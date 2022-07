Futuroscope 2022 : "Chasseurs de Tornades", une attraction de haute volée

FUTUROSCOPE. Le parc d'attractions de Poitiers a inauguré samedi 2 juillet sa nouvelle attraction immersive "Chasseurs de Tornades". Retour d'expérience et aperçu des dernières et prochaines nouveautés.

[Mis à jour le 4 juillet 2022 à 15h35] Le Futuroscope de Poitiers n'a définitivement pas fini de nous surprendre. Après l'ouverture de son premier hôtel thématique Station Cosmos, petit bijou galactique côtoyant Space Loop, un nouveau restaurant follement futuriste, le parc d'attractions situé à Poitiers redouble d'attractivité avec une nouvelle attraction immersive qui vient de voir le jour et que Linternaute.com a pu tester.

Chasseur de Tornades, installé dans l'ancien pavillon Images Studio entièrement réaménagé, est une expérience immersive haut de gamme qui aura coûté 21 millions d'euros au parc et qui en vaut largement la chandelle. Au terme d'un parcours scénique de près d'une demi-heure reconstituant les locaux d'une équipe de chasseurs de tornades chargés de surveiller leurs formations dans la région du Futuroscope, le visiteur est installé sur une plateforme de 120 places tournant sur elle-même et pouvant atteindre 30 kilomètres / heure. L'immersion dans l'aventure de l'équipe de chasseurs de tornades, qui vient de détecter une tornade de forte intensité, peut commencer grâce à un assemblage technologique d'une grande prouesse.

La plateforme rotative de 80 tonnes de l'attraction "Chasseurs de Tornades", vu d'en haut ! © Sarah Ponchin / Linternaute.com

Un gigantesque écran LED circulaire d'une superficie de 420 m² diffuse un film mixant images live et effets de synthèse en 20K, entrecoupé par deux scènes réelles et mobiles en salle. Durant les scènes réelles, un pick-up de 2 tonnes se déplace entre deux scènes mobiles qui font des transitions naturelles vers le film, où on retrouve le bolide en images de synthèse.

Bully, le pick-up hautement équipé de l'attraction "Chasseurs de Tornades" du Futuroscope, qui se déplace entre les deux scènes réelles, monté sur un rail. © Sarah Ponchin / Linternaute.com

Durant le périple qui suit Mélanie Melville, directrice du Centre d'Etudes de Météorologies Extrêmes (CEMEX) et Alex Faure, chasseur de tornades, dans le pick-up, le visiteur est secoué sur son siège au fur et à mesure qu'il se retrouve au cœur de la tornade, avec la plateforme qui tourne de plus en plus vite et des effets spéciaux 4D qui se ressentent de plus en plus fort (effets de vent avec une quarantaine de ventilateurs de différentes tailles, dégagements de fumée à base d'eau dit low fog et pyrotechnie à base de fumée lourde et d'étincelles). On en ressort émerveillés et légèrement décoiffés. L'attraction est ouverte à toute la famille !

Le pick-up de l'attraction "Chasseurs de Tornades" que le visiteur suit en image de synthèse © Sarah Ponchin - Linternaute.com

Enfin, en plus de pouvoir profiter librement des 40 attractions du parc et du décor renouvelé dans une thématique champêtre à l'extérieur (transats géants en fausse herbe, coussins colorés pour se prélasser de-ci de-là sur les gazons verdoyants), les visiteurs ont droit à un spectacle nocturne en plein air tous les soirs à la tombée de la nuit, jusqu'à 21 heures, baptisé La Clé des Songes, une aquaféerie mêlant lumières, jeux d'eaux et pyrotechnies. Linternaute.com fait le point sur toutes ces nouveautés avec les infos pratiques ci-dessous.

Le spectacle nocturne La Clé des Songes au Futuroscope. © JL AUDY/FUTUROSCOPE

Avec l'attraction immersive Chasseurs de Tornades, les visiteurs sont invités à suivre une météorologue et un chasseur de tornade expérimenté, chargés de surveiller la formation et le déplacement des cyclones, les accueillent dans leur laboratoire. Quand soudain, une tornade est détectée… L'attraction prend place dans un théâtre circulaire immersif, dans lequel 120 sièges sont positionnés sur une plateforme rotative qui s'incline dans de multiples directions, pouvant tourner jusqu'à 30 km/h, permettant aux visiteurs de vivre pleinement l'action ! Le plus grand écran LED d'Europe englobe le tout pour une vision à 360° sur 17 mètres de diamètre et 8 mètres de haut, soit 470 m² de surface de projection. L'attraction propose de multiples effets spéciaux : effets de vents puissants grâce à 8 ventilateurs au plafond, pyrotechnie, décors mobiles, présence d'un véhicule 4x4 réel sur scène.

