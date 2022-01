"Nouvel An chinois 2022 : des célébrations du Tigre d'Eau à Paris ?"

NOUVEL AN CHINOIS. L'événement, également connu sous le nom de Nouvel an lunaire, annonce l'entrée dans l'année du Tigre d'Eau. Des festivités seront-elles organisées malgré la crise sanitaire du Covid-19 ? Quelle signification revêt le signe chinois du Tigre d'Eau ?

[Mis à jour le 19 janvier 2022 à 17h44] Le Nouvel An chinois 2022 se produira mardi 1er février 2022. Souvent appelée "Nouvel An lunaire", cette célébration est en fait honorée dans plusieurs pays d'Asie, et pendant plusieurs jours. On l'appelle également Fête du Printemps ou encore Fête du Têt au Viêtnam. Ce nouveau cycle lunaire, qui intervient après le solstice d'hiver, sera discrètement célébré à Paris, comme l'an dernier, en raison des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Mais cela n'empêche pas de savoir ce que nous réserve cette année placée sous le signe du Tigre d'Eau.

Est-ce un bon signe pour l'année 2022 ? Calme, équilibre et distance dans les jugements seront les qualités principales qu'il conviendra de cultiver tout au long de la nouvelle année chinoise 2022. Synonyme de changements imprévus et d'évolutions surprenantes, mais aussi de tensions et de rébellion, le Tigre pourrait signifier qu'il faudra donner le meilleur de soi-même pour améliorer significativement son niveau de vie. L'élément Eau Yang met à l'honneur la maturité et les émotions profondes car il est un élément symbolique de la tempérance. Par conséquent, les relations humaines gagneront en profondeur, objectivité et transparence. L'année se terminera le 21 janvier 2023, pour laisser place au Lièvre d'Eau le 22 janvier 2023.

Comment se déroule le Nouvel An chinois 2022 en France ?

Le Nouvel An chinois est fêté en France par la diaspora chinoise, majoritairement concentrée dans le 13e arrondissement de Paris, avec 7 heures de décalage. Mais le site officiel de l'office de tourisme de Paris n'annonce rien pour le moment... En raison de la situation épidémique de Covid-19 en France, il se peut que les défilés, spectacles de danse et expositions traditionnellement organisées pour fêter l'année lunaire n'aient pas lieu, une fois de plus, cette année 2022.

Néanmoins, ce Nouvel An chinois peut être l'occasion de découvrir ou redécouvrir les délices de la cuisine asiatique. Le Food Market de Belleville fera son grand retour le jeudi 3 février de 18h à 22h30, à l'occasion du Nouvel An Chinois, en s'associant avec le restaurant chinois Mr ZHAO, célèbre pour ses spécialités gastronomiques de Xi'an sous forme de "street food".

La date du Nouvel An Chinois change chaque année car elle est basée sur le calendrier luni-solaire. Celui-ci correspond à la première nouvelle lune de l'année. C'est dans la ville chinoise de Nankin, à l'observatoire de la Montagne Pourpre, qu'est déterminée cette date. En 2022, la date du Nouvel An chinois est fixée au mardi 1er février.

À chaque nouvelle année lunaire son horoscope chinois. Fini le Buffle de métal, nous passons à un nouvel animal, le Tigre d'eau. Le Tigre d'Eau, troisième animal du zodiaque chinois, est un animal "courageux, impulsif, et solidaire" selon le site Chine.in, spécialiste de l'événement. Cet animal s'associe facilement avec le Cheval et le Chien, mais très mal avec la Singe. Le Tigre a pour signe astrologique européen équivalent celui du Verseau.

Les deux défilés emblématiques de la capitale ont une forte probabilité d'être annulés, comme l'an dernier, en raison de la cinquième vague de Covid-19, à cause des risques de propagation. Le célèbre défilé du Nouvel An chinois a pour coutume de rassembler plus de 100 000 personnes dans le 13e arrondissement. Si c'est le cas, les enfants devront prendre leur mal en patience avant de redécouvrir la belle danse du Dragon…

Célèbre depuis les années 1980 pour ses spectacles de danse de lions et des dragons, le défilé a pour habitude de commencer à 13h depuis le 44 avenue d'Ivry puis d'emprunter le parcours suivant : avenue de Choisy, place d'Italie, avenue d'Italie, rue de Tolbiac, avenue de Choisy, boulevard Masséna, avenue d'Ivry.

Nouvel An lunaire : une année plus courte que l'année solaire

Nouvel An chinois ou Nouvel An lunaire ? Alors que les festivités en l'honneur du Nouvel An chinois battent leur plein le 1er février 2022, date officielle du Nouvel An lunaire, la question peut se poser. Car si les tambours et parades de dragons font partie du folklore, l'évolution du nom de l'événement reste encore méconnue du grand public. Ce changement de formulation n'est pourtant pas anodin... Première explication : le choix de la date de l'événement, qui change chaque année.

La mondialisation et le brassage des cultures que ces fêtes ont entraîné peuvent également permettre de comprendre cette évolution. Et pour cause, le Nouvel An chinois n'est plus célébré uniquement en Chine, mais également dans de nombreux pays d'Asie où l'empire du Milieu exerce une influence importante. Le Nouvel An dit lunaire est donc une formulation française qui veut prendre en considération le simple fait que d'autres États tels que la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie ou encore le Vietnam organisent des festivités pour cette occasion. Les Chinois eux-mêmes parlent d'ailleurs de "Nouvel An lunaire", ou encore de "Fête du printemps".

Mais alors, pourquoi ce changement de date ? Le calendrier chinois est dit luni-solaire, c'est-à-dire que les mois sont fixés non pas en fonction du cycle annuel du Soleil, comme le sont ceux du calendrier grégorien, mais en fonction du cycle régulier des phases de la Lune. En conséquence, la date du Nouvel An chinois, ou lunaire, varie d'une année sur l'autre sur notre calendrier. Or pour éviter que les saisons dérivent, le calendrier lunaire doit régulièrement être réajusté au calendrier solaire...

Pour mieux comprendre cela, il est important de savoir que les 12 mois lunaires ont une durée d'environ 354 jours, ce qui nous donne des mois de 29,5 jours, soit 11 jours de moins que dans le calendrier solaire. Tous les trois ans, un 13e mois lunaire est donc ajouté afin de faire correspondre ce calendrier lunaire au calendrier solaire, et ainsi éviter cette fameuse dérive des saisons non désirée. L'un dans l'autre, les années n'ont pas toutes le même nombre de jours, mais le Nouvel An chinois survient finalement toujours entre le 21 janvier et le 20 février du calendrier grégorien. Et si l'on se base sur le cycle lunaire, l'événement arrive très précisément à l'occasion de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. Comme pour tous les débuts des mois chinois, le Nouvel An lunaire correspond au premier jour d'une nouvelle lune.

Contrairement à ce qu'indique son nom, ce Nouvel An ne se fête pas uniquement en Chine dans le continent asiatique. Il est en effet célébré dans plusieurs pays d'Asie : au Viet Nam (où on l'appelle la Fête du Têt), en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, à Singapour, Hong Kong ou encore à Bruneï. Tradition qui remonte à plus de 4 000 ans, le Nouvel An chinois est fêté durant une quinzaine de jours, jusqu'à la veille de la fête des lanternes, le 26 février.