Nouvel An chinois 2025 : signe par signe, voici ce que vous réserve le Serpent de Bois

Le Nouvel An chinois, souvent appelé "Nouvel an lunaire", commence ce mercredi 29 janvier 2025 sous un nouvel animal, le Serpent de Bois. Consulter les prédictions de l'horoscope astrologique chinois de l'année selon votre signe.

Le Nouvel An chinois, qui débute ce mercredi 29 janvier 2025, est l'événement le plus important de l'année pour les communautés asiatiques, faisant l'objet de nombreux défilés costumés et de rituels traditionnels. A Paris, il est célébré par la communauté asiatique majoritairement concentrée dans le 13e arrondissement de Paris. Chaque année, ce Nouvel An lunaire est placé sous le signe de l'un des 12 animaux du zodiaque chinois, chacun associé à un élément. Fini le Dragon de bois, nous passons à un nouvel animal, le Serpent de bois, un signe qui augure des bouleversements !

Quelle signification revêt le Serpent de bois ? Est-ce un bon signe globalement, pour l'année 2025 et pour votre signe astrologique ? Elle sera sans aucun doute riche en émotions et en succès significatifs, avec des changements de vie pour certains, tout comme le Serpent change de peau. Toutes les prédictions par signe ci-dessous.