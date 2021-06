Disneyland Paris 2021 : le parc est ouvert, le protocole sanitaire

DISNEYLAND PARIS - Ce jeudi 17 juin 2021, le parc d'attractions ouvre ses portes avec une nouvelle attraction, Cars Road Trip, et de nouvelles mesures sanitaires anti-Covid.

[Mis à jour le 17 juin 2021 à 09h00] Le parc d'attractions de Marne-la-Vallée Disneyland Paris est ouvert ce jeudi 17 juin : "le Parc Disneyland, le Parc Walt Disney Studios, Disney Village et le Disney's Newport Bay Club" rouvrent leurs portes avec "des mesures d'hygiène et de sécurité renforcées" en raison du contexte sanitaire, sur l'ensemble du site (files d'attente, boutiques, hôtels, restaurants et autres installations) a annoncé la direction.

En terme de jauge d'accueil, le parc n'ouvre qu'à 30 % de sa capacité maximale dans ses deux parcs, soit seulement 28 000 visiteurs par jour, contre 40 000. Pas de pass sanitaire n'est requis, en revanche les réservations se font obligatoirement en ligne, les billets ne pouvant être vendus sur place. Les billets datés sont annulables jusqu'à trois jours avant la date prévue.

Parmi les mesures sanitaires renforcées, la direction de Disneyland Paris demande à tous ses visiteurs à partir de 6 ans de porter un masque. D'autre part, dans les attractions, la configuration de chaque véhicule, ainsi que l'embarquement, sont adaptés à la distanciation physique entre les groupes ou les familles. Les files Single Rider et le service FASTPASS sont par ailleurs indisponibles. Enfin, la direction annonce que "certains spectacles, expériences ou événements, n'auront pas lieu ou pourront être modifiés à la réouverture en fonction de l'évolution des directives des autorités françaises et sanitaires".

Le parc d'attractions, première destination touristique privée en Europe, compte bien rattraper le temps perdu : plusieurs nouveautés voient le jour.

Disneyland Paris annonce l'arrivée de sa nouvelle attraction dans le parc Walt Disney studios : Cars Road Trip, sur l'univers du film d'animation Cars, qui permet un voyage sur la célèbre route 66 mais qui est en fait une refonte du célèbre Studio Tram Tour. "Les rêves de Cars et de l'univers Pixar prendront vie" indique le parc d'attractions. Pour le décor de l'attraction Cars Road Trip, plus de 500 arbres (érables champêtres, épicéas du Colorado ou encore, séquoias géants) ont été plantés.

Faites rugir votre moteur avec Cars ROAD TRIP, une attraction réimaginée qui ouvrira ses portes le 17 juin 2021 dans le Parc Walt Disney Studios pic.twitter.com/T3me5pvAKD — Disneyland Paris (@DisneylandParis) May 28, 2021

D'autres décors floraux extérieurs des hôtels et des parcs, notamment ceux de l'attraction "It's a small world", ont été repensés. "La fermeture au public nous a permis d'achever des travaux en attente et notamment de retravailler deux massifs restants sur cette attraction, qui compte 2 000 fleurs en tout" confie au Parisien Manon Hazebroucq, chargée de projet. Les incontournables Personnages Disney sont également de retour avec de nouveaux Points Selfies.

Si les visiteurs se voient proposer moins de spectacle à sa réouverture, un nouveau spectacle est proposé, La fabrique des rêves de Disney junior, au studio D, toujours dans le parc Walt Disney studios.

"Le très attendu Disney's Hotel New York - The Art of Marvel ouvrira le 21 juin 2021", annoncent les organisateurs, "et vous pourrez réserver dès le 18 mai 2021". Il s'agit de l'ancien hôtel 4 étoiles New York, qui a été transformé en temple de l'univers Marvel, inspiré des galeries d'art de New York, avec des fresques de Spiderman, Thor, ou Iron Man.

Le Disney's Hotel New York - The Art of Marvel ouvrira ses portes le 21 juin.

Cet hôtel 4*, conçu comme une galerie d'art new-yorkaise, rendra hommage à la ville qui a vu naître Spider-Man et bien dautres Super Héros MARVEL. pic.twitter.com/HeE6C8iiFy — Disneyland Paris (@DisneylandParis) May 17, 2021

Dans l'ensemble du parc Disneyland Paris, le protocole sanitaire est très strict, avec le port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans tout le parc d'attractions et le respect de la distanciation physique dans les files d'attente, avec un marquage au sol et des panneaux en plexiglas. Aucun billet n'est vendu sur place et la réservation du billet est donc obligatoire pour se rendre à Disneyland Paris.

