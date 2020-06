Futuroscope 2020 : réouverture le 13 juin avec l'attraction Objectif Mars

FUTUROSCOPE - Le parc d'attractions situé en zone verte rouvre ses portes samedi 13 juin 2020, avec un nouveau roller coaster impressionnant : Objectif Mars.

[Mis à jour le 2 juin 2020 à 16h45] Suite à l'annonce du gouvernement concernant la deuxième phase de déconfinement, la saison 2020 du Futuroscope, suspendue depuis le 15 mars à cause du coronavirus, va pouvoir enfin reprendre samedi 13 juin 2020, avec sa nouvelle signature : Toutes les forces d'attraction. En effet, le parc d'attractions situé en zone verte près de Poitiers ouvrira ses portes le 13 juin d'abord les week-ends, puis tous les jours à compter du 27 juin 2020. "En concertation avec les services de l'État, le Futuroscope met en œuvre des mesures sanitaires pour assurer votre sécurité et celle de nos équipes. Nous vous invitons à en prendre connaissance ci-dessous avant votre visite, notamment l'obligation de réserver à l'avance" a annoncé la direction du parc.

Le Futuroscope rouvre ses portes à partir du 13 juin

Mesures sanitaires, capacité du parc, réservation https://t.co/kRheps8aWG

Consultez le calendrier d'ouverture https://t.co/uNA5IPXWQ6

Toutes les équipes du parc sont très heureuses de vous accueillir à nouveau ! pic.twitter.com/8PO1UZM14W — Futuroscope (@futuroscope) May 29, 2020

Samedi 13 juin, les visiteurs du parc pourront découvrir en avant-première Objectif Mars, le premier roller coaster du Futuroscope, et le plus gros investissement réalisé depuis la création du parc, à hauteur de 20 millions d'euros. Ils seront immergés au cœur d'un centre d'entrainement spatial, en se mettant dans la peau d'un futur astronaute. L'attraction promet aux visiteurs des effets uniques en France, comme le feu indoor, et un mode ludo-sensitif avec des champs électromagnétiques, des éruptions solaires, des accélérations supraluminiques, des pointes de vitesses jusqu'à 55 kilomètres /heure... L'attraction sera accessible dès 1 mètre 10 pour une durée de 2 minutes 50. Spectacles vivants fascinants, féeries d'eaux nocturnes, sensations fortes, voyages captivants... Le Futuroscope de Poitiers n'aura pas fini de vous surprendre. Découvrez ci-dessous les autres attractions présentes dans le parc, en détails ci-dessous.

Sébastien Loeb Racing Xpérience

Le Futuroscope livre à ses visiteurs une expérience ultra réaliste en VR (Réalité Virtuelle) 5D. Ils se trouvent embarqués dans une course poursuite à bord de la voiture de rallye du pilote Sébastien Loeb pour sauver le monde : une Peugeot 208 WRX - 580 CV allant de 0 à 100 km/heure en 1 seconde et 8 centièmes. Toutes les sensations semblent bien réelles : les secousses de la route sur le siège baquet, la fumée des dérapages contrôlés, les accélérations... Tout cela grâce à des simulateurs dernière génération, une réalisation cinématographique en immersion 360 degrés en 6K, des effets 5D et un son spatialisé... Son accessibilité se fait à partir d'1 mètre 20.

Dans les yeux de Thomas Pesquet

Il s'agit "des images inédites diffusées en grand format (...) avec une qualité 4K et un son spatialisé" de l'aventure spatiale du célèbre astronaute français de l'ESA. Le film, d'une durée de 25 minutes, réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff et Jurgen Hansen en partenariat avec la Cité de l'Espace de Toulouse, narre l'immersion du jeune astronaute dans l'espace, depuis son entraînement jusqu'à ses derniers instant à bord de son voyage de 6 mois dans la Station Spatiale. "Entre grands rêves de l'Homme, imaginaire et prouesse technologique et humaine, la dimension spatiale a toute sa place dans notre offre", souligne Dominique Hummel, Président du Directoire du Futuroscope. Le contenu est accessible à un large public, avec une dimension pédagogique grâce aux commentaires du narrateur, Thomas Pesquet lui-même, qui nous livre ses ressentis durant le voyage, ses sentiments sur la fragilité de la planète, ainsi que ses questionnements sur la place de l'homme dans l'univers.

