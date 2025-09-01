Disneyland Paris : la zone "La Reine des Neiges" débarque à cette date, qu'y verra-t-on ?
Le Parc Walt Disney Studios vient d'officialiser l'arrivée de la zone thématique World of Frozen. Voici les animations, attractions et décor prévus.
Après l'Avengers Campus entièrement consacré à l'univers Marvel qui enchante les fans de comics depuis 3 ans au Walt Disney Studios, une nouvelle zone du plan d'expansion titanesque de Disneyland Paris va voir le jour ce printemps 2026 et pas des moindres : il s'agit de World of Frozen, qui transportera les visiteurs au cœur du royaume d'Arendelle, inspiré du film d'animation à succès La Reine des Neiges et de sa suite.
Au menu, un décor plus vrai que nature qui reproduit fidèlement le village d'Arendelle et ses environs au Walt Disney Studios. Outre les fjords et l'architecture scandinave avec des villages aux toits pointus et des ponts typiques, on trouvera au centre de la zone le fameux Palais de Glace d'Elsa, perché au sommet de la Montagne du Nord, de 40 mètres de hauteur, qui surplombera l'ensemble de la zone.
L'attraction principale, Frozen Ever After, emmène les familles dans une balade en bateau à travers les aventures d'Elsa et Anna, les transportant dans les moments les plus mémorables du film, avec des animatroniques à la pointe de la technologie ainsi que des effets spéciaux aquatiques. A l'intérieur de la reproduction du fameux Château d'Arendelle, les visiteurs auront l'opportunité de rencontrer ces deux personnages emblématiques et bien d'autres... Une vidéo en time-lapse partagée par Walt Disney Imagineering permet d'avoir un joli aperçu du travail minutieux des équipes sur l'assemblage du décor du Palais de Glace d'Elsa :
Ce nouveau Land proposera également une expérience de shopping thématique pour prolonger l'immersion ainsi que des restaurants inspirés de la cuisine scandinave.
Qu'est-ce que l'Avengers Campus à Disneyland Paris ?
L'Avengers Campus, la plus récente zone du parc Disneyland Paris, est entièrement consacrée à l'univers Marvel. Elle se trouve dans le parc Walt Disney Studios depuis le 20 juillet 2022. Conçue comme un campus universitaire américain, elle prend place géographiquement à la place de l'ancienne zone "Backlot" qui comprenait les attractions Armageddon et Rock'n'Roller Coaster. A la place d'Armageddon, on y trouve désormais l'attraction Spider-Man W.E.B Adventure, où l'on se prend pour l'homme-araignée en lançant des toiles dans une expérience 3D qui détecte les mouvements. Quant à Rock'n'Roller Coaster, l'attraction est devenue Flight Force, un roller coaster plein de loopings dans l'espace avec Iron Man et Captain Marvel.
Dans le décor immersif de l'Avengers Campus, il est possible "d'y croiser un super-héros toutes les cinq minutes" tels que Thor, Captain America ou encore Black Widow, explique la présidente du parc, Natacha Rafalski.
Quelles sont les meilleures attractions de Disneyland Paris ?
Le parc d'attraction, inauguré le 12 avril 1992, s'étale sur près de 23 km², et est situé en Seine-et-Marne à 32 kilomètres de Paris. Disneyland Paris est composé de deux parcs : le Parc Disneyland et le Parc Walt Disney Studios. Le parc comprend également Disney Village, la partie festive du parc qui accueille des boutiques, des restaurants (notamment le célèbre Planet Hollywood ouvert en 1996) et plusieurs lieux de divertissement (un cinéma Gaumont, plusieurs salles d'arcades...) Pour que le conte de fées ne vire pas au cauchemar, suivez le guide ! Des astuces et du bon sens pour devenir un véritable disney addict.
Quelles sont les attractions phares du Parc Walt Disney Studios ?
- Spider-Man W.E.B. Adventure, une expérience familiale à 360 degrés. Les visiteurs ont pour mission d'aider Spider-Man à capturer les Spider-Bots en lançant virtuellement leurs toiles d'araignée.
- Avengers Assemble - Flight Force, un roller coaster à grande vitesse et plein de loopings, Les visiteurs devront faire équipe avec Iron Man et Captain Marvel face à une menace intergalactique. L'attraction comprendra un audio-animatronique des Avengers, avec une figurine d'Iron Man.
- Cars Road Trip, sur l'univers du film d'animation Cars, permet un voyage sur la célèbre route 66 et est une refonte du célèbre Studio Tram Tour. "Les rêves de Cars et de l'univers Pixar prennent vie" indique le parc d'attractions.