Un nombre important d"'expériences, spectacles ou événements sont indisponibles, ou peuvent être modifiés lors de la réouverture en fonction de l'évolution des mesures de sécurité et sanitaires et des recommandations des pouvoirs publics", a précisé le parc dans un communiqué. La capacité de l'ensemble des attractions du parc est aussi fortement réduite, notamment dans les montagnes russes où sièges et rangées sont condamnés entre chaque groupe. Enfin, 790 distributeurs de gel hydroalcoolique muraux, 1300 flacons pompes et 360 distributeurs sur pied sont installés dans l'enceinte du parc.

Egalement, il n'est pas possible de faire un câlin à Mickey ou Minnie, ni aux autres héros de l'univers Disney et les aires de jeu et ateliers de maquillage et de relooking sont momentanément fermés. Les boutiques du parc sont quant à elles organisées pour laisser plus de place à la circulation.

Le parc d'attraction, inauguré le 31 mars 1992, s'étale sur près de 23 km², et est situé en Seine-et-Marne à 32 kilomètres de Paris. Disneyland Paris est composé de deux parcs : le Parc Disneyland et le Parc Walt Disney Studios. Il comprend également Disney Village, la partie festive du parc qui accueille des boutiques, des restaurants (notamment le célèbre Planet Hollywood ouvert en 1996) et plusieurs lieux de divertissement (un cinéma Gaumont, plusieurs salles d'arcades...) Pour que le conte de fées ne vire pas au cauchemar, suivez le guide ! Des astuces et du bon sens pour devenir un véritable disney addict.

Arrivés à Magic Kingdom, le parc à thèmes de Disneyland Paris, vous pénétrez dans un monde parallèle avec ses jardins, sa rue principale bordée de boutiques et de restaurants, dominé par son extravagant château de la belle au bois dormant, véritable symbole du parc. Un monde qui se divise en paysages thématiques : Fantasyland, c'est ici que vivent les personnages Disney, Peter Pan, Pinocchio, Blanche-Neige et bien entendu la belle endormie du château. Frontierland évoque le Far West et l'esprit des pionniers chercheurs d'or. Adventureland est un pays de flibustiers et de terres lointaines tandis que Discoveryland est une fenêtre ouverte sur le monde de demain.

Phantom Manor : Attraction vedette, ce train fantôme vous fera vivre 10 minutes d'effroi dans un manoir abandonné de tous, sauf de ses fantômes. Pour passer moins de temps dans la file d'attente, préférez les créneaux du matin, entre 13h et 14h et le soir. Pour qui ? Certaines scènes peuvent effrayer les plus jeunes.

Attraction vedette, ce train fantôme vous fera vivre 10 minutes d'effroi dans un manoir abandonné de tous, sauf de ses fantômes. Pour passer moins de temps dans la file d'attente, préférez les créneaux du matin, entre 13h et 14h et le soir. Certaines scènes peuvent effrayer les plus jeunes. Mark Twain & Molly Brown : Sur la rivière du Frontierland, embarquez pour une croisière à bord d'un bateau à vapeur avec roue à aubes. Pour qui ? Toute la famille.

Sur la rivière du Frontierland, embarquez pour une croisière à bord d'un bateau à vapeur avec roue à aubes. Toute la famille. Pocahontas Indian Village : Une aire de jeux dédiée aux petits indiens, parfait pour se défouler après quelques longues minutes de file d'attente. Pour qui ? Les plus petits.

Une aire de jeux dédiée aux petits indiens, parfait pour se défouler après quelques longues minutes de file d'attente. Les plus petits. Big Thunder Mountain : Ce train fou qui se lance dans une mine du Far West dure un peu plus de 3 minutes. Victimes de leur succès, ces montagnes russes qui font partie des attractions phares du parc, attirent un grand nombre de visiteurs. Il faudra donc privilégier les horaires d'ouverture et de fermeture de parc pour éviter de trop longues files d'attente. Pour qui ? Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans. Taille minimum requise : 1,02 m.

Sensations fortes garanties à bord du train de Big Thunder Mountain ! © Disneyland Paris

Indiana Jones et le Temple du Péril : Imaginez, visiter un temple en ruine au beau milieu de la jungle, les loopings en plus ! Une attraction qui atteint généralement son pic d'affluence vers 16h, préférez plutôt la fin de journée. Pour qui ? Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. Taille minimale requise pour l'accès : 1,40 m.

Imaginez, visiter un temple en ruine au beau milieu de la jungle, les loopings en plus ! Une attraction qui atteint généralement son pic d'affluence vers 16h, préférez plutôt la fin de journée. Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. Taille minimale requise pour l'accès : 1,40 m. Pirates of the Caribbean : De l'attaque du port par des pirates jusqu'à la destruction de la poudrière, cette immersion dans le monde de la flibusterie a fait les belles heures du parc depuis son ouverture. Pour qui ? Une attraction pour toute la famille, dont on ressort généralement un peu mouillé ! Certaines scènes peuvent effrayer les plus jeunes.

