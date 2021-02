Nouvel An chinois 2021 : l'horoscope de votre signe astrologique

NOUVEL AN CHINOIS - La Chine s'apprête à changer d'année, passant de l'année du Rat (de métal) à celle du Buffle (de métal) ce vendredi 12 février. Découvrez votre signe astrologique chinois et l'influence que le Buffle (ou Boeuf) vous réserve en 2021.

[Mis à jour le 11 février 2021 à 16h50] Le Nouvel An chinois commencera le 12 février 2021. La diaspora chinoise en France, concentrée dans le 13e arrondissement de Paris, fêtera l'évènement avec 7 heures de décalage. L'occasion de redécouvrir une cuisine asiatique délicieuse, même si les emblématiques défilés du 13e arrondissement et du Marais, spectacles de danses et expositions n'auront pas lieu cette année, en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

La nouvelle année du calendrier chinois traditionnel luni-solaire est placée sous le signe animal du buffle (ou bœuf) de métal. "Volontaire, besogneux, rigoureux et patient, le Buffle nous invite à jalonner nos actions. L'heure n'est pas à l'improvisation, encore moins à la révolution. Le Buffle peut être autoritaire, il a tendance à être conservateur. Veillons aux replis identitaires en créant les conditions de l'entre-aide. Le métal symbolise les règles, les décisions, la justice. Cette année servira à défendre les nobles causes" a commenté l'astrologue spécialisée en pensée chinoise Stéphanie Gelbart, dans un entretien accordé à Femme Actuelle. Pour tout savoir sur ce que vous réservent ces prochains mois, il suffit de découvrir votre horoscope chinois, avec l'influence qu'aura ce signe du Buffle (ou Boeuf) sur le vôtre (voir plus bas).

Selon l'horoscope chinois, l'année du Buffle (ou Boeuf) de métal est une année sous le signe de la labeur et de la discipline, car l'animal est "dictatorial, déterminé et insoumis", comme l'explique le site spécialisé sur l'événement, Chine.in. Le Buffle est compatible avec les signes du Coq et du Serpent, mais s'entend très mal avec la Chèvre.

Il s'agira, cette année, de redoubler d'ardeur pour réaliser des projets innovants. L'élément Métal Yang met à l'honneur l'individualisme et l'indépendance. L'année se terminera le 31 janvier 2022, pour laisser place au Tigre d'Eau.

Comment cette année du Buffle (ou Boeuf) de métal va-t-elle affecter votre signe astrologique chinois (comment le calculer ?) sur le plan amoureux, financier et de la santé ?

Rat : si vous sociabiliserez avec beaucoup de facilité, dans l'intimité, vous pourriez souffrir d'une offense passée. 2021 pourrait être une bonne année si vous acceptez de communiquer davantage dans l'intimité et si vous faites preuve de moins d'individualisme... Une année du Buffle placée sous le signe de l'adaptation et du changement, en amour comme dans le travail.

Buffle (ou Boeuf) : porté par un nouveau cycle, vous entrerez dans une phase introspective. En amour, attention aux eaux troubles de la passion ! Côté dépenses, freinez vos envies de consommation. Prenez soin de vous, détendez-vous et gare aux activités à haut risque et aux insomnies. A l'issue d'une année riche en bouleversements, vous gagnerez en maturité.

Tigre : malgré quelques faux départs, vous parviendrez à vos fins sur le plan personnel comme professionnel. En couple, attention aux conflits. En revanche, si vous êtes célibataire, il se pourrait bien que vous trouviez l'âme sœur cette année 2021 ! Côté santé, prenez soin de vous et ne dépensez pas trop votre énergie.

Lapin : il sera temps de redoubler d'efforts et vous consacrer à votre carrière et à votre développement émotionnel. A l'écoute et très altruiste, vous serez présent à l'égard de vos proches et sauraient réconforter les âmes en peine.

Dragon : victime de votre ambition professionnelle, votre vie sentimentale en prendra un coup cette année 2021. Il vous faudra choisir entre amour et carrière. Lassé par l'ambiance dans laquelle vous évoluez, vous aurez besoin d'explorer de nouveaux horizons...

Serpent : en amour, votre charme dangereux fera des étincelles si vous êtes célibataire. En couple, vous vous sentirez bien épaulé. Côté professionnel, vous recevrez de l'appui dans vos projets et votre vie sociale sera bien remplie. Une belle année placée sous l'égide du Buffle !

Cheval : il sera temps, en cette année 2021, de vous défaire de vos chaînes pour exprimer davantage votre créativité. Vous gagnerez sans doute plus d'argent et ferez de belles rencontres. Lasse de la routine, vous oscillerez entre amour et liberté !

Chèvre : cette année du Buffle raisonnera comme un nouveau départ, porté par une grande indépendance ! Mais attention, vous risquerez de vous sentir incompris, et en amour, gare à la crise ! Côté santé, attention aux blessures. Il vous faudra prendre soin de vous.

Singe : l'amitié est au rendez-vous en cette année du Buffle. Mais professionnellement et amoureusement, vous vous montrerez désobéissant. Vous fuirez la hiérarchie pour laisser libre cours à votre esprit bohème et un tantinet volage.

