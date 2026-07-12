Feu d'artifice des 13 et 14 juillet 2026 : horaires, spots et la liste des villes où ils sont annulés

Où voir les feux d'artifice des 13 et 14 juillet 2026 ? Horaires à Paris, Lyon, Marseille... et le point complet sur les nombreuses annulations pour canicule.

Les feux d'artifice de la Fête nationale s'apprêtent à illuminer le ciel, mais le programme s'annonce particulièrement bouleversé cette année. À Paris, le grand spectacle pyrotechnique et le concert géant depuis la Tour Eiffel se tiendront exceptionnellement le lundi 13 juillet 2026 au soir. Partout en France, de Bordeaux à Marseille en passant par Lyon ou Strasbourg, les municipalités finalisent leurs préparatifs pour célébrer le 13 ou le 14 juillet.

Attention toutefois : l'alerte est maximale sur le front de la météo. En raison de la vigilance rouge canicule et d'un risque extrême d'incendie, plusieurs grandes villes comme Nantes, Montpellier, Nîmes, Biarritz ou Pornic ont annulé ou reporté leur feu d'artifice. Quelles sont les communes qui maintiennent le show et à quelle heure ? Horaires, annulations de dernière minute et meilleurs spots : retrouvez toutes les mises à jour en temps réel dans notre guide complet ville par ville.

Exceptionnellement cette année, le feu d'artifice de la tour Eiffel est tiré le lundi 13 juillet 2026 au soir. Le lancement des premières fusées aura lieu à 23h précises. Le spectacle dure 20 minutes pour se clôturer à 23h20. Le feu d'artifice intitulé "Heureux, ensemble" s'accompagnera, comme chaque année, d'une création artistique inédite, musicale et visuelle avec une chorégraphie impressionnante de 1 600 drones. Pour organiser au mieux vos sorties de ce long week-end, notez que la tour Eiffel est fermée à la visite toute la journée du lundi 13 juillet 2026 pour ses préparatifs, avant une réouverture normale le mardi 14 juillet 2026.

Quels sont les meilleurs spots gratuits pour voir le feu d'artifice de la Fête nationale à Paris ?

L'accès au Champ-de-Mars et à l'esplanade du Trocadéro pour assister au Concert de Paris et au show est entièrement gratuit et sans réservation. Compte tenu de la forte affluence (plusieurs dizaines de milliers de spectateurs attendus), il est vivement conseillé d'arriver en fin d'après-midi pour passer les contrôles de sécurité et accéder aux pelouses.

Si vous souhaitez éviter le cœur de la zone de sécurité, voici une petite sélection de spots parisiens d'où admirer, même partiellement, le feu d'artifice gratuitement et avec une vue dégagée le soir du 13 juillet :

Les places et avenues clés : Esplanade du Trocadéro, Place de la Concorde, Avenue de Camoens, Rue Le Tasse, Rue Saint-Dominique, Rue Galilée, Place de Catalogne, Avenue du Maine.

: Esplanade du Trocadéro, Place de la Concorde, Avenue de Camoens, Rue Le Tasse, Rue Saint-Dominique, Rue Galilée, Place de Catalogne, Avenue du Maine. Les ponts de Paris : Pont de Bir-Hakeim, Pont de l'Alma, Pont Alexandre III, milieu du Pont de la Concorde, Passerelle Léopold-Sédar-Senghor, Pont Neuf.

: Pont de Bir-Hakeim, Pont de l'Alma, Pont Alexandre III, milieu du Pont de la Concorde, Passerelle Léopold-Sédar-Senghor, Pont Neuf. Les quais de Seine : Quai André Citroën, Quai de Grenelle, Quai Jacques Chirac, les quais vers l’Hôtel de Ville.

: Quai André Citroën, Quai de Grenelle, Quai Jacques Chirac, les quais vers l’Hôtel de Ville. Les panoramas en hauteur et parcs : Le parvis du Sacré-Cœur (hauteurs de Montmartre), les hauteurs de Belleville (Rue des Pyrénées), au bord du Jardin des Tuileries, l'Arc de Triomphe, le toit de la Bellevilloise, l'observatoire de Meudon ou encore la passerelle de l'Avre à Saint-Cloud.

Quelles stations de métro et RER sont fermées le 13 juillet 2026 ?

