Feu d'artifice des 13 et 14 juillet 2026 : Paris ce soir, la liste des annulations (Nantes, Montpellier...)

Où sont tirés les feux d'artifice de la Fête nationale ce lundi 13 juillet 2026 ? Horaires, métros fermés et le point sur les annulations (Nantes, Montpellier, Biarritz...)

Les feux d'artifice de la Fête nationale s'apprêtent à illuminer le ciel, mais le programme est lourdement bouleversé cette année. À Paris, attention au calendrier : le grand spectacle pyrotechnique et le show de 1 600 drones depuis la Tour Eiffel se tiennent exceptionnellement ce lundi 13 juillet 2026 au soir dès 23 heures. Si certaines grandes métropoles comme Lyon, Strasbourg ou Marseille finalisent leurs préparatifs pour ce soir ou demain, les yeux des organisateurs restent rivés sur le thermomètre.

La météo impose en effet un coup d'arrêt historique sur une grande partie du pays. En raison d'une vigilance rouge canicule et d'un risque incendie maximal, la liste des annulations de dernière minute ne cesse de s'allonger : les feux d'artifice sont officiellement annulés ou reportés à Nantes, Montpellier, Nîmes, Saint-Malo, Pornic, Biarritz ou encore au Cap d'Agde. Quelles villes maintiennent les festivités, à quelles restrictions de transport faut-il s'attendre à Paris et quels sont les horaires maintenus ? Notre guide complet ville par ville.

Exceptionnellement cette année, le feu d'artifice de la Tour Eiffel est tiré ce lundi 13 juillet 2026 au soir (une décision prise pour respecter les commémorations des 10 ans de l'attentat de Nice le 14 juillet). Le lancement des premières fusées aura lieu à 23 heures précises pour un spectacle pyrotechnique de 20 minutes (fin à 23h20). Intitulé "Heureux, ensemble", le show se déclinera en 12 tableaux, avec notamment une séquence pour le 70e anniversaire du jumelage Paris-Rome et un hommage aux 400 ans de la Marine nationale. Ce feu d'artifice s'accompagnera d'une chorégraphie impressionnante de 1 600 drones (contre 1 000 l'an dernier).

Afin de limiter l'exposition du public à la chaleur étouffante de ce lundi, la Préfecture de Police a modifié le programme à la dernière minute. L'ouverture des accès au public est repoussée à 20 heures (au lieu de 16 heures). Le Concert de Paris (animé par Stéphane Bern avec l'Orchestre National de France) est quant à lui décalé à 21h45 (au lieu de 21 heures). Notez enfin que la tour Eiffel est fermée à la visite toute la journée du lundi 13 juillet pour les préparatifs.

Quels sont les meilleurs spots gratuits pour voir le feu d'artifice de la Fête nationale à Paris ?

L'accès au Champ-de-Mars et à l'esplanade du Trocadéro pour assister au concert et au feu d'artifice reste entièrement gratuit et sans réservation. Toutefois, le dispositif de secours a été doublé en raison de la canicule et un arrêté préfectoral interdit strictement la consommation d'alcool sur la voie et dans les espaces publics aux abords de la zone.

Si vous souhaitez éviter le cœur de la zone de sécurité, voici une petite sélection de spots parisiens d'où admirer, même partiellement, le feu d'artifice gratuitement et avec une vue dégagée :

Les places et avenues clés : esplanade du Trocadéro, Place de la Concorde, Avenue de Camoens, Rue Le Tasse, Rue Saint-Dominique, Rue Galilée, Place de Catalogne, Avenue du Maine.

: esplanade du Trocadéro, Place de la Concorde, Avenue de Camoens, Rue Le Tasse, Rue Saint-Dominique, Rue Galilée, Place de Catalogne, Avenue du Maine. Les ponts de Paris : pont de Bir-Hakeim, Pont de l'Alma, Pont Alexandre III, milieu du Pont de la Concorde, Passerelle Léopold-Sédar-Senghor, Pont Neuf.

: pont de Bir-Hakeim, Pont de l'Alma, Pont Alexandre III, milieu du Pont de la Concorde, Passerelle Léopold-Sédar-Senghor, Pont Neuf. Les quais de Seine : quai André Citroën, Quai de Grenelle, Quai Jacques Chirac, les quais vers l’Hôtel de Ville.

