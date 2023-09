Journées du patrimoine 2023 : le programme près de chez vous, la carte

JOURNÉES DU PATRIMOINE. Ces samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, la 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine ouvre ses portes à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Rennes et partout en France. Voici les sites à ne pas manquer en Île-de-France et ceux près de chez vous.

[Mis à jour le 15 septembre 2023 à 17h15] Les Journées européennes du Patrimoine ouvrent le bal ce samedi 16 septembre sur le thème "Patrimoine vivant" et "Patrimoine du sport", l'occasion de partir à la découverte d'endroits exceptionnels (château de Versailles, palais de l'Élysée) ou fermés au public habituellement (coulisses du métro parisien ou du Crazy Horse).

Parmi les 16 000 monuments qui ouvrent leurs portes gratuitement dans toute la France, de nombreux sites exigent une réservation et sont pris d'assaut. À Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille... quelques 70 000 événements sont prévus. Comment faire le tri parmi toutes ces propositions ? Découvrez ci-dessous notre sélection des incontournables à visiter en Île-de-France et la carte pour trouver que faire près de chez vous.

Découvrez le programme des Journées du patrimoine 2023 grâce à la carte interactive qui permet, ville par ville, région par région, de savoir quoi faire près de chez vous. Certains saisiront l'occasion de visiter un haut lieu culturel, exceptionnellement de manière gratuite, et de profiter d'activités uniques pour une visite originale. D'autres s'orienteront vers l'une de ces merveilles de notre patrimoine qui ne se visitent qu'une fois par an en septembre.

Musées, châteaux, palais, hôtels particuliers, instituts, hôtels de ville, ambassades, théâtres ou encore, demeures privées, ouvrent leurs portes. Ce sont des lieux souvent fermés le reste de l'année qui dévoilent l'envers de leur décor à cette occasion. Associant initiatives publiques et privées, les 40e Journées européennes du patrimoine sur le thème du "Patrimoine vivant" et du "Patrimoine du sport" offrent l'occasion de faire connaître l'action des pouvoirs publics et de présenter le travail de ceux qui agissent au service de la connaissance, de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine.

Que voir à Paris durant les Journées du patrimoine 2023 ?

Voici une sélection non exhaustive des lieux que vous pouvez visiter dans la capitale durant les Journées européennes du patrimoine 2023 :

La RATP propose tout un programme de visites et d'animations, guidées et présentées par près de 200 agents mobilisés et passionnés : des visites patrimoniales, avec l'incontournable visite de la réserve de matériels roulants historiques de la RATP, des balades en bus anciens ou encore des parcours commentés dans le métro : des visites à la découverte des coulisses de la RATP avec trois nouveautés : l'ouverture des ateliers de maintenance patrimoniale de la ligne 7 (Paris 13 e ), l'ouverture exceptionnelle des chantiers de prolongement des lignes 11 et 14 du métro, une visite des centres bus de Montrouge et de Seine-Rive Gauche. A la Maison de la RATP, les participants pourront s'essayer à la conduite de tramway dans les rue de Washington, Florence ou Paris, mais également pour la première fois cette année découvrir un jeu de simulation de conduite de métro suburbain ou expérimenter un outil de réalité virtuelle pour former les agents à l'information voyageur. Sur inscription obligatoire.

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac inaugure une offre inédite au sein de ses collections, le Parcours 2024. Ouvrant sur une sculpture d'Ousmane Sow, ce parcours invite à examiner une sélection d'œuvres sous le prisme du corps en mouvement. Visites guidées En piste pour les jeux , accessible aux familles, dès 6 ans Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h. Parcours 2024 , tout public, à partir de 12 ans. Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 17h : visites gratuites sur retrait de contremarques sur place le jour même / Durée : 1h.

Le Musée de l'Homme propose de découvrir gratuitement ses collections permanentes de 11h à 19h samedi 16 et dimanche 17 et de profiter à 15h, du solo Prequel du danseur Yanis Khelifa dans l'atrium du musée.

Que faire pour les Journées du patrimoine en Île-de-France ?

Parmi les propositions des institutions qui ouvrent leurs portes gratuitement en région parisienne, voici notre TOP 3 des visites à ne pas manquer durant les Journées Européennes du Patrimoine 2023 :

Le musée de l'Air et de l'Espace ouvre gratuitement les portes de ses collections et de ses réserves et ateliers d'entretien et de restauration des avions, situés à Dugny en bordure de piste de l'aéroport de Paris-Le Bourget, avec la possibilité de visiter l'A380 exposé sur le tarmac du musée. Le programme.

Le Domaine national de Saint-Cloud ouvre ses portes pour des balades historiques, visites commentées, lectures publiques et jeux d'eau. Les balades historiques seront animées par la troupe des Trois Clouds. Consulter les infos, horaires et tarifs.

La 40e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023. Plus de 16 000 lieux publics et privés ouvriront exceptionnellement leurs portes pendant ces deux journées.