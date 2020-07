Feu d'artifice du 14 juillet 2020 : à distance à Paris, annulé à Lyon...

FEU D'ARTIFICE - En raison du coronavirus, le maintien ou non du feu d'artifice du 14 juillet 2020 varie en fonction des grandes villes. A Paris, le feu d'artifice de la tour Eiffel sera visible uniquement à distance. Tout le programme.

[Mis à jour le 10 juillet 2020 à 20h17] En raison des mesures sanitaires toujours en vigueur et des interdictions de rassemblement de plus de 5 000 personnes liées au coronavirus, le feu d'artifice du 14 Juillet est maintenu à distance ou annulé en fonction des municipalités. Si toutes les grandes villes comme Lille, Lyon, Marseille ou Toulouse, à l'exception de Nancy, ont annulé l'événement, le célèbre spectacle pyrotechnique qui est tiré depuis la tour Eiffel à Paris aura bien lieu à l'occasion de la Fête Nationale, mais le public ne pourra y assister, si ce n'est dans des rues lointaines, depuis leur balcon ou la télévision.

En effet, mardi 14 juillet 2020, la préfecture de police met en place "une large zone d'exclusion" autour du site de la tour Eiffel, afin de prévenir "tout éventuel attroupement de personnes". Des restrictions de déplacement seront ainsi mises en place dès 11 heures sur le Champ-de-Mars et à compter de 16 heures autour du site de Trocadéro et sur le pont d'Iéna. La zone sera élargie au pont de l'Alma et au pont de Grenelle à 19 heures. A cette occasion, plusieurs stations de métro seront fermées.

Cette année 2020 si particulière en raison de la crise du coronavirus, la ville de Paris, dont le défilé du 14 juillet a déjà été remplacé par une cérémonie sur la place de la Concorde, maintient son célèbre feu d'artifice tiré depuis la tour Eiffel, mais uniquement à distance. Il rassemble d'ordinaire plus de 500 000 personnes au pied du monument, mais cette année il ne sera pas possible de l'observer au pied ou à proximité du monument emblématique à cause de la crise sanitaire du coronavirus.

Au programme ? Un spectacle de 35 minutes qui débute à 23 heures sur le Champ-de-Mars, sur la thématique spécifique des "héros du quotidien qui ont œuvré contre l'épidémie". Avant le spectacle pyrotechnique de la Tour Eiffel, à 21h10, la Mairie de Paris accueille sur le Champ-de-Mars le Concert de Paris, réunissant l'Orchestre national de France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France sous la direction de la cheffe d'orchestre Eun Sun Kim. Le concert, tout comme le feu d'artifice, sera retransmis en direct à la télévision sur France 2, mais également à la radio et sur internet, par France Inter et Paris.fr.

Feu d'artifice du 14 juillet au Trocadéro, vu depuis la tour Eiffel à Paris. © NEBINGER/HADJ/SIPA

Où voir le feu d'artifice du 14 juillet 2020 à Paris ?

Exceptionnellement cette année, le public ne pourra pas se rendre au abords de la tour Eiffel pour observer le feu d'artifice du 14 juillet. "Le feu d'artifice aura donc lieu comme à l'accoutumée mais le public ne pourra être accueilli au sein d'un large périmètre autour de la Tour Eiffel", a expliqué la préfecture de police de Paris, qui a pris un arrêté appliquant une large zone d'exclusion sur le Champ de Mars et autour du Trocadéro et du pont d'Iéna :

Feu d'artifice du #14Juillet | Consultez la carte présentant les restrictions d'accès à certaines zones de la capitale.

Pour d'évidentes raisons sanitaires, les parisiens sont fortement encouragés à ne pas se rassembler autour du périmètre interdit. https://t.co/vcgTm4FGP6 — Préfecture de Police (@prefpolice) July 9, 2020

Ces restrictions de déplacement seront en vigueur dans la journée, dès 11 heures sur le Champ-de-Mars et à partir de 16 heures autour du Trocadéro et du pont d'Iéna. Toute la zone d'exclusion tweetée ci-dessus sera d'ailleurs strictement interdite au public à partir de 19 heures. Les stations de métro à proximité de cette zone seront fermées (voir plus bas). "Seuls les riverains, résidents des hôtels et professionnels en mission pourront accéder à ces zones, sur présentation d'un justificatif", a expliqué la préfecture de Police.