- Ratatouille : l'attraction : Depuis 2014, les petits (et les grands) se régalent avec l'attraction inspirée du film d'animation de Pixar "Ratatouille". Installés dans de petits wagons, munis de lunettes 3D, les visiteurs se glissent dans les cuisines du restaurant de Gusto ! Une magnifique scénographie, pour une attraction qui vaut le coup. Attention, le temps d'attente est parfois élevé (jusqu'à 90 minutes). Des "single rides" vous permettront d'y accéder plus rapidement, sous réserve de ne pas la faire en groupe (les personnes sont placées individuellement dans les wagonnets.) Pour qui ? Tout le monde !
- The Twilight Zone Tower of Terror : pénétrez dans un hôtel hanté et rencontrez-y les employés descendants du Hollywood Tower Hotel d'Hollywood, empruntez ensuite le fameux ascenseur et affrontez la peur du vide en chutant de 13 étages... Pour qui ? Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. Taille minimum requise : 1,02 m.
Arrivés à Magic Kingdom, le parc à thèmes de Disneyland Paris, vous pénétrez dans un monde parallèle avec ses jardins, sa rue principale bordée de boutiques et de restaurants, dominé par son extravagant château de la belle au bois dormant, véritable symbole du parc. Un monde qui se divise en paysages thématiques : Fantasyland, c'est ici que vivent les personnages Disney, Peter Pan, Pinocchio, Blanche-Neige et bien entendu la belle endormie du château. Frontierland évoque le Far West et l'esprit des pionniers chercheurs d'or. Adventureland est un pays de flibustiers et de terres lointaines tandis que Discoveryland est une fenêtre ouverte sur le monde de demain.
Les attractions phares à Frontierland
- Phantom Manor : Attraction vedette, ce train fantôme vous fera vivre 10 minutes d'effroi dans un manoir abandonné de tous, sauf de ses fantômes. Pour passer moins de temps dans la file d'attente, préférez les créneaux du matin, entre 13h et 14h et le soir. Pour qui ? Certaines scènes peuvent effrayer les plus jeunes.
- Mark Twain & Molly Brown : Sur la rivière du Frontierland, embarquez pour une croisière à bord d'un bateau à vapeur avec roue à aubes. Pour qui ? Toute la famille.
- Pocahontas Indian Village : Une aire de jeux dédiée aux petits indiens, parfait pour se défouler après quelques longues minutes de file d'attente. Pour qui ? Les plus petits.
- Big Thunder Mountain : Ce train fou qui se lance dans une mine du Far West dure un peu plus de 3 minutes. Victimes de leur succès, ces montagnes russes qui font partie des attractions phares du parc, attirent un grand nombre de visiteurs. Il faudra donc privilégier les horaires d'ouverture et de fermeture de parc pour éviter de trop longues files d'attente. Pour qui ? Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans. Taille minimum requise : 1,02 m.
Les attractions phares à Adventureland
- Indiana Jones et le Temple du Péril : Imaginez, visiter un temple en ruine au beau milieu de la jungle, les loopings en plus ! Une attraction qui atteint généralement son pic d'affluence vers 16h, préférez plutôt la fin de journée. Pour qui ? Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. Taille minimale requise pour l'accès : 1,40 m.
- Pirates of the Caribbean : De l'attaque du port par des pirates jusqu'à la destruction de la poudrière, cette immersion dans le monde de la flibusterie a fait les belles heures du parc depuis son ouverture. Pour qui ? Une attraction pour toute la famille, dont on ressort généralement un peu mouillé ! Certaines scènes peuvent effrayer les plus jeunes.
- La Cabane des Robinson : Gravissez cet arbre singulier, autrefois habité par les Robinson, une famille échouée sur une île tropicale. La famille s'y est construit une cabane avec les moyens du bord : des objets récupérés après le naufrage. Pour qui ? Les 176 marches à gravir ne rendront pas la visite accessible aux personnes à mobilité réduite, ni aux poussettes.
Les attractions phares à Fantasyland :
- Alice's Curious Labyrinth : Dans ce dédale végétal au pays des merveilles, prenez garde à ne pas croiser la méchante Reine de Coeur. Pour qui ? L'aventure convient très bien aux plus petits.
- It's a Small World : Des poupées de tous les pays qui chantent et dansent, un joyeux tour du monde en musique sur un air que l'on continue à fredonner toute la journée. Préférez l'attraction avant 13h et après 16h. Pour qui ? Pour toute la famille.
- Mad Hatter's Tea Cups : Un manège où l'on tournoie à bord des tasses à thé du Chapelier Fou. Pour qui ? Les enfants adorent.
- Peter Pan's Flight : Suivez Peter Pan, prenez votre envol au-dessus de Londres avant de retrouver les traces du Capitaine Crochet. Un voyage pour retrouver son âme d'enfant et une des attractions les plus prisées du parc, qu'il faudra éviter entre 15h et 16h. Pour qui ? Pour toute la famille.
Les attractions phares à Discoveryland :
- Buzz Lightyear Laser Blast : Empruntez l'Astro Blasters de Buzz l'Eclair, il vous servira à sauver le pays des jouets. Pour qui ? Une attraction très jeune public, mais susceptible d'effrayer les plus petits.
