"Journées du patrimoine 2022 : le programme près de chez vous, la carte"

JOURNÉES DU PATRIMOINE. Ces samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, la 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine ouvre ses portes à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Rennes et partout en France. Voici les sites à ne pas manquer et ceux près de chez vous.

[Mis à jour le 17 septembre 2022 à 08h30] Les Journées européennes du Patrimoine ouvrent le bal ce samedi 17 septembre, l'occasion de partir à la découverte d'endroits exceptionnels (château de Versailles, palais de l'Élysée) ou fermés au public habituellement (coulisses du métro parisien ou du Crazy Horse).

Parmi les 16 000 monuments qui ouvrent leurs portes gratuitement dans toute la France, de nombreux sites exigent une réservation et sont pris d'assaut. À Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille... quelques 26 000 animations sont prévues. Comment faire le tri parmi toutes ces propositions ? Découvrez ci-dessous notre sélection des incontournables à visiter, notre TOP par villes et la carte pour trouver que faire près de chez vous.

Voir la sélection 20 sites exceptionnels à découvrir durant les Journées du Patrimoine 2022

Associant initiatives publiques et privées, les 39e Journées européennes du patrimoine sur le thème du " Patrimoine durable " offrent l'occasion de faire connaître l'action des pouvoirs publics et de présenter le travail de ceux qui agissent au service de la connaissance, de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine.

Lors de cette 39e édition, près de 16 000 monuments ouvrent leurs portes gratuitement dans toute la France. Une occasion pour passer le week-end en famille, initier vos enfants à l'art et découvrir l'envers du décor de lieux mythiques ! Les Journées européennes du patrimoine s'adressent à toutes les générations. Pendant ces deux jours, des ateliers et des animations sont spécialement imaginés pour le jeune public. L'événement salue le travail des associations et des réseaux engagés dans l'éducation artistique et culturelle. Découvrez le programme des JEP 2022 par villes dans notre dossier.

Les 39e Journées européennes du patrimoine sont sur le thème d'actualité "Patrimoine durable". "C'est en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des traditions, la continuité des savoir-faire, que les acteurs du patrimoine (monuments historiques publics et privés, sites archéologiques, musées, services d'archives, détenteurs de pratiques reconnues comme patrimoine culturel immatériel…) préparent le patrimoine de demain pour un avenir plus durable", explique le ministère de la Culture dans un communiqué.

Découvrez le programme des Journées du patrimoine 2022 grâce à la carte interactive qui permet, ville par ville, région par région, de savoir quoi faire près de chez vous. Certains saisiront l'occasion de visiter un haut lieu culturel, exceptionnellement de manière gratuite, et de profiter d'activités uniques pour une visite originale. D'autres s'orienteront vers l'une de ces merveilles de notre patrimoine qui ne se visitent qu'une fois par an en septembre.

Voici une sélection non exhaustive des lieux que vous pouvez visiter dans la capitale durant les Journées européennes du patrimoine 2022 :

La RATP propose une immersion ludique et originale dans l'univers du métro parisien, de la réserve de ses matériels roulants historiques au chantier des Ateliers Vaugirard en passant par la future station Maison Blanche de la ligne 14 et la machine à laver du métro de la ligne 2. La régie autonome des transports parisiens propose également une exposition autour du thème "Patrimoine et développement durable", de balades insolites à bord de bus de légende ou encore des parcours et visites insolites commentées sur l'ensemble du réseau francilien. Sur inscription obligatoire.

, l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale propose une plongée exceptionnelle au cœur des premières opérations de restauration de la cathédrale. Dans ce village du chantier installé sur le parvis de la cathédrale ce week-end de 10h à 18h, se trouve 5 espaces permettant de découvrir toutes les étapes des premiers mois de la restauration, en présence des acteurs mobilisés : un espace pilotage, un espace opérations préparatoires à la restauration, un espace restaurations intérieures, un espace restauration de la flèche et du transept et un espace fouilles archéologiques. Au programme : rencontres, conférences, démonstrations et ateliers participatifs Accès libre, gratuit et sans réservation. La Sainte-Chapelle , célèbre pour ses 1 113 vitraux baignés de lumière et construite pour conserver la couronne d'épines du Christ, propose des visites libres et gratuites les samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h.

