"Nouvel An lunaire : les prédictions astro par signe, les défilés"

NOUVEL AN CHINOIS. Ce dimanche 22 janvier 2023, c'est le nouvel an chinois 2023. Le Nouvel An lunaire est placé sous le signe du Lapin ou Lièvre d'Eau. Découvrez les prédictions selon votre horoscope.

[Mis à jour le 22 janvier 2023 à 18h48] Ce dimanche 22 janvier 2023, c'est le nouvel an chinois. Fini le Tigre, souhaitons la bienvenue au Lapin, ou au Lièvre pour ce Nouvel An lunaire. Le signe à l'honneur en 2023 est donc le Lapin et son élément est l'Eau. Si vous êtes sensibles aux analyses des différents signes et leur élément attitré, sachez que cette combinaison de bon augure permettra de "souffler un peu", selon Laurent Langlais, maître et consultant en Feng Shui et astrologie Chinoise, interrogé sur Cnews. Par ailleurs, cet animal devrait sourire aux audacieux. Selon des astrologues, le Lapin inspire également les créatifs.

L'année du Lapin, selon l'horoscope chinois, est en effet une année d'espoir. Découvrez dans notre dossier ci-dessous ce que vous réserve l'année du Lapin selon votre signe chinois. Mais au fait, savez-vous quel est votre signe astrologique chinois et quel élément vous est associé ? Et concernant les défilés, y en aura-t-il à Paris, Rennes, Bordeaux ou Lyon ? En savoir plus également plus bas dans l'article.

Comment cette année du Tigre d'Eau va-t-elle affecter votre signe astrologique chinois sur le plan amoureux, financier et de la santé ? Voici les prédictions de l'année :

Dans le calendrier chinois, chaque année est associée à un des douze signes du zodiaque, représentés par des animaux, qui revient de façon cyclique tous les 12 ans : rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. Découvrez le vôtre, dans notre dossier ci-dessous :

Et aussi, savez-vous quel est votre élément ?

La nouvelle année est aussi liée à un des cinq éléments cosmogoniques : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau. Pour connaître votre élément dans l'horoscope chinois, les années de naissance finissant par 0 ou 1 sont de Métal, par 2 ou 3 sont d'Eau, par 4 ou 5 sont de Bois, par 6 ou 7 sont de Feu, par 8 ou 9 sont de Terre.

À chaque nouvelle année lunaire son horoscope chinois. Fini le Tigre d'eau, nous sommes passés à un nouvel animal, le Lapin d'eau. Le Lapin d'Eau, quatrième animal du zodiaque chinois, est un animal "calme, narcissique et persuasif" selon le site Chine.in, spécialiste de l'événement. Cet animal s'associe facilement avec la Chèvre et le Cochon, mais très mal avec la Coq.

Dans l'astrologie chinoise, le lapin présage une année de prospérité et de paix, et "l'élément Eau, qui a une très bonne capacité d'adaptation", représente la richesse dans la culture chinoise, souligne le site spécialisé Voyageschine.

Le nouvel An chinois débute ce dimanche 22 janvier 2023 et se terminera le vendredi 9 février 2024. La date du Nouvel An Chinois change chaque année car elle est basée sur le calendrier luni-solaire. Celui-ci correspond à la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver. C'est dans la ville chinoise de Nankin, à l'observatoire de la Montagne Pourpre, qu'est déterminée cette date.

Le Nouvel An chinois a été fêté en France par la diaspora chinoise, majoritairement concentrée dans le 13e arrondissement de Paris. Le défilé du Nouvel An chinois au départ du 13e arrondissement de Paris sera de retour après les années Covid. D'autres défilés sont organisés dans les villes de France.

Un défilé est programmé sur la capitale et pas des moindres : plus de 200 000 personnes l'attendent impatiemment d'autant qu'il avait été annulé depuis 2019 à cause du Covid. Il s'agit de l'incontournable défilé du nouvel an chinois du 13e arrondissement qui a lieu dimanche 22 janvier 2023. Célèbre depuis les années 1980 pour ses spectacles de danse de lions et des dragons, le défilé commencera dès 14h30 depuis le 44 avenue d'Ivry puis empruntera le parcours suivant : avenue de Choisy, place d'Italie, avenue d'Italie, rue de Tolbiac, avenue de Choisy, boulevard Masséna, avenue d'Ivry. Il se termine à 18 heures.

Le lundi 23 janvier 2023, un autre défilé du Nouvel an chinois a lieu dans le 8e arrondissement de Paris, organisé par le Comité du Faubourg Saint-Honoré, à partir de 14 heures à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de la rue Royale.

Le Nouvel An chinois sera célébré dimanche 29 janvier 2023 à 14h30, dans le quartier de La Guillotière dans le 7e arrondissement de Lyon où des démonstration d'arts martiaux et des danses traditionnelles entre la rue Passet et la rue Pasteur auront lieu. Vous pourrez également déguster des spécialités culinaires asiatiques rue Pasteur. Un défilé traditionnel partira vers 15h depuis la scène située rue Passet.

Le Nouvel An chinois est célébré dimanche 29 janvier à partir de 14 heures 30 à Bordeaux. La célèbre danse des lions et des dragons a lieu Place de la Victoire. Le défilé part de la rue Sainte Catherine, jusqu'à la place de la Comédie et le miroir d'eau, pour un final à 17 heures.

Le défilé du Dragon débute samedi 21 janvier 2023 à midi place de la Mairie, avec les danseurs de l'Association de la danse du lion. Au programme de la Semaine Chinoise, se tiendra le traditionnel marché alimentaire chinois, de nombreuses manifestations comme des conférences dédiées à la peinture chinoise à la Maison internationale de Rennes (MIR) le 9 février, un concert de musiques chinoises et mongoles revisitées le vendredi 27 janvier, salle Albert-Smague ou encore, une exposition consacrée à l'art du papier découpé à l'ICB jusqu'au 1er avril.