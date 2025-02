Nouvel An chinois 2025 : l'horoscope de votre signe astrologique

Le Nouvel An chinois sous le signe du Serpent de Bois est fêté ce week-end à travers des danses et défilés. Consulter les prédictions de l'horoscope astrologique chinois du nouvel an lunaire, selon votre signe.

Le Nouvel An chinois s'est produit mercredi 29 janvier 2025 et depuis cette date, nous sommes passés à un nouvel animal, le Serpent de bois, un signe qui augure des bouleversements. Tradition qui remonte à plus de 4 000 ans, le Nouvel An chinois dit lunaire est fêté durant une quinzaine de jours, jusqu'à la veille de la fête des lanternes, le 12 février, par les communautés asiatiques. Ce week-end, des défilés sont prévus dans les quartiers chinois des grandes villes. Mais au fait, quelle signification revêt le Serpent de bois ? Est-ce un bon signe globalement, pour l'année 2025 et pour votre signe astrologique ? La nouvelle année lunaire sera sans aucun doute riche en émotions et en succès significatifs, avec des changements de vie pour certains, tout comme le Serpent change de peau. Découvrez toutes les prédictions de votre signe ci-dessous. Voir le dossier Horoscope chinois 2025 du Serpent de bois : les prédictions par signe