, célèbre pour ses 1 113 vitraux baignés de lumière et construite pour conserver la couronne d'épines du Christ, propose des visites libres et gratuites les samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 18h. Visite du Palais de l'Elysée : comme tous les ans, le bâtiment est visité gratuitement. Une occasion unique de découvrir les coulisses de la république, de la cour avec ses véhicules officiels au bureau du président en passant par les jardins... Cerise sur le gâteau : cette année, le Palais de l'Elysée fête ses 300 ans et propose pour l'occasion de vivre une expérience immersive en voyageant dans le temps, plongés dans le Paris de 1722 ! Quatre bornes de réalité virtuelle seront installées dans la Cour d'honneur : "vous vivrez le développement des Faubourgs, ainsi que la métamorphose des Champs-Élysées et l'inauguration de l'Hôtel d'Evreux" explique le communiqué de presse. La vie du président de la République n'aura plus de secrets pour vous... N'attendez pas pour réserver.

Visite du Palais Bourbon , siège de l' Assemblée Nationale située sur le quai d'Orsay, suivant un parcours aménagé de 9h30 à 17h30, sans interruption. Uniquement sur inscription. Pour cette 39e édition, certaines places sont réservées aux bénéficiaires du Pass Culture via l'application.

, siège de l' située sur le quai d'Orsay, suivant un parcours aménagé de 9h30 à 17h30, sans interruption. Uniquement sur inscription. Pour cette 39e édition, certaines places sont réservées aux bénéficiaires du Pass Culture via l'application. Le musée de la f ranc-maçonnerie accueille les visiteurs gratuitement et sans réservation le samedi 17 septembre de 10h à 19h et le dimanche 18 septembre de 10h à 18h avec la possibilité d'assister à des visites guidées des temples maçonniques et du musée.

accueille les visiteurs gratuitement et sans réservation le samedi 17 septembre de 10h à 19h et le dimanche 18 septembre de 10h à 18h avec la possibilité d'assister à des visites guidées des temples maçonniques et du musée. Le Musée de l'Homme propose de découvrir gratuitement ses collections permanentes et de vibrer au son de la fanfare "Les Transformateurs Acoustiques" de 11h à 19h samedi et dimanche.

Parmi les propositions des institutions qui ouvrent leurs portes gratuitement en région parisienne, voici notre TOP 3 des visites à ne pas manquer durant les Journées Européennes du Patrimoine 2022 :

Le musée de l'Air et de l'Espace ouvre gratuitement les portes de ses collections et de ses réserves et ateliers d'entretien et de restauration des avions, situés à Dugny en bordure de piste de l'aéroport de Paris-Le Bourget, avec la possibilité de visiter l'A380 exposé sur le tarmac du musée. Le programme.

ouvre gratuitement les portes de ses collections et de ses réserves et ateliers d'entretien et de restauration des avions, situés à Dugny en bordure de piste de l'aéroport de Paris-Le Bourget, avec la possibilité de visiter l'A380 exposé sur le tarmac du musée. Le programme. Le château de Versailles : les visiteurs de ce week-end patrimonial sont invités à découvrir gratuitement, de 9h à 18h30, un circuit républicain à travers la salle du Congrès et la salle du Jeu de Paume exceptionnellement ouverts pour l'occasion. La visite de la salle du sceau et de l'appartement du Président de l'Assemblée nationale seront également ouverts au public. Pendant la visite, les visiteurs peuvent échanger avec des étudiants médiateurs de l'Ecole du Louvre.

: les visiteurs de ce week-end patrimonial sont invités à découvrir gratuitement, de 9h à 18h30, un circuit républicain à travers la salle du Congrès et la salle du Jeu de Paume exceptionnellement ouverts pour l'occasion. La visite de la salle du sceau et de l'appartement du Président de l'Assemblée nationale seront également ouverts au public. Pendant la visite, les visiteurs peuvent échanger avec des étudiants médiateurs de l'Ecole du Louvre. Le Domaine national de Saint-Cloud ouvre ses portes pour des balades historiques, visites commentées, lectures publiques et jeux d'eau. Les balades historiques seront animées par la troupe des Trois Clouds qui propose une promenade ponctuée de scènes de théâtre évoquant la naissance de Molière, il y a 400 ans, et celle de Clodoald, petit-fils de Clovis, il y a 1500 ans. Consulter les infos, horaires et tarifs.