L'Extraordinaire Voyage

Tel un homme-oiseau, faites le tour du monde en 4 minutes à bord d'un vol pas comme les autres qui vous plonge dans le désert égyptien, au-dessus des gratte-ciels de la futuriste Dubaï ou encore à travers d'étranges montgolfières au-dessus de Yellowstone… avec la sensation d'être plus léger que l'air ! Taille minimum requise : 1,05 m

L'Extraordinaire Voyage - Les pieds dans le vide © Futuroscope/Cube Creative/Brune/B. Comtesse

L'Extraordinaire Voyage est une attraction qui vous emmène aux frontières du réel dans un tour du monde version 21e siècle. A bord d'une incroyable machine volante, les passagers embarquent dans un voyage onirique pour découvrir les quatre coins du globe : décollage depuis les bassins du Futuroscope, traversée d'une arche temporelle, arrivée à Gizeh au-dessus des célèbres pyramides, changement de décor à Dubaï, survol des rives du Gange en Inde, découverte du magnifique Taj Mahal, plongée dans les cimes rocheuses de l'Himalaya, incursion dans le parc national de Yellowstone aux Etats-Unis, en se frayant un chemin parmi les montgolfières... cet extraordinaire voyage autour du monde sera aussi un voyage des sens, avec des sons réels (vent des dunes de sable), des odeurs (le patchouli au-dessus des rives du Gange) et des effets visuels (brouillard sur les cimes de l'Himalaya)) qui viennent stimuler l'expérience des visiteurs. La bande originale du film L'Extraordinaire Voyage, interprétée par l'orchestre symphonique de Paul Rouger, accompagne également le visiteur tout au long de l'épopée fantastique.

Arthur l'aventure 4D

Se glisser dans la peau d'un Minimoy pour sauver Arthur à bord d'une coccivolante, voici l'aventure imaginée par Luc Besson et inspirée de la trilogie Arthur et les Minimoys à vivre en 4D. Petits et grands en redemandent. Taille minimum requise : 1,05 m

La Machine à Voyager dans le Temps

Une expérience immersive et sensorielle dans l'univers du jeu vidéo des Lapins Crétins. A bord d'un train aux effets très spéciaux, les visiteurs du parc, munis de lunettes polarisées, sont envoyés dans un tourbillon spatio-temporel qui les font voyager de l'époque de Cro-Magnon à la conquête de l'espace.

La Machine à Voyager dans le Temps © Futuroscope/JL. Audy

Danse avec les Robots

Vous pensiez que les robots ne savaient pas danser ? Détrompez-vous, après avoir été formés par le chorégraphe Kamel Ouali, ces géants d'acier vous invitent à une danse un peu particulière. Après avoir pris place à bord d'un robot de sept mètres de haut, on se laisse emporter dans un vertigineux ballet aérien au rythme de la salsa, du rock'n roll, de la valse et du disco. Trois niveaux d'intensité sont proposés. Taille minimum requise : 1,20 m. Taille maximum : 1,95 m

Les Yeux Grands Fermés

Que diriez-vous de voir ce qui ne se voit pas ? Guidés par un animateur non-voyant, explorez différents univers dans un parcours dans le noir. Du Bayou de Louisiane au sommet de l'Himalaya en passant par l'effervescence de New York, sentez, écoutez, touchez ... C'est un nouveau monde qui s'offre à vous. A savoir : Une participation financière de 4 à 5 euros est demandée à l'entrée de l'attraction. Les bénéfices ainsi récoltés permettent au Futuroscope et à l'association "Les Yeux Grands Fermés" de soutenir des actions en faveur des personnes non-voyantes, notamment l'achat de matériels spécialisés. Taille minimum requise : 1,05 m

