Feu d'artifice du 14 juillet à Paris : pourquoi la date change exceptionnellement en 2026 ?

Le feu d'artifice de la Fête nationale 2026 à Paris n'aura pas lieu le 14 juillet. Découvrez pourquoi la Ville de Paris a modifié sa date et les infos de diffusion.

Cette année, le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet à Paris bouscule son calendrier. En accord avec le Président de la République, le maire de Paris Emmanuel Grégoire a pris la décision d'avancer le grand spectacle pyrotechnique et le concert géant de la Fête nationale au lundi 13 juillet 2026 au soir. Ce changement exceptionnel vise à honorer la mémoire des victimes de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, perpétré il y a tout juste 10 ans. La journée du mardi 14 juillet sera ainsi entièrement consacrée au recueillement et à la solennité des commémorations nationales, tandis que le défilé militaire des Champs-Élysées reste, lui, maintenu à sa date habituelle du 14 juillet, à partir de 10h sur les Champs-Elysées.

Malgré cette modification de date, le rendez-vous populaire sur le Champ-de-Mars et le Trocadéro (7e arrondissement) s'annonce grandiose. Le show sera rythmé par plusieurs tableaux combinant une création artistique inédite, musicale et visuelle. Pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, cet événement spectaculaire célébrant la Fête nationale sera retransmis en direct sur France 2 ainsi qu'en streaming. Horaires, accès et programme de cette édition historique : voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre le feu d'artifice de Paris.

Exceptionnellement cette année, le feu d'artifice de la tour Eiffel est tiré le lundi 13 juillet 2026 au soir. Le lancement des premières fusées aura lieu à 23h précises. Le spectacle dure 20 minutes pour se clôturer à 23h20. Le feu d'artifice s'accompagne, comme chaque année, d'une création artistique inédite, musicale et visuelle. Pour organiser au mieux vos sorties de ce long week-end, notez que la tour Eiffel est fermée à la visite toute la journée du lundi 13 juillet 2026 pour ses préparatifs, avant une réouverture normale le mardi 14 juillet 2026.

Quels sont les meilleurs spots gratuits pour voir le feu d'artifice de la Fête nationale à Paris ?

L'accès au Champ-de-Mars et à l'esplanade du Trocadéro pour assister au Concert de Paris et au show est entièrement gratuit et sans réservation. Compte tenu de la forte affluence (plusieurs dizaines de milliers de spectateurs attendus), il est vivement conseillé d'arriver en fin d'après-midi pour passer les contrôles de sécurité et accéder aux pelouses.

Si vous souhaitez éviter le cœur de la zone de sécurité, voici une petite sélection de spots parisiens d'où admirer, même partiellement, le feu d'artifice gratuitement et avec une vue dégagée le soir du 13 juillet :

Les places et avenues clés : Esplanade du Trocadéro, Place de la Concorde, Avenue de Camoens, Rue Le Tasse, Rue Saint-Dominique, Rue Galilée, Place de Catalogne, Avenue du Maine.

: Esplanade du Trocadéro, Place de la Concorde, Avenue de Camoens, Rue Le Tasse, Rue Saint-Dominique, Rue Galilée, Place de Catalogne, Avenue du Maine. Les ponts de Paris : Pont de Bir-Hakeim, Pont de l'Alma, Pont Alexandre III, milieu du Pont de la Concorde, Passerelle Léopold-Sédar-Senghor, Pont Neuf.

: Pont de Bir-Hakeim, Pont de l'Alma, Pont Alexandre III, milieu du Pont de la Concorde, Passerelle Léopold-Sédar-Senghor, Pont Neuf. Les quais de Seine : Quai André Citroën, Quai de Grenelle, Quai Jacques Chirac, les quais vers l’Hôtel de Ville.

: Quai André Citroën, Quai de Grenelle, Quai Jacques Chirac, les quais vers l’Hôtel de Ville. Les panoramas en hauteur et parcs : Le parvis du Sacré-Cœur (hauteurs de Montmartre), les hauteurs de Belleville (Rue des Pyrénées), au bord du Jardin des Tuileries, l'Arc de Triomphe, le toit de la Bellevilloise, l'observatoire de Meudon ou encore la passerelle de l'Avre à Saint-Cloud.

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer au cœur de Paris ou qui préfèrent éviter la cohue, le show pyrotechnique et le concert symphonique qui le précède restent totalement accessibles à distance. Le concert ainsi que le feu d'artifice du lundi 13 juillet 2026 seront retransmis en direct et en intégralité à la télévision sur la chaîne France 2, et seront également disponibles en streaming ou en replay sur la plateforme numérique France.tv.

La liste des stations de métro et RER fermées le 13 juillet 2026

Pour des raisons de sécurité et de gestion des flux de voyageurs, la préfecture de Police de Paris met en place d'importantes restrictions de circulation sur le réseau RATP. Voici les horaires précis de fermeture des stations le lundi 13 juillet 2026 :