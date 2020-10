Lune bleue 2020 : pourquoi la pleine lune du samedi 31 octobre est rare ?

LUNE BLEUE - Ce samedi 31 octobre 2020, date d'Halloween, le ciel sera propice à l'observation d'une pleine lune bleue. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi et quelle est sa signification et symbolique spirituelle ?

[Mis à jour le 30 octobre 2020 à 19h10] Ce samedi 31 octobre 2020, le soir d'Halloween, il sera possible d'observer un phénomène rare qui ne s'est pas produit depuis 1944 : une pleine lune bleue. Contrairement à son appellation fascinante, la particularité de cette "lune bleue" ne réside pas dans sa couleur. En effet, à l'observation, une lune bleue est tout à fait similaire à une autre. Mais cette pleine lune du 31 octobre 2020 aura la particularité d'être la deuxième pleine lune du mois calendaire, la raison pour laquelle on la qualifie de lune bleue, et de tomber juste à temps pour notre traditionnelle fête des monstres, vampires et autres sorcières. En attendant les photos de cette lune bleue d'Halloween, observez les plus belles photos des dernières super lunes de l'année :

Une Super Lune se levait le 7 avril 2020 derrière la statue de l'ange Moroni, située au sommet du temple de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, à Salt Lake City, capitale de l'État américain de l'Utah.

Cette année 2020 si particulière par ces temps de coronavirus compte ainsi 13 lunes au lieu de 12 (puisque deux pleines lunes se produisent au cours du même mois au lieu d'une) et ce mois d'octobre 2020 est l'unique mois de l'année à compter deux pleines lunes. La prochaine fois qu'une lune bleue d'Halloween apparaîtra dans le ciel ne se produira pas avant 19 ans, le 31 octobre 2039.

Si la lune bleue survient tous les deux ans et demi, phénomène qui s'explique lorsqu'une deuxième pleine lune est visible dans le même mois, il est beaucoup plus rare qu'elle apparaisse à Halloween. En effet, la dernière fois qu'une treizième pleine lune s'était glissée à la date de cette fête, visible pour tous les fuseaux horaires, c'était en 1944, durant la Seconde Guerre mondiale. La prochaine lune bleue du 31 octobre n'aura d'ailleurs pas lieu avant 2039.

Une lune bleue n'est pas une lune de couleur bleue, mais signifie qu'au cours d'un même mois, deux pleines lunes apparaissent. En effet, cette année 2020, une première pleine lune est apparue le 1er octobre, et une seconde, la pleine lune bleue donc, apparaît ce 31 octobre. On n'observe habituellement qu'une seule pleine lune dans le mois, le cycle lunaire étant de 28 jours. Exceptionnellement, l'année 2020 a compté 13 lunes au lieu de 12. En règle générale, on aperçoit une seule Lune Bleue tous les 2,7 ans. La dernière lune bleue a eu lieu le 31 mars 2018.

La lune bleue sera visible dans le monde entier à des heures différentes : " La lune est toujours pleine pour tout le monde, mais elle bouge. Ça prend 12 heures pour qu'elle passe d'un hémisphère à l'autre. Ça signifie sans doute qu'elle se lèvera assez tôt pour avoir le temps d'être pleine partout sur la planète au cours de la même journée" a précisé le président de la Corporation d'astronomie de Val-Bélair à Radio Canada. En France, elle sera visible dès 15h51 (heure de Paris) et toute la nuit du 31 octobre 2020.

La pleine lune bleue du 31 octobre 2020 sera observable depuis toutes les parties du globe terrestre, pour tous les fuseaux horaires. Ce qui signifie qu'elle sera forcément visible dans le ciel de France, à condition que le ciel soit dégagé.

L'utilisation du terme "bleue" résulterait d'une bourde dans un article du magazine américain d'astronomie amateur Sky and Telescope, en 1946. L'article en question s'intitulait "Once in a Blue Moon" et avait été écrit par le journaliste James Hugh Pruett qui avait mal interprété l'Almanach des agriculteurs du Maine de 1937. Et c'est ainsi que cette expression qui porte à confusion a fait le tour du monde en un rien de temps... ! Tous les deux à trois ans, l'année comprend 13 pleines lunes au lieu de 12. La super lune bleue est donc associée au chiffre 13. Des croyances du Moyen-Âge associent ces années à 13 pleines lunes à des catastrophes naturelles mais les jardiniers évoquent plutôt des années particulièrement pluvieuses peu propices aux récoltes.

La dernière Super lune bleue a eu lieu le 31 janvier 2018. La conjonction des phénomènes, super lune bleue et super lune de sang, ne s'était pas produite depuis le 31 mars 1866 et la prochaine n'aura pas lieu avant le 31 janvier 2037. Pour comprendre ce phénomène de Super lune bleue de sang, lisez le paragraphe ci-dessous :

Si les éclipse lunaires peuvent survenir plusieurs fois par an, la conjonction des deux phénomènes (Super Lune et éclipse totale) est rare et donne lieu à ce que l'on appelle une lune de sang. Il y a plusieurs siècles, les "lunes de sang" étaient perçues comme l'annonce de grandes catastrophes. Aujourd'hui, on sait que cette couleur est due à la projection de la lumière du soleil. Pendant l'éclipse de lune, il est possible de "voir les reflets sur la surface lunaire de tous les levers et couchers de soleil sur la Terre", un phénomène qui résulte d'"un alignement rare de ces trois cycles astronomiques", a souligné au Point le professeur Jason Aufdenberg de l'université d'aéronautique d'Embry-Riddle en Floride.