Pour des raisons de sécurité et de gestion des flux de voyageurs, la préfecture de Police de Paris met en place d'importantes restrictions de circulation sur le réseau RATP. Voici les horaires précis de fermeture des stations le lundi 13 juillet 2026 :

Ligne 1 : Charles de Gaulle-Étoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées-Clémenceau, Concorde, Tuileries (toutes fermées de 6h30 à 14h)

: Charles de Gaulle-Étoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées-Clémenceau, Concorde, Tuileries (toutes fermées de 6h30 à 14h) Ligne 2 : Charles de Gaulle-Étoile (de 6h30 à 14h)

: Charles de Gaulle-Étoile (de 6h30 à 14h) Ligne 6 : Charles-de-Gaulle Étoile (6h30 à 14h) ; Cambronne, Kléber, Passy, Trocadéro, Bir-Hakeim, Dupleix (à partir de 19h) ; Boissière, La Motte-Picquet Grenelle, Sèvres-Lecourbe (à partir de 23h)

: Charles-de-Gaulle Étoile (6h30 à 14h) ; Cambronne, Kléber, Passy, Trocadéro, Bir-Hakeim, Dupleix (à partir de 19h) ; Boissière, La Motte-Picquet Grenelle, Sèvres-Lecourbe (à partir de 23h) Ligne 8 : Concorde (6h30 à 14h) ; École Militaire, Invalides, La Tour-Maubourg (à partir de 19h) ; La Motte-Picquet Grenelle (à partir de 23h)

: Concorde (6h30 à 14h) ; École Militaire, Invalides, La Tour-Maubourg (à partir de 19h) ; La Motte-Picquet Grenelle (à partir de 23h) Ligne 9 : Franklin D. Roosevelt (6h30 à 14h) ; Trocadéro, Alma-Marceau, Iéna, Rue de la Pompe (à partir de 19h)

: Franklin D. Roosevelt (6h30 à 14h) ; Trocadéro, Alma-Marceau, Iéna, Rue de la Pompe (à partir de 19h) Ligne 10 : Javel - André Citroën, Église d’Auteuil, Avenue Émile Zola, Boulogne Pont de Saint-Cloud, Boulogne Jean Jaurès, Chardon Lagache, Charles Michels, Michel-Ange Auteuil, Michel-Ange Molitor, Mirabeau, Porte d’Auteuil, Ségur (tous à partir de 19h) ; La Motte-Picquet Grenelle (de 19h à 23h, puis fermeture complète à partir de 23h)

: Javel - André Citroën, Église d’Auteuil, Avenue Émile Zola, Boulogne Pont de Saint-Cloud, Boulogne Jean Jaurès, Chardon Lagache, Charles Michels, Michel-Ange Auteuil, Michel-Ange Molitor, Mirabeau, Porte d’Auteuil, Ségur (tous à partir de 19h) ; La Motte-Picquet Grenelle (de 19h à 23h, puis fermeture complète à partir de 23h) Ligne 12 : Concorde (de 6h30 à 14h)

: Concorde (de 6h30 à 14h) Ligne 13 : Champs-Élysées-Clémenceau (6h30 à 14h) ; Invalides, Saint-François-Xavier, Varenne (à partir de 19h)

: Champs-Élysées-Clémenceau (6h30 à 14h) ; Invalides, Saint-François-Xavier, Varenne (à partir de 19h) RER A : Charles de Gaulle-Étoile (de 6h30 à 14h)

: Charles de Gaulle-Étoile (de 6h30 à 14h) RER C : Champ-de-Mars Tour Eiffel (à partir de 15h) ; Pont de l’Alma, Avenue du Président Kennedy - Maison de Radio France, Javel, Invalides (toutes à partir de 19h)

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Lyon ?

À Lyon, le feu d'artifice est tiré depuis la colline de Fourvière (5e arrondissement) à partir de 22h30 le mardi 14 juillet 2026. Le spectacle dure un peu plus de 20 minutes et propose de nombreux tableaux rythmés. Pour en prendre plein les yeux, les meilleurs spots se situent sur les quais de Saône, du côté de la Presqu'île.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Bordeaux ?

Le feu d'artifice de Bordeaux commence à 22h30 le mardi 14 juillet 2026. Les fusées sont lancées directement depuis des barges sur la Garonne face au Miroir d'eau. Pour bien le voir, installez-vous près du Miroir d'eau, sur le pont de pierre, ou sur la rive droite pour une vue panoramique.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Marseille ?

Exceptionnellement, le traditionnel feu d'artifice de la Fête nationale est tiré le lundi 13 juillet 2026 à 22h30, depuis le Vieux-Port et le fort d'Entrecasteaux pour un show de 30 minutes en musique. Installez-vous sur le Vieux-Port ou au jardin du Pharo qui ouvrira exceptionnellement ses portes à partir de 18 heures !

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Toulouse ?

À Toulouse, le grand show pyrotechnique débute à 22h30 le lundi 13 juillet 2026. Les tirs se font depuis des barges installées au milieu de la Garonne pour offrir à tous une vue à 360°. Le spectacle est entièrement synchronisé sur une bande-son musicale. Les meilleurs spots de visionnage sont le Pont Neuf, le pont Saint-Michel et le quai de la Daurade. Le mardi 14 juillet 2026, un autre feu d'artifice est tiré à 22h30 au-dessus du lac de la Reynerie.

Où et quand a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Strasbourg ?

Le feu d'artifice de Strasbourg est programmé à 22h30 le mardi 14 juillet 2026, agrémenté pour la première fois de séquences de drônes. Il est tiré depuis le parc de l'Étoile. Le public peut se rassembler tout autour du parc pour admirer les tableaux colorés.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Lille ?

