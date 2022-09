Journées du patrimoine 2022 : le programme, la carte et les dates

JOURNÉES DU PATRIMOINE. La 39e édition des journées européennes du patrimoine se tient les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, sur le thème du "Patrimoine Durable". Consulter le programme et la carte.

[Mis à jour le 7 septembre 2022 à 17h54] Durant les Journées du patrimoine, musées, châteaux, palais, hôtels particuliers, instituts, hôtels de ville, ambassades, théâtres ou encore, demeures privées, ouvrent leurs portes. Ce sont des lieux souvent fermés le reste de l'année qui dévoilent l'envers de leur décor à cette occasion. Par exemple, la ville de Paris ouvre les portes du Palais de l'Élysée où près de 20 000 visiteurs sont attendus.

Les Journées européennes du patrimoine s'adressent à toutes les générations. Pendant ces deux jours, des ateliers et des animations sont spécialement imaginés pour le jeune public. L'événement salue le travail des associations et des réseaux engagés dans l'éducation artistique et culturelle.

Près de 16 000 monuments ouvrent leurs portes gratuitement dans toute la France. En Île-de-France, ce sont plus de 1 200 lieux mobilisés (hôtels particuliers, sites industriels, lieux de pouvoir) autour de plus de 2 000 évènements (visites guidées, ouvertures exceptionnelles, ateliers) pour tous les publics. Mais attention, de nombreux sites exigent une réservation et sont pris d'assaut. C'est le cas notamment des circuits organisés par la RATP, la SNCF, ou le Palais de l'Elysée.

Cette 39e édition des Journées du patrimoine célèbrera le patrimoine durable, thème d'actualité dans un contexte de changement climatique. "C'est en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des traditions, la continuité des savoir-faire, que les acteurs du patrimoine (monuments historiques publics et privés, sites archéologiques, musées, services d'archives, détenteurs de pratiques reconnues comme patrimoine culturel immatériel…) préparent le patrimoine de demain pour un avenir plus durable", explique le ministère de la Culture dans un communiqué.

À Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille... quelque 20 000 visites sont prévues. Comment faire son choix parmi le vaste programme des Journées du patrimoine 2022 ? Grâce à la carte interactive ci-dessous qui permet, région par région, de savoir quoi faire près de chez vous en fonction du type d'événement et du type de lieu grâce aux filtres :

Les journées du Patrimoine lancées en France se déroulent aussi dans toute l'Europe ! Belgique, Allemagne, Luxembourg... Les frontaliers peuvent profiter de l'événement. Vous pouvez ainsi consulter la carte interactive et le programme complet des Journées du Patrimoine à travers l'Europe.