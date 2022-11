Thomas Pesquet : l'astronaute français vise désormais la Lune

THOMAS PESQUET. Après deux missions dans l'ISS, l'astronaute français vise désormais la Lune. Aux côtés de sept homologues européens, il espère faire partie des trois chanceux qui partiront d'ici 2030 avec le programme Artemis.

[Mis à jour le 4 novembre 2022 à 15h14] Ingénieur en aéronautique, pilote de ligne, spationaute pour l'Agence européenne, plus jeune astronaute européen de l'ISS, Thomas Pesquet est devenu en quelques années l'astronaute français le plus connu du monde. Suivi par 2,5 millions de personnes sur son compte Instagram, il sait rendre son métier accessible et partage avec simplicité le quotidien de ce métier extraordinaire.

Après deux séjours dans la Station spatiale internationale, entre 2016 et 2021, et un total de 400 jours passés dans l'espace, Thomas Pesquet est aujourd'hui l'astronaute européen le plus expérimenté. Il vise désormais plus loin. Son objectif d'ici 2030 : la Lune. Dans le cadre de la participation de l'ESA au programme Artemis de la NASA, le Normand pourrait devenir le premier français à atteindre l'orbite lunaire et pourquoi pas, à marcher sur la Lune.

Né le 27 février 1978 à Rouen, Thomas Pesquet est un spationaute français de l'Agence spatiale européenne (ESA). Il commence par suivre une formation d'ingénieur aéronautique à l'ISAE-SUPAERO de Toulouse. À partir de 2002, il travaille comme ingénieur au Centre national d'études spatiales, le CNES. En 2005, il devient pilote de ligne pour Air France. Quatre ans plus tard, il est sélectionné par l'Agence spatiale européenne parmi 8 413 candidats. Il a alors 31 ans et devient le plus jeune astronaute européen. Accompagné des cinq autres nouvelles recrues, Thomas Pesquet entame alors une longue formation qui le mènera à Cologne au Centre des astronautes européens.

En novembre 2016, Thomas Pesquet décolle à bord d'un vaisseau Soyouz MS-03 pour sa première mission dans la Station spatiale internationale : la mission Proxima. Au cours de son premier séjour dans l'espace, il réalise une centaine d'expériences scientifiques et deux sorties extravéhiculaires pour des travaux de maintenance. Il rentre sur Terre en juin 2017 après 196 jours passés en orbite.

En 2021, Thomas Pesquet est recruté pour une deuxième mission dans l'ISS nommée Alpha. Thomas Pesquet décolle en avril 2021, accompagné de deux astronautes américains et un japonais, à bord d'une capsule Crew Dragon de la société SpaceX. Pendant son séjour, Thomas Pesquet est nommé commandant de l'ISS. Il est le premier français et le premier astronaute européen à occuper ce poste. Après 6 mois et 7 jours dans la station spatiale, les astronautes reviennent à bord du Crew Dragon et amerrissent dans le golfe du Mexique.

Thomas Pesquet à sa sortie du vaisseau Crew Dragon de SpaceX © Aubrey Gemignani/AP/SIPA (publiée le 14/10/2022)

Où voir le retour de Thomas Pesquet en vidéo ?

Le 8 novembre 2021, le CNES a retransmis en direct l'ensemble de l'opération du retour de Thomas Pesquet et de son équipage Crew-2 sur Terre. Accompagné des astronautes de la NASA, Megan McArthur et Shane Kimbrough, ainsi que d'Aki Hoshide de l'Agence spatiale japonaise, Thomas Pesquet a effectué sans encombre son voyage de retour. L'équipage a amerri dans le golfe du Mexique à 6h43. Vous pouvez revivre ce retour grâce à la vidéo suivante :

Quelles sont les missions de Thomas Pesquet en 2023 ?

Bien qu'il n'ait pas de mission spatiale prévue pour 2023, Thomas Pesquet travaille toujours pour l'ESA depuis le sol. Aujourd'hui il fait partie des sept astronautes européens candidats pour partir avec une prochaine mission Artemis vers la Lune.

Quand Thomas Pesquet retournera-t-il sur la Lune ?

Thomas Pesquet ne s'est jamais rendu sur la Lune. La dernière mission spatiale qui a vu un astronaute fouler le sol lunaire date de décembre 1972. Il s'agit de la mission Apollo 17 qui a eu lieu plusieurs années avant la naissance de Thomas Pesquet.

Le spationaute français a cependant l'espoir de poser un jour le pied sur la Lune. Ce rêve pourrait devenir réalité grâce au programme Artemis de la NASA d'ici la fin de la décennie. Toutefois, d'autres candidats sont volontaires et seul le futur choix de l'ESA permettra de connaître les heureux élus qui auront le privilège de s'envoler pour la Lune.

Quel rôle va jouer Thomas Pesquet dans la mission Artemis ?

En septembre 2022, l'ESA a présenté sa sélection d'astronautes pour le programme Artemis de la NASA. Thomas Pesquet fait partie de cette équipe de candidats aux côtés de Alexander Gerst, Matthias Maurer, Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti, Andreas Mogensen et Tim Peake. Mais parmi ces sept astronautes présélectionnés, seuls trois auront la chance de s'envoler vers le Lunar Gateway, la future station orbitale lunaire, et un seul aura le privilège de poser le pied sur la Lune d'ici 2030.

