rouvert ses portes au public le 9 septembre. Témoin de plus de 2 000 ans d'histoire, elle propose, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, une visite-promenade d'une heure, avec médiation, de l'exposition "Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo à Eugène Viollet-Le-Duc", qui retrace l'histoire de Notre-Dame de Paris depuis l'immense succès du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, publié en 1831, qui fît naître un mouvement populaire pour défendre la cathédrale, à l'ambitieux chantier de restauration conduit par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, de 1844 à 1864. L'occasion d'une visite libre et gratuite en famille, sans réservation aux heures habituelles.

Visite libre du Palais de Luxembourg , domicile du Sénat, et du Petit Luxembourg , domicile de la présidence du Sénat. Des balades sonores "Murmures du Palais", accessibles sous forme de podcasts, sont également proposées et une exposition des lettres de nomination des Pairs de France, ancêtres des Sénateurs d'aujourd'hui, se tient dans le grand Salon de Boffrand. Des jeux et des quiz sont disponibles pour les enfants. Il sera également possible de visiter le Jardin du Luxembourg et ses serres ouvertes pour l'occasion. Rendez-vous à la porte Odéon du Jardin du Luxembourg (Place Paul Claudel) entre 9 heures et 18 heures, sans réservation (visite d'une heure avec une capacité d'accueil de 400 personnes).

propose des visites guidées, des visites des ateliers de restauration, ainsi que des visites en famille le dimanche 20 septembre de 11h à 19h. Le programme. L' Institut du Monde Arabe ouvre ses collections permanentes et expositions du musée et propose des visites guidées, des ateliers et animations... Tout savoir.

Découvrez le programme des Journées du patrimoine 2020 grâce à la carte interactive qui permet, ville par ville, région par région, de savoir quoi faire près de chez vous. Certains saisiront l'occasion de visiter un haut lieu culturel, exceptionnellement de manière gratuite, et de profiter d'activités uniques pour une visite originale. D'autres s'orienteront vers l'une de ces merveilles de notre patrimoine qui ne se visitent qu'une fois par an en septembre.

Parmi les propositions des institutions qui ouvrent leurs portes gratuitement en région parisienne, voici notre TOP 5 des visites à ne pas manquer durant les Journées Européennes du Patrimoine 2020 :

Le château de Versailles propose des animations gratuites à destination du public scolaire sur place et à distance, invitant les élèves de la maternelle au lycée, à la rencontre de deux arts : le portrait et la bande dessinée. Toutes les activités.

Le musée d'art et d'histoire Paul Eluard à Saint-Denis souhaite aussi valoriser l'héritage des femmes avec au programme, des visites guidées du musée Les deux Louise, des Incontournables et des codes et messages cachés dans l'art. Consultez les horaires des visites et réserver.

Voici une sélection de lieux emblématiques visitables gratuitement dans le cadre de l'événement 2020 sur le thème "Habiter la métropole d'hier et demain" :

Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon , 14, avenue Berthelot dans le 7e arrondissement : concert, performance dansée, atelier enfant... Le programme.

Centre d'histoire de la resistance et de la deportation (CHRD) de Lyon. © FAYOLLE/SIPA

Voici les lieux emblématiques visitables durant l'événement des Journées Européennes du patrimoine 2020 :

Au Mucem , visite libre des expositions et des coulisses du musée. Des ateliers et animations sont également au programme.

. Le site du Port antique présente les résultats de la première grande fouille archéologique urbaine en France (1967-1983).

Toutes les visites guidées, expositions et animations prévues pour l'occasion à Bordeaux ont été annulées cette années 2020.

"En raison de l'évolution de la situation sanitaire, les événements organisés par le Département des Alpes-Maritimes pour les Journées Européennes du Patrimoine prévues initialement les 19 et 20 septembre 2020, sont annulés dans les Alpes-Maritimes".

La 37e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020. Plus de 16 000 lieux publics et privés ouvrent exceptionnellement leurs portes pendant ces deux journées avec l'ambition de s'interroger sur le patrimoine dans son contexte historique ou de divertissement, et de s'adresser aux jeunes générations.

Les journées du Patrimoine lancées en France se déroulent aussi dans toute l'Europe ! Belgique, Allemagne, Luxembourg... Les frontaliers peuvent profiter de l'événement. Vous pouvez ainsi consulter la carte interactive et le programme complet des Journées du Patrimoine à travers l'Europe, lorsqu'elle sera à disposition.