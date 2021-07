Feu d'artifice du 14 juillet 2021 : lieu et heure à Paris, Lyon et grandes villes

FEU D'ARTIFICE 14 JUILLET - Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux ou encore Rennes et Strasbourg... A quelle heure et où auront lieu les feux d'artifice du 14 juillet 2021 ? Petit tour de France.

[Mis à jour le 12 juillet 2021 à 15h46] Ce mercredi 14 juillet, jour de fête nationale, auront lieu les traditionnels feux d'artifice un peu partout en France, mais attention à ne pas rater malencontreusement les festivités ! Certaines étant programmées la veille. Et parfois, dans certaines agglomérations, les feux d'artifice sont annulés. Malgré la crise sanitaire actuelle, certaines villes maintiennent leur spectacles pyrotechniques, accompagnés d'autres animations, comme Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon ou Rennes. D'autres innovent pour éviter les regroupements, c'est le cas de Toulouse, qui a opté pour quatre petits feux d'artifice répartis dans différents endroits de la ville. Lille, Annecy ou encore Pornic, ont préféré annuler le rendez-vous pyrotechnique.

Le plus spectaculaire des feux d'artifice du 14 Juillet a bien entendu lieu à Paris, au pied de la tour Eiffel, rassemblant chaque année plus de 500 000 personnes. Au programme ? Un spectacle d'une demi-heure qui débute à 23 heures sur le Champ-de-Mars, sur la thématique de la Liberté. Le feu d'artifice, ainsi que le concert qui le précède, sont retransmis en direct à la télévision sur France 2, mais également à la radio et sur internet, par France Inter et Paris.fr.

Si le plus grand feu d'artifice est tiré depuis la tour Eiffel, il y en a de très beaux également dans les autres grandes villes de France comme Marseille, Bordeaux, Lyon, Rennes ou Toulouse. Nous faisons le point, ci-dessous, sur les infos que nous connaissons sur les feux d'artifice les plus impressionnants maintenus ou pas dans les grandes villes de l'Hexagone à l'occasion du 14 juillet. Vous pouvez également vous aider du sommaire ci-contre.

Véritable institution dans la capitale, le feu d'artifice du 14 juillet est tiré depuis la Tour Eiffel et les bassins du Trocadéro, à 23 heures, pour une durée d'une trentaine de minutes. Une douzaine de fresques sont tirées sur le thème de la Liberté. Avant le spectacle pyrotechnique de la Tour Eiffel, la Mairie de Paris accueille le Concert de Paris à 21h15, un concert réunissant l'Orchestre national de France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France. L'accès au Champ-de-Mars sera gratuit et sans réservation, mais il est recommandé aux spectateurs de se présenter 45 minutes avant le concert pour anticiper les contrôles de sécurité.

Si le public est admis, il est toujours préconisé de se rendre sur place à partir de 20 heures pour le voir dans de bonnes conditions depuis le Champ-de-Mars, les jardins et l'esplanade du Trocadéro, le Palais de Tokyo, ou depuis les ponts et passerelles Debilly, Alma, Pont-Neuf ou Alexandre-III. Si le public est attendu à ces endroits phares, il existe d'autres points de vue pour s'éloigner de la foule. Voici une sélection de rooftops et de terrasses où regarder le feu d'artifice du 14 juillet à Paris :

Le Molitor - Hôtel Molitor, 6 Avenue de la Porte Molitor, 75016 Paris. Tél : 01 56 07 08 50.

Girafe - 1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75016 Paris. Tél : 01 40 62 70 61.

Forest - 11 avenue du Président Wilson, 75016 Paris. Tél : 01 84 25 12 22.

Le Canopy - by Hilton Paris Trocadéro, 16 Avenue d'Eylau, 75016 Paris. Tél : 01 45 50 50 70.

Le Pley - 214 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Tél : 01 42 25 26 27.

La Réserve Paris - 42 Avenue Gabriel, 75008 Paris. Tél : 01 58 36 60 60.

Créatures - 25 Rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris. Tél : 01 42 82 34 56.

Là-Haut - 70 Avenue Franklin Roosevelt, 92150 Suresnes. Tél : 01 45 06 22 66.

Créatures, le rooftop parisien dans le 9e arrondissement. © Créatures

Quels sont les transports les plus proches du feu d'artifice parisien ?

