Disneyland Paris 2022 : quelles attractions dans l'Avengers Campus ?

DISNEYLAND PARIS. Ce mercredi 20 juillet, le parc d'attractions de Marne-la-Vallée a ouvert au public l'Avengers Campus, sa nouvelle zone dédiée aux super-héros de l'univers Marvel !

[Mis à jour le 20 juillet 2022 à 14h43] Ce mercredi 20 juillet, la nouvelle zone entièrement consacrée à l'univers Marvel de Disneyland Paris a ouvert aux visiteurs du parc Walt Disney Studios. Conçue comme un campus universitaire américain, elle prend place géographiquement à la place de l'ancienne zone "Backlot" qui comprenait les attractions Armageddon et Rock'n'Roller Coaster. A la place d'Armageddon, on y trouve désormais l'attraction Spider-Man W.E.B Adventure, où l'on se prend pour l'homme-araignée en lançant des toiles dans une expérience 3D qui détecte les mouvements. Quant à Rock'n'Roller Coaster, l'attraction est devenue Flight Force, un roller coaster plein de loopings dans l'espace avec Iron Man et Captain Marvel.

Dans le décor immersif de l'Avengers Campus, il est possible "d'y croiser un super-héros toutes les cinq minutes" tels que Thor, Captain America ou encore Black Widow, explique la présidente du parc, Natacha Rafalski. Si les fans de comics peuvent se réjouir, cette nouvelle zone n'est que la première pierre à l'édifice du plan d'expansion titanesque de Disneyland Paris, qui prévoit des futures zones Reine des Neiges et Star Wars ! En plus de ces nouvelles attractions de l'été 2022, de nouveaux spectacles, des jardins thématiques, de nouveaux décors et mets savoureux attendent les visiteurs. Découvrez le programme en détails ci-dessous :

Pour marquer le coup de son 30e anniversaire, de nouveaux décors, spectacles et costumes ont vu le jour à Disneyland Paris, en plus de l'ouverture des attractions de l'Avengers Campus depuis le mercredi 20 juillet :

Dans l'Avengers Campus , "on a des restaurants, des boutiques, donc une vraie petite ville, un vrai campus", décrit Beth Clapperton, directrice artistique de Walt Disney Imagineering. L'Avengers Campus réserve une place de choix aux personnages d'Iron Man, Spider Man, Ant Man, Docteur Strange et la Guêpe. Parmi les nouveaux restaurants, Pym Kitchen , inspiré de la technologie de la Particule PYM d'Ant-Man, propose une expérience culinaire totalement atypique avec des menus qui rétrécissent et grandissent. Enfin, la Stark Factory est un restaurant de service rapide qui propose pizzas et pâtes fraiches, dédié au milliardaire Tony Stark alias Iron Man.

, "on a des restaurants, des boutiques, donc une vraie petite ville, un vrai campus", décrit Beth Clapperton, directrice artistique de Walt Disney Imagineering. L'Avengers Campus réserve une place de choix aux personnages d'Iron Man, Spider Man, Ant Man, Docteur Strange et la Guêpe. Parmi les nouveaux restaurants, , inspiré de la technologie de la Particule PYM d'Ant-Man, propose une expérience culinaire totalement atypique avec des menus qui rétrécissent et grandissent. Enfin, la est un restaurant de service rapide qui propose pizzas et pâtes fraiches, dédié au milliardaire Tony Stark alias Iron Man. Un nouveau spectacle est présenté quotidiennement, et plusieurs fois par jour, au pied du Château de la Belle au Bois Dormant entièrement rénové . Composé de trois thèmes célébrant le pouvoir du rire, de la passion et des rêves, 30 Personnages Disney et danseurs défilent dans de nouveaux chars hauts en couleurs, au rythme d'une musique inédite. L'occasion de retrouver Mickey, Minnie, Donald, Daisy et leurs amis dans de nouveaux costumes iridescents représentant plus de 2 000 lignes de strass, plus de 700 mètres de tissus imprimés et plus de 190 bijoux.