Voici une sélection de lieux emblématiques visitables gratuitement dans le cadre de l'événement 2022 sur le thème "Patrimoine durable" :

Visite gratuite de la gare de Lyon Perrache , du Centre d'Echanges de Perrache et des quartiers aux alentours pour comprendre les projets de la gare depuis l'arrivée du train à Lyon en 1832. Samedi de 10h à 13h puis de 14h à 18h. Sur inscription.

, du Centre d'Echanges de Perrache et des quartiers aux alentours pour comprendre les projets de la gare depuis l'arrivée du train à Lyon en 1832. Samedi de 10h à 13h puis de 14h à 18h. Sur inscription. Balade urbaine "Où sont les femmes ?" , programmée de 14h30 à 17h, dans le 1er arrondissement de Lyon. Découvrez la ville à travers les lieux qui rendent hommage à des femmes qui ont marqué leur temps dans le matrimoine local lyonnais, de la Mère Brazier qui a formé Paul Bocuse à Julie-Victoire Daubié, première Bachelière. Départ : sous les marches de l'Opéra. Réservation obligatoire : baladesurbaines(at)filactions.org

, programmée de 14h30 à 17h, dans le 1er arrondissement de Lyon. Découvrez la ville à travers les lieux qui rendent hommage à des femmes qui ont marqué leur temps dans le matrimoine local lyonnais, de la Mère Brazier qui a formé Paul Bocuse à Julie-Victoire Daubié, première Bachelière. Départ : sous les marches de l'Opéra. Réservation obligatoire : baladesurbaines(at)filactions.org Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon, 14, avenue Berthelot dans le 7e arrondissement : visite en famille "Les enfants de la Résistance", performances dansées et dessinées, atelier, des activités pour les petits comme les grands. En savoir plus.

Voici les lieux emblématiques visitables durant l'événement des Journées Européennes du patrimoine 2022 dans la cité phocéenne :

La Savonnerie Fer à Cheval , plus ancienne savonnerie de Marseille qui perpétue la fabrication artisanale et ancestrale du savon de Marseille, ouvre ses portes au public. Au programme : ateliers gratuits libre accès : DIY, jeux enfants, création savon, découverte de la céramique, food-truck. Réservation obligatoire.

, plus ancienne savonnerie de Marseille qui perpétue la fabrication artisanale et ancestrale du savon de Marseille, ouvre ses portes au public. Au programme : ateliers gratuits libre accès : DIY, jeux enfants, création savon, découverte de la céramique, food-truck. Réservation obligatoire. Musée d'Histoire Naturelle de Marseille : visites libres des collections permanentes, de l'exposition "Trafics !", animations, événements hors les murs.

: visites libres des collections permanentes, de l'exposition "Trafics !", animations, événements hors les murs. Mémorial de la Marseillaise : visites libres en continu et événements.

: visites libres en continu et événements. Musée des Beaux-Arts : visites libres et points parole. Le musée met à l'honneur les femmes peintres comme Lavinia Fontana, Françoise Duparc, Louise Elisabeth Vigée-Lebrun...

: visites libres et points parole. Le musée met à l'honneur les femmes peintres comme Lavinia Fontana, Françoise Duparc, Louise Elisabeth Vigée-Lebrun... Musée Cantini : visites et ateliers libres, ateliers découverte autour de l'exposition "Vieira Da Silva".

De nombreuses visites guidées ou expositions sont proposées à travers le patrimoine bordelais. Voici les sites à ne pas manquer :

Visite de l' Observatoire astronomique de Bordeaux lors d'un parcours alliant patrimoine scientifique et artistique. Sur réservation obligatoire auprès de l'association Sirius.

lors d'un parcours alliant patrimoine scientifique et artistique. Sur réservation obligatoire auprès de l'association Sirius. Visite gratuite du nouveau parcours permanent du Muséum de Bordeaux - sciences et nature , intitulé "La nature vue par les hommes". Quelques personnalités féminines seront évoquées au cours d'une visite des collections qui présentera "la nature vue par des femmes". Visites guidées uniquement sur réservation.