Les meilleurs endroits pour l'observer restent ainsi le Toit-terrasse de la tour Montparnasse, le parc de Belleville ou la butte Montmartre ou encore depuis la Seine grâce aux Bateaux Parisiens qui attendent les spectateurs pour des dîner-croisières à partir de 19 heures et durant 2 heures au départ du Port de la Bourdonnais. L'idéal est de réserver une place depuis le restaurant de la Tour Montparnasse, au 56e étage, ou depuis la Terrasse du Café de L'Homme au Trocadéro. Autre solution : le feu d'artifice du 14 juillet à Paris est retransmis en direct à la télévision sur France 2 dès 21 heures.

Quelles sont les stations de métro/RER/bus fermées le 14 juillet 2020 à cause du feu d'artifice parisien ?

Mardi 14 juillet 2020, en raison du feu d'artifice du 14 juillet, ces stations de métro ou RER sont fermées à partir de 19 heures et les lignes de bus du même nom sont déviées ou limitées :

RER C : Pont de l'Alma, Tour Eiffel, Champ de Mars, Kennedy Radio France, Invalides, Javel

: Pont de l'Alma, Tour Eiffel, Champ de Mars, Kennedy Radio France, Invalides, Javel LIGNE 6 : Bir Hackeim, Boissière, Cambronne, Dupleix, Kléber, Passy, Sèvres-Lecourbe, Trocadéro, La Motte Picquet

: Bir Hackeim, Boissière, Cambronne, Dupleix, Kléber, Passy, Sèvres-Lecourbe, Trocadéro, La Motte Picquet LIGNE 8 : La Tour Maubourg, Ecole Militaire, Invalides, La Motte Picquet

: La Tour Maubourg, Ecole Militaire, Invalides, La Motte Picquet LIGNE 9 : Iéna, Rue de la Pompe, Alma Marceau, Trocadéro

: Iéna, Rue de la Pompe, Alma Marceau, Trocadéro LIGNE 10 : Eglise d'Auteuil, Emile Zola, Boulogne Pont de St Cloud, Boulogne Jean Jaurès, Chardon Lagache, Charles Michel, Michel Ange Auteuil, Michel Ange-Molitor, Mirabeau, Porte d'Auteuil, Ségur, Javel, La Motte Picquet

: Eglise d'Auteuil, Emile Zola, Boulogne Pont de St Cloud, Boulogne Jean Jaurès, Chardon Lagache, Charles Michel, Michel Ange Auteuil, Michel Ange-Molitor, Mirabeau, Porte d'Auteuil, Ségur, Javel, La Motte Picquet LIGNE 13 : Saint François Xavier, Varenne, Invalides

Le déroulement des feux d'artifice tirés depuis les autres grandes villes de France à l'occasion du 14 juillet est également bouleversé. On vous livre tout le programme ci-dessous :

Le feu d'artifice du 14 juillet traditionnellement tiré depuis les hauteurs de Fourvière à Lyon n'aura pas lieu cette année 2020, tout comme les bals du 14 juillet. Dans un communiqué, la mairie de Lyon justifie ces annulations par "une volonté d'assurer la tranquillité publique et de limiter les rassemblements, en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19".

L'an dernier, le feu d'artifice du 14 juillet de Lyon avait des allures de "défilé de mode monumental". Au programme, "Fresques tumultueuses, parade dorée, tableau verdoyant, éventails de comètes ou fresque géométrique" se sont succédés. Les séquences étaient tirées aux alentours de 22h30 et s'admiraient depuis les quais de Saône côté Presqu'île.

Cette année 2020, la ville de Lille a été contrainte d'annuler l'incontournable feu d'artifice du 14 juillet tiré traditionnellement à 23 heures sur le Champ de Mars / Esplanade, ainsi que les bals populaires et les concerts organisés dans les quartiers.

L'an dernier, le spectacle pyrotechnique intitulé "Viva Mexico" sur le thème de l'art contemporain de Cuba, avait duré 23 minutes. Composé de 12 tableaux, il a été clôt par un bouquet final aux couleurs du Mexique. Pour admirer convenablement ce show pyrotechnique haut en couleurs, le public était invité à s'installer dans la partie nord du Champ de Mars, près du nouveau parking. L'accès au lieu se faisait uniquement à pied par les ponts Napoléon et du Petit Paradis.