. Composé de trois thèmes célébrant le pouvoir du rire, de la passion et des rêves, 30 Personnages Disney et danseurs défilent dans de nouveaux chars hauts en couleurs, au rythme d'une musique inédite. L'occasion de retrouver Mickey, Minnie, Donald, Daisy et leurs amis dans de nouveaux costumes iridescents représentant plus de 2 000 lignes de strass, plus de 700 mètres de tissus imprimés et plus de 190 bijoux. A la nuit tombée, un nouveau pré-show appelé Disney D-Light mêle vidéo projection, jets d'eau lumineux, effets de lumière, brume, lasers, célèbres musiques Disney, et surtout, un spectacle lumineux et aérien de 200 drones au-dessus du Château de la Belle au Bois Dormant .

. De nombreux spectacles tels que La Fabrique des Rêves de Disney Junior , Disney Stars on Parade , Disney Illuminations ou encore Mickey et le Magicien attendent les visiteurs.

, , ou encore attendent les visiteurs. Les visiteurs peuvent découvrir une soixantaine de mets savoureux et de nouvelles options végétariennes incluant notamment un panini vegan, une gaufre salée à l'écrasé de pomme de terre, mais aussi des desserts gourmands et des cocktails exclusifs.

incluant notamment un panini vegan, une gaufre salée à l'écrasé de pomme de terre, mais aussi des desserts gourmands et des cocktails exclusifs. 10 nouveaux jardins thématiques ont fait leur apparition dans le Parc Disneyland. Installés devant le Château de la Belle au Bois Dormant, les jardins mettent en scène 30 œuvres d'art inédites, célébrant la nature et incarnant la diversité des Personnages Disney et Pixar, des Princesses aux Méchants.

ont fait leur apparition dans le Parc Disneyland. Installés devant le Château de la Belle au Bois Dormant, les jardins mettent en scène 30 œuvres d'art inédites, célébrant la nature et incarnant la diversité des Personnages Disney et Pixar, des Princesses aux Méchants. Le parc Disneyland Paris est également redécoré autour de la thématique "iridescente" , avec des teintes étincelantes de bleu et de violet. Des effets de lumière, des néons, et des mobiles cinétiques rétro-éclairés habillent les différents lieux principaux du Parc Disneyland.

, avec des teintes étincelantes de bleu et de violet. Des effets de lumière, des néons, et des mobiles cinétiques rétro-éclairés habillent les différents lieux principaux du Parc Disneyland. Enfin, les visiteurs peuvent continuer à retrouver la cinquantaine d'attractions des deux parcs, et n'oubliez pas que le Parc Walt Disney Studios de Disneyland Paris a son Avengers Campus désormais !

Avengers Campus © Disneyland Paris 2022

Le parc d'attraction, inauguré le 12 avril 1992, s'étale sur près de 23 km², et est situé en Seine-et-Marne à 32 kilomètres de Paris. Disneyland Paris est composé de deux parcs : le Parc Disneyland et le Parc Walt Disney Studios. Il comprend également Disney Village, la partie festive du parc qui accueille des boutiques, des restaurants (notamment le célèbre Planet Hollywood ouvert en 1996) et plusieurs lieux de divertissement (un cinéma Gaumont, plusieurs salles d'arcades...) Pour que le conte de fées ne vire pas au cauchemar, suivez le guide ! Des astuces et du bon sens pour devenir un véritable disney addict.

Spider-Man W.E.B. Adventure , une expérience familiale à 360 degrés . Les visiteurs ont pour mission d'aider Spider-Man à capturer les Spider-Bots en lançant virtuellement leurs toiles d'araignée.

Avengers Assemble - Flight Force , un roller coaster à grande vitesse et plein de loopings, Les visiteurs devront faire équipe avec Iron Man et Captain Marvel face à une menace intergalactique. L'attraction comprendra un audio-animatronique des Avengers, avec une figurine d'Iron Man.