La Vienne Dynamique

Participez à un rallye encore plus immersif dans la Vienne. Sièges animés, effets de vitesse, eau, vent....Cette toute nouvelle version de l'attraction s'avère être un voyage touristique décapant et plein d'humour en compagnie de l'espiègle Guerliguet, un personnage végétal, taillé dans l'écorce d'un solide chêne. Taille minimum requise : 1,05 m.

La Vienne Dynamique © Caroline Schiff / Blend Images / Getty Images - harmonie57 &

L'Age de Glace

Une aventure sensorielle, immersive et participative dans l'univers de la saga de L'Age de Glace. Munis de lunettes polarisées, les visiteurs enfilent des peaux de bête pour rejoindre les héros dans un décor 4D de roche, de neige et de glace.

La Forge aux étoiles

Une aquaféerie nocturne imaginée par le Cirque du Soleil qui invite petits et grands à assister à l'amitié entre une jeune fille réelle et un géant cosmique ayant les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles.

La Forge aux Etoiles, une aquaféerie nocturne imaginée par le Cirque du Soleil. © Futuroscope/Cirque du Soleil/45 Degrees

Les Mystères du Kube

Toute journée au Futuroscope se termine par un spectacle nocturne féérique sous le signe de la musique. Des artistes acrobates et danseurs sont réunis au cœur de 600 m² de mapping vidéo qui tient lieu de décor.

La Loi du plus Fort

Partagez la journée périlleuse d'une souris scorpion et d'un tamia dans le désert de l'Arizona ou dans les forêts d'Amérique du Nord. Vivez, à leur échelle, face à un écran de 600 m², leurs courses et bagarre pour survivre dans la nature.

Illusio

Qui a dit qu'il n'y avait qu'à Las Vegas que l'on pouvait assister aux plus grands shows de magie ? Le Futuroscope a vu les choses en grand en donnant carte blanche à l'illusionniste Bertran Lotth pour un spectacle aérien, réglé au millimètre. Représentations tous les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires.

Le Petit Prince

Dans ce théâtre immersif, le Petit Prince vous invite à un voyage onirique et multi-sensoriel. A savoir : Pour participer à cette attraction, vous devez être en bonne santé et n'être affecté d'aucun trouble physique (troubles cardiaques, dos, colonne vertébrale, mal des transports...). Déconseillé aux femmes enceintes.

Chocs cosmiques

Dans un planétarium pas tout à fait comme les autres, faites un voyage spectaculaire à travers l'espace et le temps. Guidé par la voix de Lorànt Deutsch, on s'immerge dans l'espace pour découvrir à grande échelle les impacts cosmiques qui ont modelé l'univers.

Les Lapins Crétins au Futuroscope © Futuroscope - JL. Audy

Le Futuroscope vous propose différents types de billets d'entrée pour la date et la durée de votre choix, allant de 10 euros à 162 euros, selon que vous restez un seul jour ou plusieurs jours, en soirée seulement à partir de 17 heures ou en nocturne à partir de 20 heures, que vous soyez un enfant ou un adulte, accompagné ou non, en famille ou non. Le prix du billet simple pour un adulte est de 36 euros (billet daté). L'aquaféerie nocturne est toujours incluse dans le prix du billet. Le parc est gratuit pour les moins de 5 ans. Tous les tarifs.

Certains sites proposent des billets moins chers pour le Futuroscope. Les billets ont cependant une date ou une période d'entrée précise à respecter. Par exemple, sur le site de réservations de places Ticketac, vous pouvez bénéficier d'une réduction sur votre entrée.

Le Futuroscope est situé Avenue René Monory, 86360 Chasseneuil-du-Poitou.