, intitulé "La nature vue par les hommes". Quelques personnalités féminines seront évoquées au cours d'une visite des collections qui présentera "la nature vue par des femmes". Visites guidées uniquement sur réservation. Déambulation urbaine autour de la station d'épuration Louis Fargue proposé par l'Eau Bordeaux Métropole.

A Montpellier, de nombreux équipements culturels et établissements publics ou privés ouvrent leurs portes à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine 2022 : Agora, Musée Fabre, Église Saint Roch, Château de Flaugergues, Château de la Mogère, Château de la Piscine, MO.CO. Hôtel des Collections, Chapelle des Pénitents blancs et bleus, Pierrevives,...

Quel programme des Journées du patrimoine à Toulouse ?

Voici les lieux emblématiques visitables durant l'événement des Journées européennes du patrimoine 2022 à Toulouse, la ville rose :

Visite guidée patrimoine industriel et patrimoine artistique aux Abattoirs . L'occasion de redécouvrir l'histoire industrielle du lieu ainsi que les œuvres de Fernand Léger et une partie de la collection Daniel Cordier. Visites le samedi 17 et le dimanche 18 septembre de 14h30 à 15h45 et de 16h à 17h15, sur réservation uniquement du lundi au vendredi à l'adresse : accueil@lesabattoirs.org.

. L'occasion de redécouvrir l'histoire industrielle du lieu ainsi que les œuvres de Fernand Léger et une partie de la collection Daniel Cordier. Visites le samedi 17 et le dimanche 18 septembre de 14h30 à 15h45 et de 16h à 17h15, sur réservation uniquement du lundi au vendredi à l'adresse : accueil@lesabattoirs.org. L' Atelier de pierres et toiles , un atelier d'artistes consacré à la lithographie et à la gravure dans le quartier des Minimes de Toulouse propose de découvrir le fonctionnement de machines historiques et profitez d'une démonstration de ces savoir-faire. Sur réservation à depierresettoiles@free.fr, groupe limité à 8 personnes.

, un atelier d'artistes consacré à la lithographie et à la gravure dans le quartier des Minimes de Toulouse propose de découvrir le fonctionnement de machines historiques et profitez d'une démonstration de ces savoir-faire. Sur réservation à depierresettoiles@free.fr, groupe limité à 8 personnes. L'Eglise des Minimes propose de découvrir l'Orgue des Minimes, instrument à mille tuyaux, et ses possibilités sonores avec un concert en duo de Guilhem Caroff et Daniel Bayle (orgue & violon) dimanche 18 septembre de 16h à 17h. Possibilité d'essayer de le jouer pour ceux qui le désirent !

Voici les lieux emblématiques visitables durant l'événement des Journées européennes du patrimoine 2022 dans la ville de Lille :

L' Opéra de Lille accueille en continu des visiteurs le dimanche 18 septembre de 12h à 18h30, avec au programme une visite libre du bâtiment, des concerts de musique baroque et une fantaisie chorégraphique (sur réservation).

accueille en continu des visiteurs le dimanche 18 septembre de 12h à 18h30, avec au programme une visite libre du bâtiment, des concerts de musique baroque et une fantaisie chorégraphique (sur réservation). Le Festival International du Court Métrage investit la Place de la République et propose un ciné-concert en plein air samedi 17 septembre à 20h30.

investit la Place de la République et propose un ciné-concert en plein air samedi 17 septembre à 20h30. Place du théâtre, samedi 17 septembre de 14h à 18h et dimanche 18 septembre de 10h à 18h, découvrez plusieurs stands et des visites flash, des jeux et des rencontres avec les médiateurs du patrimoine de la ville de Lille.

La ville de Lille vue d'en haut. Parmi les monuments visibles, la grand place avec au premier plan la statue de la Deesse et le beffroi (tour) de la chambre de commerce. Au loin, la tour de Lille (forme sabot) implantée dans le quartier d'Euralille. © FIEVEZ/SIPA

Voici une sélection non exhaustive du programme des Journées européennes du patrimoine 2022 à Strasbourg :

Le musée historique de la ville de Strasbourg propose de découvrir ce qui se cache derrière la tourelle d'escalier du musée au cours d'une visite guidée d'une heure à 14h30 / 15h30 / 16h30 le dimanche 18 septembre, sans réservation.