, un roller coaster à grande vitesse et plein de loopings, Les visiteurs devront faire équipe avec Iron Man et Captain Marvel face à une menace intergalactique. L'attraction comprendra un audio-animatronique des Avengers, avec une figurine d'Iron Man. Cars Road Trip , sur l'univers du film d'animation Cars, permet un voyage sur la célèbre route 66 et est une refonte du célèbre Studio Tram Tour. "Les rêves de Cars et de l'univers Pixar prennent vie" indique le parc d'attractions.

, sur l'univers du film d'animation Cars, permet un voyage sur la célèbre route 66 et est une refonte du célèbre Studio Tram Tour. "Les rêves de Cars et de l'univers Pixar prennent vie" indique le parc d'attractions. Ratatouille : l'attraction : Depuis 2014, les petits (et les grands) se régalent avec l'attraction inspirée du film d'animation de Pixar "Ratatouille". Installés dans de petits wagons, munis de lunettes 3D, les visiteurs se glissent dans les cuisines du restaurant de Gusto ! Une magnifique scénographie, pour une attraction qui vaut le coup. Attention, le temps d'attente est parfois élevé (jusqu'à 90 minutes). Des "single rides" vous permettront d'y accéder plus rapidement, sous réserve de ne pas la faire en groupe (les personnes sont placées individuellement dans les wagonnets.) Pour qui ? Tout le monde !

A la découverte de l'attraction Ratatouille ! © Disneyland Paris

The Twilight Zone Tower of Terror : pénétrez dans un hôtel hanté et rencontrez-y les employés descendants du Hollywood Tower Hotel d'Hollywood, empruntez ensuite le fameux ascenseur et affrontez la peur du vide en chutant de 13 étages... Pour qui ? Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. Taille minimum requise : 1,02 m.

Arrivés à Magic Kingdom, le parc à thèmes de Disneyland Paris, vous pénétrez dans un monde parallèle avec ses jardins, sa rue principale bordée de boutiques et de restaurants, dominé par son extravagant château de la belle au bois dormant, véritable symbole du parc. Un monde qui se divise en paysages thématiques : Fantasyland, c'est ici que vivent les personnages Disney, Peter Pan, Pinocchio, Blanche-Neige et bien entendu la belle endormie du château. Frontierland évoque le Far West et l'esprit des pionniers chercheurs d'or. Adventureland est un pays de flibustiers et de terres lointaines tandis que Discoveryland est une fenêtre ouverte sur le monde de demain.

Phantom Manor : Attraction vedette, ce train fantôme vous fera vivre 10 minutes d'effroi dans un manoir abandonné de tous, sauf de ses fantômes. Pour passer moins de temps dans la file d'attente, préférez les créneaux du matin, entre 13h et 14h et le soir. Pour qui ? Certaines scènes peuvent effrayer les plus jeunes.

Attraction vedette, ce train fantôme vous fera vivre 10 minutes d'effroi dans un manoir abandonné de tous, sauf de ses fantômes. Pour passer moins de temps dans la file d'attente, préférez les créneaux du matin, entre 13h et 14h et le soir. Certaines scènes peuvent effrayer les plus jeunes. Mark Twain & Molly Brown : Sur la rivière du Frontierland, embarquez pour une croisière à bord d'un bateau à vapeur avec roue à aubes. Pour qui ? Toute la famille.

Sur la rivière du Frontierland, embarquez pour une croisière à bord d'un bateau à vapeur avec roue à aubes. Toute la famille. Pocahontas Indian Village : Une aire de jeux dédiée aux petits indiens, parfait pour se défouler après quelques longues minutes de file d'attente. Pour qui ? Les plus petits.

Une aire de jeux dédiée aux petits indiens, parfait pour se défouler après quelques longues minutes de file d'attente. Les plus petits. Big Thunder Mountain : Ce train fou qui se lance dans une mine du Far West dure un peu plus de 3 minutes. Victimes de leur succès, ces montagnes russes qui font partie des attractions phares du parc, attirent un grand nombre de visiteurs. Il faudra donc privilégier les horaires d'ouverture et de fermeture de parc pour éviter de trop longues files d'attente. Pour qui ? Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans. Taille minimum requise : 1,02 m.