Coordonnées GPS : N 46° 39' 48'' (46,66337) - E 0° 21' 43'' (0,36187)

: N 46° 39' 48'' (46,66337) - E 0° 21' 43'' (0,36187) Téléphone : 05 49 49 30 00

: 05 49 49 30 00 Site internet : www.futuroscope.com

: www.futuroscope.com Accès en voiture

Autoroute A10, sortie n°28 "Futuroscope". Depuis Paris : 3h | Depuis Tours : 50 min | Depuis La Rochelle : 1h30 | Depuis Bordeaux : 2h30.

Accès par le TGV

Gare TGV-Futuroscope. Depuis Paris : 1h20 | Depuis Bordeaux : 1h50 | Depuis Lyon : 3h20 | Depuis Lille : 3h30.

Le Parc est fermé jusqu'au 7 février 2020. Sa réouverture a lieu le samedi 8 février 2020. Il est ouvert de 10 heures jusqu'à la fin du spectacle nocturne (21 heures).

Le Futuroscope dispose de son propre hôtel moderne et coloré, 1 étoile, doté d'une capacité de 300 chambres simples et familiales de 1 à 5 personnes, dont 52 sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. Petit-déjeuner buffet, accès Wi-Fi gratuit et télévision à écran plat sont inclus dans le prix de l'hôtel. Les animaux de compagnie sont acceptés gratuitement. L'hôtel dispose d'un parking gratuit et la réception se fait 24h sur 24. L'accès piétonnier est direct au parc grâce à une passerelle, à 10 minutes à pieds.

Prix : à partir de 81,50 euros par personne.

: à partir de 81,50 euros par personne. Adresse : Boulevard Léonard de Vinci, 86360 Chasseneuil-du-Poitou.

: Boulevard Léonard de Vinci, 86360 Chasseneuil-du-Poitou. Téléphone : 05 49 49 37 37

: 05 49 49 37 37 En savoir plus sur le site officiel du Futuroscope

Si vous le pouvez, achetez vos billets en ligne et imprimez-les à la maison. Vous n'aurez pas à faire la queue aux guichets et serez les premiers arrivés aux attractions ! A l'entrée du parc, munissez-vous d'un plan. Edité chaque jour, les horaires des attractions et spectacles y sont mentionnés. Le Futuroscope remporte un grand succès pendant les vacances scolaires et ponts de mai, privilégiez plutôt septembre ou octobre pour une visite en toute sérénité. Les jours de forte affluence, mieux vaut suivre ces quelques recommandations pour éviter les temps d'attente ou se retrouver dans la foule.

Arthur, l'aventure 4D, Le Petit Prince, Danse avec les robots, La Vienne Dynamique, le 8e continent, Animaux du Futur... sont des attractions très prisées. Mieux vaut donc s'y précipiter dès l'ouverture du parc ou en toute fin de journée. Le spectacle nocturne constitue le grand rendez-vous du parc en fin de journée. Prévoyez d'arriver une demi-heure avant le début du spectacle pour avoir une vue imprenable. C'est également le moment où les autres attractions du parc sont désertées. A bon entendeur !

Arthur, l'Aventure 4D © Futuroscope - M.Vimenet - 2009 EuropaCorp - TF1 Films

L'application mobile du Futuroscope vous guidera tout au long de la journée. On peut y suivre en temps réel les horaires et temps d'attente des attractions, se repérer dans le parc, se tester avec des quiz pour en savoir plus sur le Futuroscope et jouer en famille entre deux attractions. Ce service est gratuit si vous avez un accès Internet inclus dans votre forfait.

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour se restaurer, le parc propose 7 restaurants thématiques et de nombreux points de restauration à emporter. Parmi eux, le KaDéliceScope (buffet à volonté) et Le Cristal (restaurant gastronomique) proposent un service de réservation en ligne avec votre billet ou votre séjour.