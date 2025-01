Nouvel an chinois 2025 : voici l'horoscope de votre signe astrologique

Le Nouvel An chinois est placé sous le signe du Serpent de bois. A quelle date ? Quelle signification revêt l'animal et quelle influence a-t-il sur votre signe astrologique chinois ?

Le Nouvel An chinois 2025 se produira mercredi 29 janvier. Souvent appelée "Nouvel An lunaire", cette célébration est honorée dans plusieurs pays d'Asie, et pendant plusieurs jours. Ce nouveau cycle lunaire, qui intervient après le solstice d'hiver, est célébré à Paris par la communauté asiatique, majoritairement concentrée dans le 13e arrondissement de Paris.

Que nous réserve cette année placée sous le signe du Serpent de bois ? Est-ce un bon signe globalement, pour l'année 2025 et pour votre signe astrologique ? Elle sera sans aucun doute riche en émotions et en succès significatifs, avec des changements de vie pour certains, tout comme le Serpent change de peau. Tout savoir ci-dessous.

Quel est votre horoscope chinois de l'année 2025 ?

Comment cette année du Serpent de bois va-t-elle affecter votre signe astrologique chinois (comment le connaître ?) sur le plan amoureux, financier et de la santé ? Voici les prédictions de l'année :

La date du Nouvel An Chinois change chaque année car elle est basée sur le calendrier luni-solaire. Celui-ci correspond à la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. C'est dans la ville chinoise de Nankin, à l'observatoire de la Montagne Pourpre, qu'est déterminée cette date. En 2025, le Nouvel An chinois commencera le mercredi 29 janvier 2025 et se terminera le 16 février 2026 (année 4723). Consultez ci-dessous le calendrier des années suivantes :

Nouvel an chinois 2025 : mercredi 29 janvier

: mercredi 29 janvier Nouvel an chinois 2026 : mardi 17 février

: mardi 17 février Nouvel an chinois 2027 : samedi 6 février

: samedi 6 février Nouvel an chinois 2028 : mercredi 26 janvier

: mercredi 26 janvier Nouvel an chinois 2029 : mardi 13 février

: mardi 13 février Nouvel an chinois 2030 : dimanche 3 février

: dimanche 3 février Nouvel an chinois 2031 : jeudi 23 janvier

: jeudi 23 janvier Nouvel an chinois 2032 : mercredi 11 février

: mercredi 11 février Nouvel an chinois 2033 : lundi 31 janvier

Quel est le signe du Nouvel An chinois en 2025 ?

À chaque nouvelle année lunaire son horoscope chinois. Fini le Dragon de bois, nous passons à un nouvel animal, le Serpent de bois. Sixième animal du zodiaque chinois, le Serpent de bois est un animal "séducteur, égoïste, manipulateur. Il est méfiant et apprécie un certain mystère", selon le site Chine.in, spécialiste de l'événement. Cet animal s'associe facilement avec le Bœuf et le Coq, mais beaucoup moins avec le Cochon.

Dans l'astrologie chinoise, le Serpent est un présage de sagesse, d'audace et de maturité, et l'élément Bois renforce la capacité à communiquer efficacement et à établir des liens avec les autres.

Quel est votre signe chinois ?

Dans le calendrier chinois, chaque année est associée à un des douze signes du zodiaque, représentés par des animaux, qui revient de façon cyclique tous les 12 ans : rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. Découvrez le vôtre (comment le calculer ?), dans notre dossier ci-dessous :

Et aussi, savez-vous quel est votre élément ?

La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments cosmogoniques : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau. Pour connaître votre élément dans l'horoscope chinois, les années de naissance finissant par 0 ou 1 sont de Métal, par 2 ou 3 sont d'Eau, par 4 ou 5 sont de Bois, par 6 ou 7 sont de Feu, par 8 ou 9 sont de Terre.

Souvent appelé "Nouvel An chinois" en France, cette célébration est en fait honorée dans plusieurs pays d'Asie, et pendant plusieurs jours. On l'appelle également "Fête du Printemps" ou encore "Fête du Têt" au Viêtnam. Contrairement à ce qu'indique son nom, ce Nouvel An ne se fête pas uniquement en Chine dans le continent asiatique. Il est en effet célébré dans plusieurs pays d'Asie : au Viet Nam (où on l'appelle la Fête du Têt), en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, à Singapour, Hong Kong ou encore à Bruneï.