Sensations fortes garanties à bord du train de Big Thunder Mountain ! © Disneyland Paris

Indiana Jones et le Temple du Péril : Imaginez, visiter un temple en ruine au beau milieu de la jungle, les loopings en plus ! Une attraction qui atteint généralement son pic d'affluence vers 16h, préférez plutôt la fin de journée. Pour qui ? Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. Taille minimale requise pour l'accès : 1,40 m.

Imaginez, visiter un temple en ruine au beau milieu de la jungle, les loopings en plus ! Une attraction qui atteint généralement son pic d'affluence vers 16h, préférez plutôt la fin de journée. Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. Taille minimale requise pour l'accès : 1,40 m. Pirates of the Caribbean : De l'attaque du port par des pirates jusqu'à la destruction de la poudrière, cette immersion dans le monde de la flibusterie a fait les belles heures du parc depuis son ouverture. Pour qui ? Une attraction pour toute la famille, dont on ressort généralement un peu mouillé ! Certaines scènes peuvent effrayer les plus jeunes.

De l'attaque du port par des pirates jusqu'à la destruction de la poudrière, cette immersion dans le monde de la flibusterie a fait les belles heures du parc depuis son ouverture. Une attraction pour toute la famille, dont on ressort généralement un peu mouillé ! Certaines scènes peuvent effrayer les plus jeunes. La Cabane des Robinson : Gravissez cet arbre singulier, autrefois habité par les Robinson, une famille échouée sur une île tropicale. La famille s'y est construit une cabane avec les moyens du bord : des objets récupérés après le naufrage. Pour qui ? Les 176 marches à gravir ne rendront pas la visite accessible aux personnes à mobilité réduite, ni aux poussettes.

La Cabane des Robinson d’Adventureland. © Disneyland Paris

Alice's Curious Labyrinth : Dans ce dédale végétal au pays des merveilles, prenez garde à ne pas croiser la méchante Reine de Coeur. Pour qui ? L'aventure convient très bien aux plus petits.

Dans ce dédale végétal au pays des merveilles, prenez garde à ne pas croiser la méchante Reine de Coeur. L'aventure convient très bien aux plus petits. It's a Small World : Des poupées de tous les pays qui chantent et dansent, un joyeux tour du monde en musique sur un air que l'on continue à fredonner toute la journée. Préférez l'attraction avant 13h et après 16h. Pour qui ? Pour toute la famille.

Des poupées de tous les pays qui chantent et dansent, un joyeux tour du monde en musique sur un air que l'on continue à fredonner toute la journée. Préférez l'attraction avant 13h et après 16h. Pour toute la famille. Mad Hatter's Tea Cups : Un manège où l'on tournoie à bord des tasses à thé du Chapelier Fou. Pour qui ? Les enfants adorent.

Un manège où l'on tournoie à bord des tasses à thé du Chapelier Fou. Les enfants adorent. Peter Pan's Flight : Suivez Peter Pan, prenez votre envol au-dessus de Londres avant de retrouver les traces du Capitaine Crochet. Un voyage pour retrouver son âme d'enfant et une des attractions les plus prisées du parc, qu'il faudra éviter entre 15h et 16h. Pour qui ? Pour toute la famille.

Peter Pan’s Flight, une réalisation absolument magique ! © Disneyland Paris

Buzz Lightyear Laser Blast : Empruntez l'Astro Blasters de Buzz l'Eclair, il vous servira à sauver le pays des jouets. Pour qui ? Une attraction très jeune public, mais susceptible d'effrayer les plus petits.