: quai André Citroën, Quai de Grenelle, Quai Jacques Chirac, les quais vers l’Hôtel de Ville. Les panoramas en hauteur et parcs : le parvis du Sacré-Cœur (hauteurs de Montmartre), les hauteurs de Belleville (Rue des Pyrénées), au bord du Jardin des Tuileries, l'Arc de Triomphe, le toit de la Bellevilloise, l'observatoire de Meudon ou encore la passerelle de l'Avre à Saint-Cloud.

Quelles stations de métro et RER et Vélib' sont fermées ce lundi 13 juillet 2026 ?

Pour sécuriser le site et réguler les flux de voyageurs, la préfecture de Police applique d'importantes restrictions. Nouveauté de dernière minute : les stations Vélib' à proximité du Champ-de-Mars sont fermées toute la journée. Voici le point complet sur les fermetures de stations de métro et RER pour ce lundi soir dès 18 heures :

Ligne 6 : Trocadéro, Passy, Boissière, Bir-Hakeim, Cambronne, Sèvres-Lecourbe, Dupleix.

Trocadéro, Passy, Boissière, Bir-Hakeim, Cambronne, Sèvres-Lecourbe, Dupleix. Ligne 8 : École Militaire

: École Militaire Ligne 9 : Trocadéro, Alma-Marceau, Saint-Philippe-du-Roule, Rue de la Pompe (à partir de 23h).

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Lyon ?

À Lyon, le feu d'artifice est tiré depuis la colline de Fourvière (5e arrondissement) à partir de 22h30 le mardi 14 juillet 2026. Le spectacle dure un peu plus de 20 minutes et propose de nombreux tableaux rythmés. Pour en prendre plein les yeux, les meilleurs spots se situent sur les quais de Saône, du côté de la Presqu'île.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Bordeaux ?

Le feu d'artifice de Bordeaux commence à 23 heures le mardi 14 juillet 2026 (et non pas 22h30 comme initialement prévu). Les fusées sont lancées directement depuis des barges sur la Garonne face au Miroir d'eau. Le spectacle pyrotechnique mené par la société Ruggieri intitulé "Spectra" dure 20 minutes. Pour bien le voir, installez-vous près du Miroir d'eau, sur le pont de pierre, ou sur la rive droite pour une vue panoramique.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Marseille ?

Exceptionnellement, le traditionnel feu d'artifice de la Fête nationale est tiré le lundi 13 juillet 2026 à 22h30, depuis le Vieux-Port et le fort d'Entrecasteaux pour un show de 30 minutes en musique. Installez-vous sur le Vieux-Port ou au jardin du Pharo qui ouvrira exceptionnellement ses portes à partir de 18 heures !

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Toulouse ?

À Toulouse, le grand show pyrotechnique débute à 22h30 le lundi 13 juillet 2026. Les tirs se font depuis des barges installées au milieu de la Garonne pour offrir à tous une vue à 360°. Le spectacle est entièrement synchronisé sur une bande-son musicale. Les meilleurs spots de visionnage sont le Pont Neuf, le pont Saint-Michel et le quai de la Daurade. Le mardi 14 juillet 2026, un autre feu d'artifice est tiré à 22h30 au-dessus du lac de la Reynerie.

Où et quand a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Strasbourg ?

Le feu d'artifice de Strasbourg est programmé à 22h30 le mardi 14 juillet 2026, agrémenté pour la première fois de séquences de drônes. Il est tiré depuis le parc de l'Étoile. Mêlant pyrotechnie et drones, ce feu d'artifice gratuit rendra un hommage inédit au patrimoine strasbourgeois pour les 800 ans de la fondation de l'Œuvre Notre-Dame, avec des clins d'œil visuels à la célèbre cathédrale. Le public peut se rassembler tout autour du parc pour l'admirer.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Lille ?

À Lille, le grand feu d'artifice de la Fête nationale est tiré à 23 heures le mardi 14 juillet 2026 sur l'esplanade du Champ de Mars, sur le thème de l'été 36.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Nantes ?

Le feu d'artifice du 13 juillet 2026 à Nantes est officiellement annulé. En raison du placement de la Loire-Atlantique en vigilance rouge canicule, la municipalité a pris la décision de supprimer les grands rassemblements dans l'espace public pour protéger la population face aux températures extrêmes. Le spectacle, qui devait initialement être tiré la veille de la Fête nationale depuis le pont Anne-de-Bretagne, n'aura donc pas lieu.