Il ne faut ni s'y rendre en voiture ni s'y rendre en bus car les axes routiers à proximité du Trocadéro sont fermés à la circulation. Il faut penser à conjuguer métro et marche ou RER et marche, car non loin du feu d'artifice, seule la station Austerlitz reste ouverte. En effet, dès 19 heures, toutes les stations de métro suivantes sont fermées :

Métro ligne 6 : Kléber, Boissière, Passy, Trocadéro, Bir Hackeim, Dupleix, La Motte Picquet, Cambronne, Sèvres-Lecourbe

Métro ligne 8 : La Tour Maubourg, Ecole Militaire, Invalides, La Motte Picquet

Métro ligne 9 : Trocadéro, Alma Marceau, Iéna, Rue de la Pompe

Métro ligne 10 : Javel, La Motte Picquet, Eglise d'Auteuil, Emile Zola, Boulogne Pont de St Cloud, Boulogne Jean Jaurès, Chardon Lagache, Charles Michel, Michel Ange Auteuil, Michel Ange-Molitor, Mirabeau, Porte d'Auteuil, Ségur

Métro ligne 13 : Invalides, Saint François Xavier, Varenne

RER C : Pont de l'Alma, Tour Eiffel, Champ de Mars, Kennedy Radio France, Javel, Invalides

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré depuis les hauteurs de Fourvière à Lyon, orchestré par la société Brezac artifices. Sur le thème du "Soleil après la pluie", les séquences sont tirées aux alentours de 22h30, d'une durée de 23 minutes. 7 tableaux de 2 minutes chacun est dédié à une couleur de l'arc-en-ciel et rythmé par des représentations symboliques. La séquence du bouquet final est entièrement en pluie d'or, pour signifier le retour du soleil. Le feu d'artifice s'admire depuis les quais de Saône côté Presqu'île.

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré entre le pont de pierre et la place de la Bourse, sur les quais de la Garonne à 22h30. Il est observable depuis le miroir d'eau, le pont de pierre, le pont Chaban-Delmas, la Cité du Vin, le Parc de l'Ermitage, la rive droite de la Garonne ou à bord de la Sardane (un bateau-croisière sur la Garonne moyennant un tarif de 21 euros). Le feu d'artifice est proposé pour la première fois sans perchlorate, sans plomb et sans retombée de plastique.

Le rendez-vous est traditionnellement donné à 22h15. Le feu d'artifice sera tiré depuis le Fort Entrecastreaux sur le Vieux-Port, et il sera cette année précédé ou suivi d'un concert gratuit en plein air. Le meilleur endroit pour voir le feu d'artifice est bien sûr sur le Vieux Port mais aussi le quai de la Mairie ou l'esplanade de la Tourette. Le jardin du Pharo est ouvert au public dès 19 heures, afin d'admirer le spectacle pyrotechnique.

Le feu d'artifice est tiré à Rennes le mardi 13 juillet à 23h15 depuis le Stade de la Bellangerais. Créé par Hubert Thézé Pyrotechnie et imaginé par la mairie de Rennes, le spectacle pyrotechnique et musical mettra en valeur des lieux emblématiques de la ville, de la Poterie à Atalante, en passant par la place Sainte-Anne, République, les quartiers Mabilais, Villejean, Cleunay et Le Blosne.

Le grand feu d'artifice tiré traditionnellement depuis les berges de la Garonne est cette année remplacé par 4 petits feux d'artifice tirés à l'est (rue de la Chaumière, à côté du futur quartier Guillaumet), à l'ouest (hippodrome de la Cépière), au sud (site Barran) et au nord (direction des Jardins et Espace Verts) de Toulouse pour éviter les regroupements. Des petits concerts se dérouleront dans les quartiers. Aucun grand concert n'est organisé sur la prairie des Filtres.

Le feu d'artifice est tiré comme d'habitude depuis le parc de l'Étoile à 22h30. Le spectacle pyrotechnique de l'an dernier rendait hommage à la République, et était très coloré. Nous n'avons pas encore la thématique de l'édition 2021.

