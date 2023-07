Feu d'artifice du 14 juillet 2023 : à quelle heure et où à Paris ?

FEU D'ARTIFICE 14 JUILLET. Ce vendredi 14 juillet 2023, la France célèbre sa Fête nationale. Le spectacle pyrotechnique de Paris débute à 23 heures, au pied de la tour Eiffel.

[Mis à jour le 10 juillet 2023 à 17h19] Les feux d'artifice prévus pour la fête nationale s'apprêtent à illuminer le ciel nocturne de ce 14 juillet 2023. Le feu d'artifice de Paris est l'un des plus attendus. Ce vendredi 14 juillet 2023, le spectacle pyrotechnique débute à 23 heures et durera 35 minutes, au pied de la Tour Eiffel. Gratuit et sans réservation, il est conseillé d'arriver très en avance. Ce feu d'artifice sera placé sur le thème des outre-mer et de la créolité. "Le ciel parisien s'illuminera aux couleurs des Caraïbes, des pays lusophones, ou encore de Cuba", annonce la mairie de Paris.

Le plus spectaculaire des feux d'artifice du 14 juillet rassemble plus de 500 000 personnes à Paris. Le spectacle pyrotechnique sera précédé d'un concert symphonique gratuit et sans réservation à 21h15, de l'Orchestre National de France, dirigé par Cristian Măcelaru, le chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France, sur le thème de la Fraternité. En attendant les images de ce flamboyant feu d'artifice, retour en images sur celui de l'année passée :

Le concert et le feu d'artifice sont retransmis en direct à la télévision sur France 2, mais également à la radio et sur internet, par France Inter. En province, plusieurs villes de France ont annoncé annuler leur feu d'artifice en raison de la sécheresse et des risques d'incendie : les villes de Strasbourg et de Perpignan sont concernées.