Où et quand est tiré le feu d'artifice du 14 juillet à Montpellier ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2026 à Montpellier est annulé. En raison d'un risque très élevé d'incendie, la préfecture de l'Hérault a pris un arrêté interdisant tous les feux d'artifice dans le département entre le 10 et le 16 juillet 2026. Le spectacle qui devait avoir lieu au parc Georges Charpak n'aura donc pas lieu. Seuls les feux d'artifice des stations balnéaires tirés directement depuis la mer (sur le littoral) sont maintenus.

Où voir le feu d'artifice du 14 juillet au Cap d'Agde ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2026 au Cap d'Agde est finalement annulé. Alors que la municipalité avait initialement annoncé son maintien à 23 heures depuis le Vieux-Port et les Falaises, elle a dû faire marche arrière sur ses réseaux sociaux. Cette annulation de dernière minute fait suite à un arrêté préfectoral interdisant temporairement tous les spectacles pyrotechniques du 10 au 15 juillet 2026.

À quelle heure et où voir les feux d'artifice du 14 juillet à Arcachon ?

À Arcachon, le grand feu d'artifice de la Fête nationale est tiré à 23 heures le mardi 14 juillet 2026 sur le front de mer. Pour admirer le spectacle, le rendez-vous est donné sur la jetée Thiers, qui offre une vue imprenable sur les explosions multicolores au-dessus du Bassin. Le front de mer et la plage centrale sont également d'excellents spots pour s'installer en famille ou entre amis.

Où voir le feu d'artifice du 14 juillet à Annecy ?

Le feu d'artifice officiel d'Annecy est tiré à 22 heures le mardi 14 juillet 2026 depuis l'esplanade du Pâquier. Entre amis, installez-vous sur le Pâquier ou dans ses environs : c'est le spot idéal pour profiter de l'ambiance et prolonger facilement la soirée dans la Vieille Ville ou du côté de l'Impérial. En famille ou pour plus de tranquillité, fuyez la foule et le bruit en prenant de la hauteur : le Semnoz, les hauteurs de Talloires ou le village de Groisy sont parfaits pour admirer le spectacle au calme.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Pornic ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2026 est officiellement annulé à Pornic. En raison de la canicule et des risques majeurs d'incendie, le préfet de Loire-Atlantique a interdit les tirs de feux d'artifice sur l'ensemble du département. Le spectacle pyrotechnique est toutefois reporté au samedi 29 août prochain à 23 heures, sous réserve de conditions météo plus favorables. Attention également du côté des animations : la traditionnelle fête de la Moule, organisée par le club de football local, est elle aussi annulée pour des raisons de sécurité.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Saint-Malo ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2026 à Saint-Malo est annulé. Alors qu'il devait être tiré à 23h10 depuis le môle des Noires sur le thème des "grands aventuriers malouins", cet événement incontournable n'aura finalement pas lieu. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a en effet pris un arrêté interdisant l'ensemble des feux d'artifice du département.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Cannes ?

Le feu d'artifice de Cannes est bien maintenu à 23 heures ce mardi 14 juillet 2026, y compris en cas de prolongations de la demi-finale de la Coupe du monde. Conçu par l'artificier polonais Pawel Krzyzanowski sur le thème "Ad Astra Ex Amore", ce show exceptionnel visible depuis la Croisette revêtira cette année une dimension particulièrement solennelle. Programmé à 23h en hommage aux victimes de l'attentat de Nice pour le 10ᵉ anniversaire du drame, le spectacle sera précédé d'un temps de recueillement avec la lecture du nom des 86 victimes, tandis que des faisceaux tricolores illumineront la baie.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Biarritz ?

Il n'y aura pas de feu d'artifice tiré par la Ville le 14 juillet à Biarritz. Pour admirer le grand spectacle pyrotechnique estival, il faudra patienter jusqu'au 15 août 2026. À cette date, les fusées seront lancées comme à leur habitude depuis le Phare et le Rocher du Basta pour embraser le ciel de la Grande Plage.

Le feu d'artifice du 14 juillet à Nîmes est-il annulé ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2026 est annulé à Nîmes. Face à une sécheresse persistante et à un risque d'incendie particulièrement élevé, la municipalité a suivi les recommandations de la préfecture en décidant de reporter le spectacle pyrotechnique à une date ultérieure. Bonne nouvelle cependant pour les festivités : toutes les autres animations prévues en ville pour la Fête nationale sont quant à elles maintenues.

En direct