Cette année 2021, la ville de Lille a été contrainte, pour la deuxième année consécutive, d'annuler l'incontournable feu d'artifice du 14 juillet tiré traditionnellement à 23 heures sur le Champ de Mars / Esplanade. "Nous avons décidé d'adopter une attitude de grande prudence", s'est expliqué Jacques Richir, adjoint en charge du cadre de vie à la mairie de Lille, à la Voix du Nord. Heureusement, un bal gratuit est organisé le 13 juillet place Vanhoenacker, par la compagnie du Tire-Laine, avec des musiques jazz et tziganes dès 20 heures. Le 14 juillet, le village de vacances "Lille Aventure Nature", avenue de Butin aux Bois Blancs, propose gratuitement de 14h à 22h de la musique en poésie par le collectif Métalu à Chahuter.

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré à Nantes à 23 heures, depuis le Pont Anne-de-Bretagne. Il est traditionnellement observé depuis l'île de Nantes, les quais de Loire, le Miroir d'eau ou la Butte Sante-Anne et dure 20 minutes. A confirmer !

En raison de l'attaque terroriste qui a fait 86 victimes durant la fête nationale du 14 juillet en 2016, le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet est depuis déplacé au 13 juillet sur le Quai des Etats-Unis à Nice, quand il a lieu, ce qui ne sera probablement pas le cas cette année (à confirmer). Le 14 juillet est désormais pour la ville de Nice un jour de commémorations des victimes de l'attentat au camion-bélier.

Dans le cadre du Festival d'art pyrotechnique de Cannes, la baie de Cannes s'illumine à 22 heures, le 14 juillet, sur la thématique du "Tapis rouge". Les artificiers interprètent une fresque pleine d'émotions, accompagnée de mélodies célèbres ou singulières. Le spectacle pyrotechnique s'ouvrira en musique avec Bjork pour finir avec The Police.

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré à 23 heures depuis le Rocher du Basta. Le show pyrotechnique sera cette année 2021 plus court mais plus spectaculaire car tiré plus haut, "de façon à ce que tout le monde puisse le voir et pour éviter les rassemblements, là encore sur les plages", explique la municipalité de Biarritz.

Le feu d'artifice du 14 juillet, habituellement tiré sur l'esplanade du Paquier, n'aura pas eu lieu cette année 2021, tout comme les nombreuses animations qui précèdent le spectacle pyrotechnique.

Il n'y aura pas de feu d'artifice du 14 juillet cette année 2021 à Nancy, pour des raisons sanitaires. "La Ville de Nancy prend la décision de ne pas tirer de feu d'artifice pour le 14 juillet", annonce-t-elle dans un communiqué.

Une nouvelle fois, il n'y aura pas de feu d'artifice du 14 juillet à Pornic, ni de grands rassemblements, en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Comment le feu d'artifice a-t-il été associé à la fête nationale du 14 juillet ? Et d'où a bien pu venir l'idée de tirer des pétards aussi bruyants que lumineux pour célébrer l'événement ? Les explications sont assez floues ou en tout cas incomplètes. Il faut d'abord savoir que les feux d'artifice en eux-mêmes remontent à plusieurs siècles et ont même été inventés par... la monarchie. Cocasse quand on sait qu'il sont aujourd'hui une institution du 14 Juillet ou presque. L'Histoire de France fait régulièrement référence au spectacle donné en 1612 sur la place des Vosges à Paris lors du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Il s'agirait du premier véritable feu d'artifice en France. Loin de signer une rupture avec cette pratique monarchique, la Révolution s'est appropriée le feu d'artifice et l'a rendu accessible au peuple. Le feu d'artifice n'est donc plus réservé à l'élite et à la cour en 1790, et un spectacle est déjà donné lors de la Fête de la Fédération du 14 juillet. Certains républicains mettront entre parenthèse les feux d'artifice pour leur passé royal, mais ceux-ci reviendront en force avec Napoléon, soucieux lui aussi d'impressionner les foules. En 1880, quand il est décidé de faire du 14 juillet la fête nationale, le feu d'artifice est réellement entré dans les mœurs. La IIIe République l'a adopté et, avec l'industrialisation, il devient un art moins coûteux. C'est à cette époque de bouillonnement qu'il gagnera en hauteur, avec des fusées plus puissantes, en couleurs avec de nouvelles poudres, et en bruit avec des pétards plus festifs.