"Nouvel An chinois 2026 : quelle date et quelles prévisions pour l'année du Cheval de Feu ?"

Quand commence le Nouvel An chinois 2026 ? Découvrez la date exacte du passage à l'année du Cheval de Feu, la signification du signe et votre horoscope complet.

Le Nouvel An chinois commence bientôt ! Tradition qui remonte à plus de 4 000 ans, le Nouvel an lunaire est fêté durant une quinzaine de jours, de la nouvelle Lune jusqu'à la première pleine Lune de l'année qui correspond à la fête des lanternes. Cette célébration, que l'on appelle également Fête du Printemps ou encore Fête du Têt au Viêtnam, est honorée dans plusieurs pays d'Asie.

Ce nouveau cycle lunaire, qui intervient après le solstice d'hiver, est célébré à Paris par la communauté asiatique, majoritairement concentrée dans le 13e arrondissement de Paris, avec 7 heures de décalage. Chaque année, un défilé du Nouvel An chinois phénoménal est organisé à Paris. Découvrez la date du Nouvel An chinois 2026 ci-dessous, ainsi que le signe qui lui est associé.

La date du Nouvel An Chinois change chaque année car elle est basée sur le calendrier luni-solaire. Celui-ci correspond à la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. C'est dans la ville chinoise de Nankin, à l'observatoire de la Montagne Pourpre, qu'est déterminée cette date. Consultez ci-dessous le calendrier des années suivantes :

Nouvel an chinois 2026 : mardi 17 février

Nouvel an chinois 2027 : samedi 6 février

Nouvel an chinois 2028 : mercredi 26 janvier

Nouvel an chinois 2029 : mardi 13 février

Nouvel an chinois 2030 : dimanche 3 février

Nouvel an chinois 2031 : jeudi 23 janvier

Nouvel an chinois 2032 : mercredi 11 février

Nouvel an chinois 2033 : lundi 31 janvier

Signe chinois 2026 : quelle est la symbolique du Cheval de Feu ?

L'année 2026 est placée sous le signe du Cheval de Feu, un cycle rare qui ne se répète que tous les 60 ans. Débutant le 17 février, cette année s'annonce particulièrement dynamique et intense : l'alliance de la fougue naturelle du Cheval et de l'ardeur de l'élément Feu symbolise une période d'élan, de liberté et de changements rapides. C'est un signe qui favorise l'audace et les projets passionnés, tout en invitant à canaliser une énergie qui peut parfois se révéler impétueuse.

Quand et où a lieu le défilé du Nouvel An chinois à Paris ?

Un défilé est programmé sur la capitale et pas des moindres : plus de 200 000 personnes l'attendent impatiemment. Il s'agit de l'incontournable défilé du nouvel an chinois du 13e arrondissement qui a lieu dimanche 1er mars 2026. Célèbre depuis les années 1980 pour ses spectacles de danse de lions et des dragons, le défilé commencera entre 13h et 14h depuis la rue du Disque puis empruntera le parcours suivant : avenue de Choisy, rue de Tolbiac, Porte de Choisy, boulevard Masséna, avenue d'Ivry. Il se termine à 17 heures. C'est le plus grand défilé d'Europe. Il a lieu traditionnellement bien après la date officielle pour clore les festivités.

Pour les plus impatients, un grand carnaval populaire et un marché gourmand (50 stands) se tiendront le dimanche 22 février 2026 dès 13h place de la République. Les visiteurs auront la chance d'assister à des danses du dragon et du lion de haut niveau selon l'organisation.

Quel est votre horoscope chinois de l'année 2026 ?

Comment cette année du Cheval de Feu va-t-elle affecter votre signe astrologique chinois sur le plan amoureux, financier et de la santé ? Voici les prédictions de l'année :

Quel animal vous est associé ?

Dans le calendrier chinois, chaque année est associée à un des douze signes du zodiaque, représentés par des animaux, qui revient de façon cyclique tous les 12 ans : rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments cosmogoniques : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau.

Savez-vous quel est votre signe astrologique chinois et son élément ? Pour connaître votre animal du zodiaque chinois, parmi les 12 animaux que sont le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon, il vous suffit de vous munir de votre date de naissance et de vous rendre à cette page pour le calculer.

Et aussi, savez-vous quel est votre élément ?

La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments cosmogoniques : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau. Pour connaître votre élément dans l'horoscope chinois, les années de naissance finissant par 0 ou 1 sont de Métal, par 2 ou 3 sont d'Eau, par 4 ou 5 sont de Bois, par 6 ou 7 sont de Feu, par 8 ou 9 sont de Terre.