propose de découvrir ce qui se cache derrière la tourelle d'escalier du musée au cours d'une visite guidée d'une heure à 14h30 / 15h30 / 16h30 le dimanche 18 septembre, sans réservation. L' Eglise Evangélique Luthérienne de la Croix - Strasbourg ouvre ses portes samedi de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 18h et dimanche de 16h30 à 18h30 pour visiter, librement ou en compagnie d'un guide, ses vitraux.

ouvre ses portes samedi de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 18h et dimanche de 16h30 à 18h30 pour visiter, librement ou en compagnie d'un guide, ses vitraux. Le Théâtre de la Choucrouterie propose un atelier d'insultes en alsacien dimanche 18 septembre à midi ou 15h, gratuit et sur inscription. Venez découvrir ou créer vos insultes en alsacien, avec Guy Riss et Nathalie Muller.

Retrouvez ci-dessous notre sélection du programme des Journées européennes du patrimoine 2022 à Nantes :

Le Musée Jules Verne propose des visites guidées et animations autour de l'exposition-événement "Le tour du monde a 150 ans".

propose des visites guidées et animations autour de l'exposition-événement "Le tour du monde a 150 ans". La chaîne France 3 Pays de la Loire ouvre exceptionnellement les portes de ses studios pour découvrir les coulisses des JT samedi de 9h à 11h et de 14h30 à 17h uniquement sur inscription.

ouvre exceptionnellement les portes de ses studios pour découvrir les coulisses des JT samedi de 9h à 11h et de 14h30 à 17h uniquement sur inscription. Le jardin des Plantes de Nantes propose des visites commentées pour découvrir le patrimoine botanique de ses collections samedi et dimanche de 8h à 20h.

A Rennes, des lieux de pouvoir ou du patrimoine historique ouvrent leurs portes aux visiteurs, découvrez notre sélection 2022 :

Le Théâtre national de Bretagne propose une visite découverte des coulisses du théâtre et des sous-sols les samedi et dimanche à 11h et 16h. Inscriptions par téléphone au 02 99 31 12 31.

propose une visite découverte des coulisses du théâtre et des sous-sols les samedi et dimanche à 11h et 16h. Inscriptions par téléphone au 02 99 31 12 31. L' Opéra de Rennes ouvre ses portes pour découvrir l'œuvre de l'architecte Charles Millardet : de la rotonde au théâtre à l'italienne et son plafond peint, en passant par le foyer public à la vue imprenable. Gratuit sur réservation samedi et dimanche de 10h à 16h30.

ouvre ses portes pour découvrir l'œuvre de l'architecte Charles Millardet : de la rotonde au théâtre à l'italienne et son plafond peint, en passant par le foyer public à la vue imprenable. Gratuit sur réservation samedi et dimanche de 10h à 16h30. La salle municipale de la Cité, haut lieu de l'histoire de la vie syndicale et ouvrière de la ville de Rennes, associée à la scène rock-électro rennaise, propose des visites guidées samedi 17 et dimanche 18. Inscriptions obligatoires.

Que ne faut-il pas manquer durant les Journées européennes du patrimoine 2022 à Nice ? Découvrez notre sélection ci-dessous :

Visite de la grotte du Lazaret, avec une projection son et lumière dans la grotte toutes les 30 minutes de 10h à 17h30. Des animations sont également proposées au programme.

Les Galeries Lafayette de Nice proposent des visites commentées inédites sur l'histoire du magasin. Visite gratuite d'une heure sur inscription.

proposent des visites commentées inédites sur l'histoire du magasin. Visite gratuite d'une heure sur inscription. Le musée national Marc Chagall propose des visites commentées gratuitement des collections et de l'exposition en cours, ainsi que des ateliers créatifs à partager en famille.

​​​​​​

La 39e édition des Journées européennes du patrimoine se tient samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. Plus de 16 000 lieux publics et privés ouvrent exceptionnellement leurs portes pendant ces deux journées.

Les journées du Patrimoine lancées en France se déroulent aussi dans toute l'Europe ! Belgique, Allemagne, Luxembourg... Les frontaliers peuvent profiter de l'événement. Vous pouvez ainsi consulter la carte interactive et le programme complet des Journées du Patrimoine à travers l'Europe.