Cette année 2020, la mairie de Bordeaux a préféré annulé le feu d'artifice du 14 juillet à cause du coronavirus, tout comme le fameux "bal des pompiers" de la caserne Ornano. Le feu d'artifice du 14 juillet est habituellement tiré entre le pont de pierre et la place de la Bourse, sur les quais de la Garonne.

La mairie de Marseille a annulé le traditionnel feu d'artifice ce 14 juillet 2020, tout comme le défilé sur le Prado. En effet, le feu d'artifice rassemble plusieurs centaines de milliers de spectateurs sur le Vieux Port chaque année... Une manifestation patriotique statique sera en revanche organisée au sein du parc Borely.

L'an dernier, le feu d'artifice signé par la société italienne Panzera, a été tiré depuis le Fort Entrecastreaux sur le Vieux-Port pendant 28 minutes précisément, accompagné par un spectacle de sons et lumières et des musiques sur le thème de l'amour. La chorégraphie du feu d'artifice était inspirée de l'art culinaire car l'événement s'associait à l'année de la gastronomie en Provence (MPG2019). Le meilleur endroit pour voir le feu d'artifice est bien sûr sur le Vieux Port mais aussi le quai de la Mairie ou l'esplanade de la Tourette. Le jardin du Pharo est ouvert au public dès 19 heures, afin d'admirer le spectacle pyrotechnique.

La Mairie de Toulouse a confirmé que le grand concert ainsi que le feu d'artifice du 14 juillet n'auraient pas lieu cette année 2020. L'an dernier, le feu d'artifice avait été tiré depuis 24 radeaux et barges au milieu du fleuve de la Garonne à 22h30. Il pouvait être observé depuis le Pont-Neuf, le pont Saint-Michel, la prairie des Filtres, l'avenue de la Garonnette et le quai de Tounis. Le spectacle visuel, de 500 mètres de long, se reflétait dans le miroir de la Garonne et était accompagné par les plus grands succès des comédies musicales...

Le feu d'artifice du 14 juillet, tiré habituellement depuis le parc de l'Étoile à 22h30, est annulé cette année 2020. Un pique-nique "républicain" se tiendra à sa place au jardin des Deux Rives, dans une ambiance musicale. Des bâtiments seront éclairés aux couleurs du drapeau national et des hommages à toutes les personnes qui se sont investies durant la crise sanitaire du coronavirus seront projetés sur les façades.

En raison de l'attaque terroriste qui a fait 86 victimes durant la fête nationale du 14 juillet en 2016, le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet est depuis déplacé au 13 juillet sur le Quai des Etats-Unis à Nice, quand il a lieu, ce qui n'est pas le cas cette année. Le 14 juillet est désormais pour la ville de Nice un jour de commémorations des victimes de l'attentat au camion-bélier. Cette année 2020, l'hommage aux "86 anges tombés sur la Promenade" sera "une cérémonie intimiste, un hommage sobre".

"Au vu de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, des échanges internationaux compliqués qui rendraient le déplacement des familles de victimes étrangères difficile, et à la demande des associations de victimes, nous avons opté pour un 14 juillet sobre, dans l'intimité des familles. Nous avons également souhaité que les niçois puissent être associer à cet hommage, c'est pourquoi des roses seront mises à disposition par la ville devant le mémorial dans la jardin de la villa Masséna" a indiqué dans un communiqué le maire de la ville Christian Estrosi.

Cette année 2020, le feu d'artifice traditionnellement tiré à Rennes le 13 juillet depuis le Stade de la Bellangerais n'aura pas lieu, ni le bal sur la place de l'Hôtel de Ville. L'an dernier, le spectacle pyrotechnique intitulé "Liberté", créé par Hubert Thezé Pyrotechnie, a fait voyager les spectateurs à la découverte de l'identité bretonne et de leur ville, accompagné d'une playlist sur la thématique de la liberté.