Coq : Une belle évolution personnelle et professionnelle vous attend en 2021, sous l'égide du Buffle. A la fin de l'année, vous pourrez profiter d'une amélioration de votre train de vie grâce à un nouveau job ou une promotion ! En amour, le temps est venu de s'engager pour de bon, avec une fin d'année pleine de tendresse et de promesses.

Chien : cette année 2021 placée sous le signe du Buffle, prenez votre temps avant de prendre des décisions importantes et attention aux profiteurs. Vous parviendrez à dresser les lignes d'un nouveau destin professionnel. En amour, prenez soin de votre moitié, car vous pourrez paraître fuyant.

Cochon : vous serez épanoui en amour cette année 2021, d'un point de vue charnel comme cérébral ! En outre, vous pourrez déplacer des montagnes et gagnerez beaucoup d'argent. Malgré les obstacles qui jalonneront votre route, vous ferez preuve de positivité, grâce à l'introspection.

Quel animal vous est associé ?

Dans le calendrier chinois, chaque année est associée à un des douze signes du zodiaque, représentés par des animaux, qui revient de façon cyclique tous les 12 ans : rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments cosmogoniques : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau.

Savez-vous quel est votre signe astrologique chinois et son élément ? Pour connaître votre animal du zodiaque chinois, parmi les 12 animaux que sont le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon, il vous suffit de vous munir de votre date de naissance et de vous rendre à cette page pour le calculer.

Pour connaître votre élément dans l'horoscope chinois, les années de naissance finissant par 0 ou 1 sont de Métal, par 2 ou 3 sont d'Eau, par 4 ou 5 sont de Bois, par 6 ou 7 sont de Feu, par 8 ou 9 sont de Terre.

12 février 2021 : Buffle (Métal)

1er février 2022 : Tigre (Eau)

22 janvier 2023 : Lapin (Eau)

La date du Nouvel An Chinois change chaque année car elle est basée sur le calendrier luni-solaire. Celui-ci correspond à la première nouvelle lune de l'année. C'est dans la ville chinoise de Nankin, à l'observatoire de la Montagne Pourpre, qu'est déterminée cette date. En 2021, la date du Nouvel An chinois est fixée au vendredi 12 février.

Nouvel an chinois 2021 : le 12 février

Nouvel an chinois 2022 : 1er février

Nouvel an chinois 2023 : 22 janvier

Une année lunaire plus courte que l'année solaire

Mais alors, pourquoi ce changement de date ? Le calendrier chinois est dit luni-solaire, c'est-à-dire que les mois sont fixés non pas en fonction du cycle annuel du Soleil, comme le sont ceux du calendrier grégorien, mais en fonction du cycle régulier des phases de la Lune. En conséquence, la date du Nouvel An chinois, ou lunaire, varie d'une année sur l'autre sur notre calendrier. Or pour éviter que les saisons dérivent, le calendrier lunaire doit régulièrement être réajusté au calendrier solaire...

Pour mieux comprendre cela, il est important de savoir que les 12 mois lunaires ont une durée d'environ 354 jours, ce qui nous donne des mois de 29,5 jours, soit 11 jours de moins que dans le calendrier solaire. Tous les trois ans, un 13e mois lunaire est donc ajouté afin de faire correspondre ce calendrier lunaire au calendrier solaire, et ainsi éviter cette fameuse dérive des saisons non désirée. L'un dans l'autre, les années n'ont pas toutes le même nombre de jours, mais le Nouvel An chinois survient finalement toujours entre le 21 janvier et le 20 février du calendrier grégorien. Et si l'on se base sur le cycle lunaire, l'événement arrive très précisément à l'occasion de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. Comme pour tous les débuts des mois chinois, le Nouvel An lunaire correspond au premier jour d'une nouvelle lune.

Les deux défilés emblématiques de la capitale sont annulés, comme l'an dernier, en raison de la crise sanitaire du coronavirus, à cause des risques de propagation. Le célèbre défilé du Nouvel An chinois a pour coutume de rassembler plus de 100 000 personnes dans le 13e arrondissement. Les enfants devront prendre leur mal en patience avant de redécouvrir la belle danse du Dragon…

Célèbre depuis les années 1980 pour ses spectacles de danse de lions et des dragons, le défilé a pour habitude de commencer à 13h depuis le 44 avenue d'Ivry puis d'emprunter le parcours suivant : avenue de Choisy, place d'Italie, avenue d'Italie, rue de Tolbiac, avenue de Choisy, boulevard Masséna, avenue d'Ivry.

Contrairement à ce qu'indique son nom, ce Nouvel An ne se fête pas uniquement en Chine dans le continent asiatique. Il est en effet célébré dans plusieurs pays d'Asie : au Viet Nam (où on l'appelle la Fête du Têt), en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, à Singapour, Hong Kong ou encore à Bruneï. Tradition qui remonte à plus de 4 000 ans, le Nouvel An chinois est fêté durant une quinzaine de jours, jusqu'à la veille de la fête des lanternes, le 26 février.