Empruntez l'Astro Blasters de Buzz l'Eclair, il vous servira à sauver le pays des jouets. Une attraction très jeune public, mais susceptible d'effrayer les plus petits. Star Tours : l'Aventure Continue : une amélioration de l'attraction phare Star Tours, plébiscitée pour son voyage intergalactique en 3D dans l'univers de Star Wars. Place à une nouvelle destination donc, avec un nouveau pilote : C-3PO en personne ! Avec plus de 70 combinaisons de missions possibles à chaque vol , les visiteurs ne savent jamais où la Force les emmène. Que ce soit à travers les mondes de Jakku , Naboo , Hoth , Tatooine , l'Etoile de la Mort et bien d'autres... Les visiteurs doivent rester sur leurs gardes car même les rebondissements et les rencontres avec les personnages de Star Wars sont aléatoires, au risque de croiser le menacant Dark Vador.

: une amélioration de l'attraction phare Star Tours, plébiscitée pour son voyage intergalactique en 3D dans l'univers de Star Wars. Place à une nouvelle destination donc, avec un nouveau pilote : C-3PO en personne ! Avec , les visiteurs ne savent jamais où la Force les emmène. Que ce soit à travers les mondes de , , , , et bien d'autres... Les visiteurs doivent rester sur leurs gardes car même les rebondissements et les rencontres avec les personnages de Star Wars sont aléatoires, au risque de croiser le menacant Dark Vador. Star Wars Hyperspace Mountain : la version revisitée du célèbre Space Mountain ! Vous traversez la galaxie Star Wars à grande vitesse aux détours des vaisseaux TIE fighters ou sous la menace d'un Destroyer Stellaire. Pour éviter les longues files d'attente qui atteignent leur pic vers 12h, préférez les heures matinales ou tardives. Pour qui ? Cette attraction est déconseillée aux enfants de moins de 10 ans. Accessible aux visiteurs en fauteuil roulant.

Vous avez choisi de profiter des vacances scolaires pour emmener toute la petite famille à Disneyland Paris ? Bonne idée, à condition que ces vacances s'étalent sur plusieurs zones, ainsi les Bordelais ne croiseront pas les Strasbourgeois, qui eux-mêmes éviteront les Toulousains. Bonne pioche ! Contrairement aux idées reçues, les week-end ne sont pas plus bondés que les jours de semaine, jours de prédilection des touristes étrangers. Les ponts et jours fériés enregistrent en revanche des pics de fréquentation, sachez-le ! Si vous souhaitez rester plus d'une journée classique, Disneyland Paris propose des forfaits séjours : 2 jours de visite dans les 2 parcs Disney et une nuit avec petit-déjeuner inclus, 3 jours de visite dans les 2 parcs Disney et 2 nuits avec petit-déjeuners inclus ou 4 jours de visite dans les 2 parcs Disney et 3 nuits avec petit-déjeuners inclus.

Vous pouvez acheter votre billet via le centre de réservation sécurisé du site, à l'entrée des Parcs Disney, aux magasins FNAC de Paris, aux guichets des principales stations RATP (métro) à Paris et dans certains hôtels parisiens.

Billet 1 jour/1 parc = à partir de 59 euros par adulte / à partir de 54 euros par enfant (entre 3 et 11 ans).

= à partir de 59 euros par adulte / à partir de 54 euros par enfant (entre 3 et 11 ans). Billet 1 jour/2 parcs = à partir de 79 euros par adulte / à partir de 74 euros par enfant (entre 3 et 11 ans).

= à partir de 79 euros par adulte / à partir de 74 euros par enfant (entre 3 et 11 ans). Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Selon la période, le prix du billet change. Disneyland Paris propose régulièrement des offres selon la période de l'année. Consultez et réservez les offres de billets pour Disneyland Paris.

Le parc d'attractions est situé à Marne-la-Vallée en Seine-et-Marne (77). Il n'a comme adresse qu'un code postal : 77777 Marne-la-Vallée. Si vous avez besoin d'une adresse pour votre GPS, les coordonnées à rentrer sont : Latitude : 48.876077 et Longitude : 2.79646.

Attention, les horaires ne sont pas les mêmes d'un parc à l'autre : le parc Disneyland est ouvert de 10h à 19h en semaine, de 10h à 22h le samedi et de 10h à 21h le dimanche. Le parc Walt Disney Studios est ouvert de 10h à 18h en semaine et de 10h à 19h les samedi et dimanche.