Aucune information officielle n'a pour le moment été communiquée sur le maintien ou non du feu d'artifice du 14 juillet 2020. Le feu d'artifice du 14 juillet est traditionnellement tiré à Nantes à 23 heures, depuis le Pont Anne-de-Bretagne. L'an dernier, il était sur le thème des "comédies musicales", des comédies les plus classiques (West Side Story) aux plus récentes (La La Land). Ce feu d'artifice rendait hommage au compositeur Michel Legrand. Il est traditionnellement observé depuis l'île de Nantes, les quais de Loire, le Miroir d'eau ou la Butte Sante-Anne.

Le feu d'artifice du 14 juillet, habituellement tiré sur l'esplanade du Paquier à partir de 22h15, n'aura pas lieu cette année 2020, tout comme les nombreuses animations qui précèdent le spectacle pyrotechnique à 15 heures. Pas de bal populaire non plus le soir.

Contrairement à la majorité des grandes villes de France, le feu d'artifice du 14 juillet 2020 a bien lieu à Nancy à partir de 22h30, sous forme de trois feux d'artifices tirés simultanément "depuis trois endroits différents sur des points en hauteur", explique la mairie. Ces endroits seront méconnus du public pour éviter tout rassemblement.

"Pour que ce 14 juillet soit fêté de la plus belle des manières, les Nancéiennes, les Nancéiens sont invités à assister à un spectacle pyrotechnique depuis les places et terrasses de tous les quartiers de la ville, depuis leurs fenêtres, leurs balcons et leurs jardins. Le bon respect des règles sanitaires, les gestes barrières – distanciation notamment – sont naturellement de rigueur durant ce moment festif."

Il n'y aura pas de feu d'artifice du 14 juillet 2020 à Pornic. L'an dernier, la soirée du 14 juillet a commencé à 19 heures, organisée par les associations Pornic basket et le Rugby club Pornic sur le thème de la "fête de la moule" avec restauration de moules/frites à 6 euros, grillades, boissons, sandwichs, crêpes. Le feu d'artifice du 14 juillet est habituellement lancé depuis la plage du château aux alentours de 23 heures. Des dizaines de milliers de spectateurs y assistent autour du vieux port et sur la corniche de Gourmalon.

Habituellement, dans le cadre du Festival d'art pyrotechnique de Cannes, la baie de Cannes s'illumine à 22 heures, le 14 juillet, sur une thématique spécifique. Les artificiers interprètent une fresque plein d'émotions, accompagnée de mélodies célèbres ou singulières. L'événement est annulé cette année 2020.

Le feu d'artifice du 14 juillet 2020 est annulé à Biarritz, mais à la place, se tiendra un pique-nique républicain au Lac Marion après un dépôt de gerbe au monument aux morts.

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Comment le feu d'artifice a-t-il été associé à la fête nationale du 14 juillet ? Et d'où a bien pu venir l'idée de tirer des pétards aussi bruyants que lumineux pour célébrer l'événement ? Les explications sont assez floues ou en tout cas incomplètes. Il faut d'abord savoir que les feux d'artifice en eux-mêmes remontent à plusieurs siècles et ont même été inventés par... la monarchie. Cocasse quand on sait qu'il sont aujourd'hui une institution du 14 Juillet ou presque. L'Histoire de France fait régulièrement référence au spectacle donné en 1612 sur la place des Vosges à Paris lors du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Il s'agirait du premier véritable feu d'artifice en France. Loin de signer une rupture avec cette pratique monarchique, la Révolution s'est appropriée le feu d'artifice et l'a rendu accessible au peuple. Le feu d'artifice n'est donc plus réservé à l'élite et à la cour en 1790, et un spectacle est déjà donné lors de la Fête de la Fédération du 14 juillet. Certains républicains mettront entre parenthèse les feux d'artifice pour leur passé royal, mais ceux-ci reviendront en force avec Napoléon, soucieux lui aussi d'impressionner les foules. En 1880, quand il est décidé de faire du 14 juillet la fête nationale, le feu d'artifice est réellement entré dans les mœurs. La IIIe République l'a adopté et, avec l'industrialisation, il devient un art moins coûteux. C'est à cette époque de bouillonnement qu'il gagnera en hauteur, avec des fusées plus puissantes, en couleurs avec de nouvelles poudres, et en bruit avec des pétards plus festifs.