À Lille, le grand feu d'artifice de la Fête nationale est tiré à 23 heures le mardi 14 juillet 2026 sur l'esplanade du Champ de Mars, sur le thème de l'été 36.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Nantes ?

Le feu d'artifice du 13 juillet 2026 à Nantes est officiellement annulé. En raison du placement de la Loire-Atlantique en vigilance rouge canicule, la municipalité a pris la décision de supprimer les grands rassemblements dans l'espace public pour protéger la population face aux températures extrêmes. Le spectacle, qui devait initialement être tiré la veille de la Fête nationale depuis le pont Anne-de-Bretagne, n'aura donc pas lieu.

Où et quand est tiré le feu d'artifice du 14 juillet à Montpellier ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2026 à Montpellier est annulé. En raison d'un risque très élevé d'incendie, la préfecture de l'Hérault a pris un arrêté interdisant tous les feux d'artifice dans le département entre le 10 et le 16 juillet 2026. Le spectacle qui devait avoir lieu au parc Georges Charpak n'aura donc pas lieu. Seuls les feux d'artifice des stations balnéaires tirés directement depuis la mer (sur le littoral) sont maintenus.

Où voir le feu d'artifice du 14 juillet au Cap d'Agde ?

Le Cap d'Agde maintient son spectacle pyromusical à 23 heures le 14 juillet 2026. Les explosions et les jeux de lumière seront parfaitement visibles depuis la zone du Vieux-Port, de la plage Richelieu ainsi que depuis les Falaises.

À quelle heure et où voir les feux d'artifice du 14 juillet à Arcachon ?

À Arcachon, le grand feu d'artifice de la Fête nationale est tiré à 23 heures le mardi 14 juillet 2026 sur le front de mer. Pour admirer le spectacle, le rendez-vous est donné sur la jetée Thiers, qui offre une vue imprenable sur les explosions multicolores au-dessus du Bassin. Le front de mer et la plage centrale sont également d'excellents spots pour s'installer en famille ou entre amis.

Où voir le feu d'artifice du 14 juillet à Annecy ?

Le feu d'artifice officiel d'Annecy est tiré à 22 heures le mardi 14 juillet 2026 depuis l'esplanade du Pâquier. Entre amis, installez-vous sur le Pâquier ou dans ses environs : c'est le spot idéal pour profiter de l'ambiance et prolonger facilement la soirée dans la Vieille Ville ou du côté de l'Impérial. En famille ou pour plus de tranquillité, fuyez la foule et le bruit en prenant de la hauteur : le Semnoz, les hauteurs de Talloires ou le village de Groisy sont parfaits pour admirer le spectacle au calme.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Pornic ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2026 est officiellement annulé à Pornic. En raison de la canicule et des risques majeurs d'incendie, le préfet de Loire-Atlantique a interdit les tirs de feux d'artifice sur l'ensemble du département. Le spectacle pyrotechnique est toutefois reporté au samedi 29 août prochain à 23 heures, sous réserve de conditions météo plus favorables. Attention également du côté des animations : la traditionnelle fête de la Moule, organisée par le club de football local, est elle aussi annulée pour des raisons de sécurité.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Saint-Malo ?

Le feu d'artifice de Saint-Malo est tiré depuis le môle des Noires à 23h10 le 14 juillet 2026, juste à côté des célèbres remparts de la ville. Le thème du feu d'artifice est cette année "Les grands aventuriers malouins : air, terre et mer".

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Cannes ?

Dans le cadre de son célèbre Festival d'art pyrotechnique, la ville de Cannes propose un show exceptionnel à 23 heures le mardi 14 juillet 2026. Le spectacle de cette année, conçu par l'artificier polonais Pawel Krzyzanowski (Nakaja Art), s'intitule "Ad Astra Ex Amore" (Vers les étoiles par l'amour). Le show propose un voyage spatial et émotionnel au rythme d'une bande-son très variée. Vous y entendrez des classiques de la variété française comme La Foule, La Maritza ou La Bohème, mêlés à des tubes internationaux comme I Was Made for Loving You, You Are Beautiful ou encore We Found Love. Pour admirer au mieux cette fresque musicale et pyrotechnique, installez-vous tout le long de la Croisette.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Biarritz ?

Il n'y aura pas de feu d'artifice tiré par la Ville le 14 juillet à Biarritz. Pour admirer le grand spectacle pyrotechnique estival, il faudra patienter jusqu'au 15 août 2026. À cette date, les fusées seront lancées comme à leur habitude depuis le Phare et le Rocher du Basta pour embraser le ciel de la Grande Plage.

Le feu d'artifice du 14 juillet à Nîmes est-il annulé ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2026 est annulé à Nîmes. Face à une sécheresse persistante et à un risque d'incendie particulièrement élevé, la municipalité a suivi les recommandations de la préfecture en décidant de reporter le spectacle pyrotechnique à une date ultérieure. Bonne nouvelle cependant pour les festivités : toutes les autres animations prévues en ville pour la Fête nationale sont quant à elles maintenues.