L'attraction Chasseurs de tornades du Futuroscope. © Parc du FUTUROSCOPE

Station Cosmos est un hôtel familial haut de gamme dont les décors ont été inspirés des univers de la science-fiction et de la high tech. Il s'agit du premier hôtel thématisé conçu comme un station galactique. Il abrite 76 chambres familiales de 28 m² minimum, conçues comme les cabines d'un vaisseau spatial, pouvant accueillir jusqu'à 4 passagers. Alliant design original et confort, elles forment de véritables cocons propices au repos et à l'évasion tant elles accentuent la sensation de séjourner à des années-lumière de la Terre. Le petit-déjeuner sera servi dans le restaurant thématisé attenant Space Loop. A partir de 342€ (hors taxes de séjour et frais de dossier) pour une nuit à Station Cosmos pour 2 personnes avec petit-déjeuner inclus à Space Loop et 2 jours de visite sur le Parc Futuroscope.

Chambre de l'hôtel Station Cosmos du Futuroscope. © Parc du FUTUROSCOPE

Le RollercoasterRestaurant® baptisé Space Loop est accessible pour les visiteurs du parc mais pas que, puisqu'il est situé à l'extérieur du parc, aux abords de l'hôtel Station Cosmos. Après avoir passé commande via des écrans tactiles, vous assistez au spectacle de vos plats traversant le restaurant sur un incroyable système de rails et réalisant des loopings avant d'arriver tout chaud sur votre table ! Avec 208 places assises, le restaurant vous accueille midi et soir ou même pour une pause l'après-midi. Il est également accessible aux non-visiteurs du parc. Consulter la carte du Space Loop.

Le restaurant Space Loop du Futuroscope. © Parc du FUTUROSCOPE

Le Bar des Pilotes est un bar lounge situé au premier étage du module central de l'hôtel thématisé Station Cosmos, prolongé par une terrasse panoramique extérieure, offre une belle vue sur le parc du Futuroscope. Ce bar lounge accueille les résidents de l'hôtel Station Cosmos et tous les visiteurs et non-visiteurs du parc du Futuroscope chaque jour de 12h à 22h.

, haut de gamme, d'une capacité de 120 chambres familiales, verra le jour autour d'un lac situé dans le prolongement de Station Cosmos. Au printemps 2024, un parc aquatique d'un nouveau genre pour le moment baptisé "Aquascope", prendra la place de l'Arena Futuroscope.

Parmi les 40 attractions du Futuroscope, découvrez les meilleures (un système de file d'attente virtuelle appelé Lineberty permet aux visiteurs de réserver un créneau d'accès aux attractions phares L'Extraordinaire Voyage, La Vienne Dynamique, Sébastien Loeb Xperience et L'Age de Glace) :

Objectif Mars : le premier roller coaster du Futuroscope, plus gros investissement réalisé depuis la création du parc, à hauteur de 20 millions d'euros. Immergés au cœur d'un centre d'entrainement spatial, les visiteurs se mettent dans la peau d'un futur astronaute. L'attraction promet aux visiteurs des effets uniques en France, comme le feu indoor, et un mode ludo-sensitif avec des champs électromagnétiques, des éruptions solaires, des accélérations supraluminiques, des pointes de vitesses jusqu'à 55 kilomètres /heure... L'attraction est accessible dès 1 mètre 10 pour une durée de 2 minutes 50.

L'attraction Objectif Mars du Futuroscope. © JL AUDY

Dans les yeux de Thomas Pesquet : il s'agit "des images inédites diffusées en grand format (...) avec une qualité 4K et un son spatialisé" de l'aventure spatiale du célèbre astronaute français de l'ESA. Le film, d'une durée de 25 minutes, réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff et Jurgen Hansen en partenariat avec la Cité de l'Espace de Toulouse, narre l'immersion du jeune astronaute dans l'espace, depuis son entraînement jusqu'à ses derniers instant à bord de son voyage de 6 mois dans la Station Spatiale. "Entre grands rêves de l'Homme, imaginaire et prouesse technologique et humaine, la dimension spatiale a toute sa place dans notre offre", souligne Dominique Hummel, Président du Directoire du Futuroscope. Le contenu est accessible à un large public, avec une dimension pédagogique grâce aux commentaires du narrateur, Thomas Pesquet lui-même, qui nous livre ses ressentis durant le voyage, ses sentiments sur la fragilité de la planète, ainsi que ses questionnements sur la place de l'homme dans l'univers.