De l'attaque du port par des pirates jusqu'à la destruction de la poudrière, cette immersion dans le monde de la flibusterie a fait les belles heures du parc depuis son ouverture. Une attraction pour toute la famille, dont on ressort généralement un peu mouillé ! Certaines scènes peuvent effrayer les plus jeunes. La Cabane des Robinson : Gravissez cet arbre singulier, autrefois habité par les Robinson, une famille échouée sur une île tropicale. La famille s'y est construit une cabane avec les moyens du bord : des objets récupérés après le naufrage. Pour qui ? Les 176 marches à gravir ne rendront pas la visite accessible aux personnes à mobilité réduite, ni aux poussettes.

La Cabane des Robinson d’Adventureland. © Disneyland Paris

Alice's Curious Labyrinth : Dans ce dédale végétal au pays des merveilles, prenez garde à ne pas croiser la méchante Reine de Coeur. Pour qui ? L'aventure convient très bien aux plus petits.

Dans ce dédale végétal au pays des merveilles, prenez garde à ne pas croiser la méchante Reine de Coeur. L'aventure convient très bien aux plus petits. It's a Small World : Des poupées de tous les pays qui chantent et dansent, un joyeux tour du monde en musique sur un air que l'on continue à fredonner toute la journée. Préférez l'attraction avant 13h et après 16h. Pour qui ? Pour toute la famille.

Des poupées de tous les pays qui chantent et dansent, un joyeux tour du monde en musique sur un air que l'on continue à fredonner toute la journée. Préférez l'attraction avant 13h et après 16h. Pour toute la famille. Mad Hatter's Tea Cups : Un manège où l'on tournoie à bord des tasses à thé du Chapelier Fou. Pour qui ? Les enfants adorent.

Un manège où l'on tournoie à bord des tasses à thé du Chapelier Fou. Les enfants adorent. Peter Pan's Flight : Suivez Peter Pan, prenez votre envol au-dessus de Londres avant de retrouver les traces du Capitaine Crochet. Un voyage pour retrouver son âme d'enfant et une des attractions les plus prisées du parc, qu'il faudra éviter entre 15h et 16h. Pour qui ? Pour toute la famille.

Peter Pan’s Flight, une réalisation absolument magique ! © Disneyland Paris

Buzz Lightyear Laser Blast : Empruntez l'Astro Blasters de Buzz l'Eclair, il vous servira à sauver le pays des jouets. Pour qui ? Une attraction très jeune public, mais susceptible d'effrayer les plus petits.

Empruntez l'Astro Blasters de Buzz l'Eclair, il vous servira à sauver le pays des jouets. Une attraction très jeune public, mais susceptible d'effrayer les plus petits. Captain Eo : Michael Jackson, alias Captain Eo, dans un clip réalisé grâce aux meilleurs effets spéciaux 3D d'Hollywood. Pour qui ? Certaines scènes, effets spéciaux et niveau sonore élevé peuvent effrayer les plus jeunes.

Michael Jackson, alias Captain Eo, dans un clip réalisé grâce aux meilleurs effets spéciaux 3D d'Hollywood. Certaines scènes, effets spéciaux et niveau sonore élevé peuvent effrayer les plus jeunes. Star Tours : l'Aventure Continue : une amélioration de l'attraction phare Star Tours, plébiscitée pour son voyage intergalactique en 3D dans l'univers de Star Wars. Place à une nouvelle destination donc, avec un nouveau pilote : C-3PO en personne ! Avec plus de 70 combinaisons de missions possibles à chaque vol , les visiteurs ne savent jamais où la Force les emmène. Que ce soit à travers les mondes de Jakku , Naboo , Hoth , Tatooine , l'Etoile de la Mort et bien d'autres... Les visiteurs doivent rester sur leurs gardes car même les rebondissements et les rencontres avec les personnages de Star Wars sont aléatoires, au risque de croiser le menacant Dark Vador.

