"Feu d'artifice du 14 juillet 2021 : le spectacle à Paris en images"

FEU D'ARTIFICE 14 JUILLET - Le traditionnel spectacle pyrotechnique de la fête nationale, tiré depuis la tour Eiffel, était haut en couleurs. On fait également le point sur les festivités à Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux ou encore Rennes.

[Mis à jour le 15 juillet 2021 à 11h42] Le plus grand feu d'artifice du 14 juillet a été tiré depuis la Tour Eiffel ce mercredi à 23 heures. Malgré la crise sanitaire et le rebond de l'épidémie de Covid, le public a pu assister aux festivités, mais avec le pass sanitaire. L'Orchestre national de France a ouvert la soirée aux côtés d'artistes internationaux. Le feu d'artifice, sur le thème de la Liberté, était grandiose. En images ci-dessous :

FLASH - Le traditionnel feu dartifice du #14Juillet a été tiré depuis la Tour Eiffel et les jardins du Trocadéro à #Paris. #ConcertDeParis #feudartifice pic.twitter.com/3pvM58R7OL — Mediavenir (@Mediavenir) July 14, 2021

D'autres villes ont choisi de maintenir leur feu d'artifice du 14 juillet et les animations qui les accompagnent, comme à Bordeaux, Marseille, Lyon ou Rennes. D'autres ont cependant dû annuler leur programme, à l'image de Lille, Nancy, Carcassonne ou encore Brest. En Haute-Corse, en raison d'une flambée de nouveaux cas, la préfecture du département a elle aussi préféré annuler les feux d'artifice prévus pour la fête nationale.

Le plus spectaculaire des feux d'artifice du 14 Juillet a bien entendu eu lieu à Paris, au pied de la tour Eiffel, rassemblant plus de 500 000 personnes. Au programme ? Un spectacle d'une demi-heure qui a débuté à 23 heures sur le Champ-de-Mars, sur la thématique de la Liberté. Le feu d'artifice, ainsi que le concert qui le précédait, ont été retransmis en direct à la télévision sur France 2, mais également à la radio et sur internet, par France Inter et Paris.fr.

Si le plus grand feu d'artifice était tiré depuis la tour Eiffel, il y en avait de très beaux également dans les autres grandes villes de France comme Marseille, Bordeaux, Lyon, Rennes ou Toulouse. Nous faisons le point, ci-dessous, sur les feux d'artifice les plus impressionnants qui ont été maintenus dans les grandes villes de l'Hexagone à l'occasion du 14 juillet. Vous pouvez également vous aider du sommaire ci-contre.

Le feu d'artifice du 14 juillet a été tiré depuis les hauteurs de Fourvière à Lyon, orchestré par la société Brezac artifices. Sur le thème du "Soleil après la pluie", les séquences ont été tirées aux alentours de 22h30, d'une durée de 23 minutes. 7 tableaux de 2 minutes chacun était dédié à une couleur de l'arc-en-ciel et rythmé par des représentations symboliques. La séquence du bouquet final était entièrement en pluie d'or, pour signifier le retour du soleil. Le feu d'artifice s'admirait depuis les quais de Saône côté Presqu'île.

Le feu d'artifice du 14 juillet, signé Ruggieri, a été tiré entre le pont de pierre et la place de la Bourse, sur les quais de la Garonne à 22h30. Il était observable depuis le miroir d'eau, le pont de pierre, le pont Chaban-Delmas, la Cité du Vin, le Parc de l'Ermitage, la rive droite de la Garonne ou à bord de la Sardane (un bateau-croisière sur la Garonne moyennant un tarif de 21 euros). Le feu d'artifice était proposé pour la première fois sans perchlorate, sans plomb et sans retombée de plastique.

Le rendez-vous était bien donné à 22h15 malgré le mistral. Le feu d'artifice a été tiré depuis 16 pontons sur le plan d'eau du Vieux-Port et depuis le fort d'Entrecasteaux. Le spectacle pyrotechnique a duré 28 minutes en musique. Le meilleur endroit pour voir le feu d'artifice était bien sûr sur le Vieux Port mais aussi le quai de la Mairie ou l'esplanade de la Tourette. Le jardin du Pharo était ouvert au public, afin d'admirer le spectacle pyrotechnique.

Le grand feu d'artifice tiré traditionnellement depuis les berges de la Garonne était cette année remplacé par 4 petits feux d'artifice tirés à 22h30 à l'est (rue de la Chaumière, à côté du futur quartier Guillaumet), à l'ouest (hippodrome de la Cépière), au sud (site Barran) et au nord (direction des Jardins et Espace Verts) de Toulouse pour éviter les regroupements.

Dans le cadre du Festival d'art pyrotechnique de Cannes, la baie de Cannes s'est illuminée à 22 heures, le 14 juillet, sur la thématique du "Tapis rouge". Les artificiers interprètent une fresque pleine d'émotions, accompagnée de mélodies célèbres ou singulières. Le spectacle pyrotechnique s'ouvrira en musique avec Bjork pour finir avec The Police.

Le feu d'artifice du 14 juillet a été tiré à 23 heures depuis le Rocher du Basta. Le show pyrotechnique était cette année 2021 plus court mais plus spectaculaire car tiré plus haut, "de façon à ce que tout le monde puisse le voir et pour éviter les rassemblements, là encore sur les plages", expliquait la municipalité de Biarritz.

Comment le feu d'artifice a-t-il été associé à la fête nationale du 14 juillet ? Et d'où a bien pu venir l'idée de tirer des pétards aussi bruyants que lumineux pour célébrer l'événement ? Les explications sont assez floues ou en tout cas incomplètes. Il faut d'abord savoir que les feux d'artifice en eux-mêmes remontent à plusieurs siècles et ont même été inventés par... la monarchie. Cocasse quand on sait qu'il sont aujourd'hui une institution du 14 Juillet ou presque. L'Histoire de France fait régulièrement référence au spectacle donné en 1612 sur la place des Vosges à Paris lors du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Il s'agirait du premier véritable feu d'artifice en France. Loin de signer une rupture avec cette pratique monarchique, la Révolution s'est appropriée le feu d'artifice et l'a rendu accessible au peuple. Le feu d'artifice n'est donc plus réservé à l'élite et à la cour en 1790, et un spectacle est déjà donné lors de la Fête de la Fédération du 14 juillet. Certains républicains mettront entre parenthèse les feux d'artifice pour leur passé royal, mais ceux-ci reviendront en force avec Napoléon, soucieux lui aussi d'impressionner les foules. En 1880, quand il est décidé de faire du 14 juillet la fête nationale, le feu d'artifice est réellement entré dans les mœurs. La IIIe République l'a adopté et, avec l'industrialisation, il devient un art moins coûteux. C'est à cette époque de bouillonnement qu'il gagnera en hauteur, avec des fusées plus puissantes, en couleurs avec de nouvelles poudres, et en bruit avec des pétards plus festifs.