L'Extraordinaire Voyage - Les pieds dans le vide © Futuroscope/Cube Creative/Brune/B. Comtesse

L'Extraordinaire Voyage est une attraction qui vous emmène aux frontières du réel dans un tour du monde version 21e siècle. A bord d'une incroyable machine volante, les passagers embarquent dans un voyage onirique pour découvrir les quatre coins du globe : décollage depuis les bassins du Futuroscope, traversée d'une arche temporelle, arrivée à Gizeh au-dessus des célèbres pyramides, changement de décor à Dubaï, survol des rives du Gange en Inde, découverte du magnifique Taj Mahal, plongée dans les cimes rocheuses de l'Himalaya, incursion dans le parc national de Yellowstone aux Etats-Unis, en se frayant un chemin parmi les montgolfières... cet extraordinaire voyage autour du monde sera aussi un voyage des sens, avec des sons réels (vent des dunes de sable), des odeurs (le patchouli au-dessus des rives du Gange) et des effets visuels (brouillard sur les cimes de l'Himalaya)) qui viennent stimuler l'expérience des visiteurs. La bande originale du film L'Extraordinaire Voyage, interprétée par l'orchestre symphonique de Paul Rouger, accompagne également le visiteur tout au long de l'épopée fantastique.

Arthur l'aventure 4D : se glisser dans la peau d'un Minimoy pour sauver Arthur à bord d'une coccivolante, voici l'aventure imaginée par Luc Besson et inspirée de la trilogie Arthur et les Minimoys à vivre en 4D. Petits et grands en redemandent. Taille minimum requise : 1,05 m

La Machine à Voyager dans le Temps © Futuroscope/JL. Audy

Sébastien Loeb Racing Xpérience : le Futuroscope livre à ses visiteurs une expérience ultra réaliste en VR (Réalité Virtuelle) 5D . Ils se trouvent embarqués dans une course poursuite à bord de la voiture de rallye du pilote Sébastien Loeb pour sauver le monde : une Peugeot 208 WRX - 580 CV allant de 0 à 100 km/heure en 1 seconde et 8 centièmes. Toutes les sensations semblent bien réelles : les secousses de la route sur le siège baquet, la fumée des dérapages contrôlés, les accélérations... Tout cela grâce à des simulateurs dernière génération, une réalisation cinématographique en immersion 360 degrés en 6K, des effets 5D et un son spatialisé... Son accessibilité se fait à partir d'1 mètre 20.

: vous pensiez que les robots ne savaient pas danser ? Détrompez-vous, après avoir été formés par le chorégraphe Kamel Ouali, ces géants d'acier vous invitent à une danse un peu particulière. Après avoir pris place à bord d'un robot de sept mètres de haut, on se laisse emporter dans un vertigineux ballet aérien au rythme de la salsa, du rock'n roll, de la valse et du disco. Trois niveaux d'intensité sont proposés. Taille minimum requise : 1,20 m. Taille maximum : 1,95 m La Vienne Dynamique : participez à un rallye encore plus immersif dans la Vienne. Sièges animés, effets de vitesse, eau, vent....Cette toute nouvelle version de l'attraction s'avère être un voyage touristique décapant et plein d'humour en compagnie de l'espiègle Guerliguet, un personnage végétal, taillé dans l'écorce d'un solide chêne. Taille minimum requise : 1,05 m.

La Vienne Dynamique © Caroline Schiff / Blend Images / Getty Images - harmonie57 &

La Clé des Songes : accompagnée dans son épopée au royaume des rêves par le Marchand de Sable, Ada, une extravagante scientifique part en quête de la Clé des Songes qui a disparu. Décors gigantesques, mises en lumières, jeux d'eaux et pyrotechnies contribuent au fort pouvoir immersif du spectacle, proposé tous les soirs, à la tombée de la nuit.