- Star Tours : l'Aventure Continue : une amélioration de l'attraction phare Star Tours, plébiscitée pour son voyage intergalactique en 3D dans l'univers de Star Wars. Place à une nouvelle destination donc, avec un nouveau pilote : C-3PO en personne ! Avec plus de 70 combinaisons de missions possibles à chaque vol, les visiteurs ne savent jamais où la Force les emmène. Que ce soit à travers les mondes de Jakku, Naboo, Hoth, Tatooine, l'Etoile de la Mort et bien d'autres... Les visiteurs doivent rester sur leurs gardes car même les rebondissements et les rencontres avec les personnages de Star Wars sont aléatoires, au risque de croiser le menacant Dark Vador.
- Star Wars Hyperspace Mountain : la version revisitée du célèbre Space Mountain ! Vous traversez la galaxie Star Wars à grande vitesse aux détours des vaisseaux TIE fighters ou sous la menace d'un Destroyer Stellaire. Pour éviter les longues files d'attente qui atteignent leur pic vers 12h, préférez les heures matinales ou tardives. Pour qui ? Cette attraction est déconseillée aux enfants de moins de 10 ans. Accessible aux visiteurs en fauteuil roulant.
Quand se rendre à Disneyland Paris ?
Vous avez choisi de profiter des vacances scolaires pour emmener toute la petite famille à Disneyland Paris ? Bonne idée, à condition que ces vacances s'étalent sur plusieurs zones, ainsi les Bordelais ne croiseront pas les Strasbourgeois, qui eux-mêmes éviteront les Toulousains. Bonne pioche ! Contrairement aux idées reçues, les week-end ne sont pas plus bondés que les jours de semaine, jours de prédilection des touristes étrangers. Les ponts et jours fériés enregistrent en revanche des pics de fréquentation, sachez-le ! Si vous souhaitez rester plus d'une journée classique, Disneyland Paris propose des forfaits séjours : 2 jours de visite dans les 2 parcs Disney et une nuit avec petit-déjeuner inclus, 3 jours de visite dans les 2 parcs Disney et 2 nuits avec petit-déjeuners inclus ou 4 jours de visite dans les 2 parcs Disney et 3 nuits avec petit-déjeuners inclus.
Quels sont les prix des billets pour Disneyland Paris ?
Vous pouvez acheter votre billet via le centre de réservation sécurisé du site, à l'entrée des Parcs Disney, aux magasins FNAC de Paris, aux guichets des principales stations RATP (métro) à Paris et dans certains hôtels parisiens.
- Billet 1 jour/1 parc = à partir de 51 euros par adulte / à partir de 47 euros par enfant (entre 3 et 11 ans).
- Billet 1 jour/2 parcs = à partir de 81 euros par adulte / à partir de 72 euros par enfant (entre 3 et 11 ans).
- Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
Selon la période, le prix du billet change. Disneyland Paris propose régulièrement des offres selon la période de l'année. Consultez et réservez les offres de billets pour Disneyland Paris.
Horaires, adresse et accès à Disneyland Paris
Le parc d'attractions est situé à Marne-la-Vallée en Seine-et-Marne (77). Il n'a comme adresse qu'un code postal : 77777 Marne-la-Vallée. Si vous avez besoin d'une adresse pour votre GPS, les coordonnées à rentrer sont : Latitude : 48.876077 et Longitude : 2.79646.
Attention, les horaires ne sont pas les mêmes d'un parc à l'autre : le parc Disneyland est ouvert de 9h30 à 21h en semaine et de 9h30 à 22h le week-end. Le parc Walt Disney Studios est ouvert de 9h30 à 20h en semaine et de 9h30 à 22h le week-end.
- Disneyland Paris en RER : pour les visiteurs venant du centre de Paris, le parc se trouve à 35 minutes de la station RER A - Nation. Deux gares desservent les parcs et hôtels : Marne-la-Vallée/Chessy, à 2 minutes à pied des Parcs, et Val d'Europe.
- Disneyland Paris en voiture : si vous vous y rendez en voiture, prenez l'autoroute A4 ou la "Francilienne". Consultez ici la feuille de route.
- Disneyland Paris par le train : une station a été spécialement imaginée pour faciliter l'accès au parc et il existe même un forfait train qui comprend l'aller/retour en TGV ou OUIGO en 2e classe, l'hébergement, le petit-déjeuner à votre hôtel et les billets d'entrée pour les deux parcs Disney.
- Disneyland Paris en navette : pour les visiteurs venant des aéroports de Paris, vous pouvez prendre la navette Magical Shuttle qui vous emmènera en 45 minutes aux Parcs Disneyland Paris ou à votre hôtel.
- Consulter le plan virtuel de Disneyland Paris
- Téléphone : 0 825 30 05 00