Si tous rêvent un jour d'aller fouler le sol lunaire, Thomas Pesquet préfère voir les choses comme un travail de groupe : "On est tous candidats et ce qui compte c'est d'y aller en tant qu'équipe", rapporte Science et Avenir. Le spationaute français n'a jamais caché son ambition de viser la Lune. "Ça me fait rêver, oui ! Et on a pas mal d'activités qui préparent vraiment la suite. La recherche scientifique prépare l'Homme dans l'espace, avec la Lune et Mars en ligne de mire" expliquait il en 2021 d'après France info.

Pourquoi Thomas Pesquet ne retournera pas sur l'ISS ?

Si certains astronautes de la NASA ont effectué trois séjours dans l'ISS, les règles établies par l'Agence spatiale européenne sont plus strictes. En effet, les astronautes européens ne peuvent actuellement pas réaliser plus de deux séjours dans la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet n'a donc aucune chance de retourner sur l'ISS sauf si l'ESA décidait de modifier ce point du règlement.

Cette restriction ne concerne que la Station spatiale internationale (ISS) et rien n'empêche Thomas Pesquet de s'envoler à nouveau dans l'espace pour une autre mission en direction de la Lune ou de Mars si l'occasion se présente un jour...

Quel âge a Thomas Pesquet ?

Thomas Pesquet est né le 27 février 1978, il a donc eu 44 ans en 2022. Âgé de seulement 38 ans lors de son premier séjour dans l'ISS en 2016, cela fait de lui le plus jeune astronaute européen sélectionné pour séjourner dans la Station spatiale.

Est-ce que Thomas Pesquet a grandi ?

Lors de leur séjour dans l'espace, les astronautes ont tendance à grandir sous l'effet de l'impesanteur. Thomas Pesquet, qui mesurait déjà 1m84 au décollage, est revenu avec 4 centimètres de plus à l'issue de sa mission. Cependant, cet allongement du corps n'est pas définitif, il faut environ deux semaines aux astronautes pour retrouver leur taille initiale après leur retour.

L'explication de ce phénomène est simplement liée à l'attraction terrestre. Sur Terre, à cause de la gravité, la colonne vertébrale se tasse sous l'effet du poids du corps. L'espace qui sépare les vertèbres se comprime, réduisant la taille de la personne mesurée. Dans l'espace avec l'impesanteur, cet effet de tassement n'existe plus puisque le corps n'est plus soumis à l'attraction de la Terre. Les astronautes gagnent ainsi quelques centimètres au cours de leur mission dans la Station spatiale.

Pourquoi Thomas Pesquet n'a pas d'enfant ?

Sur le sujet de sa vie de famille, Thomas Pesquet reste réservé mais a tout de même confié peu avant son départ pour sa seconde mission sur l'ISS avoir fait le choix avec sa compagne Anne Mottet de ne pas avoir d'enfants. Très impliqué dans sa carrière professionnelle, il estime que son rythme de vie est difficilement compatible avec une vie de famille. "On se laisse facilement absorber et la famille passe alors en second, malheureusement. Je pense qu'il faut essayer d'en profiter à fond entre les missions et dégager du temps pour ses proches, sinon, les liens se distendent." a-t-il déclaré au Parisien avant son départ vers l'ISS en avril 2022. Il ajoute que la décision du couple de ne pas avoir d'enfant n'est pas un sacrifice "c'est un choix de couple. On n'a jamais eu tellement le temps, ni l'envie irrépressible d'en avoir".

Qui est Anne Mottet, la compagne de Thomas Pesquet ?

Anne Mottet, qui partage sa vie avec Thomas Pesquet depuis plusieurs années, est une ingénieure agronome française. Elle détient un doctorat en agroécosystème et un diplôme d'ingénieur de l'Institut National Polytechnique de Toulouse. Chargée de politiques d'élevage à la Food and Agriculture Organization (FAO), Anne Mottet vit et travaille à Rome, en Italie.

Quel est le salaire de Thomas Pesquet ?

Accéder au métier d'astronaute est le fruit de longues années d'étude et d'un investissement total tout au long de la carrière. Les compétences et l'expérience de ces professionnels valent cher. Les salaires des astronautes sont basés sur une grille et dépendent du grade de chacun. Ainsi, un astronaute débutant correspond au grade A2 et sa rémunération s'élève à environ 6 500 euros. Thomas Pesquet, qui cumule environ 400 jours passés dans l'espace, est désormais un astronaute expérimenté de grade A4, le grade le plus élevé. Il touche un salaire situé entre 8 886,75 € et 9 778,49 €, d'après le journal Midi Libre.

Quelles langues parle Thomas Pesquet ?

Véritable polyglotte, Thomas Pesquet parle six langues différentes dont le français, sa langue maternelle. En plus de l'anglais et du russe qu'il a dû apprendre très rapidement pour sa mission dans la station spatiale, l'astronaute maîtrise également l'allemand, l'espagnol et le chinois.