Journées du patrimoine 2024 : le programme partout en France

JOURNÉES DU PATRIMOINE. A Paris, en Île-de-France, à Marseille, Nantes, Rennes, Lille etc. les Journées européennes du patrimoine se déroulent ce week-end dans toute la France, les 21 et 22 septembre. Consulter le programme et la carte.

[Mis à jour le 19 septembre 2024 à 14h37] Les Journées européennes du Patrimoine (JEP) se déroulent ce week-end des samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024. Dans tout le pays, et dans de nombreuses villes comme Toulouse, Paris, Strasbourg, Lyon ou Bordeaux, c'est l'occasion de découvrir des lieux comme vous ne les aviez jamais vus et gratuitement. Une carte interactive vous permet de trouver, autour de chez vous, les lieux qui participent aux JEP.

Des lieux culturels comme des musées, des châteaux, des théâtres ou des monuments nationaux sont accessibles avec les visites de coulisses. Des activités en plein air sont également proposées. À Paris, même si l'événement est rapidement complet, il est possible, comme tous les ans, de visiter le palais de l'Élysée et quelques ministères sont ouverts pour l'occasion. Pour parvenir à faire le tri parmi toutes les propositions, il est aussi possible de trouver une activité près de chez vous en vous aidant de la carte.

Où aller pour les Journées du patrimoine ? La carte

Découvrez le programme des Journées du patrimoine 2024 grâce à la carte interactive qui permet, ville par ville, région par région, de trouver un événement près de chez vous. Certains saisiront l'occasion de visiter un haut lieu culturel, exceptionnellement de manière gratuite, et de profiter d'activités uniques pour une visite originale. D'autres s'orienteront vers l'une de ces merveilles de notre patrimoine qui ne se visitent qu'une fois par an en septembre.

Quel est le programme des Journées du patrimoine ?

Musées, châteaux, palais, hôtels particuliers, instituts, hôtels de ville, ambassades, théâtres ou encore, demeures privées, ouvrent leurs portes. Ce sont des lieux souvent fermés le reste de l'année qui dévoilent l'envers de leur décor à cette occasion. Associant initiatives publiques et privées, les 41e Journées européennes du patrimoine sur les thèmes "Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions" et "Patrimoine maritime" offrent l'occasion de faire connaître l'action des pouvoirs publics et de présenter le travail de ceux qui agissent au service de la connaissance, de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine.

Que voir à Paris durant les Journées du patrimoine 2024 ?

Voici une sélection non exhaustive des lieux que vous pouvez visiter dans la capitale durant les Journées européennes du patrimoine 2024 :

La RATP propose tout un programme de visites et d'animations, dans le cadre de ses 75 ans : balades en bus anciens, visite des coulisses du métro dont la station Cinéma, visite des archives de Saint Germain-en-Laye, deux parcours commentés sur le réseau, présentation de l'iconique rame Sprague-Thomson... Sur inscription obligatoire.

Sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale propose une plongée exceptionnelle au cœur des opérations de restauration de la cathédrale. Dans ce village du chantier installé sur le parvis de la cathédral, auront lieu des rencontres, des démonstrations, des ateliers participatifs et des conférences avec l'ensemble des corps de métiers qui œuvrent à la renaissance du monument : équipes de l'établissement public, architectes, entreprises, compagnons, artisans d'art... Tout le programme

Le musée de l'Armée ouvre les portes gratuitement de son nouvel espace de visite "Les Invalides : entre histoire et mémoires". Ce nouveau parcours permet au musée de l'Armée de réaffirmer son lien privilégié avec l'Hôtel des Invalides, fondé par Louis XIV et de raconter aux visiteurs l'histoire du site dans lequel ils se trouvent.

Vue du nouveau parcours "Les Invalides : entre histoire et mémoires" © Paris - Musée de l’Armée / ECPAD, 2024

La Sainte-Chapelle , célèbre pour ses 1 113 vitraux baignés de lumière et construite pour conserver la couronne d'épines du Christ, propose des visites libres et gratuites les samedi 21 et dimanche 22 septembre tout au long de la journée.

Visite du Palais de l'Elysée : comme tous les ans, le bâtiment est visité gratuitement. Une occasion unique de découvrir les coulisses de la république, de la cour avec ses véhicules officiels au bureau du président en passant par les jardins... N'attendez pas pour réserver.

Le musée de la franc-maçonnerie accueille les visiteurs gratuitement et sans réservation les samedi 21 septembre de 10h à 19h et le dimanche 22 septembre de 10h à 18h. Dans le cadre du centenaire du mouvement surréaliste et de l'exposition Le Château Etoilé et la Parole Perdue, le musée présente : Le trésor des Jésuites, une pièce surréaliste d'André Breton et Louis Aragon.

Le Musée de l'Homme propose de découvrir gratuitement tout le week-end les performances de l'incroyable fanfare masquée Les Hurluberlus et ses fabuleuses collections permanentes.

Que faire pour les Journées du patrimoine en Île-de-France ?

Parmi les propositions des institutions qui ouvrent leurs portes gratuitement en région parisienne, voici notre TOP 3 des visites à ne pas manquer durant les Journées Européennes du Patrimoine 2024 :

Le musée de l'Air et de l'Espace ouvre gratuitement les portes de ses collections et de ses réserves et ateliers d'entretien et de restauration des avions, situés à Dugny en bordure de piste de l'aéroport de Paris-Le Bourget, avec la possibilité de visiter l'A380 exposé sur le tarmac du musée. Le programme.

Le château de Versailles : les visiteurs de ce week-end patrimonial sont invités à célèbre le cheval avec l'exposition Cheval en majesté, au coeur d'une civilisation ! Le château ouvre gratuitement la Galerie des Carrosses et propose une programmation spécifique.

Le Domaine national de Saint-Cloud ouvre ses portes pour des balades historiques, visites commentées, lectures publiques et jeux d'eau. Les balades historiques seront animées par la troupe des Trois Clouds. Consulter les infos, horaires et tarifs.

La 41e édition des Journées européennes du patrimoine se tient samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024. Plus de 16 000 lieux publics et privés ouvrent exceptionnellement leurs portes pendant ces deux journées.