IllusiO, un destin magiqur : qui a dit qu'il n'y avait qu'à Las Vegas que l'on pouvait assister aux plus grands shows de magie ? Le Futuroscope a vu les choses en grand en donnant carte blanche à l'illusionniste Bertran Lotth pour un spectacle aérien, réglé au millimètre. Représentations tous les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires.

Le Futuroscope vous propose différents types de billets d'entrée. Pour réserver en toute sérénité, le Futuroscope offre la possibilité d'annuler ou de modifier son billet sans frais jusqu'à J-2 en cas d'imprévu lié au Covid-19.

Billet 1 jour daté à partir de 38 euros par adulte (13 ans et +). Spectacle nocturne inclus.

Séjour 2 jours + 1 nuit (petit déjeuner inclus) à partir de 53,50 euros par adulte et par jour, logés en chambre double à l'hôtel du Futuroscope. Spectacle nocturne inclus.

Le parc est gratuit pour les moins de 5 ans. Tous les tarifs.

Certains sites proposent des billets moins chers pour le Futuroscope. Les billets ont cependant une date ou une période d'entrée précise à respecter. Par exemple, sur le site de réservations de places Ticketac, vous pouvez bénéficier d'une réduction sur votre entrée.

Le Futuroscope est situé Avenue René Monory, 86360 Chasseneuil-du-Poitou.

Coordonnées GPS : N 46° 39' 48'' (46,66337) - E 0° 21' 43'' (0,36187)

: N 46° 39' 48'' (46,66337) - E 0° 21' 43'' (0,36187) Téléphone : 05 49 49 30 00

: 05 49 49 30 00 Site internet : www.futuroscope.com

: www.futuroscope.com Accès en voiture : Autoroute A10, sortie n°28 "Futuroscope". Depuis Paris : 3h | Depuis Tours : 50 min | Depuis La Rochelle : 1h30 | Depuis Bordeaux : 2h30.

: Autoroute A10, sortie n°28 "Futuroscope". Depuis Paris : 3h | Depuis Tours : 50 min | Depuis La Rochelle : 1h30 | Depuis Bordeaux : 2h30. Accès par le TGV : Gare TGV-Futuroscope. Depuis Paris : 1h20 | Depuis Bordeaux : 1h50 | Depuis Lyon : 3h20 | Depuis Lille : 3h30.

Le parc est ouvert de 10 heures jusqu'à la fin du spectacle nocturne (21 heures en hiver, 22 heures au printemps/été).

Si vous le pouvez, achetez vos billets en ligne et imprimez-les à la maison. Vous n'aurez pas à faire la queue aux guichets et serez les premiers arrivés aux attractions ! A l'entrée du parc, munissez-vous d'un plan. Edité chaque jour, les horaires des attractions et spectacles y sont mentionnés. Le Futuroscope remporte un grand succès pendant les vacances scolaires et ponts de mai, privilégiez plutôt septembre ou octobre pour une visite en toute sérénité. Les jours de forte affluence, mieux vaut suivre ces quelques recommandations pour éviter les temps d'attente ou se retrouver dans la foule.

Arthur, l'aventure 4D, Le Petit Prince, Danse avec les robots, La Vienne Dynamique, le 8e continent, Animaux du Futur... sont des attractions très prisées. Mieux vaut donc s'y précipiter dès l'ouverture du parc ou en toute fin de journée. Le spectacle nocturne constitue le grand rendez-vous du parc en fin de journée. Prévoyez d'arriver une demi-heure avant le début du spectacle pour avoir une vue imprenable. C'est également le moment où les autres attractions du parc sont désertées. A bon entendeur !

Arthur, l'Aventure 4D © Futuroscope - M.Vimenet - 2009 EuropaCorp - TF1 Films

L'application mobile du Futuroscope vous guidera tout au long de la journée. On peut y suivre en temps réel les horaires et temps d'attente des attractions, se repérer dans le parc, se tester avec des quiz pour en savoir plus sur le Futuroscope et jouer en famille entre deux attractions. Ce service est gratuit si vous avez un accès Internet inclus dans votre forfait.

Pour se restaurer, le parc propose 9 restaurants thématiques et de nombreux points de restauration à emporter. Parmi eux, le KaDéliceScope (buffet à volonté) et Le Cristal (restaurant gastronomique) proposent un service de réservation en ligne avec votre billet ou votre séjour.