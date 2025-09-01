Disneyland Paris : la zone "La Reine des Neiges" débarque à cette date, qu'y verra-t-on ?

Le Parc Walt Disney Studios vient d'officialiser l'arrivée de la zone thématique World of Frozen. Voici les animations, attractions et décor prévus.

Après l'Avengers Campus entièrement consacré à l'univers Marvel qui enchante les fans de comics depuis 3 ans au Walt Disney Studios, une nouvelle zone du plan d'expansion titanesque de Disneyland Paris va voir le jour ce printemps 2026 et pas des moindres : il s'agit de World of Frozen, qui transportera les visiteurs au cœur du royaume d'Arendelle, inspiré du film d'animation à succès La Reine des Neiges et de sa suite.

Au menu, un décor plus vrai que nature qui reproduit fidèlement le village d'Arendelle et ses environs au Walt Disney Studios. Outre les fjords et l'architecture scandinave avec des villages aux toits pointus et des ponts typiques, on trouvera au centre de la zone le fameux Palais de Glace d'Elsa, perché au sommet de la Montagne du Nord, de 40 mètres de hauteur, qui surplombera l'ensemble de la zone.

L'attraction principale, Frozen Ever After, emmène les familles dans une balade en bateau à travers les aventures d'Elsa et Anna, les transportant dans les moments les plus mémorables du film, avec des animatroniques à la pointe de la technologie ainsi que des effets spéciaux aquatiques. A l'intérieur de la reproduction du fameux Château d'Arendelle, les visiteurs auront l'opportunité de rencontrer ces deux personnages emblématiques et bien d'autres... Une vidéo en time-lapse partagée par Walt Disney Imagineering permet d'avoir un joli aperçu du travail minutieux des équipes sur l'assemblage du décor du Palais de Glace d'Elsa :

Ce nouveau Land proposera également une expérience de shopping thématique pour prolonger l'immersion ainsi que des restaurants inspirés de la cuisine scandinave.