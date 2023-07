Feu d'artifice du 14 juillet 2023 : où est-il annulé ou maintenu ?

FEU D'ARTIFICE 14 JUILLET. Ce vendredi 14 juillet 2023, la France célèbre sa Fête nationale avec des feux d'artifice tirés au pied de la tour Eiffel à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Biarritz ou Cannes. Certaines villes comme Strasbourg ou Perpignan ont annulé le spectacle. On fait le point.

[Mis à jour le 13 juillet 2023 à 18h07] Si le plus grand feu d'artifice du 14 juillet est tiré depuis la tour Eiffel à Paris, il y en aura de très beaux également dans les autres grandes villes de France comme Marseille, Bordeaux, Lyon, Rennes ou Toulouse. Les risques d'incendie, dans un contexte de sécheresse, ont amené les maires de plusieurs grandes villes du sud de la France d'annuler le feu d'artifice du 14 juillet. Il s'agit des villes de Strasbourg, Nîmes, Perpignan ou encore, Arcachon. A l'ouest de l'Hexagone, si le risque est moindre, la municipalité de Lorient a toutefois pris cette même décision.

Mais ce n'est pas tout, dans les départements du Nord et d'Île-de-France, le risque de violences urbaines liées aux émeutes consécutives à la mort de Nahel ont également dissuadé de nombreuses communes à maintenir le spectacle pyrotechnique. C'est le cas de Mons-en-Barœul et Croix dans le Nord, et de Nanterre, Bagnolet, Rosny-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois, Clichy-sous-bois, Gennevilliers, Vaires-sur-Marne ou encore Bussy-Saint-Georges en Île-de-France. Nous faisons le point, ci-dessous, sur les feux d'artifice les plus impressionnants maintenus ou annulés dans les grandes villes de France à l'occasion du 14 juillet. Vous pouvez également vous aider du sommaire ci-contre.

Le plus spectaculaire des feux d'artifice de la Fête Nationale a bien entendu lieu à Paris, au pied de la tour Eiffel, rassemblant plus de 500 000 personnes. Au programme ? Un spectacle de 35 minutes qui débute à 23 heures sur le Champ-de-Mars, sur la thématique des outre-mer et de la créolité. "Le ciel parisien s'illuminera aux couleurs des Caraïbes, des pays lusophones, ou encore de Cuba", annonce la mairie de Paris. Le feu d'artifice, ainsi que le concert symphonique gratuit de l'Orchestre National de France qui le précède, seront retransmis en direct à la télévision sur France 2, mais également à la radio et sur internet, par France Inter.

Où observer le feu d'artifice du 14 juillet 2023 à Paris ?

Si le public est admis, il est toujours préconisé de se rendre sur place à partir de 20 heures pour le voir dans de bonnes conditions depuis le Champ-de-Mars, les jardins et l'esplanade du Trocadéro, le Palais de Tokyo, ou depuis les ponts et passerelles Debilly, Alma, Pont-Neuf ou Alexandre-III. Si le public est attendu à ces endroits phares, il existe d'autres points de vue pour s'éloigner de la foule. Les meilleurs endroits pour l'observer est le Toit-terrasse de la tour Montparnasse, le parc de Belleville, les jardins du Trocadéro ou encore depuis la Seine grâce aux Bateaux Parisiens qui attendent les spectateurs pour des dîner-croisières à partir de 19 heures et durant 2 heures au départ du Port de la Bourdonnais. L'idéal est de réserver une place depuis le Ciel de Paris, le restaurant de la Tour Montparnasse, au 56e étage, ou depuis la Terrasse du Café de L'Homme au Trocadéro.

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré depuis les hauteurs de Fourvière à Lyon. Sur le thème de la "Joie", les séquences seront tirées aux alentours de 22h30, d'une durée de 20 minutes, en 5 actes avec 150 tableaux pour 14 séquences. Le feu d'artifice s'admire depuis les quais de Saône côté Presqu'île.

Le feu d'artifice du 14 juillet sera tiré entre le pont de pierre et la place de la Bourse, sur les quais de la Garonne à 22h30. Il sera observable depuis le miroir d'eau, le pont de pierre, le pont Chaban-Delmas, la Cité du Vin, le Parc de l'Ermitage, la rive droite de la Garonne.

A proximité de Bordeaux, d'autres villes proposent leurs feux d'artifice : Arcachon à 22h30 sur le front de mer, Arsac à 23h sur le site de Soubeyran, Andernos les bains à 22h45 sur l'esplanade de la jetée, Artigues-près-Bordeaux à 22h45 au parc de la mairie, Carcans à 23h depuis le stade, Coutras à 23h sur la place de la mairie, Soulac sur mer à 23h sur la plage, Parempuyre à 23h depuis la Gravière ou encore, Talence à 23h au parc Peixotto.

Le rendez-vous est donné à 22h30. Le feu d'artifice est tiré depuis 16 pontons sur le plan d'eau du Vieux-Port et depuis le fort d'Entrecasteaux. Le spectacle pyrotechnique durera 30 minutes en musique. Le meilleur endroit pour voir le feu d'artifice est bien sûr sur le Vieux Port mais aussi le quai de la Mairie ou l'esplanade de la Tourette. Le jardin du Pharo est ouvert au public, afin d'admirer le spectacle pyrotechnique.

Attention, à Rennes, le feu d'artifice est tiré la veille, ce jeudi 13 juillet 2023. Un grand spectacle pyrotechnique musical est programmé à 23h15 depuis le Stade de la Bellangerais. D'une vingtaine de minutes et appelé "Virus 60s'", le feu d'artifice fait référence à l'exposition "Forever Sixties : l'esprit des années 1960 dans la Collection Pinault" présentée dans le cadre du festival d'art contemporain Exporama.

La ville de Toulouse propose deux feux d'artifice cet été 2023 à l'occasion de la Fête Nationale. Le premier feu d'artifice est tiré ce jeudi 13 juillet 2023 à 22h30 depuis les berges du lac de la Reynerie. Un véritable "concert à ciel ouvert" est proposé, au rythme des chansons disco du groupe ABBA. Le vendredi 14 juillet 2023, place au second feu d'artifice tiré à 22h30 depuis 24 barges et radeaux installés sur le fleuve de la Garonne. Le spectacle pyrotechnique fera écho à la Coupe du Monde de rugby !

Dans le cadre du Festival d'art pyrotechnique de Cannes, la baie de Cannes s'illumine à 22 heures, le 14 juillet, sur la thématique de La Divine Comédie de Dante. Les artificiers interprètent une fresque pleine d'émotions, accompagnée de mélodies célèbres ou singulières. Le spectacle pyrotechnique s'ouvrira en musique avec Woodkid pour finir avec The Darkness.

Le feu d'artifice du 14 juillet est tiré à 23 heures depuis le Rocher de la Vierge. L'accès à la plage reste autorisé, mais la baignade sera interdite entre le Rocher du Basta et la plage de la Côte des Basques, dès 21 heures.

La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian a pris la décision d'annuler le feu d'artifice du 14 juillet en raison de "l'indisponibilité des services d'incendie et de secours" dans un contexte de risque "élevé" d'incendies dus à la sécheresse.

La ville de Perpignan étant placée en situation de crise concernant une potentielle sécheresse estivale, la mairie a pris la décision d'annuler le feu d'artifice du 14 juillet 2023. En revanche, le feu d'artifice est remplacé par un spectacle de lasers, qui se tient sur la Basse aux abords du Quai Vauban.