: une amélioration de l'attraction phare Star Tours, plébiscitée pour son voyage intergalactique en 3D dans l'univers de Star Wars. Place à une nouvelle destination donc, avec un nouveau pilote : C-3PO en personne ! Avec , les visiteurs ne savent jamais où la Force les emmène. Que ce soit à travers les mondes de , , , , et bien d'autres... Les visiteurs doivent rester sur leurs gardes car même les rebondissements et les rencontres avec les personnages de Star Wars sont aléatoires, au risque de croiser le menacant Dark Vador. Star Wars Hyperspace Mountain : la version revisitée du célèbre Space Mountain ! Vous traversez la galaxie Star Wars à grande vitesse aux détours des vaisseaux TIE fighters ou sous la menace d'un Destroyer Stellaire. Pour éviter les longues files d'attente qui atteignent leur pic vers 12h, préférez les heures matinales ou tardives. Pour qui ? Cette attraction est déconseillée aux enfants de moins de 10 ans. Accessible aux visiteurs en fauteuil roulant.

A la découverte de l'attraction Ratatouille ! © Disneyland Paris

Ratatouille : l'attraction : Depuis 2014, les petits (et les grands) se régalent avec l'attraction inspirée du film d'animation de Pixar "Ratatouille". Installés dans de petits wagons, munis de lunettes 3D, les visiteurs se glissent dans les cuisines du restaurant de Gusto ! Une magnifique scénographie, pour une attraction qui vaut le coup. Attention, le temps d'attente est parfois élevé (jusqu'à 90 minutes). Des "single rides" vous permettront d'y accéder plus rapidement, sous réserve de ne pas la faire en groupe (les personnes sont placées individuellement dans les wagonnets.) Pour qui ? Tout le monde !

: Depuis 2014, les petits (et les grands) se régalent avec l'attraction inspirée du film d'animation de Pixar "Ratatouille". Installés dans de petits wagons, munis de lunettes 3D, les visiteurs se glissent dans les cuisines du restaurant de Gusto ! Une magnifique scénographie, pour une attraction qui vaut le coup. Attention, le temps d'attente est parfois élevé (jusqu'à 90 minutes). Des "single rides" vous permettront d'y accéder plus rapidement, sous réserve de ne pas la faire en groupe (les personnes sont placées individuellement dans les wagonnets.) Tout le monde ! The Twilight Zone Tower of Terror : pénétrez dans un hôtel hanté et rencontrez-y les employés descendants du Hollywood Tower Hotel d'Hollywood, empruntez ensuite le fameux ascenseur et affrontez la peur du vide en chutant de 13 étages... Pour qui ? Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. Taille minimum requise : 1,02 m.

Vous avez choisi de profiter des vacances scolaires pour emmener toute la petite famille à Disneyland Paris ? Bonne idée, à condition que ces vacances s'étalent sur plusieurs zones, ainsi les Bordelais ne croiseront pas les Strasbourgeois, qui eux-mêmes éviteront les Toulousains. Bonne pioche ! Contrairement aux idées reçues, les week-end ne sont pas plus bondés que les jours de semaine, jours de prédilection des touristes étrangers. Les ponts et jours fériés enregistrent en revanche des pics de fréquentation, sachez-le ! Si vous souhaitez rester plus d'une journée classique, Disneyland Paris propose des forfaits séjours : 2 jours de visite dans les 2 parcs Disney et une nuit avec petit-déjeuner inclus, 3 jours de visite dans les 2 parcs Disney et 2 nuits avec petit-déjeuners inclus ou 4 jours de visite dans les 2 parcs Disney et 3 nuits avec petit-déjeuners inclus.

Vous pouvez acheter votre billet via le centre de réservation sécurisé du site, à l'entrée des Parcs Disney, aux magasins FNAC de Paris, aux guichets des principales stations RATP (métro) à Paris et dans certains hôtels parisiens.

Billet 1 jour/1 parc = à partir de 59 euros par adulte / à partir de 54 euros par enfant (entre 3 et 11 ans).

= à partir de 59 euros par adulte / à partir de 54 euros par enfant (entre 3 et 11 ans). Billet 1 jour/2 parcs = à partir de 79 euros par adulte / à partir de 74 euros par enfant (entre 3 et 11 ans).

= à partir de 79 euros par adulte / à partir de 74 euros par enfant (entre 3 et 11 ans). Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Selon la période, le prix du billet change. Disneyland Paris propose régulièrement des offres selon la période de l'année. Consultez et réservez les offres de billets pour Disneyland Paris.

Le parc d'attractions est situé à Marne-la-Vallée en Seine-et-Marne (77). Il n'a comme adresse qu'un code postal : 77777 Marne-la-Vallée. Si vous avez besoin d'une adresse pour votre GPS, les coordonnées à rentrer sont : Latitude : 48.876077 et Longitude : 2.79646.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Attention, les horaires ne sont pas les mêmes d'un parc à l'autre : le parc Disneyland est ouvert de 10h à 19h en semaine, de 10h à 22h le samedi et de 10h à 21h le dimanche. Le parc Walt Disney Studios est ouvert de 10h à 18h en semaine et de 10h à 19h les samedi et dimanche.